eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościTechnologieInternetShadow AI: dlaczego w firmach ukrywa się korzystanie ze sztucznej inteligencji?

Shadow AI: dlaczego w firmach ukrywa się korzystanie ze sztucznej inteligencji?

2026-06-07 10:04

Shadow AI: dlaczego w firmach ukrywa się korzystanie ze sztucznej inteligencji?

W firmach ukrywa się korzystanie AI © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Szefowie korzystają ze sztucznej inteligencji po cichu, a pracownicy często robią to bez wiedzy przełożonych. Tak, według najnowszego badania Sharp Europe, wygląda codzienność wielu europejskich firm. Zjawisko określane jako Shadow AI przestaje być domeną pojedynczych eksperymentów z chatbotami, stając się stałym elementem organizacyjnej rzeczywistości. Problemem nie jest już dostęp do technologii, lecz brak zaufania, jasnych zasad i otwartości w mówieniu o tym, jak AI faktycznie wykorzystywana jest w pracy.

Przeczytaj także: Shadow AI - ukryte zagrożenie. Dlaczego niekontrolowane narzędzia mogą kosztować miliony?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Czym jest zjawisko Shadow AI i dlaczego coraz częściej dotyczy także kadry zarządzającej?
  • Dlaczego menedżerowie i pracownicy ukrywają korzystanie ze sztucznej inteligencji w pracy?
  • Jakie ryzyka biznesowe wiążą się z niekontrolowanym wykorzystaniem narzędzi AI?
  • Dlaczego eksperci uważają, że przyszłość wdrażania AI zależy bardziej od kultury organizacyjnej niż od samej technologii?

Najważniejsze wnioski:


  • 44% przedstawicieli kadry zarządzającej wykorzystuje AI bez informowania o tym kolegów, aby zyskać bardziej kompetentny wizerunek wśród pracowników
  • 45% pracowników korzysta z narzędzi AI bez wiedzy kierownictwa
  • 37% liderów użyło AI przy jakiejś pracy, nie ujawniając tego zespołowi
  • 33% liderów obawia się, że zostaną uznani za leniwych lub oszukujących, jeśli będą mówili otwarcie o korzystaniu ze sztucznej inteligencji
  • 31% liderów już obawia się, że nieśledzone korzystanie z AI stanowi realne ryzyko biznesowe

Shadow AI
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Shadow AI

44% przedstawicieli kadry zarządzającej wykorzystuje AI bez informowania o tym kolegów, aby zyskać bardziej kompetentny wizerunek wśród pracowników

Kliknij, aby przejść do galerii (2)


Dlaczego to wciąż się dzieje


Badania wskazują na prosty powód: organizacje inwestowały w narzędzia AI, ale nie w warunkach, które sprawiają, że ich otwarte korzystanie daje poczucie bezpieczeństwa lub wsparcia. 35% liderów twierdzi, że brakuje im pewności technicznej, 35% nie ufa w pełni wynikom AI, a 33% obawia się, że widoczne wykorzystanie AI podważy ich autorytet.
Liderzy milczą na temat AI nie dlatego, że robią coś niewłaściwego. Milczą dlatego, że wciąż brakuje odpowiednich ram działania, polityk i wspólnego zrozumienia tego, jak powinno wyglądać właściwe wykorzystanie sztucznej inteligencji. Nie są to obawy osób sprzeciwiających się AI lecz ludzi, którzy próbują odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości bez wystarczającego wsparcia. - mówi Roland Singer, Vice President, Sharp DX Europe.

To tak naprawdę nie kwestia indywidualnych zachowań. Chodzi o kulturę organizacyjną. Firmy szybko wdrożyły narzędzia, ale znacznie wolniej budują zaufanie i jasno określają zasady, które pozwalają z tych narzędzi skutecznie korzystać.

Co będzie dalej


Zdaniem ekspertów z Sharp kolejny etap wdrażania AI nie będzie dotyczył dostępu do technologii. Kluczowe staną się zaufanie, odpowiedni nadzór oraz tworzenie miejsc pracy, w których korzystanie ze sztucznej inteligencji jest transparentne i powszechnie akceptowane, zamiast odbywać się po cichu, poza wspólnie ustalonymi zasadami.

31% liderów już zdaje sobie sprawę z ryzyka. Jednak największy problem tkwi w luce między świadomością a realnym działaniem - to właśnie tam zaczyna się prawdziwa praca.
Liderzy są w najlepszej pozycji, by nadać temu kierunek – dodaje Singer. Nie poprzez posiadanie wszystkich odpowiedzi, ale poprzez otwarte mówienie o tym, jak sami korzystają z AI. To zmienia kulturę szybciej niż jakiekolwiek regulacje.

