Spadek niewypłacalności firm w Polsce - cisza przed burzą w cieśninie Ormuz?

W I kwartale 2026 roku po raz pierwszy od czasów przedpandemicznych zanotowano spadek liczby niewypłacalnych firm w Polsce - o 10,1% r/r, do 1288 przedsiębiorstw. Choć dane te mogą wydawać się optymistyczne, eksperci Coface ostrzegają, że to jedynie chwilowa stabilizacja. Blokada cieśniny Ormuz, napięcia geopolityczne i czynniki makroekonomiczne, takie jak inflacja, stopy procentowe i wzrost cen surowców, mogą w nadchodzących miesiącach doprowadzić do powrotu presji finansowej na polskie firmy.

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Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego w I kwartale 2026 roku zanotowano spadek liczby niewypłacalnych firm w Polsce o 10,1% r/r.

Jakie czynniki makroekonomiczne i geopolityczne mogą wpłynąć na wzrost niewypłacalności w kolejnych kwartałach.

Dlaczego budownictwo jest jedynym głównym sektorem, w którym liczba niewypłacalności wciąż rośnie (13,1% r/r).

Jakie branże mogą odczuć negatywne skutki szoku paliwowego i wzrostu cen surowców.

Jakie prognozy gospodarcze na 2026 rok przedstawia Coface, uwzględniając spowolnienie wzrostu gospodarczego do 3,5%.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Coface Niewypłacalności w Polsce według rodzaju postępowania W I kwartale 2026 r. liczba postępowań restrukturyzacyjnych spadła o 11,1% r/r do 1182, a postępowań upadłościowych wzrosła o 1,9% do 106. Łączna liczba niewypłacalności zmniejszyła się o 10,1% r/r, co może świadczyć o chwilowej stabilizacji, ale eksperci ostrzegają przed wzrostem presji kosztowej w kolejnych miesiącach. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Rośnie znaczenie czynników makroekonomicznych

Kliknij, aby powiekszyć fot. Coface Niewypłacalności według branż W I kwartale 2026 r. najwięcej niewypłacalności odnotowano w usługach (379), budownictwie (259) i handlu (253). Produkcja zanotowała 222 przypadki, a transport 122. Budownictwo jest jedynym głównym sektorem z wzrostem niewypłacalności (13,1% r/r), podczas gdy transport odnotował spadek o 36% r/r. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Niewypłacalność w budownictwie nadal rośnie

Kliknij, aby powiekszyć fot. Coface Dynamika niewypłacalności I kwartał 2026 W I kwartale 2026 r. największy wzrost niewypłacalności odnotowano w produkcji surowców niemetalicznych, kulturze, sporcie i rozrywce oraz produkcji mebli. Budownictwo pozostaje jedynym głównym sektorem z dalszym wzrostem niewypłacalności (13,1% r/r). Transport i rolnictwo zanotowały spadek, ale czynniki zewnętrzne, jak blokada cieśniny Ormuz, mogą odwrócić ten trend. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Ulga dziś, presja jutro, czyli prognozy na resztę 2026 roku

Choć początek 2026 roku przyniósł poprawę kondycji przedsiębiorstw, prognozy dla polskiej gospodarki pozostają dalekie od jednoznacznego optymizmu. W pierwszym kwartale firmy korzystały z silniejszego popytu, poprawy płynności i wolniejszego wzrostu kosztów wynagrodzeń, co przełożyło się na chwilowe odciążenie biznesu. Jednocześnie wzrost aktywności gospodarczej był w dużej mierze wspierany przez działania wyprzedzające. W związku z blokadą cieśniny Ormuz przedsiębiorcy zwiększali produkcję, a konsumenci przyspieszali zakupy w obawie przed możliwymi zakłóceniami podaży i wzrostem cen paliw.W ostatnich latach na liczbę niewypłacalnych firm w Polsce silnie wpływał rosnący udział postępowań restrukturyzacyjnych, po które przedsiębiorstwa coraz chętniej sięgały, aby ratować swoją działalność, zamiast ją zamykać. Dziś jednak tempo wzrostu liczby takich postępowań zaczyna wyhamowywać. Jeśli ten trend utrzyma się również w kolejnych kwartałach, na sytuację przedsiębiorstw coraz większy wpływ będą miały już nie zmiany w sposobach restrukturyzacji, lecz czynniki takie jak inflacja, stopy procentowe czy ceny surowców, a także kwestie geopolityczne – w tym sytuacja na Bliskim Wschodzie.tłumaczy dr Mateusz Dadej, Główny Ekonomista Coface w Polsce i Regionie Europy Środkowo-Wschodniej.Choć na pierwszy rzut oka dane te mogą świadczyć o sile gospodarki, w rzeczywistości odzwierciedlają one narastające obawy wśród przedsiębiorstw i konsumentów.Branżą, w której problemy z płynnością miało najwięcej firm, pozostają usługi (379 przedsiębiorstw, 29% całej liczby niewypłacalności), jednak to budownictwo, jako jedyne z głównych sektorów, zanotowało dalszy wzrost liczby niewypłacalności – 13,1% r/r. Jak wskazują eksperci z Coface, od 2022 roku, czyli od początku zacieśniania polityki monetarnej, budownictwo systematycznie zwiększa swój udział w niewypłacalnościach. W 2026 roku problem z płynnością finansową miało 259 firm z tej branży, co stanowi ok. 20% całej liczby niewypłacalności.Największy, bo sięgający 36% r/r, spadek liczby niewypłacalnych firm zaobserwowano z kolei w transporcie. Należy jednak zauważyć, że trwający szok paliwowy może sprawić, iż poprawa w tej branży jest jedynie chwilowa. Podobna sytuacja ma miejsce w rolnictwie. Wprawdzie w pierwszym kwartale niewypłacalność spadła tutaj o 25%, ale ekonomiści spodziewają się, że w nadchodzących miesiącach sektor ten znajdzie się pod dużą presją spowodowaną silnym wzrostem cen nawozów.mówi Paweł Tobis, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Oceny Ryzyka Coface.Rok 2026 będzie dla polskich firm testem wytrzymałości. Choć wiele przedsiębiorstw utrzymuje obecnie dobrą płynność, to wysokie stopy procentowe i presja kosztowa będą stopniowo ograniczać ich zdolność do radzenia sobie z kryzysami. Eksperci z firmy Coface spodziewają się w związku z tym wzrostu niewypłacalności w kolejnych miesiącach. Istotnym czynnikiem będzie więc sytuacja na Bliskim Wschodzie.mówi dr Mateusz Dadej.Sektor przedsiębiorstw utrzymuje obecnie historycznie wysoki poziom płynności, co może mu umożliwić relatywnie długie przetrwanie trudności rynkowych. Dlatego eksperci oczekują, że stopniowy wzrost liczby niewypłacalności rozpocznie się dopiero w późniejszych kwartałach 2026 roku, gdy polskie firmy zaczną tracić swój margines płynności.