Shadow AI: dlaczego w firmach ukrywa się korzystanie ze sztucznej inteligencji?

Szefowie korzystają ze sztucznej inteligencji po cichu, a pracownicy często robią to bez wiedzy przełożonych. Tak, według najnowszego badania Sharp Europe, wygląda codzienność wielu europejskich firm. Zjawisko określane jako Shadow AI przestaje być domeną pojedynczych eksperymentów z chatbotami, stając się stałym elementem organizacyjnej rzeczywistości. Problemem nie jest już dostęp do technologii, lecz brak zaufania, jasnych zasad i otwartości w mówieniu o tym, jak AI faktycznie wykorzystywana jest w pracy.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czym jest zjawisko Shadow AI i dlaczego coraz częściej dotyczy także kadry zarządzającej?

Dlaczego menedżerowie i pracownicy ukrywają korzystanie ze sztucznej inteligencji w pracy?

Jakie ryzyka biznesowe wiążą się z niekontrolowanym wykorzystaniem narzędzi AI?

Dlaczego eksperci uważają, że przyszłość wdrażania AI zależy bardziej od kultury organizacyjnej niż od samej technologii?

Najważniejsze wnioski:

44% przedstawicieli kadry zarządzającej wykorzystuje AI bez informowania o tym kolegów, aby zyskać bardziej kompetentny wizerunek wśród pracowników

45% pracowników korzysta z narzędzi AI bez wiedzy kierownictwa

37% liderów użyło AI przy jakiejś pracy, nie ujawniając tego zespołowi

33% liderów obawia się, że zostaną uznani za leniwych lub oszukujących, jeśli będą mówili otwarcie o korzystaniu ze sztucznej inteligencji

31% liderów już obawia się, że nieśledzone korzystanie z AI stanowi realne ryzyko biznesowe

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Shadow AI 44% przedstawicieli kadry zarządzającej wykorzystuje AI bez informowania o tym kolegów, aby zyskać bardziej kompetentny wizerunek wśród pracowników Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Dlaczego to wciąż się dzieje

Liderzy milczą na temat AI nie dlatego, że robią coś niewłaściwego. Milczą dlatego, że wciąż brakuje odpowiednich ram działania, polityk i wspólnego zrozumienia tego, jak powinno wyglądać właściwe wykorzystanie sztucznej inteligencji. Nie są to obawy osób sprzeciwiających się AI lecz ludzi, którzy próbują odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości bez wystarczającego wsparcia. - mówi Roland Singer, Vice President, Sharp DX Europe.



To tak naprawdę nie kwestia indywidualnych zachowań. Chodzi o kulturę organizacyjną. Firmy szybko wdrożyły narzędzia, ale znacznie wolniej budują zaufanie i jasno określają zasady, które pozwalają z tych narzędzi skutecznie korzystać.

Co będzie dalej

Liderzy są w najlepszej pozycji, by nadać temu kierunek – dodaje Singer. Nie poprzez posiadanie wszystkich odpowiedzi, ale poprzez otwarte mówienie o tym, jak sami korzystają z AI. To zmienia kulturę szybciej niż jakiekolwiek regulacje.

Badania wskazują na prosty powód: organizacje inwestowały w narzędzia AI, ale nie w warunkach, które sprawiają, że ich otwarte korzystanie daje poczucie bezpieczeństwa lub wsparcia. 35% liderów twierdzi, że brakuje im pewności technicznej, 35% nie ufa w pełni wynikom AI, a 33% obawia się, że widoczne wykorzystanie AI podważy ich autorytet.Zdaniem ekspertów z Sharp kolejny etap wdrażania AI nie będzie dotyczył dostępu do technologii. Kluczowe staną się zaufanie, odpowiedni nadzór oraz tworzenie miejsc pracy, w których korzystanie ze sztucznej inteligencji jest transparentne i powszechnie akceptowane, zamiast odbywać się po cichu, poza wspólnie ustalonymi zasadami.31% liderów już zdaje sobie sprawę z ryzyka. Jednak największy problem tkwi w luce między świadomością a realnym działaniem - to właśnie tam zaczyna się prawdziwa praca.Firma Sharp pomaga organizacjom bezpiecznie integrować AI z codziennymi przepływami zadań, łącząc technologię w miejscu pracy, usługi IT, infrastrukturę chmurową oraz cyberbezpieczeństwo, tak aby wdrożenie AI było widoczne, zgodne z przepisami i dopasowane do sposobu pracy.