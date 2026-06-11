Cudzoziemcy na polskim rynku pracy: skąd pochodzą migranci zarobkowi i gdzie pracują najchętniej?

Pod koniec 2025 r. w Polsce aktywnych zawodowo było 1,14 mln cudzoziemców, którzy stanowili 6,9% ogółu pracujących - wynika z najnowszych danych GUS. Okazuje się, że nie tylko metropolie i logistyka przyciągają migrantów: największy udział obcokrajowców odnotowano w powiatach słubickim, pruszkowskim oraz w Świnoujściu. Co czwarty pracownik w branży usług wsparcia to cudzoziemiec, a Ukraińcy, choć wciąż dominują, nie są jedyną grupą napływową - obok nich pracują obywatele Białorusi, Gruzji, Indii, Kolumbii i Filipin. Coraz częściej Polska jest nie tyle celem ostatecznym, co punktem startowym do dalszych planów zawodowych w Europie Zachodniej.

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Z tego artykułu dowiesz się:

Ile cudzoziemców pracuje w Polsce i które narodowości dominują na polskim rynku pracy.

W jakich branżach i regionach udział migrantów jest najwyższy, w tym powiaty o najwyższym odsetku cudzoziemców.

Jakie bariery napotykają migranci w Polsce, od kosztów życia po problemy z legalizacją pobytu i zatrudnieniem.

Dlaczego Polska dla wielu obcokrajowców staje się punktem startowym do dalszych planów zawodowych w Europie Zachodniej.



Ukraina nadal stanowi rdzeń naszego rynku pracy, ale z roku na rok obserwujemy napływ pracowników z coraz większej liczby krajów. Przybywa kandydatów z innych – często egzotycznych – kierunków, którzy coraz liczniej wspierają rynek pracy i są zatrudniani w wielu sektorach gospodarki – mówi Karolina Hawryluk-Chaieb, kierownik procesu rekrutacji w Grupie Progres.

Widzimy raczej proces, często długofalowy, w którym Polska jest jednocześnie miejscem krótkiej stabilizacji, legalizacji pobytu i punktem startowym do dalszych planów zawodowych związanych z krajami Europy Zachodniej. Oznacza to, że motywacje migracyjne stają się coraz bardziej złożone niż jeszcze kilka lat temu i obejmują nie tylko aspekt ekonomiczny, lecz także bezpieczeństwo, dostęp do pracy oraz możliwość szybkiego wejścia na rynek – podkreśla Karolina Hawryluk-Chaieb.

Co czwarty pracownik administrowania i wsparcia to cudzoziemiec

Niedopasowanie kompetencji do wykonywanej pracy nie dotyczy wyłącznie jednej narodowości. To zjawisko o charakterze systemowym, widoczne w różnych grupach cudzoziemców. Wynika ono zarówno z barier formalnych, jak i językowych, ale też z szybkości, z jaką migranci podejmują pierwszą dostępną pracę po przyjeździe do kraju, a z tym bywa różnie – zaznacza Karolina Hawryluk-Chaieb, kierownik procesu rekrutacji w Grupie Progres.

Bariery nadal silne

Wyzwania związane z legalizacją pobytu – choć nie dominują w zestawieniu – mają istotne znaczenie dla codziennego funkcjonowania cudzoziemców. To nie tylko kwestia formalna, ale realny czynnik wpływający na poczucie stabilności życia i pracy. Co piąta osoba wskazuje ten problem wprost, jednak w praktyce skala trudności jest szersza: część migrantów nie nadąża za zmieniającymi się przepisami, nie zna ich w pełni lub ma trudności z ich interpretacją ze względu na barierę językową. W efekcie system, który z założenia ma porządkować proces migracji, dla wielu osób staje się źródłem niepewności i dodatkowych obciążeń – ocenia Julia Nowicka, ekspertka ds. legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Grupie Progres.

Geografia pracy cudzoziemców w Polsce wykracza poza największe metropolie

W mniejszych miejscowościach cudzoziemcy często szybciej znajdują zatrudnienie odpowiadające ich kompetencjom i jednocześnie potrzebom lokalnych firm. To rynki, w których ich obecność jest coraz częściej traktowana nie jako wyzwanie, lecz jako realne wsparcie dla gospodarki, a podejście pracodawców bywa bardziej otwarte i przychylne. Jednocześnie nadal pozostaje istotny problem długiego oczekiwania na dokumenty legalizujące pobyt i pracę. Nawet jeśli cudzoziemiec szybciej znajduje zatrudnienie, procedury administracyjne mogą znacząco wydłużać cały proces stabilizacji w Polsce – podsumowuje Julia Nowicka.