Słuchawki z AI, które robią notatki. soundcore Liberty 5 Pro Max debiutują w Polsce

Ile czasu tracimy na sporządzanie notatek po spotkaniach? Według danych przywoływanych przez soundcore polscy konsultanci, prawnicy i menedżerowie poświęcają na to nawet 200 godzin rocznie. Nowe słuchawki Liberty 5 Pro Max mają to zmienić. Dzięki wbudowanemu w etui rejestratorowi AI urządzenie automatycznie nagrywa rozmowy, tworzy transkrypcje i wyodrębnia najważniejsze ustalenia, wspierając profesjonalistów w budowaniu relacji biznesowych i efektywnym zarządzaniu czasem.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak działają pierwsze słuchawki bezprzewodowe z rejestratorem spotkań AI wbudowanym w etui?

W jaki sposób sztuczna inteligencja może usprawnić prowadzenie spotkań i tworzenie notatek biznesowych?

Jakie funkcje AI oferują słuchawki soundcore Liberty 5 Pro Max oraz Liberty 5 Pro?

Dlaczego lokalne przetwarzanie danych może być ważne dla firm dbających o bezpieczeństwo i zgodność z RODO?

Koniec z nerwowym notowaniem – słuchawki biznesowe nowej generacji

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Soundcore Liberty 5 Pro Max Soundcore Liberty 5 Pro Max to pierwsze na rynku słuchawki tws z rejestratorem spotkań AI wbudowanym bezpośrednio w etui Kliknij, aby przejść do galerii (16)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Soundcore Liberty 5 Pro Max - gold Dzięki procesorowi Anker THUS™ AI Chip cała obróbka danych odbywa się lokalnie na urządzeniu Kliknij, aby przejść do galerii (16)

Więcej niż notatka: skuteczność budująca zaufanie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Soundcore Liberty 5 Pro Max - etui gold Wykorzystanie AI, która przetwarza dane bezpośrednio na urządzeniu, to krok w stronę zwiększenia dostępności profesjonalnych narzędzi do automatyzacji notatek ze spotkań Kliknij, aby przejść do galerii (16)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Soundcore Liberty 5 Pro - white Słuchawki można kpić bezpośrednio przez soundcore, Allegro i Amazon, a także u oficjalnych partnerów handlowych marki Anker Kliknij, aby przejść do galerii (16)

Technologia dostępna dla każdego

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Soundcore Liberty 5 Pro - etui white Soundcore Liberty 5 Pro to propozycja dla osób, których codzienna praca opiera się na częstych połączeniach telefonicznych i wideokonferencjach Kliknij, aby przejść do galerii (16)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Soundcore Liberty 5 Pro - blue Model ten gwarantuje jakość połączeń, potwierdzoną oficjalnym rekordem Guinnessa za najwyższą czystość mowy w swojej kategorii Kliknij, aby przejść do galerii (16)

Znana jakość rozmów zdalnych: soundcore Liberty 5 Pro

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Soundcore Liberty 5 Pro - słuchawki black Słuchawki sprawdzą się w relacjach biznesowych budowanych na odległość – podczas pracy zdalnej czy wideokonferencji Kliknij, aby przejść do galerii (16)

Relacje biznesowe często wymagają jednoczesnego uczestniczenia w rozmowie i dokumentowania ustaleń. Sporządzanie notatek w trakcie spotkania może utrudniać koncentrację na przebiegu rozmowy oraz bieżącą komunikację z rozmówcą.Model soundcore Liberty 5 Pro Max został wyposażony w rejestrator AI wbudowany w etui, który można uruchomić jednym gestem. Rozwiązanie umożliwia rejestrowanie przebiegu spotkania bez konieczności korzystania z telefonu, dyktafonu czy dodatkowych aplikacji.Urządzenie oferuje automatyczną transkrypcję rozmów z podziałem na role mówców oraz wyodrębnianiem zadań i ustaleń ze spotkania.Zastosowanie narzędzi AI w komunikacji biznesowej obejmuje nie tylko nagrywanie rozmów, ale również ich automatyczne porządkowanie i analizę. Dzięki transkrypcji z podziałem na role uczestników oraz identyfikacji zadań możliwe jest szybkie przygotowanie podsumowania spotkania i przekazanie go uczestnikom.Proces przetwarzania danych realizowany jest lokalnie na urządzeniu za pośrednictwem procesora Anker THUS™ AI Chip. Nagrania nie są przesyłane do chmury, co może mieć znaczenie dla organizacji pracujących z danymi poufnymi lub wrażliwymi, w tym kancelarii prawnych, firm konsultingowych i innych podmiotów objętych wymogami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zgodności z RODO.Dotychczas zaawansowane narzędzia do rejestracji i transkrypcji rozmów były wykorzystywane głównie przez większe organizacje dysponujące specjalistyczną infrastrukturą IT. Rozwiązania oparte na procesorze Anker THUS™ AI Chip mają umożliwić korzystanie z podobnych funkcji także mniejszym zespołom, konsultantom, freelancerom oraz niezależnym doradcom.Przetwarzanie danych odbywa się bezpośrednio na urządzeniu, bez konieczności korzystania z dodatkowych usług chmurowych czy płatnych subskrypcji.W przypadku pracy zdalnej oraz komunikacji prowadzonej za pośrednictwem platform do wideokonferencji jakość przekazywanego głosu ma istotny wpływ na przebieg rozmowy.Model soundcore Liberty 5 Pro wyposażono w procesor ANKER THUS™ AI Chip oraz matrycę 10 czujników. Producent informuje, że urządzenie uzyskało rekord Guinnessa za najwyższą czystość mowy w swojej kategorii.Do polskiej sprzedaży trafiły modele soundcore Liberty 5 Pro oraz Liberty 5 Pro Max. Ceny detaliczne rozpoczynają się odpowiednio od 699 zł i 899 zł. Produkty są dostępne w sprzedaży za pośrednictwem kanałów marki soundcore, a także na platformach Allegro i Amazon oraz u autoryzowanych partnerów handlowych marki Anker.