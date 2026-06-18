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Von Halsky - nowy kanał sprzedaży dla Twojego sklepu. Co warto wiedzieć?

2026-06-18 23:04

Von Halsky - nowy kanał sprzedaży dla Twojego sklepu. Co warto wiedzieć?

Von Halsky - nowy kanał sprzedaży dla Twojego sklepu. Co warto wiedzieć? © fot. mat. prasowe

Dostępność sztucznej inteligencji coraz wyraźniej zmienia sposób, w jaki konsumenci podejmują decyzje zakupowe. Zwłaszcza w przypadku bardziej złożonych zapytań, coraz częściej trafiają one już nie tylko do wyszukiwarki, lecz także do narzędzi na bazie sztucznej inteligencji. InPost odpowiada na zmieniające się nawyki konsumentów, rozwijając nową usługę asystenta zakupowego AI. Poznaj Von Halskiego i sprawdź, czy może wesprzeć Twój biznes.

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Jak wielkie modele językowe zmieniają zachowanie konsumenta?


Rośnie nie tylko obecność AI, ale też gotowość konsumentów do korzystania z niej w procesie zakupowym. Już 53% badanych deklaruje korzystanie z narzędzi AI, a niemal co trzeci ankietowany miał w ostatnim roku kontakt z wirtualnym asystentem (Gemius, Raport E-commerce 2025). Co ważne, te doświadczenia są częściej pozytywne niż negatywne - wskazuje tak odpowiednio 51% i 20% badanych. Użytkownicy sięgają po asystentów AI zwłaszcza wtedy, gdy oczekują bardziej dopasowanych, kontekstowych odpowiedzi: 33% z nich zadaje szczegółowe pytania o konkretne produkty, 29% szuka inspiracji i pomysłów, a 23% wykorzystuje AI do znalezienia najlepszych ofert i promocji. Szczególnie wyraźnie widać to w grupie 15–24 lata, gdzie aż 40% respondentów wskazuje, że AI służy im jako źródło ogólnych informacji o kategoriach produktowych. To istotna zmiana, bo oznacza, że ścieżka zakupowa zaczyna przebiegać nie tylko przez listę wyników wyszukiwania, ale również przez spersonalizowaną rozmowę, która realnie wpływa na wybór marki i produktu. Czy Twój biznes jest gotowy na rewolucję w robieniu zakupów?

Czego oczekują konsumenci od asystentów AI i jak InPost odpowiada na tą potrzebę?


Według danych Gemius 29% użytkowników liczy na pomoc w porównywaniu produktów, a kolejne 29% chce przy użyciu asystentów AI znajdować produkty dopasowane do swoich preferencji. To właśnie na te potrzeby odpowiada dziś InPost, udostępniając w swojej aplikacji rozwiązanie, które pomaga użytkownikom szybciej podejmować decyzje, łatwiej odnajdywać właściwe produkty i korzystać z bardziej spersonalizowanego doświadczenia zakupowego.

Czym jest nowa usługa InPost i czy warto dołączyć?


Nowa usługa w InPost Mobile to Asystent Zakupowy oparty na technologii AI, który pomaga w procesie zakupowym na bazie rozmowy. Użytkownik może napisać lub powiedzieć (bo asystent działa też głosowo) o swoich potrzebach zakupowych, a pies Von Halsky wyszuka najbardziej dopasowane produkty dostępne w sklepach Partnerów e-commerce współpracujących z InPost.

Dlaczego warto dać się znaleźć w aplikacji?


Szeroki zasięg i silna baza użytkowników


Smartfon na dobre stał się podstawowym urządzeniem zakupowym. Jak pokazuje badanie Gemius 2025, aż 82% badanych wskazało go jako narzędzie, za pośrednictwem którego dokonuje zakupów - to o 7 punktów procentowych więcej niż rok wcześniej. Ten wzrost wyraźnie pokazuje, że zakupy na małym ekranie nie są już tylko wygodną alternatywą, ale jednym z głównych kierunków rozwoju współczesnego handlu.

Z aplikacji InPost Mobile regularnie korzysta aż 16 milionów użytkowników. Jest to potencjalnie ogromny kanał sprzedaży dla Twoich produktów.

Więcej korzyści, mniej kosztów


Jako nowy sprzedawca otrzymasz okres bezpłatnego korzystania z Usługi przez 90 dni od daty aktywacji. Późniejsze opłaty zostaną zakomunikowane z wyprzedzeniem.

Cena wysyłki zachęcająca do zamówienia


Jednym z częstych momentów porzucenia koszyka w każdym e-commerce jest etap wyboru sposobu dostawy. Dotyczy to zwłaszcza mniejszych zamówień, przy których koszt dostawy bywa postrzegany jako nieproporcjonalnie wysoki względem wartości koszyka. Dlatego na paczki wygenerowane w nowej usłudze InPost obowiązują preferencyjne stawki.

Jak zacząć sprzedawać w InPost Mobile?


Nie masz jeszcze umowy logistycznej z InPost? Jeśli prowadzisz sklep internetowy możesz ją zawrzeć, a następnie dołączyć do usługi asystenta AI.

Jeśli natomiast masz już obowiązującą z InPost umowę biznesową na usługi logistyczne, zostaw swoje dane na stronie www.inpost.pl/zacznijsprzedawac. To najprostszy sposób, aby sprawdzić, jak dołączyć do usługi i wykorzystać jej potencjał w swoim biznesie. Możesz też skontaktować się bezpośrednio ze swoim opiekunem handlowym, aby porozmawiać o szczegółach współpracy i możliwościach wdrożenia.
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oprac. : tekst sponsorowany

Więcej na ten temat: InPost, e-commerce, asystent AI

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