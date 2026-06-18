Wakacje w Polsce czy za granicą? Mikołajki i Mrągowo droższe niż Sycylia

Mazury to destynacja droższa niż Egipt, a rodzinny pobyt w Mikołajkach to wydatek większy niż wakacje na Sycylii czy w Turcji. Najnowsza analiza Rankomat.pl pokazuje, że ci, którzy byli dotąd przekonani o konkurencyjności rodzimego wypoczynku, powinni zrewidować swoje poglądy. W niejednym przypadku zagraniczne kurorty oferują niższe ceny noclegów niż najpopularniejsze polskie miejscowości, a różnice potrafią sięgać kilku tysięcy złotych.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile kosztuje pobyt na Mazurach, a ile w Egipcie, Turcji i na Sycylii?

Dlaczego rodzinne wakacje w Polsce mogą być droższe niż zagraniczny wyjazd?

Jak porównywać ceny noclegów i całkowity koszt wakacji, aby nie przepłacić?

Mazury najdroższe w polskim zestawieniu

Egipt i Turcja najtańsze za granicą. Ale Sycylia, Kreta, Dalmacja i Wyspy Kanaryjskie też są blisko cen Polski

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ceny noclegów - zagraniczne kurorty Dalmacja jest jednym z droższych kierunków zagranicznych dla par, ale dla rodzin nadal wypada konkurencyjnie Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Sam nocleg to dopiero początek. Liczy się cały budżet wyjazdu

Wakacyjny wybór zależy od szczegółów

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Koszt 7-dmiowych wakacji w Polsce i za granicą Egipt i Turcja pozostają najtańsze, ale także Sycylia, Kreta, Dalmacja czy Wyspy Kanaryjskie mogą być cenowo blisko Polski Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Szukając tańszej oferty wakacyjnej, warto porównywać nie tylko cenę noclegu, ale cały koszt wyjazdu. Duże różnice mogą dać elastyczne terminy, wyjazd kilka dni przed lub po szczycie sezonu, wybór mniej oczywistej miejscowości albo obiektu położonego nieco dalej od największych atrakcji. Przy zagranicznych wyjazdach trzeba też sprawdzić koszt lotów, transferów, wyżywienia i dodatkowych opłat, bo dopiero one pokazują realny budżet wakacji.



Oszczędności nie warto natomiast szukać na ubezpieczeniu turystycznym. Dobra polisa to niewielki koszt w porównaniu z ceną całego wyjazdu, a w razie choroby, wypadku czy konieczności skorzystania z pomocy medycznej za granicą może uchronić przed wydatkami liczonymi nawet w setkach tysięcy złotych. - mówi Magdalena Kajzer, ekspertka Rankomat.pl.