Jak agenci AI zmienią e-commerce? Sklepy muszą walczyć o rekomendację, nie tylko o kliknięcie
2026-06-18 14:33
Jak agenci AI zmienią e-commerce? Sklepy walczą o rekomendację, nie tylko o kliknięcie © wygenerowane przez AI
Przeczytaj także: Sztuczna inteligencja zmienia SEO: Jak GEO wpływa na widoczność marki w internecie
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jak agenci AI zmieniają tradycyjną ścieżkę zakupową w e-commerce.
- Dlaczego sklepy muszą walczyć nie tylko o kliknięcie, ale o rekomendację agentów AI.
- Jakie wyzwania niesie ze sobą rosnący ruch zautomatyzowany i jak sobie z nim radzić.
- Co to jest agentic commerce i jakie korzyści niesie dla klientów i sprzedawców.
- Dlaczego jakość danych produktowych i interoperacyjność staną się kluczowe dla widoczności marki.
Skala tego zjawiska szybko rośnie. Według badania BCG przeprowadzonego wśród ponad 9.000 konsumentów w 9 krajach reprezentujących niemal połowę światowej populacji, zakupowe wykorzystanie generatywnej AI wzrosło o 35 proc. tylko w ciągu dziewięciu miesięcy 2025 roku. Co istotne, nie jest to już wyłącznie ruch o charakterze eksperymentalnym – wśród regularnych użytkowników narzędzia AI zajmują już pierwsze miejsce wśród najbardziej wpływowych punktów styku na ścieżce zakupowej. Dla branży oznacza to, że asystenci AI zaczynają wpływać nie tylko na etap inspiracji, ale również na decyzję zakupową.
„To zmiana o strategicznym znaczeniu. W e-commerce konkurencja coraz rzadziej będzie ograniczać się do ceny, dostępności produktu czy pozycji w wyszukiwarce. Coraz ważniejszą rolę będzie odgrywać to, czy oferta sklepu zostanie prawidłowo odczytana i uwzględniona przez systemy agentowej AI w momencie, gdy klient formułuje swoją potrzebę. Sklepy zaczynają więc rywalizować nie tylko o ruch, ale o miejsce w rekomendacji” – komentuje Michał Skowron, AI GTM Lead dla regionu CEE, Google Cloud.
Nowy pośrednik między klientem a sklepem
Kluczowa zmiana dotyczy sposobu, w jaki konsumenci formułują potrzeby zakupowe. W tradycyjnym modelu użytkownik wpisuje frazę, przechodzi przez wyniki wyszukiwania i samodzielnie zawęża wybór. W modelu agentowym opisuje cel: laptop do pracy w podróży, prezent dla dziecka zainteresowanego kosmosem, ekspres do małej kuchni czy zestaw produktów na konkretną okazję. Agent AI analizuje intencję, porównuje możliwe rozwiązania i wskazuje najbardziej adekwatne opcje.
Dla retailerów oznacza to przejście od logiki katalogu do logiki konwersacji. Kategoria, filtr i słowo kluczowe pozostają ważne, ale przestają wystarczać. Oferta musi być opisana w sposób zrozumiały zarówno dla człowieka, jak i dla modelu AI: precyzyjnie, spójnie, z aktualnymi parametrami, dostępnością, kontekstem zastosowania i wiarygodnymi danymi wspierającymi rekomendację.
„E-commerce nie powinien dziś patrzeć na agenty AI wyłącznie jak na kolejny interfejs. To nowa warstwa pośrednicząca między intencją klienta a decyzją zakupową. Jeżeli sklep nie potrafi dostarczyć agentom aktualnych, spójnych i dobrze opisanych danych, może wypaść z procesu decyzyjnego, zanim użytkownik w ogóle trafi na jego stronę” – mówi Skowron.
Ta zmiana przesuwa punkt ciężkości z klasycznego SEO w stronę GEO, czyli Generative Engine Optimization.
Zautomatyzowany ruch – od botów po agentów AI
Rosnąca rola agentów AI ma również wymiar infrastrukturalny. Sklepy internetowe odczuwają coraz większy napór zautomatyzowanego ruchu. Boty skanują katalogi, pobierają opisy produktów, analizują ceny, sprawdzają dostępność i obciążają systemy sprzedażowe. Według Imperva Bad Bot Report 2026 zautomatyzowany ruch odpowiada już za ponad 53 proc. całego ruchu w internecie.
