Polski rynek reklamy w górę. Radio rośnie najszybciej, internet umacnia pozycję

Reklamodawcy coraz wyraźniej stawiają na cyfrowe kanały komunikacji, ale największym zaskoczeniem początku 2026 roku okazało się radio. To właśnie ono rosło najszybciej spośród wszystkich mediów, wyprzedzając kino i internet. Z danych Publicis Groupe Polska wynika, że wartość rynku reklamowego przekroczyła 3,2 mld zł, a za większość wzrostu odpowiadały inwestycje w wideo i online. Jednocześnie handel umocnił pozycję największego reklamodawcy na rynku.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaką wartość osiągnął polski rynek reklamy w pierwszym kwartale 2026 roku i które media rosły najszybciej?

Dlaczego internet i wideo odpowiadają już za ponad 83% wszystkich wydatków reklamowych?

Które sektory gospodarki zwiększyły inwestycje reklamowe najbardziej, a które ograniczyły budżety?

Jak zmieniają się preferencje reklamodawców między telewizją, wideo online, radiem, OOH i prasą?

SEKTORY REKLAMOWE

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wartość rynku reklamowego netto w latach 2016 – 2026 Estymowana wartość netto rynku reklamowego w Polsce w pierwszym kwartale 2026 r. przekroczyła 3,2 mld zł, co oznacza wzrost o 6,7% rok do roku Kliknij, aby przejść do galerii (8)

KANAŁY KOMUNIKACJI

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Dynamika zmian w klasach mediów, Q1 2026 vs Q1 2025 Trzecim medium rosnącym szybciej niż cały rynek był internet, z dynamiką na poziomie 8,1% Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Udział poszczególnych form wideo w przychodach reklamowych w Q1 2026 r. Wśród segmentów wideo największy udział w przychodach ma niezmiennie telewizja linearna (68,3%) Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Internet: wartość przychodów reklamowych netto W pierwszym kwartale 2026 r. przychody w segmencie digital search wzrosły o 15,7% rok do roku Kliknij, aby przejść do galerii (8)

UDZIAŁ MEDIÓW W PRZYCHODACH Z REKLAMY

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Udział klas mediów w rynku reklamowym, Q1 2026 vs Q1 2025 Udział wideo (TV, streaming VOD oraz pozostałe wideo in stream) spadł z 52,2% do 51,7% Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Komentarz Iwony Jaśkiewicz-Kundery, Chief Investment Officera Publicis Groupe Polska:



Polski rynek reklamy w pierwszym kwartale 2026 roku kontynuował solidny trend wzrostowy i prezentował dobrą kondycję koniunkturalną. Wartość rynku reklamowego przekroczyła 3,2 mld zł, co stanowi wzrost o 6,7% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.



Tempo wzrostu w omawianym kwartale było zbliżone do tempa obserwowanego w całym 2025 roku. Największy wzrost inwestycji reklamowych odnotowano w styczniu, a najsłabszy – w lutym. Po tym spowolnieniu nakłady na reklamę ponownie przyspieszyły w marcu, co było związane ze świętami wielkanocnymi przypadającymi na początku kwietnia. Pomimo utrzymującej się niepewności inwestycyjnej, w 2026 r. prognozujemy dla rynku reklamowego wzrost na stabilnym poziomie 5,8%.



W ujęciu mediowym najszybszy wzrost odnotowało radio (+12,1%). Drugim medium pod względem tempa wzrostu było kino (+9,7%), a trzecim medium rosnącym szybciej niż rynek był internet (+8,1%), którego udział w rynku wzrósł do 31,6%. Wideo jako całość wzrosło o 5,6%, przy wyraźnym zróżnicowaniu wewnętrznym. Telewizja linearna odnotowała 2,0% wzrostu, natomiast wideo online urosło o 14,4%, co potwierdza trwałe przesunięcie budżetów w stronę platform cyfrowych i społecznościowych.