Firma Sharp pomaga organizacjom bezpiecznie integrować AI z codziennymi przepływami zadań, łącząc technologię w miejscu pracy, usługi IT, infrastrukturę chmurową oraz cyberbezpieczeństwo, tak aby wdrożenie AI było widoczne, zgodne z przepisami i dopasowane do sposobu pracy.

Badania
Ankieta zostały przeprowadzone przez Censuswide w dniach 17 czerwca 2025 - 25 czerwca 2025 i wzięło w nich udział 2 500 właścicieli firm zatrudniających od 50 do 250 pracowników w Austrii, Belgii, Francji, Niemczech, Holandii, Polsce, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Przeczytaj także: Shadow AI w polskich firmach - jak pracownicy narażają organizacje na wycieki danych? Shadow AI w polskich firmach - jak pracownicy narażają organizacje na wycieki danych?

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: sztuczna inteligencja, Shadow AI, cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo IT, cyberzagrożenia, kultura organizacyjna

Przeczytaj także

Agent AI w 9 sekund wymazał wszystkie dane firmy. Eksperci wskazują, co poszło nie tak

Agent AI w 9 sekund wymazał wszystkie dane firmy. Eksperci wskazują, co poszło nie tak

Setki miliardów maili i haseł krąży w darknecie

Setki miliardów maili i haseł krąży w darknecie

Shadow AI. Czym jest, jakie niesie zagrożenia i jak ją ograniczyć?

Shadow AI. Czym jest, jakie niesie zagrożenia i jak ją ograniczyć?

Nie(bezpieczna) sztuczna inteligencja

Nie(bezpieczna) sztuczna inteligencja

4 wyzwania dla cyberbezpieczeństwa w 2025 roku

4 wyzwania dla cyberbezpieczeństwa w 2025 roku

Jak sztuczna inteligencja wspomaga cyberbezpieczeństwo?

Jak sztuczna inteligencja wspomaga cyberbezpieczeństwo?

Infinity AI Copilot - sztuczna inteligencja ochroni przed hakerami

Infinity AI Copilot - sztuczna inteligencja ochroni przed hakerami

Ustawa o KSC podpisana. Firmy mają tylko miesiąc na przygotowanie do NIS2

Ustawa o KSC podpisana. Firmy mają tylko miesiąc na przygotowanie do NIS2

AI jako ukryty kanał komunikacji hakerów. Jak asystenci AI mogą przemycać złośliwe komendy?

AI jako ukryty kanał komunikacji hakerów. Jak asystenci AI mogą przemycać złośliwe komendy?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Jak mierzyć i oceniać skuteczność mailingu. 5 najważniejszych wskaźników

Jak mierzyć i oceniać skuteczność mailingu. 5 najważniejszych wskaźników

Linki dofollow i nofollow - jakie są różnice i czy linki nofollow mają sens?

Linki dofollow i nofollow - jakie są różnice i czy linki nofollow mają sens?

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Artykuły promowane

Składka zdrowotna 2026: wyższe obciążenia dla przedsiębiorców i nowe zasady wyliczania

Składka zdrowotna 2026: wyższe obciążenia dla przedsiębiorców i nowe zasady wyliczania

Składka zdrowotna 2026 i podatek liniowy - ile wynosi, jaki limit odliczenia

Dodatkowy urlop opiekuńczy i nowe umowy na okres próbny. Zmiany w Kodeksie pracy uchwalone

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Quiet quitting to nie przyczyna, ale efekt - skąd się bierze ciche odchodzenie?

Quiet quitting to nie przyczyna, ale efekt - skąd się bierze ciche odchodzenie?

Kuchnia w mieszkaniu na wynajem - jak wykończyć, by realnie podnieść ROI?

Kuchnia w mieszkaniu na wynajem - jak wykończyć, by realnie podnieść ROI?

Bydgoszcz gospodarzem wydarzenia o przyszłości pieniędzy, technologii i biznesu. Już 9 czerwca FinTech Trends Poland 2026

Bydgoszcz gospodarzem wydarzenia o przyszłości pieniędzy, technologii i biznesu. Już 9 czerwca FinTech Trends Poland 2026

Działka rekreacyjna tańsza o 15 proc. Ile trzeba dziś wydać?

Działka rekreacyjna tańsza o 15 proc. Ile trzeba dziś wydać?

Zarobki w sektorze BSS. Kto może liczyć na najwyższe wynagrodzenia?

Zarobki w sektorze BSS. Kto może liczyć na najwyższe wynagrodzenia?

Wakacje składkowe - jak legalnie nie płacić składek ZUS przez jeden miesiąc

Wakacje składkowe - jak legalnie nie płacić składek ZUS przez jeden miesiąc

OECD ostrzega przed ryzykiem stagflacji

OECD ostrzega przed ryzykiem stagflacji

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: