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Konflikt na Bliskim Wschodzie uderza w gospodarkę. Wzrost gospodarczy najniższy od pandemii

2026-06-12 00:10

Konflikt na Bliskim Wschodzie uderza w gospodarkę. Wzrost gospodarczy najniższy od pandemii

Światowa gospodarka zwalnia © pexels

Rosnące ceny ropy, droższa żywność i coraz słabsze prognozy wzrostu gospodarczego - skutki konfliktu na Bliskim Wschodzie wykraczają daleko poza region objęty działaniami zbrojnymi. Bank Światowy ostrzega, że światowa gospodarka może znaleźć się na najwolniejszej ścieżce wzrostu od czasów pandemii. Aby ograniczyć skutki kryzysu, Grupa Banku Światowego jest gotowa przeznaczyć do 100 mld dolarów na wsparcie krajów najbardziej narażonych na gospodarcze konsekwencje obecnej sytuacji.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak konflikt na Bliskim Wschodzie wpływa na tempo wzrostu światowej gospodarki oraz poziom inflacji?
  • Dlaczego ceny ropy, energii, nawozów i żywności mogą znacząco wzrosnąć w 2026 roku?
  • Jakie wsparcie finansowe dla krajów dotkniętych kryzysem planuje uruchomić Grupa Banku Światowego?
  • Które regiony i gospodarki najbardziej odczują skutki konfliktu oraz jakie są prognozy na kolejne lata?

Ekonomiści BŚ prognozują, że globalny wzrost gospodarczy spowolni w 2026 r. do 2,5 proc., w porównaniu do 2,9 proc. odnotowanych w ubiegłym roku. W porównaniu do styczniowej wersji raportu, prognozy wzrostu zostały obniżone dla dwóch trzecich gospodarek.

Bank Światowy szacuje, że w 2027 r. globalny wzrost gospodarczy odbije do 2,8 proc., ale pozostanie o 0,4 pkt proc. poniżej średniej z lat 2010–2019. Słaby wzrost w gospodarkach rozwijających się zahamował postępy w doganianiu poziomu dochodów gospodarek rozwiniętych.
Światowa gospodarka zwalnia
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fot. pexels

Światowa gospodarka zwalnia

Konflikt na Bliskim Wschodzie podnosi ceny energii i żywności


Jak wynika z raportu, do 2028 r. gospodarki rozwijające się, z wyłączeniem Chin i Indii, będą miały za sobą niemal dekadę bez postępów w zmniejszaniu luki dochodu na mieszkańca wobec gospodarek rozwiniętych.
Kraje rozwijające się mierzyły się w ostatniej dekadzie z szeregiem wyzwań – powiedział Ajay Banga, Prezes Grupy Banku Światowego. Skala trudności różni się w zależności od kraju, ale podstawowe zadanie jest takie samo: chronić ludzi i zapewniać stabilność dziś, nie rezygnując z wzrostu i miejsc pracy w przyszłości.

W odpowiedzi na obecny wstrząs zapewniamy płynność tam, gdzie jest ona potrzebna już teraz – i jesteśmy gotowi uruchomić dodatkowe finansowanie i gwarancje, a także rozwiązania z udziałem sektora prywatnego, jeśli presja rynkowa się nasili. Naszą rolą jest pomagać krajom ustabilizować sytuację, kontynuować reformy i wyjść z kryzysu silniejszymi.

Według raportu zamknięcie cieśniny Ormuz poważnie zakłóciło funkcjonowanie rynków energii. Średnia cena ropy Brent w 2026 r. może wynieść 94 USD za baryłkę, czyli o 36 proc. więcej niż w 2025 r., przyjmując założenie, że największe zakłócenia ustąpią w lipcu. Ceny nawozów mogą według prognoz znacząco wzrosnąć w tym roku, co przełoży się również na ceny żywności.

Łącznie te trendy podbijają globalną inflację, która według prognoz BŚ wzrośnie w tym roku do 4,0 proc., wyraźnie powyżej 3,3 proc. odnotowanych w 2025 r.

Jednocześnie ryzyko dalszego pogorszenia sytuacji pozostaje znaczące. Jeśli zakłócenia w dostawach energii okażą się poważniejsze, niż obecnie zakłada się w scenariuszu bazowym, i będą im towarzyszyć istotne napięcia finansowe, globalny wzrost może spaść w 2026 r. do zaledwie 1,3 proc., a inflacja wzrosnąć do 4,4 proc.

W tym roku wzrost w gospodarkach rozwijających się może spaść do najniższego poziomu od pandemii – 3,6 proc., wobec 4,4 proc. w 2025 r., a następnie odbić do 4,2 proc. w 2027 r. Najsilniej ucierpią gospodarki Zatoki Perskiej bezpośrednio dotknięte konfliktem: ich wzrost ma spaść z 3,9 proc. w 2025 r. do poziomu bliskiego zeru w 2026 r. Raport przewiduje, że w tych gospodarkach nastąpi odbicie, do około 5 proc. w latach 2027–2028, wraz z ożywieniem handlu i rozpoczęciem wydatków na rekonstrukcję.