Reklama out‑of‑home zwiększyła się o 4,3%, głównie dzięki dalszej cyfryzacji nośników. Magazyny odnotowały wzrost o 2,7%, natomiast dzienniki pozostały jedynym medium o ujemnej dynamice (-6,6%). Łącznie internet i wideo odpowiadały za 83,3% całego rynku reklamy.



Jedenaście sektorów zwiększyło budżety reklamowe, a pięć dokonało redukcji. Największy wzrost wolumenu inwestycji wygenerował handel – firmy z tego sektora przeznaczyły na reklamę o 80,9 mln zł więcej, co oznacza wzrost o 11,7% rok do roku. Liderami w tej branży są: Media Expert, Lidl oraz Kaufland.



Największy spadek wolumenu inwestycji reklamowych miał miejsce w sektorze napoje i alkohole – producenci napojów przeznaczyli na reklamę o 21,6 mln zł mniej (dyn. -31,9%). Ich budżet reklamowy zmniejszył się znacząco w wideo i internecie.



Udział największego sektora na rynku reklamy, czyli handlu, wzrósł o 1,1 p.p. do wartości 24,8%. Drugą pozycję utrzymuje sektor produktów farmaceutycznych i leków. Jednak udział farmacji systematycznie spada i w pierwszym kwartale 2026 roku obniżył się o 0,3 p.p. do 13,2%. Zmniejszył się również udział trzeciego pod względem wielkości inwestycji sektora – żywność (o 1,0 p.p.) i wyniósł 8,3%.

