Sukces po polsku. Tak zmieniło się podejście do kariery i życia

Polacy coraz częściej wierzą, że sukces jest w ich zasięgu. Potwierdzeniem tego jest badanie zrealizowane na zlecenie Erste Bank Polska, z którego wynika, że za ludzi sukcesu uważa się ponad połowa badanych, a podobny odsetek dostrzega sukces Polski w ostatniej dekadzie. Co ciekawe, na czele osobistych definicji sukcesu znalazły się zdrowie, szczęście i bliskie relacje, a nie majątek czy zawodowe osiągnięcia.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak wielu Polaków uważa, że odniosło sukces w życiu osobistym i zawodowym?

W jaki sposób Polacy definiują dziś sukces i co liczy się bardziej niż pieniądze?

Jakie czynniki, zdaniem respondentów, najbardziej pomagają osiągać życiowe cele?

Dlaczego poczucie sukcesu różni się między pokoleniami i grupami społecznymi?

Chcieliśmy sprawdzić czy rozwój naszego kraju przekłada się na poczucie sukcesu wśród Polaków i czym jest dla nich sukces. Wyniki cieszą, bo pokazują, że jednym z czynników, który nas napędza w codziennym życiu jest wiara w siebie.



Jednocześnie widać, że samo pojęcie sukcesu wyraźnie się zmienia: Polacy coraz częściej patrzą na niego szerzej, także przez pryzmat zdrowia, relacji i poczucia satysfakcji z życia. To pokazuje, że wraz z rozwojem kraju dojrzewa również nasze podejście do tego, co naprawdę oznacza „osiągnąć sukces” - mówi Rafał Jakubowski, dyrektor obszaru komunikacji i doświadczenia marki Erste Bank Polska.

Polak potrafi!

Nie tylko pieniądze, nie tylko kariera

Przepis na sukces

Polacy postrzegają sukces przede wszystkim przez pryzmat własnej sprawczości – przekonania, że to ich działania, decyzje i inicjatywa realnie wpływają na przyszłość kraju. Jednocześnie widzą znaczenie współpracy, wsparcia młodego pokolenia oraz rozwoju innowacji i technologii. Tę potrzebę sprawczości i wspólnego działania dobrze oddają także oddolne inicjatywy społeczne, takie jak np. akcja Łatwoganga. Wyniki badania pokazują również, że sukces nie rodzi się w próżni: obok wiary we własne możliwości kluczowe są także stabilne i przewidywalne warunki polityczne oraz gospodarcze – komentuje Beata Kajcińska, przedstawicielka agencji analityczno-badawczej YOTTA.

Polska z 2026 roku nie jest już tym samym “młodym wilkiem Europy”, którego celem było dogonienie Zachodu. Z badania przeprowadzonego na zlecenie Erste Bank Polska przez agencję YOTTA wynika, że aż 52% respondentów jest zdania, że Polska osiągnęła sukces w ciągu ostatniej dekady.Podobnie jak w przypadku oceny sukcesu narodowego, Polacy dostrzegają sukces także w życiu osobistym. 53 proc. badanych Polaków deklaruje, że osiągnęło sukces, 37 proc. ma umiarkowane poczucie sukcesu, a 11 proc. niskie.Osoby z wyższym wykształceniem (58 proc.) częściej deklarują wysoki poziom poczucia osiągnięcia sukcesu niż osoby z wykształceniem podstawowym (43 proc.). Podobnie częściej deklarują go przedstawiciele pokolenia X (59 proc.) i baby boomers (67 proc.) niż generacji Z (35 proc.), co może wynikać również z etapu życia - młodsze osoby jeszcze realizują swoje cele.Pod względem geograficznym wysoki poziom poczucia sukcesu jest zbliżony we wszystkich regionach poza południem (woj. małopolskie i śląskie), gdzie jest niższy.Respondenci wskazują, że sukces ma dla nich przede wszystkim wymiar osobisty i jest definiowany przez dobrostan oraz poczucie bezpieczeństwa. W badaniu najczęściej podkreślano znaczenie zdrowia i dobrej kondycji (51 proc.), poczucia szczęścia i satysfakcji z życia (49 proc.) oraz relacji rodzinnych i bliskości (47 proc.).Istotnym elementem pozostaje także stabilność finansowa (45 proc.), rozumiana jako niezależność i poczucie bezpieczeństwa, kluczowa w przypadku realizacji takich celów jak zakup własnego mieszkania.Wśród czynników, które najbardziej wpłynęły na sukces Polaków, respondenci wymieniają stabilną sytuację gospodarczą (38 proc.), wiarę we własne możliwości i poczucie wpływu na własny los (31 proc.), stabilność polityczną (25 proc.) i gotowość do podejmowania inicjatywy i działania (25 proc.).Dla badanych, fundamentem umożliwiającym osiągnięcie sukcesu są stabilność życiowa, własny kąt oraz dobrostan psychiczny. Polacy wierzą we własne możliwości, ale jednocześnie mają poczucie, że osiągnięcie celu w dużej mierze zależy od czynników zewnętrznych.