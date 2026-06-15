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TikTok Shop wystartował w Polsce - jak działa nowy model zakupów online?

2026-06-15 14:14

TikTok Shop wystartował w Polsce - jak działa nowy model zakupów online?

TikTok Shop wystartował w Polsce - jak działa nowy model zakupów online? © wygenerowane przez AI

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TikTok Shop oficjalnie wystartował w Polsce, wprowadzając nowy model zakupów online oparty na odkrywaniu. Użytkownicy mogą teraz kupować ulubione produkty bezpośrednio w aplikacji, a polscy sprzedawcy zyskują dostęp do ekosystemu, który w Unii Europejskiej obejmuje już ponad 100 tys. sprzedawców i blisko 100 mln użytkowników. Platforma oferuje cztery sposoby zakupów - od filmów w kanale "Dla Ciebie", przez zakupy LIVE, po ShopTab - a dla pierwszych sprzedawców przygotowała promocyjną prowizję w wysokości 2% przez pierwsze 90 dni.

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Nowe rozwiązanie e-commerce rozwija model tzw. discovery e-commerce, czyli zakupów opar-tych w pierwszej kolejności na odkrywaniu i inspiracji. Użytkownicy mogą natrafić na interesujące towary podczas przeglądania materiałów wideo, transmisji na żywo oraz w rekomendacjach do-pasowanych do ich zainteresowań, a następnie sfinalizować transakcję bez opuszczania platfor-my.

Jak wyglądają zakupy na TikToku?


Wraz z wprowadzeniem TikTok Shop w Polsce użytkownicy będą mogli kupować produkty ulu-bionych marek, sprzedawców i twórców bezpośrednio w aplikacji na cztery sposoby:
  • Filmy w kanale „Dla Ciebie” - treści w zakładce „Dla Ciebie” z oznaczonymi produktami widocznymi na filmie. Kliknięcie w produkt przekierowuje użytkownika do jego karty w aplikacji, gdzie może zapoznać się ze szczegółami i sfinalizować zakup.
  • Zakupy LIVE - transmisje sprzedażowe na żywo, które pozwalają prezento-wać produkty i ich zastosowanie oraz odpowiadać na pytania użytkowników w czasie rzeczywi-stym. Umożliwiają też zakup w trakcie oglądania transmisji.
  • Prezentacja pro-duktów - możliwość przeglądania produktów, czytania opinii i dokonywania zakupu z poziomu profilu ulubionej marki. Firmy mogą tworzyć własne kolekcje produktów na swoich profi-lach.
  • ShopTab - przestrzeń zakupowa w aplikacji. Firmy mogą tu prezen-tować produkty, a klienci łatwo je wyszukiwać i odkrywać oferty promocyjne. Rekomendacje po-jawiają się poprzez listy produktów i treści zakupowe, a klienci mogą zarządzać zamówieniami w jednej zakładce.

Od pierwszego dnia obecności TikTok Shop w Polsce na platformie dostępne będą produkty za-równo dużych marek, jak i lokalnych firm. Wśród sprzedawców znajdą się przedstawiciele róż-nych kategorii - m.in. modowej, beauty i lifestyle - w tym takie marki jak beBIO Cosmetics, Car-patree, Modivo, L’Oréal, Eveline Cosmetics czy Everybody London.
Zakupy na TikTok Shop
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fot. mat. prasowe

Zakupy na TikTok Shop

Platforma łączy zakupy z treściami wideo, transmisjami LIVE i rekomendacjami dopasowanymi do zainteresowań użytkowników.

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Standardowa prowizja wynosi 9% (oraz 7% w kategorii elektronika), jednak dla wszystkich firm, które jako pierwsze dołączają do TikTok Shop, przez pierwsze 90 dni obowiązuje promocyjna stawka prowizji w wysokości 2%.

Nowe możliwości dla twórców


TikTok Shop rozwija również możliwości monetyzacji dla twórców. Dzięki rozbudowanej sieci afiliacyjnej mogą oni promować produkty marek w swoich materiałach i otrzymywać prowizję od wygenerowanej sprzedaży. Platforma buduje tym samym ekosystem współpracy pomiędzy mar-kami a twórcami, w którym rekomendacje powstają w sposób naturalny i autentyczny, w oparciu o zaufanie społeczności.

Do programu afiliacyjnego TikTok Shop dołączają zweryfikowani twórcy, którzy spełniają określo-ne wymagania takie jak aktywne konto i liczba obserwujących na poziomie minimum 1,5 tys.

Przekraczaj granice z "Sell Across Europe"


Wraz z uruchomieniem TikTok Shop w Polsce lokalni sprzedawcy zyskają również możliwość sprzedaży w innych krajach Unii Europejskiej, w których dostępny jest TikTok Shop, dzięki roz-wiązaniu „Sell Across Europe”. Jeden proces rejestracji pozwoli firmom docierać do klientów na wielu rynkach europejskich, lokalizować opisy produktów oraz korzystać z sieci twórców afi-liacyjnych działających na różnych rynkach. TikTok Shop dostępny jest w Austrii, Belgii, Ho-landii, Polsce, Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech i Hiszpanii.

Komfort użytkowników i bezpieczne doświadczenie zakupowe


Platforma współpracuje z partnerami logistycznymi, takimi jak InPost, DPD i GLS, zapewniając użytkownikom sprawdzone i wygodne opcje dostawy. Czas realizacji zamówienia na terenie kraju to maksymalnie 4 dni robocze, a kupujący ma możliwość zwrotu produktu przez min. 30 dni od daty zakupu.

Proces zakupowy wspierają także wygodne i bezpieczne metody płatności. Użytkownicy mogą korzystać z różnych opcji, w tym kart płatniczych, Apple Pay, Google Pay oraz BLIKA, który jest preferowanym lokalnym partnerem płatniczym TikTok Shop w Polsce.

Każdy sprzedawca oraz produkt przechodzą proces weryfikacji przed dopuszczeniem do sprze-daży. TikTok Shop wykorzystuje zarówno zaawansowane rozwiązania technologiczne, jak i mo-derację prowadzoną przez zespoły moderatorów, aby eliminować ryzyko pojawienia się produk-tów niespełniających standardów platformy.

Jak zacząć sprzedawać w TikTok Shop?


Firmy zarejestrowane w Polsce mogą rozpocząć sprzedaż na TikTok Shop poprzez dedykowaną platformę TikTok Shop Seller Center, dostępną pod linkiem . Proces dołączenia do platformy obejmuje kilka kroków. W pierwszym etapie sprzedawca dokonuje rejestracji i zakłada konto, a następnie prze-chodzi proces weryfikacji.

Aby rozpocząć sprzedaż, sprzedawcy muszą przekazać kluczowe informacje, takie jak:
  • dane rejestrowe firmy,
  • dokumenty potwierdzające tożsamość,
  • dane osoby reprezentującej firmę.

Po weryfikacji możliwe jest dodanie produktów do oferty. Każdy produkt musi być zgodny z poli-tykami TikTok Shop oraz zasadami platformy, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiej jakości doświadczenia zakupowego.


[1] Źródło: TikTok Marketing Science EUI TikTok for Full Funnel Research 2023 przeprowadzone przez Mate-rial.
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oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

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