Grupa Banku Światowego jest zaangażowana we wspieranie wszystkich krajów rozwijających się w obliczu kryzysów. W odpowiedzi na konflikt na Bliskim Wschodzie natychmiast udostępnia do 50–60 mld USD za pośrednictwem istniejących instrumentów, w tym 25 mld USD finansowania uzgodnionego już wcześniej. Środki te mogą wesprzeć systemy zabezpieczenia społecznego niezbędne do wsparcia dla najsłabszych, zwiększyć możliwości fiskalne oraz zapewnić kapitał obrotowy i wsparcie płynnościowe dla firm i gospodarstw rolnych.

Obecnie ponad 30 krajów aktywnie współpracuje z Grupą Banku Światowego, aby zwiększyć gotowość i umożliwić szybką reakcję na kryzys w ramach tej inicjatywy. Jeśli konflikt na Bliskim Wschodzie i jego skutki gospodarcze będą się utrzymywać, Grupa Banku Światowego może zwiększyć wsparcie do poziomu 80–100 mld USD w ciągu 15 miesięcy.

Azja Południowa ma odnotować w 2026 r. najsilniejszy wzrost spośród wszystkich regionów, choć także tam tempo wzrostu wyraźnie spowolni – z 7 proc. w 2025 r. do 6,3 proc. w 2026 r., wynika z raportu. Spowalnia również wzrost w Afryce Subsaharyjskiej, gdzie największe trudności wynikają z poziomu inflacji, w tym wysokich cen żywności spowodowanych niedoborami podaży nawozów i wzrostem ich cen.
Konflikt odbił się na globalnej aktywności gospodarczej, ale każdy kryzys niesie też ze sobą szansę – powiedział Ayhan Kose, zastępca głównego ekonomisty Grupy Banku Światowego. Obecną sytuację należy wykorzystać do wzmocnienia ram polityki gospodarczej, inwestowania w infrastrukturę, przyspieszenia reform sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości oraz mobilizacji kapitału prywatnego w celu wspierania tworzenia miejsc pracy na dużą skalę.

Raport zawiera specjalne rozdziały analizujące wyzwania fiskalne w gospodarkach rozwijających się. Około dwie trzecie gospodarek rozwijających się, i niemal 90 proc. krajów o niskich dochodach, to eksporterzy surowców. Gospodarki te mają jednak zwykle słabszą pozycję fiskalną niż inne gospodarki rozwijające się, ponieważ ich dochody są mniej zdywersyfikowane i bardziej zmienne.

Pięć lat po pozytywnym szoku cenowym na rynkach surowców znaczna część dodatkowych dochodów jest wydawana i nie wzmacnia pozycji fiskalnej. Aby zarządzać zmiennością cen surowców, decydenci powinni opierać się na odpowiednich ramach, takich jak dobrze zaprojektowane reguły fiskalne i państwowe fundusze majątkowe z jasno określonym mandatem stabilizacyjnym, a także na poprawie mobilizacji dochodów krajowych i większej dywersyfikacji gospodarczej.

W innym rozdziale specjalnym autorzy raportu pokazują, jak rosnący poziom zadłużenia utrudnia krajom reagowanie na kryzysy i inwestowanie w długoterminowe priorytety rozwojowe, a jednocześnie podnosi koszty finansowania. Od 2010 r. łączny dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w gospodarkach rozwijających się wzrósł z poniżej 40 proc. PKB do ponad 70 proc.

Analiza wskazuje, że im bardziej zadłużony jest już dany kraj, tym szybciej rosną koszty dodatkowego długu. Efekt ten jest szczególnie dotkliwy w krajach bardziej podatnych na wstrząsy. W przypadku krajów o podwyższonej relacji długu do PKB obniżenie poziomu zadłużenia może przynieść istotne korzyści finansowe: większą przestrzeń fiskalną na inwestycje w infrastrukturę, zdrowie i edukację, co sprzyja wzrostowi gospodarczemu i tworzeniu miejsc pracy.

Regionalne perspektywy wzrostu:


Azja Wschodnia i Pacyfik: Wzrost spowolni do 4,2 proc. w 2026 r. i umocni się do 4,4 proc. w 2027.

Europa i Azja Środkowa: Spodziewane jest spowolnienie wzrostu do 2,1 proc. w 2026 r. i lekkie przyspieszenie do 2,3 proc. w 2027 r.

Ameryka Łacińska i Karaiby: Wzrost spowolni do 2,2 proc. w 2026 r. i lekko przyspieszy do 2,5 proc. w 2027 r.

Bliski Wschód, Afryka Północna, Afganistan i Pakistan: Wzrost spowolni do 1,6 proc. w 2026 r. i odbije do 5,0 proc. w 2027 r.

Azja Południowa: Wzrost spowolni do 6,3 proc. w 2026 r. i przyspieszy do 6,9 proc. w 2027 r.

Afryka Subsaharyjska: Wzrost spowolni do 4,0 proc. w 2026 r. i przyspieszy do 4,4 proc. w 2027 r.

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oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

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