Nie każdy taki kontakt ma wartość biznesową. Z danych Cloudflare wynika, że większość aktywności crawlerów AI nie prowadzi bezpośrednio do wizyty użytkownika ani zakupu. W analizowanym okresie 80 proc. ruchu AI crawlerów było związane z trenowaniem modeli, 18 proc. z wyszukiwaniem, a jedynie 2 proc. z działaniami użytkowników. Dla e-commerce oznacza to rosnące koszty obsługi ruchu, który nie zawsze przekłada się na przychody.
To rodzi nowy dylemat strategiczny. Całkowite blokowanie botów może ograniczyć koszty i ryzyka, ale jednocześnie zmniejszyć widoczność sklepu w środowisku agentowej AI. Pełne otwarcie dostępu do danych produktowych może natomiast zwiększać obciążenie infrastruktury i ryzyko niekontrolowanego wykorzystania treści. Dlatego firmy będą musiały przejść od prostego blokowania do bardziej selektywnego zarządzania dostępem.
„Pytanie nie brzmi już: blokować boty czy je wpuszczać. Pytanie brzmi: które boty, w jakim celu i na jakich zasadach. Ruch automatyczny może być zagrożeniem, kosztem albo początkiem nowej transakcji. Dlatego firmy potrzebują bardziej inteligentnego zarządzania dostępem do danych, aplikacji i API. Zakładam też, że pojawi się nowa kategoria sklepów headless, których stock dostępny będzie za pośrednictwem nowych protokołów agentowych takich jak MCP (Model Context Protocol)” – podkreśla Skowron.
W tym obszarze technologia bezpieczeństwa staje się elementem strategii sprzedażowej. Rozwiązania takie jak Cloud Armor Bot Management czy reCAPTCHA Enterprise pomagają ograniczać niepożądany ruch, chronić aplikacje oraz API, a jednocześnie lepiej rozpoznawać interakcje, które mogą mieć znaczenie biznesowe. Dla rynku e-commerce kluczowe będzie jednak nie tylko zabezpieczenie infrastruktury, ale również stworzenie zasad kontrolowanego udostępniania danych tam, gdzie może to wspierać widoczność i konwersję.
Od chatbota do agenta zakupowego
Kolejnym etapem rozwoju rynku jest agentic commerce, czyli model, w którym AI nie tylko odpowiada na pytania, ale aktywnie wspiera wykonanie zadania zakupowego. Agent może porównać produkty, uwzględnić budżet, sprawdzić dostępność, zaproponować alternatywy, dopasować ofertę do preferencji klienta i przeprowadzić go przez kolejne etapy decyzji.
Polskie firmy już testują ten kierunek. eSky rozwija asystentkę podróży MAIA, która pozwala planować wyjazd w formie naturalnej rozmowy, zamiast rozpoczynać proces od sztywnego wyboru dat i kierunków. Allegro rozwija asystentów AI, wspierających użytkowników w poruszaniu się po szerokim asortymencie. InPost testuje z kolei asystenta zakupowego Von Halsky, wbudowanego w aplikację InPost Mobile, który pozwala użytkownikom wyszukiwać i porównywać produkty spośród ofert ponad 4 000 sprzedawców w formie konwersacji – cały proces, od rekomendacji po finalizację płatności i śledzenie przesyłki, odbywa się w ramach jednej aplikacji
Wspólnym mianownikiem tych wdrożeń jest zmiana punktu startowego. Klient nie zaczyna od produktu, lecz od potrzeby. To istotne przesunięcie dla całej branży, ponieważ wymaga łączenia danych produktowych, historii interakcji, systemów rekomendacyjnych, wyszukiwania semantycznego i obsługi klienta w jeden spójny proces.
Google Cloud rozwija w tym obszarze gotowe rozwiązania takie jak Shopping Assistant w Gemini Enterprise for Customer Experience lub AI Commerce Search. Agent Platform to z kolei zestaw narzędzi do budowania agentowych systemów AI od podstaw. Ważnym elementem takiego systemu jest również baza danych. W ekosystemie Google Cloud komponentem tym jest gotowe na agentową erę Big Query. Połączenie modeli AI z danymi produktowymi, analityką i systemami rekomendacyjnymi pozwoli agentowi AI działać na aktualnych danych i wspierać realny proces sprzedażowy.
