Fizyczne nagrody w programach lojalnościowych - dlaczego są skuteczniejsze od NFT?

W świecie zdominowanym przez cyfryzację, NFT i metawersum to fizyczne, namacalne nagrody wciąż cieszą się największym uznaniem klientów. Przykład? Rekordowa sprzedaż karty Pikachu Illustrator za 16,5 mln dolarów. Eksperci podkreślają, że unikalność, historia i emocje to czynniki, które sprawiają, że fizyczne przedmioty wygrywają z cyfrowymi odpowiednikami. Tradycyjne, namacalne upominki i unikalne trofea budują silniejsze relacje z konsumentami. Odkryj cztery filary nowoczesnej strategii marketingowej, która skutecznie łączy świat cyfrowy z fizycznym.

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Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego w programach lojalnościowych fizyczne nagrody wciąż wygrywają z cyfrowymi odpowiednikami.

Jak unikalność, historia i walidacja społeczności wpływają na wartość fizycznych nagród i budują lojalność klientów.

Czego marketerzy mogą nauczyć się od lokalnych sklepów z grami, które budują lojalność poprzez doświadczenia i emocje.

Jakie 4 filary nowoczesnej strategii lojalnościowej pomogą połączyć świat cyfrowy z fizycznym i zwiększyć zaangażowanie klientów.



Anatomia fizycznej lojalności

Unikalność. Liczba fizycznych przedmiotów z limitowanych edycji jest stała. Jeśli jeden ulegnie zniszczeniu, strata jest bezpowrotna. Ta unikalność jest zakotwiczona w świecie rzeczywistym, a nie w bazie danych.

Liczba fizycznych przedmiotów z limitowanych edycji jest stała. Jeśli jeden ulegnie zniszczeniu, strata jest bezpowrotna. Ta unikalność jest zakotwiczona w świecie rzeczywistym, a nie w bazie danych. Historia i narracja. Z namacalnym przedmiotem wiąże się jego historia – pochodzenie czy przynależność do konkretnych osób.

Z namacalnym przedmiotem wiąże się jego historia – pochodzenie czy przynależność do konkretnych osób. Walidacja społeczności. Wartość buduje się w ekosystemach opartych na wspólnych standardach i rytuałach. To społeczność, a nie spekulacyjna „roadmapa”, decyduje o tym, co jest ważne.

Lokalne sklepy z grami – żywe laboratoria lojalności

Przede wszystkim doświadczenia. Gracze wracają, ponieważ tam są ich znajomi i emocje, a nie dlatego, że kolejny produkt jest o 10% tańszy.

Gracze wracają, ponieważ tam są ich znajomi i emocje, a nie dlatego, że kolejny produkt jest o 10% tańszy. Nagrody emocjonalne najważniejszą walutą. Puchar za wygraną w lidze czy unikalna karta promocyjna mają większą wartość niż generyczny kupon rabatowy.

Puchar za wygraną w lidze czy unikalna karta promocyjna mają większą wartość niż generyczny kupon rabatowy. Rytm i siła nawyku. Regularność wydarzeń zamienia obecność w nawyk – a nawyk to najsilniejsza forma lojalności.

Ekosystem lojalności. Rola dystrybutorów i technologii

Psychologia konkretu

Pamięć zmysłowa. Dotyk, waga i tekstura pomagają kodować wspomnienia. Metalowa karta czy fizyczna statuetka zostawiają głębszy ślad niż cyfrowa odznaka w aplikacji.

Dotyk, waga i tekstura pomagają kodować wspomnienia. Metalowa karta czy fizyczna statuetka zostawiają głębszy ślad niż cyfrowa odznaka w aplikacji. Widoczny status. Przedmiot postawiony na biurku czy firmowa bluza noszona na co dzień naturalnie prowokują pytanie: "Skąd to masz?" – a to początek historii marki.

Przedmiot postawiony na biurku czy firmowa bluza noszona na co dzień naturalnie prowokują pytanie: "Skąd to masz?" – a to początek historii marki. Społeczny obieg. Fizyczne rzeczy można wymienić, podarować lub przekazać dalej. Punkty znikają po wydaniu, obiekty budują historię.

Co to oznacza dla marketerów? 4 kroki do nowoczesnej lojalności

Projektuj doświadczenia (earn-and-experience zamiast earn-and-burn) Twórz nagrody-trofea (unikalne, limitowane przedmioty z historią) Łącz świat cyfrowy z fizycznym (aplikacja steruje, klient dotyka nagrody) Buduj mikrospołeczności wokół lokalnych punktów sprzedaży

Karta Pokémon to wciąż tylko tusz na kartonie. Jej gigantyczna wartość wynika jednak z unikalności, nostalgii oraz statusu, jaki posiada w społeczności. W przeciwieństwie do cyfrowych eksperymentów lojalnościowych opartych na NFT, które szybko straciły zainteresowanie rynku, fizyczne przedmioty kolekcjonerskie od dekad utrzymują swoją pozycję i wartość.Fizyczne obiekty posiadają przewagi, które trudno w pełni zreplikować w cyfrowym świecie.– komentuje Alexander Kubicki, dyrektor marketingu w Sparta Loyalty.Doskonałym przykładem skutecznego budowania czystej lojalności są lokalne sklepy z grami planszowymi i karcianymi (LGS – Local Game Stores). Nie są to jedynie punkty sprzedaży, ale miejsca spotkań całej społeczności, która regularnie gromadzi się, by brać udział w turniejach, wieczorach z planszówkami czy warsztatach malowania figurek.Czego mogą nauczyć się menedżerowie ds. lojalności z tego przykładu?W świecie hobbystów wydawcy, tacy jak Wizards of the Coast czy Games Workshop, pełnią rolę dostawców platformy lojalnościowej dla całego rynku. Tworzą systemy rozgrywek, dostarczają limitowane produkty i organizują globalne mistrzostwa. Z kolei sklepy stacjonarne wdrażają te ramy na poziomie lokalnym.Ten model idealnie odzwierciedla strukturę nowoczesnego biznesu handlowego i franczyzowego.– zauważa Alexander Kubicki ze Sparta Loyalty.Dlaczego programy oparte wyłącznie na cyfrowych nagrodach często zawodzą? Ponieważ brakuje im tożsamości i nie dają konsumentom prawdziwych emocji. Serwer na Discordzie nie zastąpi przeżyć łączących wiele zmysłów. Fizyczne nagrody trafiają prosto w ludzkie potrzeby:Wniosek jest jasny. Marki oraz dostawcy technologii lojalnościowych powinni postawić w centrum wszystkich swoich działań ludzi i ich przeżycia oraz emocje. Technologa nie może tego zastąpić – może za to koordynować i wspierać akcje lojalnościowe oraz komunikację z użytkownikami.Darmowa kawa w programie to standard; limitowany kubek ze specjalnej serii, który mogą zdobyć tylko najwierniejsi klienci, to już opowieść.Menedżerowie ds. programów lojalnościowych mogą wyciągnąć ważną lekcję z praktyk rynku kart kolekcjonerskich. Przyszłość należy do ekosystemów, w których technologia wspiera, a nie zastępuje realne ludzkie doświadczenia i namacalne nagrody. Bo jedna unikalna karta jest więcej warta niż tysiące cyfrowych odznaczeń.