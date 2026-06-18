Von Halsky - nowy kanał sprzedaży dla Twojego sklepu. Co warto wiedzieć?

Dostępność sztucznej inteligencji coraz wyraźniej zmienia sposób, w jaki konsumenci podejmują decyzje zakupowe. Zwłaszcza w przypadku bardziej złożonych zapytań, coraz częściej trafiają one już nie tylko do wyszukiwarki, lecz także do narzędzi na bazie sztucznej inteligencji. InPost odpowiada na zmieniające się nawyki konsumentów, rozwijając nową usługę asystenta zakupowego AI. Poznaj Von Halskiego i sprawdź, czy może wesprzeć Twój biznes.

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