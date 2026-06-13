Cyberprzestępcy polują na kibiców FIFA World Cup 2026. Zagrożenie rośnie wraz z emocjami

Mistrzostwa Świata FIFA 2026 to nie tylko święto futbolu © pexels

Emocje związane z mundialem, pośpiech i chęć skorzystania z wyjątkowej okazji. Właśnie na tych mechanizmach bazują cyberprzestępcy żerujący na zainteresowaniu Mistrzostwami Świata FIFA 2026. Eksperci FortiGuard Labs alarmują, że wokół turnieju powstała dobrze zorganizowana infrastruktura oszustw. Obejmuje ona m.in. fałszywe profile w mediach społecznościowych, spreparowane sklepy internetowe, zainfekowane platformy streamingowe oraz fikcyjne oferty pracy. Skala zagrożeń jest większa, niż może się wydawać.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W jaki sposób cyberprzestępcy wykorzystują zainteresowanie Mistrzostwami Świata FIFA 2026 do wyłudzania pieniędzy i danych osobowych?

Jak rozpoznać fałszywe bilety, sklepy internetowe i profile w mediach społecznościowych podszywające się pod FIFA?

Jakie zagrożenia kryją się za darmowymi transmisjami meczów, aplikacjami bukmacherskimi i nieoficjalnym oprogramowaniem?

Dlaczego oferty pracy związane z mundialem mogą stać się narzędziem kradzieży danych logowania?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pexels Mistrzostwa Świata FIFA 2026 to nie tylko święto futbolu Od stycznia do maja 2026 roku pojawiło się ponad 13 tysięcy nowych domen internetowych powiązanych z turniejem, a niemal 9 proc. z nich zostało zakwalifikowanych jako podejrzane strony

Polowanie na fanów w sieciach społecznościowych

Media społecznościowe dają oszustom unikatową możliwość wtopienia się w tłum. Użytkownik podający się w komentarzach za innego kibica, który rzekomo musi pilnie odsprzedać wejściówkę, nie budzi takich podejrzeń jak anonimowa wiadomość e-mail.



Przestępcy doskonale wiedzą, że osoba szukająca biletów w ostatniej chwili nie analizuje zagrożeń w przemyślany sposób. Działa pod wpływem silnych emocji i chce skorzystać z okazji, zanim ktoś ją ubiegnie. Właśnie na ten pośpiech nastawiony jest cały mechanizm oszustwa – mówi Jolanta Malak, dyrektorka regionalna w firmie Fortinet.

Uwaga na fałszywe gadżety i sklepy internetowe

Zainfekowany streaming i fałszywe aplikacje

Kluczową zasadą bezpieczeństwa w sieci jest bezwzględne unikanie instalowania oprogramowania pochodzącego z nieznanych i nieoficjalnych źródeł. Niezależnie od tego, czy szukamy biletów, czy dostępu do transmisji sportowych, uruchamianie plików pobranych z niesprawdzonych stron otwiera przestępcom tylną furtkę do naszego urządzenia, potencjalnie dając im wgląd w prywatne dane oraz konta bankowe.



Zawsze warto pamiętać o fundamentalnej regule: jeśli jakakolwiek oferta w internecie wydaje się wyjątkowo atrakcyjna i łatwo dostępna, najprawdopodobniej kryje się za nią próba oszustwa – mówi Jolanta Malak z Fortinet.

Mundial to także okazja dla oszustów rekrutacyjnych

Skala zagrożeń jest większa niż może się wydawać

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