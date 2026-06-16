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Jakie dane zawiera numer PESEL? Sprawdź fakty i mity co oznacza te 11 cyfr

2026-06-16 11:59

Jakie dane zawiera numer PESEL? Sprawdź fakty i mity co oznacza te 11 cyfr

Jakie dane zawiera numer PESEL? Sprawdź fakty i mity co oznacza te 11 cyfr © wygenerowane przez AI

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Jakie dane zawiera numer PESEL? Badanie ChronPESEL.pl z maja 2026 roku pokazuje, że co piąty Polak błędnie wierzy, iż numer ten zdradza miejsce urodzenia. Dowiedz się, jakie informacje naprawdę kryją się w strukturze 11 cyfr oraz dlaczego warto podawać ten unikalny identyfikator wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

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Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie mity krążą na temat numeru PESEL.
  • Jak naprawdę zbudowany jest numer PESEL – co kryją jego 11 cyfr i jakie dane można z niego odczytać.
  • Dlaczego PESEL, mimo prostej struktury, jest ważnym narzędziem identyfikacyjnym i jakie zagrożenia niesie jego niekontrolowane ujawnianie.


Czy PESEL zdradza miejsce urodzenia?


Choć PESEL towarzyszy nam przez całe życie, wokół jego struktury wciąż krąży wiele nieporozumień. Jednym z najbardziej utrwalonych mitów jest przekonanie, że numer ten pozwala na zidentyfikowanie miejsca naszego urodzenia. Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów, wierzy w to aż 20 proc. Polaków.

Mit ten jest zakorzeniony w społeczeństwie w różnym stopniu, w zależności od płci, wieku i poziomu wykształcenia respondentów:
  • Płeć: Błędne przekonanie częściej deklarują mężczyźni (22 proc.) niż kobiety (17 proc.).
  • Wiek: Najsilniej mit utrzymuje się wśród osób w wieku 45-54 lata, gdzie podziela go co czwarty badany (25 proc.) , natomiast najrzadziej u seniorów (14 proc.).
  • Wykształcenie: Nieprawidłową odpowiedź wskazało 24 proc. osób z wykształceniem średnim lub policealnym oraz 22 proc. z podstawowym bądź zawodowym. Wśród respondentów z wykształceniem wyższym odsetek ten spada do 13 proc.

To jednak nie jedyne powszechne nieporozumienie. Część badanych uważa, że z numeru można odczytać oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym wydano akt urodzenia (16 proc.) lub województwo, w którym są aktualnie zameldowani (14 proc.).
Jakie dane znajdują się w numerze PESEL?
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fot. mat. prasowe

Jakie dane znajdują się w numerze PESEL?

Aż 90 proc. Polaków poprawnie identyfikuje datę urodzenia jako daną zawartą w PESEL-u. 52 proc. wie, że numer określa płeć, a 20 proc. błędnie uważa, że zawiera miejsce urodzenia.

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Co oznacza numer PESEL?


W rzeczywistości struktura numeru PESEL jest prosta i od lat pozostaje niezmienna. Składa się on dokładnie z 11 cyfr, które niosą za sobą ściśle określone informacje i funkcje weryfikacyjne:
  • cyfry 1-6 - rok, miesiąc i dzień urodzenia danej osoby
  • cyfry 7-10 - numer porządkowy pozwalający odróżnić osoby urodzone tego samego dnia. Cyfra 10 pozwala dodatkowo na określenie płci: cyfra parzysta (w tym 0) oznacza kobietę, a nieparzysta mężczyznę.
  • cyfra 11 - liczba kontrolna służąca do sprawdzania poprawności całego identyfikatora.

Co oznacza numer PESEL?
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fot. eGospodarka.pl

Co oznacza numer PESEL?

PESEL składa się z 11 cyfr: pierwsze 6 to data urodzenia, kolejne 4 to numer porządkowy, a ostatnia to cyfra kontrolna. 20 proc. Polaków myli się, sądząc, że zawiera miejsce urodzenia.

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Jakie dane nie są zapisane w numerze PESEL?


Wiele osób intuicyjnie przypisuje numerowi PESEL informacje, których w nim po prostu nie ma. W strukturze 11 cyfr nie znajdziemy takich danych jak:
  • Imię i nazwisko,
  • Miejsce urodzenia,
  • Urząd stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia,
  • Informacje o rodzicach,
  • Obywatelstwo.

Warto podkreślić, że PESEL jest nadawany również osobom bez polskiego paszportu, które mieszkają lub przebywają na terenie naszego kraju. Wszystkie szczegółowe dane personalne są bezpiecznie przechowywane w państwowych rejestrach, a nie bezpośrednio w samym numerze identyfikacyjnym.

Kiedy należy podawać numer PESEL?


Ponieważ PESEL jednoznacznie identyfikuje konkretną osobę, jego ochrona ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa naszych danych personalnych.

– W przypadku PESEL-u ważniejsze od tego, co można odczytać z samych cyfr, jest to, kto i po co chce go od nas uzyskać. Sam numer nie zdradza wielu danych, ale pozwala jednoznacznie wskazać konkretną osobę, dlatego w niepowołanych rękach może ułatwiać podszywanie się pod nią lub zdobywanie kolejnych informacji na jej temat. Właśnie dlatego PESEL warto podawać tylko wtedy, gdy druga strona ma uzasadniony powód, by o niego prosić – mówi Bartłomiej Drozd, ekspert serwisu ChronPESEL.pl.


O badaniu:
Badanie „Co Polacy wiedzą o numerze PESEL” zostało przeprowadzone przez Imas International na zlecenie serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów w maju 2026 r. techniką wywiadów internetowych (CAWI) na próbie 1011 Polaków w wieku 18-74 lata.
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oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

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