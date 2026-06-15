Sukces po polsku. Tak zmieniło się podejście do kariery i życia
2026-06-15 00:10
Ponad połowa Polaków uważa się za ludzi sukcesu © pexels
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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jak wielu Polaków uważa, że odniosło sukces w życiu osobistym i zawodowym?
- W jaki sposób Polacy definiują dziś sukces i co liczy się bardziej niż pieniądze?
- Jakie czynniki, zdaniem respondentów, najbardziej pomagają osiągać życiowe cele?
- Dlaczego poczucie sukcesu różni się między pokoleniami i grupami społecznymi?
Polska z 2026 roku nie jest już tym samym “młodym wilkiem Europy”, którego celem było dogonienie Zachodu. Z badania przeprowadzonego na zlecenie Erste Bank Polska przez agencję YOTTA wynika, że aż 52% respondentów jest zdania, że Polska osiągnęła sukces w ciągu ostatniej dekady.
Sukces po polsku
Chcieliśmy sprawdzić czy rozwój naszego kraju przekłada się na poczucie sukcesu wśród Polaków i czym jest dla nich sukces. Wyniki cieszą, bo pokazują, że jednym z czynników, który nas napędza w codziennym życiu jest wiara w siebie.
Jednocześnie widać, że samo pojęcie sukcesu wyraźnie się zmienia: Polacy coraz częściej patrzą na niego szerzej, także przez pryzmat zdrowia, relacji i poczucia satysfakcji z życia. To pokazuje, że wraz z rozwojem kraju dojrzewa również nasze podejście do tego, co naprawdę oznacza „osiągnąć sukces” - mówi Rafał Jakubowski, dyrektor obszaru komunikacji i doświadczenia marki Erste Bank Polska.
Polak potrafi!
Podobnie jak w przypadku oceny sukcesu narodowego, Polacy dostrzegają sukces także w życiu osobistym. 53 proc. badanych Polaków deklaruje, że osiągnęło sukces, 37 proc. ma umiarkowane poczucie sukcesu, a 11 proc. niskie.
Co jest miarą sukcesu?
Pod względem geograficznym wysoki poziom poczucia sukcesu jest zbliżony we wszystkich regionach poza południem (woj. małopolskie i śląskie), gdzie jest niższy.
Nie tylko pieniądze, nie tylko kariera
Respondenci wskazują, że sukces ma dla nich przede wszystkim wymiar osobisty i jest definiowany przez dobrostan oraz poczucie bezpieczeństwa. W badaniu najczęściej podkreślano znaczenie zdrowia i dobrej kondycji (51 proc.), poczucia szczęścia i satysfakcji z życia (49 proc.) oraz relacji rodzinnych i bliskości (47 proc.).
Istotnym elementem pozostaje także stabilność finansowa (45 proc.), rozumiana jako niezależność i poczucie bezpieczeństwa, kluczowa w przypadku realizacji takich celów jak zakup własnego mieszkania.
Przepis na sukces
Przepis na sukces
Wśród czynników, które najbardziej wpłynęły na sukces Polaków, respondenci wymieniają stabilną sytuację gospodarczą (38 proc.), wiarę we własne możliwości i poczucie wpływu na własny los (31 proc.), stabilność polityczną (25 proc.) i gotowość do podejmowania inicjatywy i działania (25 proc.).
Dla badanych, fundamentem umożliwiającym osiągnięcie sukcesu są stabilność życiowa, własny kąt oraz dobrostan psychiczny. Polacy wierzą we własne możliwości, ale jednocześnie mają poczucie, że osiągnięcie celu w dużej mierze zależy od czynników zewnętrznych.
Polacy postrzegają sukces przede wszystkim przez pryzmat własnej sprawczości – przekonania, że to ich działania, decyzje i inicjatywa realnie wpływają na przyszłość kraju. Jednocześnie widzą znaczenie współpracy, wsparcia młodego pokolenia oraz rozwoju innowacji i technologii. Tę potrzebę sprawczości i wspólnego działania dobrze oddają także oddolne inicjatywy społeczne, takie jak np. akcja Łatwoganga. Wyniki badania pokazują również, że sukces nie rodzi się w próżni: obok wiary we własne możliwości kluczowe są także stabilne i przewidywalne warunki polityczne oraz gospodarcze – komentuje Beata Kajcińska, przedstawicielka agencji analityczno-badawczej YOTTA.
O badaniu
Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie n=1096 dorosłych Polaków. Analiza obejmuje postrzeganie sukcesu narodowego, ocenę potencjału Polaków oraz czynników sprzyjających osiąganiu sukcesu. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków (18+), na próbie n=1096 osób, zrealizowane w dniach 16–19 marca 2026 roku metodą ankiety internetowej na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Badanie przygotowała agencja analityczno-badawcza YOTTA by Publicis Groupe.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
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