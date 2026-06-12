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Słuchawki z AI, które robią notatki. soundcore Liberty 5 Pro Max debiutują w Polsce

2026-06-12 00:30

Słuchawki z AI, które robią notatki. soundcore Liberty 5 Pro Max debiutują w Polsce

Słuchawki z AI, które robią notatki. soundcore Liberty 5 Pro Max debiutują w Polsce © fot. mat. prasowe

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Ile czasu tracimy na sporządzanie notatek po spotkaniach? Według danych przywoływanych przez soundcore polscy konsultanci, prawnicy i menedżerowie poświęcają na to nawet 200 godzin rocznie. Nowe słuchawki Liberty 5 Pro Max mają to zmienić. Dzięki wbudowanemu w etui rejestratorowi AI urządzenie automatycznie nagrywa rozmowy, tworzy transkrypcje i wyodrębnia najważniejsze ustalenia, wspierając profesjonalistów w budowaniu relacji biznesowych i efektywnym zarządzaniu czasem.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak działają pierwsze słuchawki bezprzewodowe z rejestratorem spotkań AI wbudowanym w etui?
  • W jaki sposób sztuczna inteligencja może usprawnić prowadzenie spotkań i tworzenie notatek biznesowych?
  • Jakie funkcje AI oferują słuchawki soundcore Liberty 5 Pro Max oraz Liberty 5 Pro?
  • Dlaczego lokalne przetwarzanie danych może być ważne dla firm dbających o bezpieczeństwo i zgodność z RODO?

Koniec z nerwowym notowaniem – słuchawki biznesowe nowej generacji


Relacje biznesowe często wymagają jednoczesnego uczestniczenia w rozmowie i dokumentowania ustaleń. Sporządzanie notatek w trakcie spotkania może utrudniać koncentrację na przebiegu rozmowy oraz bieżącą komunikację z rozmówcą.
Soundcore Liberty 5 Pro Max
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fot. mat. prasowe

Soundcore Liberty 5 Pro Max

Soundcore Liberty 5 Pro Max to pierwsze na rynku słuchawki tws z rejestratorem spotkań AI wbudowanym bezpośrednio w etui

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Model soundcore Liberty 5 Pro Max został wyposażony w rejestrator AI wbudowany w etui, który można uruchomić jednym gestem. Rozwiązanie umożliwia rejestrowanie przebiegu spotkania bez konieczności korzystania z telefonu, dyktafonu czy dodatkowych aplikacji.
Soundcore Liberty 5 Pro Max - słuchawki
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fot. mat. prasowe

Soundcore Liberty 5 Pro Max - słuchawki

Liberty 5 Pro Max działają jak osobisty asystent notatkowy

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Urządzenie oferuje automatyczną transkrypcję rozmów z podziałem na role mówców oraz wyodrębnianiem zadań i ustaleń ze spotkania.
Soundcore Liberty 5 Pro Max - gold
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fot. mat. prasowe

Soundcore Liberty 5 Pro Max - gold

Dzięki procesorowi Anker THUS™ AI Chip cała obróbka danych odbywa się lokalnie na urządzeniu

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Więcej niż notatka: skuteczność budująca zaufanie


Zastosowanie narzędzi AI w komunikacji biznesowej obejmuje nie tylko nagrywanie rozmów, ale również ich automatyczne porządkowanie i analizę. Dzięki transkrypcji z podziałem na role uczestników oraz identyfikacji zadań możliwe jest szybkie przygotowanie podsumowania spotkania i przekazanie go uczestnikom.
Soundcore Liberty 5 Pro Max - etui gold
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fot. mat. prasowe

Soundcore Liberty 5 Pro Max - etui gold

Wykorzystanie AI, która przetwarza dane bezpośrednio na urządzeniu, to krok w stronę zwiększenia dostępności profesjonalnych narzędzi do automatyzacji notatek ze spotkań

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Proces przetwarzania danych realizowany jest lokalnie na urządzeniu za pośrednictwem procesora Anker THUS™ AI Chip. Nagrania nie są przesyłane do chmury, co może mieć znaczenie dla organizacji pracujących z danymi poufnymi lub wrażliwymi, w tym kancelarii prawnych, firm konsultingowych i innych podmiotów objętych wymogami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zgodności z RODO.
Soundcore Liberty 5 Pro - white
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fot. mat. prasowe

Soundcore Liberty 5 Pro - white

Słuchawki można kpić bezpośrednio przez soundcore, Allegro i Amazon, a także u oficjalnych partnerów handlowych marki Anker

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Technologia dostępna dla każdego


Dotychczas zaawansowane narzędzia do rejestracji i transkrypcji rozmów były wykorzystywane głównie przez większe organizacje dysponujące specjalistyczną infrastrukturą IT. Rozwiązania oparte na procesorze Anker THUS™ AI Chip mają umożliwić korzystanie z podobnych funkcji także mniejszym zespołom, konsultantom, freelancerom oraz niezależnym doradcom.
Soundcore Liberty 5 Pro - etui white
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fot. mat. prasowe

Soundcore Liberty 5 Pro - etui white

Soundcore Liberty 5 Pro to propozycja dla osób, których codzienna praca opiera się na częstych połączeniach telefonicznych i wideokonferencjach

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Przetwarzanie danych odbywa się bezpośrednio na urządzeniu, bez konieczności korzystania z dodatkowych usług chmurowych czy płatnych subskrypcji.
Soundcore Liberty 5 Pro - blue
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fot. mat. prasowe

Soundcore Liberty 5 Pro - blue

Model ten gwarantuje jakość połączeń, potwierdzoną oficjalnym rekordem Guinnessa za najwyższą czystość mowy w swojej kategorii

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Znana jakość rozmów zdalnych: soundcore Liberty 5 Pro


W przypadku pracy zdalnej oraz komunikacji prowadzonej za pośrednictwem platform do wideokonferencji jakość przekazywanego głosu ma istotny wpływ na przebieg rozmowy.
Soundcore Liberty 5 Pro - etui blue
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fot. mat. prasowe

Soundcore Liberty 5 Pro - etui blue

Słuchawki wyposażono w procesor ANKER THUS™ AI Chip

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Model soundcore Liberty 5 Pro wyposażono w procesor ANKER THUS™ AI Chip oraz matrycę 10 czujników. Producent informuje, że urządzenie uzyskało rekord Guinnessa za najwyższą czystość mowy w swojej kategorii.
Soundcore Liberty 5 Pro - słuchawki black
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fot. mat. prasowe

Soundcore Liberty 5 Pro - słuchawki black

Słuchawki sprawdzą się w relacjach biznesowych budowanych na odległość – podczas pracy zdalnej czy wideokonferencji

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Do polskiej sprzedaży trafiły modele soundcore Liberty 5 Pro oraz Liberty 5 Pro Max. Ceny detaliczne rozpoczynają się odpowiednio od 699 zł i 899 zł. Produkty są dostępne w sprzedaży za pośrednictwem kanałów marki soundcore, a także na platformach Allegro i Amazon oraz u autoryzowanych partnerów handlowych marki Anker.

Przeczytaj także: Śmierć trendu i niszyzacja - jak AI zmienia kulturę cyfrową i prawa autorskie? Śmierć trendu i niszyzacja - jak AI zmienia kulturę cyfrową i prawa autorskie?

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: słuchawki, słuchawki bezprzewodowe, rejestrator, dyktafon, wideokonferencje, Soundcore Liberty 5 Pro Max, Soundcore Liberty 5 Pro, soundcore, AI

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