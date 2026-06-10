Odzyskiwanie danych po błędzie AI: tylko 40% firm jest w stanie szybko cofnąć skutki

Aż 88% przedsiębiorstw na świecie korzysta już z agentów AI lub prowadzi ich pilotażowe wdrożenia - wynika z najnowszego badania Veeam. Jednak tempo wdrażania sztucznej inteligencji wyprzedza gotowość organizacyjną: tylko 7% firm można uznać za naprawdę przygotowane do jej wykorzystywania. Co gorsza, 95% firm odnotowuje przypadki nieautoryzowanego użycia narzędzi AI (tzw. shadow AI), a jedynie 40% jest w stanie szybko cofnąć skutki błędu agenta. Eksperci podkreślają, że bez spójnego modelu zarządzania danymi i AI, firmy mogą tracić kontrolę nad działaniem systemów.

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Z tego artykułu dowiesz się:

Ile firm wdraża agentową sztuczną inteligencję i jakie są największe wyzwania związane z jej wykorzystaniem.

Dlaczego tempo wdrażania AI wyprzedza gotowość organizacyjną i jakie ryzyka niesie ze sobą zjawisko shadow AI.

Jakie luki w zarządzaniu danymi i AI występują między oceną zarządów a zespołami technicznymi.

Jakie korzyści biznesowe odnotowują firmy, które potrafią wdrażać AI z zachowaniem kontroli nad danymi.

Dlaczego precyzyjne odzyskiwanie danych po błędzie agenta AI staje się kluczowym wyzwaniem dla przedsiębiorstw.

Rosnąca luka zaufania: firmy nie wiedzą, jak działają agenci AI

Shadow AI: nieautoryzowane narzędzia stają się realnym ryzykiem

Odpowiedzialność za AI musi być jednoznaczna

Od odzyskiwania całych środowisk do precyzyjnej odporności

Zaufanie staje się warunkiem skalowania AI