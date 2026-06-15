Gdzie powstają magazyny w Polsce? Liderzy krajowej logistyki nie oddają pozycji

Magazynową mapą kraju nadal rządzi "wielka szóstka" i nie zmieniają tego ani nowe drogi, ani rozwój mniejszych rynków, ani też rosnące zainteresowanie wschodnią Polską. To właśnie w sześciu największych regionach koncentruje się ponad 30 mln mkw. powierzchni magazynowej oraz większość inwestycji logistycznych. Dlaczego firmy wciąż wybierają te same lokalizacje?

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie funkcje pełnią Warszawa, Polska Centralna, Trójmiasto, Poznań oraz Górny i Dolny Śląsk w krajowej logistyce?

Jak nowe inwestycje drogowe zmieniają atrakcyjność poszczególnych lokalizacji magazynowych?

Dlaczego dostęp do pracowników staje się dla branży magazynowej równie ważny jak infrastruktura i koszty operacyjne?

Dominację „szóstki” od lat widać zarówno po stronie podaży, jak i popytu – w ostatniej dekadzie powstało tutaj ponad 20 mln mkw., co stanowi ponad 77 proc. oddanych w tym okresie magazynów w kraju. Jednocześnie sześć największych regionów odpowiadało za ponad 46 mln mkw. odnotowanego popytu, co odpowiada za prawie 84 proc. wynajętej w tym okresie powierzchni – informuje Agnieszka Giermakowska, dyrektor Działu Badań Rynkowych i Doradztwa, Lider ds. ESG, Newmark Polska.

Pełne spektrum możliwości – specjalizacja to siła

Trójmiasto rozwija przede wszystkim logistykę portową i kontenerową, wykorzystując rosnącą rolę Bałtyku w handlu międzynarodowym i obsłudze importu. Polska Centralna pozostaje kluczowym hub-em dystrybucji krajowej oraz naturalnym punktem konsolidacji i dalszej redystrybucji towarów. Górny Śląsk łączy funkcje logistyczne z przemysłowymi, tworząc stabilny ekosystem dla produkcji i operatorów obsługujących łańcuchy dostaw – mówi Jakub Kurek.



Natomiast Dolny Śląsk i Poznań pełnią rolę zaplecza logistycznego dla Europy Zachodniej, korzystając z bliskości granicy i rozwiniętej infrastruktury transportowej. Jednocześnie Warszawa pozostaje największym rynkiem konsumpcyjnym w Polsce oraz kluczowym obszarem logistyki ostatniej mili, gdzie koncentruje się obsługa najbardziej wymagającego popytu detalicznego – dodaje dyrektor w Newmark Polska.

Drogi zmieniają mapę magazynową Polski

Ich przewaga wynika z utrwalonego modelu funkcjonowania całego rynku. Kluczowa pozostaje infrastruktura, a atrakcyjność lokalizacji rośnie wraz z jej rozwojem. Nowe odcinki autostrady A2 w kierunku wschodnim oraz rozbudowa trasy S7 umacniają pozycję Warszawy i Polski Centralnej jako kluczowych hub-ów dystrybucyjnych w kraju.

Równolegle obserwujemy „rozlewanie się” rynku poza granice aglomeracji, w stronę takich lokalizacji jak Błonie, Grodzisk Mazowiecki czy Siedlce.



Dzięki nowym inwestycjom oferują one niższe koszty przy zachowaniu dobrej dostępności do rynku warszawskiego i krajowej sieci transportowej – twierdzi Agnieszka Giermakowska.

Największy potencjał transformacyjny w skali kraju mają dziś rozbudowa autostrady A2 na wschód, korytarz S7, łączący północ i południe oraz rozwój Via Carpathia (S19), tworzącej oś transportową wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej.



W dłuższej perspektywie inwestycje te mogą zwiększyć atrakcyjność logistyczną wschodniej Polski, włączając ją w międzynarodowe łańcuchy dostaw i tworząc alternatywę dla dotychczas dominujących tras zachodnich – wyjaśnia Agnieszka Giermakowska.

Biznes podąża za dostępnością pracowników

Pod względem stabilnego zaplecza kadrowego – zarówno wśród pracowników operacyjnych, jak i specjalistów – lokalizacjami pierwszego wyboru pozostają Dolny i Górny Śląsk oraz Poznań. Regiony te wyróżniają się dużymi zasobami pracowników magazynowych i produkcyjnych, a także relatywnie wysoką dostępnością kompetencji technicznych, co pozwala na szybkie skalowanie zespołów i większą elastyczność w okresach sezonowych – twierdzi Danuta Protasewicz, Regional Manager w Grafton Recruitment.



Warszawa i Trójmiasto przyciągają inwestorów dzięki napływowi pracowników z zagranicy, co częściowo łagodzi lokalne niedobory kadrowe. Polska Centralna – w szczególności okolice Łodzi i Strykowa – oferuje natomiast dostęp do pracowników z doświadczeniem magazynowym, dzięki czemu pozostaje atrakcyjna dla operatorów e-commerce i firm dystrybucyjnych obsługujących cały kraj – dodaje ekspertka.

