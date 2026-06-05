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Panattoni Park Bytom - rusza gigantyczna inwestycja dla Latex Opony

2026-06-05 13:52

Panattoni Park Bytom - rusza gigantyczna inwestycja dla Latex Opony

Panattoni Park Bytom - rusza gigantyczna inwestycja dla Latex Opony © fot. mat. prasowe

Firma Panattoni rozpoczęła realizację swojej pierwszej inwestycji na terenie Bytomia. W ramach nowoczesnego kompleksu Panattoni Park Bytom powstanie ponad 132.000 m kw. powierzchni przemysłowej. Głównym najemcą obiektu został wieloletni partner dewelopera, lider rynku oponiarskiego w Polsce - firma Latex Opony, która zabezpieczyła dla siebie aż 100.000 m kw. powierzchni. Inwestycja ma zostać ukończona do maja 2027 r. W docelowej fazie w obiekcie zatrudnienie znajdzie około 200 osób.

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Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jaką inwestycję realizuje Panattoni w Bytomiu i jaka będzie jej skala.
  • Dlaczego Latex Opony zdecydowało się na wynajęcie 100.000 m kw. w Panattoni Park Bytom i jakie korzyści przyniesie to firmie.
  • Jakie rozwiązania techniczne i logistyczne zostaną zastosowane w nowym obiekcie.
  • Dlaczego lokalizacja w Bytomiu jest strategiczna dla rozwoju logistyki i produkcji na Śląsku.
  • Jakie certyfikacje środowiskowe uzyska inwestycja i jakie rozwiązania proekologiczne zostaną w niej zastosowane.

Panattoni rozpoczyna realizację pierwszej inwestycji w Bytomiu. W ramach Panattoni Park Bytom powstanie ponad 132.000 m kw. nowoczesnej powierzchni przemysłowej, z czego 100.000 m kw. wynajęła już firma Latex Opony. Zakończenie prac planowane jest na maj 2027 r.

– „Śląsk to dla nas kluczowy rynek – dostarczyliśmy tu już 3 mln m kw. powierzchni, najwięcej w kraju. Widzimy jednocześnie rosnące zainteresowanie nowymi lokalizacjami inwestycyjnymi. Bytom, dzięki dobremu skomunikowaniu i dostępowi do pracowników, ma duży potencjał dla tego typu projektów. Umowa najmu na dużą powierzchnię z naszym wieloletnim partnerem, firmą Latex Opony, potwierdza ten kierunek” – mówi Marek Dobrzycki, Partner w Panattoni.
Panattoni Park Bytom - rusza gigantyczna inwestycja dla Latex Opony
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fot. mat. prasowe

Panattoni Park Bytom - rusza gigantyczna inwestycja dla Latex Opony

Panattoni rozpoczyna realizację pierwszej inwestycji w Bytomiu. W ramach Panattoni Park Bytom powstanie ponad 132.000 m kw. nowoczesnej powierzchni przemysłowej, z czego 100.000 m kw. wynajęła już firma Latex Opony. Zakończenie prac planowane jest na maj 2027 r.


Latex Opony to jedna z wiodących firm na rynku oponiarskim w Polsce, rozwijająca sieć sprzedaży i serwisu dla różnych segmentów transportu. Spółka dostarcza rozwiązania dla klientów biznesowych – od pojazdów osobowych, przez transport ciężki, po maszyny rolnicze i przemysłowe. Nowa inwestycja w Bytomiu pozwoli firmie skonsolidować operacje logistyczne na Śląsku i zwiększyć skalę działalności.

– „Decyzja o wyborze Panattoni Park Bytom była podyktowana możliwością dalszego rozwoju w regionie, w którym działamy od lat. Kluczowe znaczenie ma dla nas konsolidacja operacji logistycznych na Śląsku w jednej lokalizacji oraz bliskość naszego głównego magazynu w Rudzie Śląskiej – zrealizowanego również przez Panattoni. Nowy obiekt daje nam ponadto możliwość dostosowania do specyfiki naszej branży, w tym wymogów związanych ze składowaniem opon, a także bardzo dobre skomunikowanie inwestycji z kluczowymi szlakami transportowymi” – mówi Tomasz Groehl, Prezes zarządu w Latex Opony.

Powierzchnia dla Latex Opony zostanie dostosowana do specyfiki działalności najemcy. Obiekt zostanie podzielony na cztery strefy pożarowe, a także wyposażony w instalację tryskaczową przystosowaną do składowania opon. W ramach umowy najemca wynajął również ok. 700 m kw. powierzchni biurowo-socjalnej.

Najemca uzyska wczesny dostęp do obiektu w marcu 2027 r., a rozpoczęcie pełnej działalności planowane jest na maj 2027 r. W docelowej fazie w obiekcie zatrudnienie znajdzie około 200 osób.

Panattoni Park Bytom jest zlokalizowany przy ul. Węglowej, w centralnej części Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Bliskość autostrady A1 oraz rozwiniętej sieci dróg regionalnych zapewnia sprawną komunikację zarówno w skali kraju, jak i Europy – w szczególności na osi północ–południe. Inwestycja odpowiada na potrzeby firm z różnych sektorów – od logistyki i magazynowania, przez e-commerce, po działalność produkcyjną.

– „Dla Newport by Panattoni projekt ten ma czytelne uzasadnienie inwestycyjne: łączy dobrze skomunikowaną lokalizację przemysłową, dużą skalę oraz znaczący poziom najmu zabezpieczony już na etapie realizacji. Umowa z Latex Opony, obejmująca ponad 75% powierzchni, potwierdza zapotrzebowanie na nowoczesną powierzchnię na Śląsku i wzmacnia profil najmu projektu. To siódmy projekt w ramach Newport Logistics Fund III, w którym jakość aktywa odpowiada konkretnym wymaganiom operacyjnym najemcy” – mówi Daniel Raemy, CEO w Newport by Panattoni.

Kompleks przejdzie certyfikację środowiskową BREEAM na poziomie Excellent. W ramach inwestycji zastosowane zostaną rozwiązania ograniczające zużycie energii i wody, redukujące emisję CO₂ oraz wspierające komfort pracy użytkowników.
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oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

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