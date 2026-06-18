Social media pochłaniają ponad 2 godziny dziennie. Zaskakująco liczna grupa użytkowników 55+

Facebook i YouTube pozostają najpopularniejszymi spośród obecnych w Polsce mediów społecznościowych, docierając do ok. 85 proc. rodzimych internautów. Oddziaływanie platform społecznościowych jest więc ogromne. Nie jest zatem zaskoczeniem, że odpowiadają już za niemal połowę czasu spędzanego w internecie. To niektóre z wniosków napływających z najnowszego raportu „Social Media 2026”, przygotowanego przez Gemius wraz z partnerami branżowymi i środowiskiem naukowym.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które media społecznościowe mają w Polsce największy zasięg ?

Ile czasu poświęcamy codziennie na aktywność w social mediach?

Jak wygląda struktura wiekowa użytkowników mediów społecznościowych?

Które platformy generują najwięcej kontaktów reklamowych i najskuteczniej przyciągają uwagę użytkowników?

Facebook i YouTube z najwyższym zasięgiem

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zasięg W 2025 roku niekwestionowanymi liderami pod względem zasięgu wśród platform społecznościowych w Polsce pozostawały Facebook oraz YouTube Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Ponad dwie godziny dziennie w social mediach

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średni dzienny czas Najwyższe zaangażowanie czasowe odnotowano wśród najmłodszych odbiorców, gdzie dzieci i młodzież w wieku 7–14 lat spędzały na platformach aż 3 godziny i 20 minut na dobę Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Najliczniejsza grupa użytkowników: osoby w wieku 55–75 lat

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Realni użytkownicy Najmniej licznie reprezentowaną kategorią wiekową byli użytkownicy od 7 do 14 lat, których grupa liczyła niecałe 2,6 miliona. W kolejnych przedziałach wiekowych widoczny jest sukcesywny wzrost Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Rynek reklamowy: miliardy kontaktów reklamowych miesięcznie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Kontakty reklamowe W 2025 roku Facebook utrzymał pozycję lidera pod względem liczby kontaktów reklamowych, generując średnio ponad 16,2 miliarda takich zdarzeń miesięcznie Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czas kontaktu z reklamą W 2025 roku najwyższy średni czas kontaktu z reklamą odnotowano na platformie YouTube, gdzie użytkownicy obcowali z pojedynczym przekazem reklamowym przez średnio 10,8 sekundy Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Gemius, we współpracy z Polskimi Badaniami Internetu, IAB Polska, Akademią Leona Koźmińskiego oraz Centrum Badań Mediów i Społeczeństwa ALK, przedstawia kolejną edycję raportu „Social Media 2026”. Opracowanie prezentuje dane dotyczące korzystania z mediów społecznościowych w Polsce, porównanie najważniejszych platform, charakterystykę użytkowników, komunikatory oraz rynek reklamowy w social mediach.Wśród analizowanych platform społecznościowych najwyższy zasięg odnotowały Facebook i YouTube. Facebook docierał do 85,4% internautów, a YouTube do 84,3%. Instagram osiągnął zasięg – 54,8%, a TikTok – 51,5%.Pod względem liczby realnych użytkowników Facebook pozostaje jedną z największych platform w zestawieniu - według danych przywołanych w raporcie korzystało z niego ok. 25,4 mln użytkowników. W raporcie wskazano również, że YouTube i Facebook są platformami o największej skali dotarcia, natomiast Instagram, TikTok, LinkedIn, Pinterest i Twitch opisano w odrębnych częściach analizy dotyczących ich zasięgu, czasu użytkowania i profilu odbiorców.Średni dzienny czas korzystania z analizowanych mediów społecznościowych wyniósł ponad dwie godziny wśród użytkowników. W podziale na grupy wiekowe najwyższy wynik odnotowano wśród dzieci w wieku 7–14 lat – średnio 3 godziny i 20 minut dziennie.W grupie 55–75 lat średni dzienny czas korzystania z social mediów wyniósł 1 godzinę i 41 minut.W porównaniu platform najwyższe wartości średniego dziennego czasu korzystania zanotowały TikTok i YouTube. Użytkownicy TikToka spędzali na tej platformie średnio 87 minut i 58 sekund dziennie, a użytkownicy YouTube’a – 87 minut i 23 sekundy. Facebook osiągnął wynik ok. 50 minut dziennie, a Twitch – ok. 51 minut i 36 sekund.W raporcie zwrócono uwagę na strukturę użytkowników mediów społecznościowychw Polsce. Najliczniejszą grupę stanowili użytkownicy w wieku 55–75 lat (średnio 6,96 mln miesięcznie). Kolejne grupy to osoby w wieku 35–44 lata, z wynikiem ok. 5,71 mln, oraz osoby w wieku 25–34 lata – ok. 4,66 mln.Z mediów społecznościowych korzysta ok. 2,4 mln dzieci w wieku 7–14 lat, co odpowiada 75% populacji tej grupy wiekowej. W raporcie wskazano także, że platformy społecznościowe odpowiadają za 62,2% całego czasu aktywności online dzieci.Część raportu dotycząca rynku reklamowego pokazuje skalę kontaktów reklamowych generowanych przez platformy społecznościowe w 2025 roku. Facebook wygenerował średnio miesięcznie ponad 16,2 mld kontaktów reklamowych, YouTube – ponad 10,7 mld, TikTok – ponad 8,8 mld, a Instagram – ponad 3,2 mld.W danych dotyczących czasu kontaktu z reklamą najwyższy wynik odnotował YouTube – ponad 10,8 sekundy. Facebook osiągnął 6,7 sekundy, Instagram – 3,2 sekundy, a TikTok – sekundy.Raport prezentuje także dane o widoczności reklam, mierzonej wskaźnikiem viewability rate. Najwyższy średni miesięczny współczynnik widoczności wśród analizowanych platform osiągnął Instagram – 82,7%. Facebook uzyskał 59,8%, YouTube – 53,2%, a TikTok – 47,5%.