Fundamenty przewagi – duży przyciąga jak magnes

W efekcie, mimo okresowych zmian koniunktury, rynek pozostaje silnie skoncentrowany w największych i najlepiej ugruntowanych regionach. To tam kumulują się infrastruktura i aktywność najemców, co wzmacnia efekt skali i przekłada się na większą odporność tych rynków. Dla firm oznacza to możliwość rozwoju i skalowania działalności w ramach jednego regionu, podczas gdy w mniejszych lokalizacjach możliwości te są ograniczone – wskazuje ekspert.

Lubuskie korzysta z bliskości granicy niemieckiej oraz przebiegu korytarzy S3 i A2, co wzmacnia jego atrakcyjność dla firm obsługujących rynki zachodnie. Z kolei Rzeszów rośnie dzięki inwestycjom Panattoni i CTP oraz rozwojowi sektorów lotniczego i obronnego, co pokazuje, że wyspecjalizowane branże mogą wspierać wzrost także poza głównymi hub-ami – podkreśla Agnieszka Giermakowska.

Mimo rozwoju nowych rynków magazynowych w ostatnich 10 latach fundamentem logistyki i przemysłu w Polsce pozostaje sześć regionów, które skupiają największą aktywność najemców i deweloperów. W Warszawie, Polsce Centralnej, Poznaniu, Trójmieście oraz na Górnym i Dolnym Śląsku znajduje się ponad 80 proc. krajowych zasobów magazynowych, czyli ponad 30 mln mkw.Przewaga tych lokalizacji wynika z połączenia kilku czynników – skali, rozwiniętej infrastruktury, dostępności rynku pracy oraz wieloletniej koncentracji kapitału.Historycznie polski rynek magazynowy rozwijał się w pięciu regionach, do których pod koniec 2023 roku dołączyło Trójmiasto.Dla firm rozważających wejście na polski rynek lub dalszą ekspansję istotne jest, że tzw. wielka szóstka nie stanowi jednolitego organizmu, ale system wzajemnie uzupełniających się hub-ów, które pełnią dziś odmienne funkcje w krajowej logistyce.Jak podkreśla Jakub Kurek, dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych w Newmark Polska, ich przewaga wynika przede wszystkim ze specjalizacji. W efekcie wybór lokalizacji coraz rzadziej opiera się wyłącznie na porównaniu kosztów, a coraz częściej na dopasowaniu jej charakteru do modelu operacyjnego firmy.Mimo pojawiania się nowych lokalizacji i stopniowego rozwoju mniejszych ośrodków, już od wielu lat rynek magazynowy koncentruje się w największych regionach.Jakub Kurek zaznacza, że na Górnym Śląsku kluczowe znaczenie ma rozwój drogi ekspresowej S1, która poprawia połączenia z południem Europy i wzmacnia pozycję regionu jako centrum magazynowo-przemysłowego, szczególnie w kontekście produkcji i nearshoringu. Dolny Śląsk korzysta z kolei z rozbudowy korytarzy północ–południe, umacniając swoją rolę zaplecza logistycznego dla Czech i Niemiec.Wyraźnie rośnie też znaczenie Trójmiasta, gdzie realizacja Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej oraz rozwój trasy S6 istotnie poprawiają dostępność portów i sprawność obsługi ładunków.Niekwestionowanym atutem największych rynków pozostaje dostęp do pracowników. Każda nowa inwestycja wymaga pewności, że możliwe będzie sprawne zbudowanie zespołów zarówno operacyjnych, jak i technicznych.Ocena zasobów kadrowych nie ogranicza się dziś wyłącznie do aspektów ilościowych. Najemcy coraz większą wagę przykładają do poziomu rotacji, konkurencyjności płacowej, dostępności pracowników technicznych, a także obecności uczelni i szkół branżowych.Jak podkreśla Danuta Protasewicz, w wielu przypadkach to właśnie potencjał rekrutacyjny przesądza o wyborze danego rynku i jest dziś analizowany z taką samą uwagą, jak koszty operacyjne czy dostępność infrastruktury.Istotną rolę w utrzymaniu dominacji największych hub-ów odgrywa historia ich rozwoju. Przez lata budowały one swoją pozycję dzięki kolejnym inwestycjom, rozwojowi sieci logistycznych i napływowi operatorów, co stworzyło mechanizm samonapędzającego się wzrostu – obecność dużych najemców generuje dalszy popyt, który przyciąga kolejnych uczestników rynku.Jak podkreśla Jakub Kurek, w obecnym otoczeniu rynkowym kluczowe znaczenie ma przewidywalność lokalizacji. W warunkach podwyższonej niepewności kapitał kieruje się tam, gdzie ryzyko jest najniższe – przede wszystkim ze względu na rozwiniętą infrastrukturę i stabilną płynność najmu.Jednocześnie na mapie Polski widoczne są przykłady rynków poza „szóstką”, które rozwijają się dzięki lokalnym przewagom.Dodaje, że w dłuższej perspektywie udział „wielkiej szóstki” w zasobach może się stopniowo zmniejszać, jednak nadal pozostanie na bardzo wysokim poziomie – raczej nie niższym niż 70 proc. zasobów kraju.