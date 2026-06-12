Konflikt na Bliskim Wschodzie uderza w gospodarkę. Wzrost gospodarczy najniższy od pandemii

Rosnące ceny ropy, droższa żywność i coraz słabsze prognozy wzrostu gospodarczego - skutki konfliktu na Bliskim Wschodzie wykraczają daleko poza region objęty działaniami zbrojnymi. Bank Światowy ostrzega, że światowa gospodarka może znaleźć się na najwolniejszej ścieżce wzrostu od czasów pandemii. Aby ograniczyć skutki kryzysu, Grupa Banku Światowego jest gotowa przeznaczyć do 100 mld dolarów na wsparcie krajów najbardziej narażonych na gospodarcze konsekwencje obecnej sytuacji.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak konflikt na Bliskim Wschodzie wpływa na tempo wzrostu światowej gospodarki oraz poziom inflacji?

Dlaczego ceny ropy, energii, nawozów i żywności mogą znacząco wzrosnąć w 2026 roku?

Jakie wsparcie finansowe dla krajów dotkniętych kryzysem planuje uruchomić Grupa Banku Światowego?

Które regiony i gospodarki najbardziej odczują skutki konfliktu oraz jakie są prognozy na kolejne lata?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pexels Światowa gospodarka zwalnia Konflikt na Bliskim Wschodzie podnosi ceny energii i żywności

Kraje rozwijające się mierzyły się w ostatniej dekadzie z szeregiem wyzwań – powiedział Ajay Banga, Prezes Grupy Banku Światowego. Skala trudności różni się w zależności od kraju, ale podstawowe zadanie jest takie samo: chronić ludzi i zapewniać stabilność dziś, nie rezygnując z wzrostu i miejsc pracy w przyszłości.



W odpowiedzi na obecny wstrząs zapewniamy płynność tam, gdzie jest ona potrzebna już teraz – i jesteśmy gotowi uruchomić dodatkowe finansowanie i gwarancje, a także rozwiązania z udziałem sektora prywatnego, jeśli presja rynkowa się nasili. Naszą rolą jest pomagać krajom ustabilizować sytuację, kontynuować reformy i wyjść z kryzysu silniejszymi.

Konflikt odbił się na globalnej aktywności gospodarczej, ale każdy kryzys niesie też ze sobą szansę – powiedział Ayhan Kose, zastępca głównego ekonomisty Grupy Banku Światowego. Obecną sytuację należy wykorzystać do wzmocnienia ram polityki gospodarczej, inwestowania w infrastrukturę, przyspieszenia reform sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości oraz mobilizacji kapitału prywatnego w celu wspierania tworzenia miejsc pracy na dużą skalę.

Regionalne perspektywy wzrostu: