Social media pochłaniają ponad 2 godziny dziennie. Zaskakująco liczna grupa użytkowników 55+
2026-06-18 00:20
Facebook, TikTok czy Instagram? © fot. mat. prasowe
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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Które media społecznościowe mają w Polsce największy zasięg ?
- Ile czasu poświęcamy codziennie na aktywność w social mediach?
- Jak wygląda struktura wiekowa użytkowników mediów społecznościowych?
- Które platformy generują najwięcej kontaktów reklamowych i najskuteczniej przyciągają uwagę użytkowników?
Facebook i YouTube z najwyższym zasięgiem
Wśród analizowanych platform społecznościowych najwyższy zasięg odnotowały Facebook i YouTube. Facebook docierał do 85,4% internautów, a YouTube do 84,3%. Instagram osiągnął zasięg – 54,8%, a TikTok – 51,5%.
Pod względem liczby realnych użytkowników Facebook pozostaje jedną z największych platform w zestawieniu - według danych przywołanych w raporcie korzystało z niego ok. 25,4 mln użytkowników. W raporcie wskazano również, że YouTube i Facebook są platformami o największej skali dotarcia, natomiast Instagram, TikTok, LinkedIn, Pinterest i Twitch opisano w odrębnych częściach analizy dotyczących ich zasięgu, czasu użytkowania i profilu odbiorców.
Ponad dwie godziny dziennie w social mediach
Średni dzienny czas korzystania z analizowanych mediów społecznościowych wyniósł ponad dwie godziny wśród użytkowników. W podziale na grupy wiekowe najwyższy wynik odnotowano wśród dzieci w wieku 7–14 lat – średnio 3 godziny i 20 minut dziennie.
W grupie 55–75 lat średni dzienny czas korzystania z social mediów wyniósł 1 godzinę i 41 minut.
Średni dzienny czas
W porównaniu platform najwyższe wartości średniego dziennego czasu korzystania zanotowały TikTok i YouTube. Użytkownicy TikToka spędzali na tej platformie średnio 87 minut i 58 sekund dziennie, a użytkownicy YouTube’a – 87 minut i 23 sekundy. Facebook osiągnął wynik ok. 50 minut dziennie, a Twitch – ok. 51 minut i 36 sekund.
Najliczniejsza grupa użytkowników: osoby w wieku 55–75 lat
W raporcie zwrócono uwagę na strukturę użytkowników mediów społecznościowych
w Polsce. Najliczniejszą grupę stanowili użytkownicy w wieku 55–75 lat (średnio 6,96 mln miesięcznie). Kolejne grupy to osoby w wieku 35–44 lata, z wynikiem ok. 5,71 mln, oraz osoby w wieku 25–34 lata – ok. 4,66 mln.
Realni użytkownicy
Z mediów społecznościowych korzysta ok. 2,4 mln dzieci w wieku 7–14 lat, co odpowiada 75% populacji tej grupy wiekowej. W raporcie wskazano także, że platformy społecznościowe odpowiadają za 62,2% całego czasu aktywności online dzieci.
Rynek reklamowy: miliardy kontaktów reklamowych miesięcznie
Część raportu dotycząca rynku reklamowego pokazuje skalę kontaktów reklamowych generowanych przez platformy społecznościowe w 2025 roku. Facebook wygenerował średnio miesięcznie ponad 16,2 mld kontaktów reklamowych, YouTube – ponad 10,7 mld, TikTok – ponad 8,8 mld, a Instagram – ponad 3,2 mld.
Kontakty reklamowe
W danych dotyczących czasu kontaktu z reklamą najwyższy wynik odnotował YouTube – ponad 10,8 sekundy. Facebook osiągnął 6,7 sekundy, Instagram – 3,2 sekundy, a TikTok – sekundy.
Czas kontaktu z reklamą
Raport prezentuje także dane o widoczności reklam, mierzonej wskaźnikiem viewability rate. Najwyższy średni miesięczny współczynnik widoczności wśród analizowanych platform osiągnął Instagram – 82,7%. Facebook uzyskał 59,8%, YouTube – 53,2%, a TikTok – 47,5%.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
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