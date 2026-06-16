AI tworzy nowe zawody: już nie copywriter tylko prompt engineer

Jeszcze kilka lat temu nikt nie szukał prompt engineerów ani projektantów workflow opartych na sztucznej inteligencji. Dziś te specjalizacje to zawody przyszłości. Firmy coraz częściej potrzebują ekspertów, którzy potrafią połączyć możliwości AI z realnymi celami biznesowymi, a niezależni specjaliści szybko odpowiadają na to zapotrzebowanie. W efekcie rodzi się nowa generacja freelancerów, dla których sztuczna inteligencja jest nie zagrożeniem, lecz szansą rozwoju.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie zawody i specjalizacje powstają wraz z rozwojem sztucznej inteligencji?

Dlaczego prompt engineerowie, AI Content Editorzy i trenerzy modeli AI są coraz bardziej poszukiwani przez firmy?

W jaki sposób sztuczna inteligencja wpływa na rynek freelancingu i model współpracy z niezależnymi specjalistami?

Jakie kompetencje będą w przyszłości kluczowe dla freelancerów i pracowników?

AI zmienia zasady gry

Kliknij, aby powiekszyć fot. pexels Już nie copywriter tylko prompt engineer? Coraz większe znaczenie zyskują także AI Content Editorzy, czyli osoby odpowiedzialne za redagowanie i poprawianie treści generowanych przez AI

Wpływ AI jest już teraz szczególnie widoczny w kontekście ewolucji specjalizacji we freelancingu, w branżach kreatywnych, marketingowych czy tych związanych z e-commerce. Firmy, które jeszcze niedawno szukały wśród zleceniobiorców głównie copywriterów czy grafików, dziś coraz częściej potrzebują osób, które potrafią projektować proces współpracy człowieka ze sztuczną inteligencją, tak, by skutecznie i w bardziej złożony sposób zarządzać działaniami marketingowymi czy e-commerce’owymi — mówi Marta Polowczyk, COO & Head of Product z Useme, platformy łączącej freelancerów ze zleceniodawcami.

Nowe zawody w duchu AI

Generacja freelancerów przyszłości

Sztuczna inteligencja absolutnie nie oznacza końca freelancingu. Oznacza przesunięcie wartości z prostego wykonywania zleceń w stronę efektywnego łączenia strategii, kreatywności i umiejętności pracy z technologią. W dobie rozwoju AI niezależni specjaliści z tego obszaru stają się wartościowym partnerem o szerokich kompetencjach, który pomaga wdrożyć automatyzację, zoptymalizować procesy i wykorzystać AI do zwiększenia efektywności firmy — mówi Monika Ciszek, Head of Marketing z Useme.

Dyskusja wokół sztucznej inteligencji od kilku lat opiera się na tym, czy AI zabierze pracę i zastąpi człowieka. Współczesny rynek pracy pokazuje, że część zawodów faktycznie zniknie z mapy, ale z drugiej strony sztuczna inteligencja przyczyni się także do tworzenia zupełnie nowych specjalizacji.Potwierdzają to prognozy World Economic Forum1, zgodnie z którymi do 2030 roku AI i automatyzacja mogą doprowadzić do likwidacji około 92 milionów miejsc pracy, ale jednocześnie stworzyć nawet 170 milionów nowych ról zawodowych. Najbardziej poszukiwane będą kompetencje związane z kreatywnością, adaptacją, analizą danych i współpracą człowieka z AI.Co rozwój AI oznacza dla rynku freelancingu? Freelancing może okazać się jednym z największych beneficjentów rozwoju AI. “Wolni strzelcy” znacznie szybciej niż duże organizacje adaptują nowe narzędzia, testują nowe modele pracy i budują niszowe kompetencje.Raport „Freelancing 2025. Między stabilnością a adaptacją”2, opracowany przez platformę Useme przy współpracy z ABR Sesta, wskazuje, że freelancerzy już teraz mają pozytywne zdanie o wpływie AI na ich pracę. Blisko 50 proc. “wolnych strzelców” twierdzi, że AI pozwala pracować szybciej i wydajniej, a 37 proc. traktuje ją jako wsparcie w zadaniach rutynowych. Z kolei 27 proc. badanych wskazuje, że dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji może dostarczyć projekty wyższej jakości.Rozwój sztucznej inteligencji tworzy cały ekosystem nowych specjalizacji freelancerskich. Jedną z nich jest prompt engineer - termin i zawód, który jeszcze kilka lat temu praktycznie nie funkcjonował poza środowiskiem technologicznym. Obecnie jest jedną z najbardziej medialnych specjalizacji związanych z AI.Prompt engineer to osoba odpowiedzialna za tworzenie instrukcji dla modeli sztucznej inteligencji. W praktyce chodzi jednak o coś znacznie bardziej zaawansowanego niż wpisywanie poleceń do ChatGPT. Dobry prompt engineer potrafi zaprojektować cały proces generowania treści, danych czy analiz w taki sposób, aby AI dostarczało przewidywalne i wysokiej jakości rezultaty. Musi wyróżniać się szeregiem kompetencji, w tym przede wszystkim tymi językowymi, analitycznymi i biznesowymi.Firmy wykorzystują prompt engineerów m.in. do: tworzenia procesów opartych na AI, automatyzacji content marketingu, projektowania chatbotów, optymalizacji procesów obsługi klienta, budowania bibliotek promptów dla zespołów.Coraz większe znaczenie zyskują także AI Content Editorzy, czyli osoby odpowiedzialne za redagowanie i poprawianie treści generowanych przez AI. W tym przypadku, paradoksalnie, rozwój sztucznej inteligencji zwiększa więc znaczenie kompetencji redakcyjnych i strategicznych. Marki potrzebują dziś nie tyle contentu samego w sobie, ale przede wszystkim jakości, wiarygodności i spójności komunikacji.Na rynku pojawiają się również trenerzy modeli AI. Ich zadaniem jest ocenianie odpowiedzi generowanych przez modele, poprawianie jakości danych i dostosowywanie systemów do języka marki lub konkretnej branży.Rośnie także zapotrzebowanie na AI Workflow Designerów, czyli specjalistów projektujących procesy automatyzacji oparte na narzędziach AI i rozwiązaniach no-code. Takie osoby pomagają klientom automatyzować generowanie ofert, tworzenie raportów, obsługę leadów czy komunikację marketingową.Nową kategorią zawodową stają się również twórcy video AI. Dzięki narzędziom generatywnym freelancerzy specjalizujący się w tym obszarze mogą tworzyć animacje, reklamy, dubbing czy cyfrowe awatary przy znacznie niższych kosztach i krótszym czasie realizacji niż jeszcze kilka lat temu.Wraz z rozwojem AI zmienia się nie tylko zakres usług freelancerów, ale również ich rola w biznesie.Jeszcze kilka lat temu firmy traktowały współpracę z niezależnymi specjalistami bardziej w doraźnym niż długofalowym wymiarze. Obecnie niezależni eksperci stają się stałą częścią ekosystemu biznesowego, współpracując z firmami długofalowo i wchodząc w strategiczne procesy danej organizacji.Historia internetu pokazała już niejednokrotnie, że każda duża zmiana technologiczna tworzy nowe zawody i nowe modele pracy. Jeszcze kilkanaście lat temu nie istnieli social media managerowie, specjaliści SEO czy twórcy e-commerce. Sztuczna inteligencja tworzy kolejną generację cyfrowych specjalizacji. I wszystko wskazuje na to, że rynek freelancingu będzie jednym z pierwszych miejsc, w których te zmiany zobaczymy na naprawdę dużą skalę.