Według analityków Publicis Groupe Polska, w pierwszym kwartale 2026 r. rynek reklamy w Polsce wzrósł o 6,7% rok do roku. Jedenaście sektorów zwiększyło inwestycje reklamowe, natomiast pięć dokonało redukcji budżetów.wolumenu inwestycji reklamowych wygenerował– firmy z tego sektora przeznaczyły na reklamę o 80,9 mln zł więcej, co oznacza 11,7% wzrostu rok do roku. Liderami inwestycji w tej branży są: Media Expert, Lidl oraz Kaufland.wolumenu inwestycji reklamowych miał miejsce w sektorze– firmy z tego sektora przeznaczyły na reklamę mniej o 21,6 mln zł (dyn.-31,9%). Ich budżet reklamowy zmniejszył się istotnie w wideo i internecie.Z szacunków Publicis Groupe Polska wynika, że w pierwszym kwartale 2026 r. wzrosły inwestycje reklamowe we wszystkie media z wyjątkiem gazet. Najwyższą dynamikę wzrostu odnotowano w przypadku reklamy radiowej – o 12,1%. Drugim medium pod względem tempa wzrostu było kino, gdzie inwestycje zwiększyły się o 9,7%. Trzecim medium rosnącym szybciej niż cały rynek był internet, z dynamiką na poziomie 8,1%.W tym samym czasie rynek wideo wzrósł o 5,6%, przy czym dynamika przychodów samej telewizji wyniosła 2,0%, zaś wideo online – 14,4%. Przychody z reklamy zewnętrznej wzrosły o 4,3%. Przychody reklamowe magazynów zwiększyły się o 2,7%, natomiast inwestycje w gazetach spadły o 6,6%.Z analizy wolumenowej wynika, że budżety wideo wzrosły o 88,3 mln zł, w tym inwestycje przeznaczone na wideo online zwiększyły się o 66,3 mln zł. Na drugim miejscu pod względem wolumenu wzrostu znalazł się internet (więcej o 76,5 mln zł). Wzrost nakładów na radio wyniósł niemal 24,7 mln zł.Inwestycje w reklamę out-of-home zwiększyły się o 8,8 mln zł, a w kino o 4,4 mln zł. W przypadku prasy wzrost inwestycji w magazynach wyniósł 0,8 mln zł, natomiast w gazetach spadek budżetów reklamowych wyniósł ponad 1,1 mln zł.Według analiz Publicis Groupe Polska, w pierwszym kwartale 2026 r. największy udział w rynku reklamy przypadał na– 51,7%, wobec 52,2% rok wcześniej. Wartość inwestycji reklamowych przeznaczonych na wideo wyniosła niespełna 1,7 mld zł, co oznacza wzrost o 5,6% rok do roku. Wśród segmentów wideo największy udział w przychodach ma niezmiennie(68,3%).Jednocześnie obserwowany jest dalszy spadek jej udziału – w pierwszym kwartale 2025 r. telewizja odpowiadała za 70,7% przychodów wideo. Inwestycje reklamowe w to medium wzrosły w analizowanym okresie o 2,0% rok do roku.Drugie miejsce w segmencie wideo pod względem udziału w przychodach reklamowych (29,2%) zajmuje, obejmujące dwie składowe: wideo na platformach społecznościowych YouTube, Meta i TikTok oraz krótkie formy wideo na portalach internetowych. Wzrost inwestycji reklamowych w wideo w social mediach wyniósł 16,2%, natomiast w segmencie krótkich reklam wideo na serwisach internetowych 9,5%. Łącznie cały obszar pozostałych formatów wideo in stream wygenerował wzrost przychodów reklamowych na poziomie 15,0%.(serwisy video on demand: BVOD, HVOD i pozostałe VOD) utrzymał udział w całym ekosystemie wideo na poziomie 2,5% w pierwszych kwartałach 2025 i 2026 r. Pod kątem przychodów streaming VOD wzrósł w pierwszym kwartale 2026 r. o 8,4% rok do roku.Z analiz Publicis Groupe Polska wynika, że w pierwszym kwartale 2026 r. wartość inwestycji reklamowych(digital search i non-search, nie uwzględniając wydatków na ogłoszenia) wyniosła 1 015,5 mln zł, co oznacza wzrost o 8,1% rok do roku. Udział internetu w rynku reklamy w tym okresie wynosił 31,6% (o 0,4 p.p. więcej rok do roku).Zgodnie z estymacjami analityków Publicis Groupe, w pierwszym kwartale 2026 r. przychody w segmenciewzrosły o 15,7% rok do roku i niezmiennie w największym stopniu przyczyniają się do wzrostu dynamiki przychodów w całym internecie.Poza tradycyjną reklamą w wyszukiwarkach, monitoring Publicis Groupe obejmuje także retail search. Na polskim rynku ta kategoria odpowiada za około 8% przychodów w segmencie digital search, podczas gdy główna część inwestycji reklamowych ulokowana jest w Google. Dynamika retail search wyniosła w pierwszym kwartale 2026 r. 24,1%.W pierwszym kwartale 2026 r. reklamaspadła o 0,1% rok do roku. Około 91% tego segmentu online stanowi