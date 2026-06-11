Gdzie szukać pracy? HoReCa i IT szykują rekrutacje na wakacje

Nadchodzące miesiące mogą być dobrym momentem na podjęcie decyzji o zmianach zawodowych. Według najnowszego badania ManpowerGroup aż 33 proc. pracodawców w Polsce planuje zwiększać zatrudnienie między lipcem a wrześniem 2026 roku. Gdzie szukać pracy? Najwięcej ofert pojawi się w hotelarstwie, gastronomii, turystyce oraz branży IT. Eksperci wskazują, że za wzrostem rekrutacji stoją rozwój biznesu, ekspansja na nowe rynki i rosnące znaczenie nowych technologii.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie plany rekrutacyjne na trzeci kwartał 2026 roku mają pracodawcy?

Które branże publikują najwięcej ofert pracy?

Które regiony Polski wyróżniają się największym zapotrzebowaniem na pracowników?

Z jakich powodów firmy zwiększają zatrudnienie, a z jakich decydują się na redukcję etatów?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pexels HoReCa napędza rekrutacje Najwięcej firm zgłaszających nowe rekrutacje jest w branży hotelarstwa & gastronomii

Gdzie szukać pracy? HoReCa i IT napędzają rekrutacje

Mapa zatrudnienia: Północ liderem

Firmy zatrudniają, by rosnąć i zwalniają, by przetrwać

ManpowerGroup opublikował raport dotyczący planów rekrutacyjnych firm na kolejny kwartał. Prognoza netto zatrudnienia, odzwierciedlająca nastroje rekrutacyjne firm nad Wisłą wynosi +16%. 33% pracodawców mówi o wzroście liczby pracowników w trzecim kwartale, 18% o redukcji, 47% nie planuje zmian personalnych a 2% nie zna planów zatrudnienia na najbliższy kwartał. Firmy zatrudniają dzięki rozwojowi i technologiom, a redukcje są efektem presji ekonomicznej i działań optymalizacyjnych.Najwięcej firm zgłaszających nowe rekrutacje jest w branży hotelarstwa & gastronomii (+28%) a także technologii i usług IT (+28%). O dużym optymizmie mówią też przedstawiciele finansów & ubezpieczeń (+25%), budownictwa & nieruchomości (+24%) oraz handlu & logistyki (+21%). Mniejsze, choć nadal zauważalne szanse na zmianę pracy czekają na kandydatów w usługach profesjonalnych, naukowych & technicznych (+18%) oraz informacji & komunikacji (+10%). Najmniej ofert planują firmy w sektorze publicznym, ochronie zdrowia & usługach społecznych (+6%).W okresie od lipca do września 2026 roku szanse na znalezienie pracy pojawią się we wszystkich regionach Polski. Największe zapotrzebowanie na pracowników deklarują organizacje z Północy, gdzie prognoza wynosi +28%, Południowego Zachodu (+20%) oraz z Południa (+19%). Nieco mniej optymistyczne plany wskazują pracodawcy z Centrum (+9%), ze Wschodu (+7%) i Północnego Zachodu Polski (+7%), ale nadal są one zapowiedzią dobrych szans na znalezienie nowej pracy.Organizacje w Polsce planują zatrudniać nowych pracowników w związku z rozwojem działalności (46% firm), rozszerzaniem jej na nowe rynki (34%) oraz postępem technologicznym, który generuje zapotrzebowanie na nowe kompetencje i specjalistów (22%). Dodatkowo 19% pracodawców wskazuje na potrzebę zwiększania różnorodności zespołów oraz uzupełniania wakatów powstałych po odejściach pracowników w poprzednim kwartale.Redukcje zatrudnienia wynikają głównie z wyzwań ekonomicznych (31%), konieczności dopasowania liczby pracowników do aktualnego popytu (29%) oraz zmian zachodzących na rynku (22%). Co piąty pracodawca nie uzupełnia wakatów po odejściach pracowników, koncentrując się jednocześnie na optymalizacji procesów i łączeniu ról.Z kolei organizacje, które nie planują zmian kadrowych, najczęściej wskazują, że obecny poziom zatrudnienia jest wystarczający do realizacji celów biznesowych (38%). Podkreślają również stabilność sytuacji rynkowej (24%) oraz realizację strategii skoncentrowanej na utrzymaniu obecnej kadry (23%).