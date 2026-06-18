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Social media pochłaniają ponad 2 godziny dziennie. Zaskakująco liczna grupa użytkowników 55+

2026-06-18 00:20

Social media pochłaniają ponad 2 godziny dziennie. Zaskakująco liczna grupa użytkowników 55+

Facebook, TikTok czy Instagram? © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (6)

Facebook i YouTube pozostają najpopularniejszymi spośród obecnych w Polsce mediów społecznościowych, docierając do ok. 85 proc. rodzimych internautów. Oddziaływanie platform społecznościowych jest więc ogromne. Nie jest zatem zaskoczeniem, że odpowiadają już za niemal połowę czasu spędzanego w internecie. To niektóre z wniosków napływających z najnowszego raportu „Social Media 2026”, przygotowanego przez Gemius wraz z partnerami branżowymi i środowiskiem naukowym.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


Gemius, we współpracy z Polskimi Badaniami Internetu, IAB Polska, Akademią Leona Koźmińskiego oraz Centrum Badań Mediów i Społeczeństwa ALK, przedstawia kolejną edycję raportu „Social Media 2026”. Opracowanie prezentuje dane dotyczące korzystania z mediów społecznościowych w Polsce, porównanie najważniejszych platform, charakterystykę użytkowników, komunikatory oraz rynek reklamowy w social mediach.

Facebook i YouTube z najwyższym zasięgiem


Wśród analizowanych platform społecznościowych najwyższy zasięg odnotowały Facebook i YouTube. Facebook docierał do 85,4% internautów, a YouTube do 84,3%. Instagram osiągnął zasięg – 54,8%, a TikTok – 51,5%.
Zasięg
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fot. mat. prasowe

Zasięg

W 2025 roku niekwestionowanymi liderami pod względem zasięgu wśród platform społecznościowych w Polsce pozostawały Facebook oraz YouTube

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Pod względem liczby realnych użytkowników Facebook pozostaje jedną z największych platform w zestawieniu - według danych przywołanych w raporcie korzystało z niego ok. 25,4 mln użytkowników. W raporcie wskazano również, że YouTube i Facebook są platformami o największej skali dotarcia, natomiast Instagram, TikTok, LinkedIn, Pinterest i Twitch opisano w odrębnych częściach analizy dotyczących ich zasięgu, czasu użytkowania i profilu odbiorców.

Ponad dwie godziny dziennie w social mediach


Średni dzienny czas korzystania z analizowanych mediów społecznościowych wyniósł ponad dwie godziny wśród użytkowników. W podziale na grupy wiekowe najwyższy wynik odnotowano wśród dzieci w wieku 7–14 lat – średnio 3 godziny i 20 minut dziennie.

W grupie 55–75 lat średni dzienny czas korzystania z social mediów wyniósł 1 godzinę i 41 minut.
Średni dzienny czas
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fot. mat. prasowe

Średni dzienny czas

Najwyższe zaangażowanie czasowe odnotowano wśród najmłodszych odbiorców, gdzie dzieci i młodzież w wieku 7–14 lat spędzały na platformach aż 3 godziny i 20 minut na dobę

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W porównaniu platform najwyższe wartości średniego dziennego czasu korzystania zanotowały TikTok i YouTube. Użytkownicy TikToka spędzali na tej platformie średnio 87 minut i 58 sekund dziennie, a użytkownicy YouTube’a – 87 minut i 23 sekundy. Facebook osiągnął wynik ok. 50 minut dziennie, a Twitch – ok. 51 minut i 36 sekund.

Najliczniejsza grupa użytkowników: osoby w wieku 55–75 lat


W raporcie zwrócono uwagę na strukturę użytkowników mediów społecznościowych
w Polsce. Najliczniejszą grupę stanowili użytkownicy w wieku 55–75 lat (średnio 6,96 mln miesięcznie). Kolejne grupy to osoby w wieku 35–44 lata, z wynikiem ok. 5,71 mln, oraz osoby w wieku 25–34 lata – ok. 4,66 mln.
Realni użytkownicy
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fot. mat. prasowe

Realni użytkownicy

Najmniej licznie reprezentowaną kategorią wiekową byli użytkownicy od 7 do 14 lat, których grupa liczyła niecałe 2,6 miliona. W kolejnych przedziałach wiekowych widoczny jest sukcesywny wzrost

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Z mediów społecznościowych korzysta ok. 2,4 mln dzieci w wieku 7–14 lat, co odpowiada 75% populacji tej grupy wiekowej. W raporcie wskazano także, że platformy społecznościowe odpowiadają za 62,2% całego czasu aktywności online dzieci.

Rynek reklamowy: miliardy kontaktów reklamowych miesięcznie


Część raportu dotycząca rynku reklamowego pokazuje skalę kontaktów reklamowych generowanych przez platformy społecznościowe w 2025 roku. Facebook wygenerował średnio miesięcznie ponad 16,2 mld kontaktów reklamowych, YouTube – ponad 10,7 mld, TikTok – ponad 8,8 mld, a Instagram – ponad 3,2 mld.
Kontakty reklamowe
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fot. mat. prasowe

Kontakty reklamowe

W 2025 roku Facebook utrzymał pozycję lidera pod względem liczby kontaktów reklamowych, generując średnio ponad 16,2 miliarda takich zdarzeń miesięcznie

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W danych dotyczących czasu kontaktu z reklamą najwyższy wynik odnotował YouTube – ponad 10,8 sekundy. Facebook osiągnął 6,7 sekundy, Instagram – 3,2 sekundy, a TikTok – sekundy.
Czas kontaktu z reklamą
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fot. mat. prasowe

Czas kontaktu z reklamą

W 2025 roku najwyższy średni czas kontaktu z reklamą odnotowano na platformie YouTube, gdzie użytkownicy obcowali z pojedynczym przekazem reklamowym przez średnio 10,8 sekundy

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Raport prezentuje także dane o widoczności reklam, mierzonej wskaźnikiem viewability rate. Najwyższy średni miesięczny współczynnik widoczności wśród analizowanych platform osiągnął Instagram – 82,7%. Facebook uzyskał 59,8%, YouTube – 53,2%, a TikTok – 47,5%.


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oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

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