reklama display, której dynamikę przychodów reklamowych analitycy Publicis Groupe oszacowali na poziomie -0,5%.Według analityków Publicis Groupe Polska,w pierwszym kwartale 2026 r. inwestycje w reklamęwzrosły o 12,1%, czyli wolumenowo o blisko 24,7 mln zł. Potwierdza to silną i stabilną pozycję radia na rynku reklamy.Aż trzynaście sektorów zwiększyło swoje inwestycje reklamowe w radiu. Liderem budżetów pozostaje sektor handel, który zwiększył swój budżet o 4,8 mln zł (dynamika 5,1%), jednak najwyższy wolumen wzrostu przypada na produkty farmaceutyczne i leki – o 10,3 mln zł (dynamika 34,7%). Największy wolumenowy spadek budżetów odnotował sektor telekomunikacja – o 0,7 mln zł (dynamika -18,1%).W pierwszym kwartale 2026 r. spadła słuchalność Grupy RMF, Grupy Eurozet i Radia ZET, wzrosty nastąpiły natomiast w przypadku Grupy TIME, Polskiego Radia, Audytorium 17 oraz pozostałych mniejszych rozgłośni. Niedoścignionym liderem rynku radiowego pozostaje Grupa RMF, której udział w czasie słuchania spadł o 2,44 p.p. rok do roku do 33,92%.W pierwszym kwartale 2026 r. inwestycje reklamowe wbyły wyższe o 4,3% niż przed rokiem, czyli o 8,8 mln zł. Podobnie jak w zeszłym roku, wzrost ten został wygenerowany przede wszystkim na nośnikach digitalowych.Z analiz OOHlife Izby Gospodarczej oraz Publicis Groupe Polska wynika, że udział nośników digitalowych w przychodach reklamowych zwiększył się z 24,4% do 28,5% rok do roku. Wpływy segmentu tradycyjnych nośników zmniejszyły się o 0,8% r/r, natomiast wzrost w segmencie digital outdoor wyniósł 21,8%.Największy wolumenowy wzrost inwestycji reklamowych odnotował sektor pozostałe – o 3,4 mln zł (dynamika 30,7%), do czego w dużej mierze przyczyniły się wydatki na reklamy społeczne i w kategorii nieruchomości. Na drugim miejscu znalazła się żywność, ze wzrostem o 3,0 mln zł (dynamika 48,7%), a podium zamyka handel z wynikiem 2,9 mln zł więcej (dynamika 20,1%). Największy spadek wolumenu wydatków dotyczył telekomunikacji – mniej o 3,5 mln zł (-33,8%).Przychody reklamowe netto wanalitycy Publicis Groupe Polska oszacowali na blisko 49,4 mln zł w pierwszym kwartale 2026 r., co stanowi 9,7% wzrostu rok do roku. W TOP 5 sektorów z największym udziałem inwestycji w reklamę kinową znalazły się: media, żywność, motoryzacja, czas wolny i finanse.Pod względem wolumenu wzrostu wyróżniły się media, zwiększając inwestycje o prawie 3,8 mln zł (dynamika 42,2%), a także czas wolny ze wzrostem o 2,4 mln zł (o 132,1% więcej). Największy spadek wolumenu budżetu na reklamę w kinie odnotowała motoryzacja – reklamodawcy z tego sektora zmniejszyli wydatki o blisko 1,9 mln zł.W pierwszym kwartale 2026 r. inwestycje na reklamęwzrosły rok do roku o 2,7%, czyli o 0,8 mln zł. Suma stron reklamowych w prasie kolorowej skurczyła się o 9,9%. Pod względem wolumenu wzrostu największe zwiększenie inwestycji reklamowych wystąpiło w sektorze higiena i pielęgnacja – więcej o 0,44 mln zł (dynamika 57,4%).Największy wolumenowy spadek odnotował sektor motoryzacja – mniej o 0,3 mln zł (dynamika -22,4%).Inwestycje w reklamę ww pierwszym kwartale 2026 r. spadły rok do roku o 6,6%, tj. o 1,1 mln zł. i wyniosły 16,1 mln zł.Największy wolumenowy wzrost budżetów reklamowych analitycy Publicis Groupe Polska odnotowali w przypadku sektora farmaceutycznego – o 0,3 mln zł (dynamika 26,5%). Natomiast największy spadek nastąpił w sektorze finanse – zmniejszył on swoje inwestycje reklamowe w dziennikach o 0,75 mln zł (dynamika -58,9%).W konsekwencji zróżnicowanej dynamiki zmian poszczególnych klas mediów, zmienia się także ich udział w rynku. Udział wideo (TV, streaming VOD oraz pozostałe wideo in stream) spadł z 52,2% do 51,7%, zaś udział internetu (digital search i non-search) w mediamiksie wzrósł o 0,4 p.p. z 31,2% do 31,6%. Łącznie wideo i internet odpowiadają za 83,3% całego rynku reklamy.W zauważalnym stopniu wzrósł udział reklamy radiowej z 6,8% do 7,1%. Z kolei reklama out-of-home straciła 0,2 p.p., osiągając 6,6% udziału. W przypadku reklamy kinowej udział pozostał na ubiegłorocznym poziomie 1,5%. Natomiast udział magazynów i dzienników w mediamiksie spadł o 0,1 p.p., odpowiednio do 0,9% i 0,5%.