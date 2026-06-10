Kradzież tożsamości dziecka w sieci: Dlaczego dane dzieci są cenne dla oszustów?

Już niedługo wakacje, a wraz z nimi więcej czasu spędzanego przez dzieci online - w grach, mediach społecznościowych i nowych aplikacjach. Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa ostrzegają jednak przed zagrożeniem, o którym mówi się rzadziej niż o nadmiernym korzystaniu z ekranów: kradzieżą tożsamości dzieci. Dane pozyskane dzisiaj mogą zostać wykorzystane przez cyberprzestępców nawet za kilka lat, a ich kumulacja - od nicków w grach po adresy e-mail - tworzy profil, który staje się narzędziem w rękach oszustów.

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Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego dane dzieci są szczególnie atrakcyjne dla cyberprzestępców i jak długo mogą być wykorzystywane.

Jakie konkretne zagrożenia niesie ze sobą kradzież tożsamości dzieci.

Dlaczego wakacje to okres zwiększonego ryzyka udostępniania danych przez dzieci w sieci.

Jakie kroki podjąć, aby zabezpieczyć dziecko przed cyberzagrożeniami.

Jak rozwój sztucznej inteligencji wpływa na skalę i skuteczność oszustw internetowych skierowanych do dzieci.

Dlaczego dane osobowe dzieci są atrakcyjne dla przestępców?

Jakie są konsekwencje kradzieży tożsamości najmłodszych?

Zakładanie fałszywych profili w mediach społecznościowych i bezpośrednie podszywanie się pod dziecko.

Próby wyłudzeń finansowych z wykorzystaniem danych skradzionych małoletniemu.

Nieautoryzowany dostęp do systemów szkolnych oraz innych powiązanych usług cyfrowych.

Jakie cyfrowe ślady dzieci zostawiają w czasie wakacji?

Obszar aktywności Gromadzone informacje i dane Potencjalne zagrożenia Konta w grach internetowych Lista znajomych, historia zakupów, e-mail, podpięte karty płatnicze Kradzież środków finansowych rodziców, przejęcie i odsprzedaż przedmiotów cyfrowych Media społecznościowe Zdjęcia z wakacji, lokalizacja, wiek, zainteresowania, krąg znajomych Wykorzystanie danych do celowanych ataków socjotechnicznych, tworzenie fałszywych profili Komunikatory i aplikacje Prywatne wiadomości, numery telefonów, próbki głosu i obrazu Wyłudzenia z użyciem sztucznej inteligencji, phishing dopasowany do wieku

Jak chronić dziecko w sieci i zabezpieczyć jego dane?

Audyt i higiena kont: Należy regularnie weryfikować aplikacje i profile posiadane przez dziecko, a stare i nieużywane konta bezwzględnie usuwać z serwisów.

Należy regularnie weryfikować aplikacje i profile posiadane przez dziecko, a stare i nieużywane konta bezwzględnie usuwać z serwisów. Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA): Włączenie dwuetapowego logowania powinno stać się standardem na poczcie e-mail, profilach społecznościowych oraz w grach.

Włączenie dwuetapowego logowania powinno stać się standardem na poczcie e-mail, profilach społecznościowych oraz w grach. Kontrola ustawień prywatności: Warto regularnie sprawdzać konfigurację prywatności w grach i aplikacjach mobilnych, ograniczając widoczność profilu dla osób spoza kręgu znajomych.

Warto regularnie sprawdzać konfigurację prywatności w grach i aplikacjach mobilnych, ograniczając widoczność profilu dla osób spoza kręgu znajomych. Edukacja o phishingu: Niezbędne są rozmowy z dzieckiem na temat mechanizmów oszustw internetowych oraz uświadamianie, dlaczego nie należy klikać w linki przesyłane przez nieznajomych.

Niezbędne są rozmowy z dzieckiem na temat mechanizmów oszustw internetowych oraz uświadamianie, dlaczego nie należy klikać w linki przesyłane przez nieznajomych. Minimalizacja udostępnianych danych: Przed instalacją nowej usługi należy sprawdzić, jakich informacji wymaga wydawca. Imię, nazwisko czy adres zamieszkania rzadko są niezbędne do działania platformy – im mniej danych trafi do sieci, tym mniejsze ryzyko ich późniejszego przejęcia.

