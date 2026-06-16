Jakie dane zawiera numer PESEL? Sprawdź fakty i mity co oznacza te 11 cyfr

Jakie dane zawiera numer PESEL? Badanie ChronPESEL.pl z maja 2026 roku pokazuje, że co piąty Polak błędnie wierzy, iż numer ten zdradza miejsce urodzenia. Dowiedz się, jakie informacje naprawdę kryją się w strukturze 11 cyfr oraz dlaczego warto podawać ten unikalny identyfikator wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

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Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie mity krążą na temat numeru PESEL.

Jak naprawdę zbudowany jest numer PESEL – co kryją jego 11 cyfr i jakie dane można z niego odczytać.

Dlaczego PESEL, mimo prostej struktury, jest ważnym narzędziem identyfikacyjnym i jakie zagrożenia niesie jego niekontrolowane ujawnianie.



Czy PESEL zdradza miejsce urodzenia?

Płeć: Błędne przekonanie częściej deklarują mężczyźni (22 proc.) niż kobiety (17 proc.).

Wiek: Najsilniej mit utrzymuje się wśród osób w wieku 45-54 lata, gdzie podziela go co czwarty badany (25 proc.) , natomiast najrzadziej u seniorów (14 proc.).

Wykształcenie: Nieprawidłową odpowiedź wskazało 24 proc. osób z wykształceniem średnim lub policealnym oraz 22 proc. z podstawowym bądź zawodowym. Wśród respondentów z wykształceniem wyższym odsetek ten spada do 13 proc.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jakie dane znajdują się w numerze PESEL? Aż 90 proc. Polaków poprawnie identyfikuje datę urodzenia jako daną zawartą w PESEL-u. 52 proc. wie, że numer określa płeć, a 20 proc. błędnie uważa, że zawiera miejsce urodzenia. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Co oznacza numer PESEL?

cyfry 1-6 - rok, miesiąc i dzień urodzenia danej osoby

- rok, miesiąc i dzień urodzenia danej osoby cyfry 7-10 - numer porządkowy pozwalający odróżnić osoby urodzone tego samego dnia. Cyfra 10 pozwala dodatkowo na określenie płci: cyfra parzysta (w tym 0) oznacza kobietę, a nieparzysta mężczyznę.

- numer porządkowy pozwalający odróżnić osoby urodzone tego samego dnia. pozwala dodatkowo na określenie płci: cyfra parzysta (w tym 0) oznacza kobietę, a nieparzysta mężczyznę. cyfra 11 - liczba kontrolna służąca do sprawdzania poprawności całego identyfikatora.

Kliknij, aby powiekszyć fot. eGospodarka.pl Co oznacza numer PESEL? PESEL składa się z 11 cyfr: pierwsze 6 to data urodzenia, kolejne 4 to numer porządkowy, a ostatnia to cyfra kontrolna. 20 proc. Polaków myli się, sądząc, że zawiera miejsce urodzenia. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Jakie dane nie są zapisane w numerze PESEL?

Imię i nazwisko,

Miejsce urodzenia,

Urząd stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia,

Informacje o rodzicach,

Obywatelstwo.

Kiedy należy podawać numer PESEL?

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Choć PESEL towarzyszy nam przez całe życie, wokół jego struktury wciąż krąży wiele nieporozumień. Jednym z najbardziej utrwalonych mitów jest przekonanie, że numer ten pozwala na zidentyfikowanie miejsca naszego urodzenia. Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów, wierzy w to aż 20 proc. Polaków.Mit ten jest zakorzeniony w społeczeństwie w różnym stopniu, w zależności od płci, wieku i poziomu wykształcenia respondentów:To jednak nie jedyne powszechne nieporozumienie. Część badanych uważa, że z numeru można odczytać oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym wydano akt urodzenia (16 proc.) lub województwo, w którym są aktualnie zameldowani (14 proc.).W rzeczywistości struktura numeru PESEL jest prosta i od lat pozostaje niezmienna. Składa się on dokładnie z 11 cyfr, które niosą za sobą ściśle określone informacje i funkcje weryfikacyjne:Wiele osób intuicyjnie przypisuje numerowi PESEL informacje, których w nim po prostu nie ma. W strukturze 11 cyfr nie znajdziemy takich danych jak:Warto podkreślić, że PESEL jest nadawany również osobom bez polskiego paszportu, które mieszkają lub przebywają na terenie naszego kraju. Wszystkie szczegółowe dane personalne są bezpiecznie przechowywane w państwowych rejestrach, a nie bezpośrednio w samym numerze identyfikacyjnym.Ponieważ PESEL jednoznacznie identyfikuje konkretną osobę, jego ochrona ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa naszych danych personalnych.mówi Bartłomiej Drozd, ekspert serwisu ChronPESEL.pl.