„Największa wartość agentów AI pojawia się wtedy, gdy są połączone z danymi i procesami firmy. Sam chatbot nie zmieni doświadczenia zakupowego, jeśli nie zna aktualnej oferty, dostępności, warunków dostawy czy historii klienta. Dopiero integracja modeli z warstwą danych i systemami biznesowymi pozwala przejść od rozmowy do działania” – mówi Skowron
Interoperacyjność stanie się warunkiem skali
Rozwój agentic commerce będzie wymagał nie tylko modeli AI, ale również standardów komunikacji między agentami, sklepami, systemami płatności, katalogami produktów i usługami posprzedażowymi. Bez interoperacyjności handel agentowy pozostanie zbiorem zamkniętych rozwiązań, ograniczonych do poszczególnych platform.
Jednym z projektów odpowiadających na tę potrzebę jest rozwijany przez Google Universal Commerce Protocol. To otwarty standard, którego celem jest umożliwienie agentom AI współpracy z systemami handlowymi w takich obszarach jak odkrywanie produktów, zakup czy obsługa kolejnych etapów ścieżki klienta. UCP ma wspierać działania agentowe w Google AI Mode i Gemini, a jednocześnie wpisuje się w szerszy ekosystem integracji oparty m.in. na API, MCP (Model Context Protocol) oraz protokoły takie jak A2A (Agent2Agent) lub AP2 (Agent Payment Protocol).
„Universal Commerce Protocol tworzy wspólny język dla agentów AI i systemów handlowych. Dla retailerów oznacza to możliwość uczestniczenia w nowym modelu sprzedaży bez budowania osobnych integracji dla każdego interfejsu AI. To ważny krok w stronę handlu, w którym agent użytkownika może nie tylko szukać informacji, ale również bezpiecznie przechodzić przez kolejne etapy zakupu” – tłumaczy Skowron.
Kierunek zmian potwierdzają również globalne partnerstwa technologiczne. Pięcioletnia współpraca Google Cloud z Unilever pokazuje, że największe firmy traktują AI nie jako pojedynczy eksperyment, ale jako element przebudowy marketingu, sprzedaży, danych i relacji z konsumentem. To sygnał, że agentic commerce będzie częścią szerszej transformacji modeli operacyjnych, a nie jedynie kolejnym narzędziem w kanale online.
Jakość danych zdeterminuje widoczność marki
Dla polskiego e-commerce kluczowy wniosek jest prosty: AI staje się nową warstwą decyzyjną między klientem a sklepem. Widoczność w tym środowisku będzie zależeć nie tylko od budżetu reklamowego, ceny i pozycji w wyszukiwarce, ale również od jakości danych, architektury technologicznej, bezpieczeństwa i zdolności do obsługi konwersacyjnych scenariuszy zakupowych.
Sklepy, które chcą utrzymać konkurencyjność, będą musiały działać równolegle w trzech obszarach. Po pierwsze, uporządkować dane produktowe tak, aby były czytelne dla ludzi i modeli AI. Po drugie, chronić infrastrukturę przed niepożądanym ruchem automatycznym, nie zamykając się na wartościowe interakcje agentów. Po trzecie, budować własne doświadczenia agentowe, które pomagają klientom szybciej przejść od potrzeby do decyzji.
„W erze agentic commerce sklep internetowy musi być gotowy nie tylko na użytkownika, który klika, ale także na agenta, który pyta, porównuje i rekomenduje. Firmy, które zrozumieją tę zmianę, zyskają przewagę w nowej ścieżce zakupowej. Te, które ją zignorują, mogą tracić klientów jeszcze zanim ci odwiedzą ich stronę” – podsumowuje Skowron.
oprac. : eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)
Najnowsze w dziale Wiadomości
-
Jak agenci AI zmienią e-commerce? Sklepy muszą walczyć o rekomendację, nie tylko o kliknięcie
-
Nadciśnienie, cukrzyca i astma w upale - jak bezpiecznie dbać o zdrowie
-
Wakacje w Polsce czy za granicą? Mikołajki i Mrągowo droższe niż Sycylia
-
Social media pochłaniają ponad 2 godziny dziennie. Zaskakująco liczna grupa użytkowników 55+