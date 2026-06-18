Jak agenci AI zmienią e-commerce? Sklepy muszą walczyć o rekomendację, nie tylko o kliknięcie

Jak agenci AI zmienią e-commerce? Sklepy walczą o rekomendację, nie tylko o kliknięcie © wygenerowane przez AI

Agenci AI stają się nową warstwą pośredniczącą między klientem a sklepem. Zamiast wpisywać frazy w wyszukiwarkę, konsumenci opisują cel, a AI analizuje intencję, porównuje rozwiązania i wskazuje najlepsze opcje. Według BCG, zakupowe wykorzystanie generatywnej AI wzrosło o 35% w ciągu zaledwie 9 miesięcy 2025 roku. Dla retailerów to sygnał, że klasyczne SEO przestaje wystarczać - kluczowe staje się GEO (Generative Engine Optimization), czyli optymalizacja pod kątem agentów AI.

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Z tego artykułu dowiesz się:

Jak agenci AI zmieniają tradycyjną ścieżkę zakupową w e-commerce.

Dlaczego sklepy muszą walczyć nie tylko o kliknięcie, ale o rekomendację agentów AI.

Jakie wyzwania niesie ze sobą rosnący ruch zautomatyzowany i jak sobie z nim radzić.

Co to jest agentic commerce i jakie korzyści niesie dla klientów i sprzedawców.

Dlaczego jakość danych produktowych i interoperacyjność staną się kluczowe dla widoczności marki.



Nowy pośrednik między klientem a sklepem

Zautomatyzowany ruch – od botów po agentów AI

Od chatbota do agenta zakupowego

Interoperacyjność stanie się warunkiem skali

Jakość danych zdeterminuje widoczność marki