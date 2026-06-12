Słuchawki z AI, które robią notatki. soundcore Liberty 5 Pro Max debiutują w Polsce
2026-06-12 00:30
Słuchawki z AI, które robią notatki. soundcore Liberty 5 Pro Max debiutują w Polsce © fot. mat. prasowe
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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jak działają pierwsze słuchawki bezprzewodowe z rejestratorem spotkań AI wbudowanym w etui?
- W jaki sposób sztuczna inteligencja może usprawnić prowadzenie spotkań i tworzenie notatek biznesowych?
- Jakie funkcje AI oferują słuchawki soundcore Liberty 5 Pro Max oraz Liberty 5 Pro?
- Dlaczego lokalne przetwarzanie danych może być ważne dla firm dbających o bezpieczeństwo i zgodność z RODO?
Koniec z nerwowym notowaniem – słuchawki biznesowe nowej generacji
Relacje biznesowe często wymagają jednoczesnego uczestniczenia w rozmowie i dokumentowania ustaleń. Sporządzanie notatek w trakcie spotkania może utrudniać koncentrację na przebiegu rozmowy oraz bieżącą komunikację z rozmówcą.
Soundcore Liberty 5 Pro Max
Model soundcore Liberty 5 Pro Max został wyposażony w rejestrator AI wbudowany w etui, który można uruchomić jednym gestem. Rozwiązanie umożliwia rejestrowanie przebiegu spotkania bez konieczności korzystania z telefonu, dyktafonu czy dodatkowych aplikacji.
Soundcore Liberty 5 Pro Max - słuchawki
Urządzenie oferuje automatyczną transkrypcję rozmów z podziałem na role mówców oraz wyodrębnianiem zadań i ustaleń ze spotkania.
Soundcore Liberty 5 Pro Max - gold
Więcej niż notatka: skuteczność budująca zaufanie
Zastosowanie narzędzi AI w komunikacji biznesowej obejmuje nie tylko nagrywanie rozmów, ale również ich automatyczne porządkowanie i analizę. Dzięki transkrypcji z podziałem na role uczestników oraz identyfikacji zadań możliwe jest szybkie przygotowanie podsumowania spotkania i przekazanie go uczestnikom.
Soundcore Liberty 5 Pro Max - etui gold
Proces przetwarzania danych realizowany jest lokalnie na urządzeniu za pośrednictwem procesora Anker THUS™ AI Chip. Nagrania nie są przesyłane do chmury, co może mieć znaczenie dla organizacji pracujących z danymi poufnymi lub wrażliwymi, w tym kancelarii prawnych, firm konsultingowych i innych podmiotów objętych wymogami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zgodności z RODO.
Soundcore Liberty 5 Pro - white
Technologia dostępna dla każdego
Dotychczas zaawansowane narzędzia do rejestracji i transkrypcji rozmów były wykorzystywane głównie przez większe organizacje dysponujące specjalistyczną infrastrukturą IT. Rozwiązania oparte na procesorze Anker THUS™ AI Chip mają umożliwić korzystanie z podobnych funkcji także mniejszym zespołom, konsultantom, freelancerom oraz niezależnym doradcom.
Soundcore Liberty 5 Pro - etui white
Przetwarzanie danych odbywa się bezpośrednio na urządzeniu, bez konieczności korzystania z dodatkowych usług chmurowych czy płatnych subskrypcji.
Soundcore Liberty 5 Pro - blue
Znana jakość rozmów zdalnych: soundcore Liberty 5 Pro
W przypadku pracy zdalnej oraz komunikacji prowadzonej za pośrednictwem platform do wideokonferencji jakość przekazywanego głosu ma istotny wpływ na przebieg rozmowy.
Soundcore Liberty 5 Pro - etui blue
Model soundcore Liberty 5 Pro wyposażono w procesor ANKER THUS™ AI Chip oraz matrycę 10 czujników. Producent informuje, że urządzenie uzyskało rekord Guinnessa za najwyższą czystość mowy w swojej kategorii.
Soundcore Liberty 5 Pro - słuchawki black
Do polskiej sprzedaży trafiły modele soundcore Liberty 5 Pro oraz Liberty 5 Pro Max. Ceny detaliczne rozpoczynają się odpowiednio od 699 zł i 899 zł. Produkty są dostępne w sprzedaży za pośrednictwem kanałów marki soundcore, a także na platformach Allegro i Amazon oraz u autoryzowanych partnerów handlowych marki Anker.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
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