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Większość dzieci przed ukończeniem szkoły podstawowej posiada od kilku do kilkunastu kont powiązanych z usługami online. Platformy edukacyjne, profile w grach, chmury zdjęć i komunikatory nieustannie gromadzą dane. Informacje te stają się bezpośrednim celem cyberprzestępców, ponieważ w przeciwieństwie do profili osób dorosłych, konta najmłodszych są znacznie rzadziej monitorowane pod kątem ewentualnych nadużyć.W rezultacie nieuprawnione wykorzystanie danych może przez długi czas pozostać niewykryte. Pozyskane informacje stanowią zasób o charakterze długoterminowym – mogą zostać użyte dopiero po wielu latach, gdy ofiara wejdzie w dorosłość. Skalę tego zjawiska obrazują dane amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu (FTC), która odnotowała wzrost liczby kradzieży tożsamości dzieci o 40 proc. w okresie od 2021 do 2024 roku.– Problemem nie są pojedyncze dane, ale ich kumulacja. Dla przestępców nawet pozornie nieistotne informacje – jak nick w grze, adres e-mail czy szkoła – mogą być elementami większego profilu wykorzystywanego w atakach socjotechnicznych. Dane dzieci pozostają “przydatne” dla przestępców przez długi czas. To oznacza, że informacje zebrane dziś mogą zostać wykorzystane dopiero za kilka lat, kiedy ofiara nie będzie już pamiętała, gdzie i w jakim zakresie udostępniała swoje dane – podkreśla Kamil Sadkowski, analityk cyberbezpieczeństwa ESET.Naruszenie bezpieczeństwa danych w przypadku niepełnoletnich użytkowników sieci rzadko niesie za sobą natychmiastowe skutki finansowe, jakie spotykają dorosłych. Skutki mają najczęściej charakter długofalowy i obejmują szereg działań utrudniających codzienne funkcjonowanie.Sygnałami wskazującymi na to, że konto dziecka mogło zostać przejęte, są m.in. powtarzające się problemy z logowaniem, nieautoryzowane zakupy, nagłe zniknięcie wirtualnej waluty lub przedmiotów w grach, a także powiadomienia od znajomych o podejrzanych wiadomościach wysyłanych z danego profilu.Okres letniego wypoczynku sprzyja intensyfikacji aktywności w sieci. Dzieci instalują nowe aplikacje, testują gry i nawiązują kontakty z nieznajomymi, co prowadzi do pozostawiania licznych śladów cyfrowych. Publikowane zdjęcia, relacje czy wpisy mogą w prosty sposób ujawnić wiek, dokładną lokalizację, krąg znajomych oraz nazwę szkoły. Szczególne ryzyko wiąże się z profilami gamingowymi, które rodzice często traktują wyłącznie jako niewinną rozrywkę.- W jednym miejscu zbierane są: lista znajomych, historia zakupów, prywatne wiadomości oraz powiązany adres e-mail. Co niezwykle istotne, konta te bardzo często zawierają również podpięte karty płatnicze rodziców, co dla oszustów stanowi bezpośredni cel finansowy. Dla cyberprzestępców wartość mają również kontakty znajomych, prywatne wiadomości czy cyfrowe przedmioty kupowane w grach, które mogą zostać przejęte lub odsprzedane - wyjaśnia Kamil Sadkowski ESET.Współczesne techniki wyłudzeń są dodatkowo wspierane przez rozwój sztucznej inteligencji (AI). Narzędzia te pozwalają cyberprzestępcom na tworzenie wiarygodnych komunikatów pozbawionych błędów językowych, które idealnie naśladują powiadomienia z popularnych gier lub platform społecznościowych. Wykorzystanie wygenerowanego cyfrowo głosu lub obrazu ułatwia oszustom manipulację i zwiększa skuteczność ataków.Całkowite odcięcie młodego człowieka od świata cyfrowego jest niemożliwe, jednak wdrożenie odpowiednich nawyków pozwala znacząco ograniczyć ekspozycję na zagrożenia. Bezpieczeństwo danych wymaga systematycznego podejścia ze strony rodziców.W celu zabezpieczenia tożsamości dziecka należy stosować pięć podstawowych zasad: