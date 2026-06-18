Von Halsky - nowy kanał sprzedaży dla Twojego sklepu. Co warto wiedzieć?
2026-06-18 23:04
Von Halsky - nowy kanał sprzedaży dla Twojego sklepu. Co warto wiedzieć? © fot. mat. prasowe
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Jak wielkie modele językowe zmieniają zachowanie konsumenta?
Rośnie nie tylko obecność AI, ale też gotowość konsumentów do korzystania z niej w procesie zakupowym. Już 53% badanych deklaruje korzystanie z narzędzi AI, a niemal co trzeci ankietowany miał w ostatnim roku kontakt z wirtualnym asystentem (Gemius, Raport E-commerce 2025). Co ważne, te doświadczenia są częściej pozytywne niż negatywne - wskazuje tak odpowiednio 51% i 20% badanych. Użytkownicy sięgają po asystentów AI zwłaszcza wtedy, gdy oczekują bardziej dopasowanych, kontekstowych odpowiedzi: 33% z nich zadaje szczegółowe pytania o konkretne produkty, 29% szuka inspiracji i pomysłów, a 23% wykorzystuje AI do znalezienia najlepszych ofert i promocji. Szczególnie wyraźnie widać to w grupie 15–24 lata, gdzie aż 40% respondentów wskazuje, że AI służy im jako źródło ogólnych informacji o kategoriach produktowych. To istotna zmiana, bo oznacza, że ścieżka zakupowa zaczyna przebiegać nie tylko przez listę wyników wyszukiwania, ale również przez spersonalizowaną rozmowę, która realnie wpływa na wybór marki i produktu. Czy Twój biznes jest gotowy na rewolucję w robieniu zakupów?
Czego oczekują konsumenci od asystentów AI i jak InPost odpowiada na tą potrzebę?
Według danych Gemius 29% użytkowników liczy na pomoc w porównywaniu produktów, a kolejne 29% chce przy użyciu asystentów AI znajdować produkty dopasowane do swoich preferencji. To właśnie na te potrzeby odpowiada dziś InPost, udostępniając w swojej aplikacji rozwiązanie, które pomaga użytkownikom szybciej podejmować decyzje, łatwiej odnajdywać właściwe produkty i korzystać z bardziej spersonalizowanego doświadczenia zakupowego.
Czym jest nowa usługa InPost i czy warto dołączyć?
Nowa usługa w InPost Mobile to Asystent Zakupowy oparty na technologii AI, który pomaga w procesie zakupowym na bazie rozmowy. Użytkownik może napisać lub powiedzieć (bo asystent działa też głosowo) o swoich potrzebach zakupowych, a pies Von Halsky wyszuka najbardziej dopasowane produkty dostępne w sklepach Partnerów e-commerce współpracujących z InPost.
Dlaczego warto dać się znaleźć w aplikacji?
Szeroki zasięg i silna baza użytkowników
Smartfon na dobre stał się podstawowym urządzeniem zakupowym. Jak pokazuje badanie Gemius 2025, aż 82% badanych wskazało go jako narzędzie, za pośrednictwem którego dokonuje zakupów - to o 7 punktów procentowych więcej niż rok wcześniej. Ten wzrost wyraźnie pokazuje, że zakupy na małym ekranie nie są już tylko wygodną alternatywą, ale jednym z głównych kierunków rozwoju współczesnego handlu.
Z aplikacji InPost Mobile regularnie korzysta aż 16 milionów użytkowników. Jest to potencjalnie ogromny kanał sprzedaży dla Twoich produktów.
Więcej korzyści, mniej kosztów
Jako nowy sprzedawca otrzymasz okres bezpłatnego korzystania z Usługi przez 90 dni od daty aktywacji. Późniejsze opłaty zostaną zakomunikowane z wyprzedzeniem.
Cena wysyłki zachęcająca do zamówienia
Jednym z częstych momentów porzucenia koszyka w każdym e-commerce jest etap wyboru sposobu dostawy. Dotyczy to zwłaszcza mniejszych zamówień, przy których koszt dostawy bywa postrzegany jako nieproporcjonalnie wysoki względem wartości koszyka. Dlatego na paczki wygenerowane w nowej usłudze InPost obowiązują preferencyjne stawki.
Jak zacząć sprzedawać w InPost Mobile?
Nie masz jeszcze umowy logistycznej z InPost? Jeśli prowadzisz sklep internetowy możesz ją zawrzeć, a następnie dołączyć do usługi asystenta AI.
Jeśli natomiast masz już obowiązującą z InPost umowę biznesową na usługi logistyczne, zostaw swoje dane na stronie www.inpost.pl/zacznijsprzedawac. To najprostszy sposób, aby sprawdzić, jak dołączyć do usługi i wykorzystać jej potencjał w swoim biznesie. Możesz też skontaktować się bezpośrednio ze swoim opiekunem handlowym, aby porozmawiać o szczegółach współpracy i możliwościach wdrożenia.
oprac. : tekst sponsorowany
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