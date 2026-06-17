Samsung Health AI: jak nowe funkcje w Galaxy Watch wspierają zdrowy styl życia

Co powiesz na inteligentny zegarek, który nie tylko mierzy tętno i liczy kroki, ale także podpowiadał, kiedy zwolnić tempo, zadbać o regenerację lub zmienić codzienne nawyki? Taki kierunek rozwoju prezentuje Samsung. Nowe funkcje AI w aplikacji Samsung Health i nadchodzącej serii Galaxy Watch mają przekształcić dane biometryczne w praktyczne wskazówki, które pomogą użytkownikom bardziej świadomie dbać o zdrowie i samopoczucie.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie nowe funkcje AI pojawią się w aplikacji Samsung Health i serii Galaxy Watch?

Jak AI pomaga tworzyć spersonalizowane wskazówki wspomagające zdrowy styl życia?

Jakie zmiany w interfejsie Samsung Health ułatwią codzienne dbanie o siebie?

Jakie funkcje wprowadza aktualizacja aplikacji Samsung Health?

Nowy intuicyjny interfejs aplikacji Samsung Health

Jeszcze większy wpływ na zdrowy styl życia

Płynnie skomunikowany ekosystem dla zdrowego stylu życia

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Rozwój aplikacji Samsung Health wpisuje się w priorytetową wizję platformy wykorzystującej możliwości AI, żeby wspierać użytkowników w codziennych aktywnościach. Nowo zapowiedziane funkcje zdrowotne pojawią się po raz pierwszy w nadchodzącym Galaxy Watch.Wcześniejsza wersja aplikacji Samsung Health monitorowała określone wskaźniki, by pomóc w pomiarze codziennego poziomu energii (Energy Score). Teraz idzie o krok dalej. Użytkownicy nowej funkcji analizują po przebudzeniu pięć kluczowych nocnych parametrów biologicznych (tętno, zmienność rytmu serca, częstość oddechów, temperaturę skóry i poziom tlenu we krwi) w porównaniu z rzeczywistymi wartościami spoczynkowymi.Funkcja wysyła powiadomienia tylko wtedy, gdy wykryje znaczące odchylenia, pomagając użytkownikowi określić, czy potrzebuje więcej odpoczynku, czy ma zwrócić na coś szczególną uwagę, nie zajmując bez potrzeby jego uwagi.W ubiegłym roku firma Samsung wprowadziła pomiar Obciążenia Naczyniowego (Vascular Load), by pomóc użytkownikom monitorować stres naczyniowy. Dziś funkcja ta umożliwia bardziej kompleksowy pomiar. Ta pojedyncza dzienna metryka wykorzystuje dane rejestrowane wcześniej przez Obciążenie Naczyniowe – takie jak jakość snu, stres i aktywność – i łączy je z danymi dotyczącymi składu tkankowego ciała.Rezultatem jest ujednolicony wynik, który jasno opisuje nawyki wpływające na długoterminowe samopoczucie użytkowników, dając im jasną informację.Gdy użytkownik wykonuje ćwiczenia aerobowe, funkcja ta mierzy skumulowane obciążenie układu sercowo-naczyniowego. Obliczając dzienne obciążenie i maksymalną wydajność treningową, zaleca optymalne cele i czas odpoczynku, by ćwiczenia były optymalne, zmniejszając ryzyko przemęczenia lub kontuzji.Dba o efektywność ćwiczeń poprzez analizę takich parametrów jak tętno, pułap tlenowy (VO2 max. – kluczowy wskaźnik sprawności aerobowej) i codzienne kroki w porównaniu z grupą populacyjną o podobnym profilu. Wskazując jednoznacznie indywidualne mocne i słabe strony kondycji, prezentuje dostosowane treści i spersonalizowane cele, dzięki czemu użytkownik może wprowadzać ciągłe, ukierunkowane usprawnienia.By ułatwić dostęp do istotnych informacji, aplikacja Samsung Health wprowadza lepiej zaprojektowany układ interfejsu, podzielony na pięć podstawowych filarów: Sen, Aktywność, Odżywianie, Dobrostan i Parametry życiowe. Z ekranu głównego można teraz łatwo przejść do codziennych wskazówek dotyczących samopoczucia wraz z wynikiem poziomu energii obliczonym przez AI. To scentralizowane podejście zmniejsza domysły związane z dbaniem o siebie, pozwalając szybko zrozumieć, jak różne elementy codziennej rutyny tworzą spójną całość.W aplikacji Samsung Health istotnie zostały rozwinięte również podstawowe, już istniejące funkcje, co przyniosło głębszą personalizację i większą precyzję. W miarę upływu dnia aktualizowany na bieżąco Współczynnik Antyoksydacji (Antioxidant Index) pozwala teraz jeszcze lepiej planować odżywianie. Dzięki nowym wykresom trendów i codziennej historii wizualnie łączy wybory żywieniowe z reakcjami fizycznymi na przestrzeni czasu.Cicho pracujący w tle Miernik AGEs (akumulacji zaawansowanych produktów końcowych glikozylacji) został udoskonalony, by rejestrował automatyczne pomiary nocne w celu nakreślenia długoterminowego obrazu tego, jak skutki nieoptymalnego stylu życia kumulują się w ciele użytkownika. Pomaga to wyciągnąć wnioski, które mają realne znaczenie dla poprawy samopoczucia.Kompleksowe funkcje zdrowotne wychodzą również poza pomiar powyższych parametrów wraz z nowym Monitorem słuchu (Hearig Health), który współpracuje płynnie z całym ekosystemem urządzeń Galaxy. Mierząc hałas otoczenia z pomocą zegarka Galaxy Watch, aplikacja przynosi spersonalizowane wskazówki pomocne w ochronie słuchu użytkownika, na przykład podczas intensywnego ruchu ulicznego lub w czasie słuchania muzyki podczas ćwiczeń.To połączenie zaawansowanych nowych funkcji i usprawnionej integracji z ekosystemem urządzeń Galaxy ma zmieniać codzienne pomiary w proste, praktyczne wskazówki, wpisując się jednocześnie w perspektywę dalszego rozwoju aplikacji Samsung Health.Ekosystem Galaxy uwalnia wachlarz nowych funkcji, intuicyjnie wspierając aktywność i zdrowy styl życia użytkowników smartfonów Galaxy i połączonych z nimi urządzeń. Integracja gwarantuje stały dostęp do spersonalizowanych wskazówek ułatwiających dbanie o siebie na co dzień.O działaniu najnowszych funkcji aplikacji Samsung Health będzie można przekonać się wraz z premierą najnowszej serii inteligentnych zegarków Galaxy Watch.Samsung podkreśla, że nowe funkcje zdrowotne służą wyłącznie poprawie samopoczucia, a nie diagnozowaniu lub leczeniu jakichkolwiek schorzeń. Osoby zaniepokojone swoim stanem powinny skontaktować się z lekarzem.