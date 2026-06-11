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Gdzie szukać pracy? HoReCa i IT szykują rekrutacje na wakacje

2026-06-11 00:10

Gdzie szukać pracy? HoReCa i IT szykują rekrutacje na wakacje

HoReCa napędza rekrutacje © pexels

Nadchodzące miesiące mogą być dobrym momentem na podjęcie decyzji o zmianach zawodowych. Według najnowszego badania ManpowerGroup aż 33 proc. pracodawców w Polsce planuje zwiększać zatrudnienie między lipcem a wrześniem 2026 roku. Gdzie szukać pracy? Najwięcej ofert pojawi się w hotelarstwie, gastronomii, turystyce oraz branży IT. Eksperci wskazują, że za wzrostem rekrutacji stoją rozwój biznesu, ekspansja na nowe rynki i rosnące znaczenie nowych technologii.

Przeczytaj także: 4 na 10 firm planuje rekrutacje w II kwartale 2026. Które branże i regiony będą liderami?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


ManpowerGroup opublikował raport dotyczący planów rekrutacyjnych firm na kolejny kwartał. Prognoza netto zatrudnienia, odzwierciedlająca nastroje rekrutacyjne firm nad Wisłą wynosi +16%. 33% pracodawców mówi o wzroście liczby pracowników w trzecim kwartale, 18% o redukcji, 47% nie planuje zmian personalnych a 2% nie zna planów zatrudnienia na najbliższy kwartał. Firmy zatrudniają dzięki rozwojowi i technologiom, a redukcje są efektem presji ekonomicznej i działań optymalizacyjnych.
HoReCa napędza rekrutacje
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fot. pexels

HoReCa napędza rekrutacje

Najwięcej firm zgłaszających nowe rekrutacje jest w branży hotelarstwa & gastronomii


Gdzie szukać pracy? HoReCa i IT napędzają rekrutacje


Najwięcej firm zgłaszających nowe rekrutacje jest w branży hotelarstwa & gastronomii (+28%) a także technologii i usług IT (+28%). O dużym optymizmie mówią też przedstawiciele finansów & ubezpieczeń (+25%), budownictwa & nieruchomości (+24%) oraz handlu & logistyki (+21%). Mniejsze, choć nadal zauważalne szanse na zmianę pracy czekają na kandydatów w usługach profesjonalnych, naukowych & technicznych (+18%) oraz informacji & komunikacji (+10%). Najmniej ofert planują firmy w sektorze publicznym, ochronie zdrowia & usługach społecznych (+6%).

Mapa zatrudnienia: Północ liderem


W okresie od lipca do września 2026 roku szanse na znalezienie pracy pojawią się we wszystkich regionach Polski. Największe zapotrzebowanie na pracowników deklarują organizacje z Północy, gdzie prognoza wynosi +28%, Południowego Zachodu (+20%) oraz z Południa (+19%). Nieco mniej optymistyczne plany wskazują pracodawcy z Centrum (+9%), ze Wschodu (+7%) i Północnego Zachodu Polski (+7%), ale nadal są one zapowiedzią dobrych szans na znalezienie nowej pracy.

Firmy zatrudniają, by rosnąć i zwalniają, by przetrwać


Organizacje w Polsce planują zatrudniać nowych pracowników w związku z rozwojem działalności (46% firm), rozszerzaniem jej na nowe rynki (34%) oraz postępem technologicznym, który generuje zapotrzebowanie na nowe kompetencje i specjalistów (22%). Dodatkowo 19% pracodawców wskazuje na potrzebę zwiększania różnorodności zespołów oraz uzupełniania wakatów powstałych po odejściach pracowników w poprzednim kwartale.

Redukcje zatrudnienia wynikają głównie z wyzwań ekonomicznych (31%), konieczności dopasowania liczby pracowników do aktualnego popytu (29%) oraz zmian zachodzących na rynku (22%). Co piąty pracodawca nie uzupełnia wakatów po odejściach pracowników, koncentrując się jednocześnie na optymalizacji procesów i łączeniu ról.

Z kolei organizacje, które nie planują zmian kadrowych, najczęściej wskazują, że obecny poziom zatrudnienia jest wystarczający do realizacji celów biznesowych (38%). Podkreślają również stabilność sytuacji rynkowej (24%) oraz realizację strategii skoncentrowanej na utrzymaniu obecnej kadry (23%).

O badaniu:
Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia dla trzeciego kwartału 2026 roku został opracowany na podstawie badania przeprowadzonego w okresie od 1 do 30 kwietnia 2026 roku wśród 40 592 pracodawców reprezentujących 42 rynki na świecie. W Polsce w badaniu wzięło udział 515 pracodawców.

Przeczytaj także: Prognozy na I kwartał 2026: 36% firm planuje rekrutacje, 13% redukcje. Jakie branże będą zatrudniać najwięcej? Prognozy na I kwartał 2026: 36% firm planuje rekrutacje, 13% redukcje. Jakie branże będą zatrudniać najwięcej?

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

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