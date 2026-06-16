AI w firmie bez kontroli: co trzeci użytkownik obejdzie zakazy, by korzystać z ulubionych narzędzi

Sztuczna inteligencja stała się stałym elementem codziennej pracy w polskich firmach, ale organizacje nie nadążają za tempem jej adopcji. Z najnowszego raportu "Cyberportret polskiego biznesu 2026" wynika, że 62% pracowników korzysta z narzędzi AI w obowiązkach służbowych, a co trzeci użytkownik przyznaje, że próbowałby obejść firmowe blokady, by nie rezygnować z ulubionego narzędzia. Zjawisko Shadow AI - używania sztucznej inteligencji bez oficjalnej zgody i nadzoru - staje się ogromnym zagrożeniem. Tylko 27% firm posiada spisaną politykę korzystania z AI, a 10% pracowników wkleja wrażliwe dane firmowe do publicznych modeli. Czy polskie firmy wpadły w pułapkę efektywności ponad bezpieczeństwem?

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Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego co trzeci użytkownik AI w polskiej firmie jest gotów obejść zakaz, by korzystać z ulubionych narzędzi, i jakie zagrożenia niesie zjawisko Shadow AI.

Jakie są skala i konsekwencje korzystania z niezatwierdzonych narzędzi AI.

Dlaczego same zakazy nie wystarczą i jakie kroki powinny podjąć firmy, by zapewnić bezpieczne korzystanie z AI przez pracowników.

Jakie rozwiązania pomogą organizacjom zapanować nad chaosem i chronić dane.



Jak powszechne jest używanie AI w polskich firmach?

Dlaczego pracownicy omijają firmowe zasady dotyczące AI?

Jakie ryzyko dla firmy niesie Shadow AI?

Punktem wyjścia powinno być zrozumienie skali zjawiska, a następnie wprowadzenie jasnych zasad - co wolno, czego nie wolno i przede wszystkim dlaczego. Bez wyjaśnienia powodów trudno oczekiwać, że pracownik zrozumie, iż wklejenie firmowych danych do publicznego modelu językowego może zagrozić bezpieczeństwu całej organizacji.



Warto też zadbać o dostęp do bezpiecznych, zatwierdzonych narzędzi - wtedy pracownicy nie będą musieli sięgać po prywatne konta. Właśnie brak takich zasad napędza Shadow AI.



Największym ryzykiem jest wyciek danych do chmury, nad którą organizacja nie ma kontroli. Odpowiedzią nie jest zakaz, lecz wyjaśnienie ryzyka i wskazanie bezpiecznych alternatyw – mówi Dawid Koziorowski, Offensive Cybersecurity Team Leader, DAGMA Bezpieczeństwo IT.

Jak firmy mogą skutecznie zarządzać AI i chronić swoje dane?