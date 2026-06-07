Shadow AI: dlaczego w firmach ukrywa się korzystanie ze sztucznej inteligencji?
2026-06-07 10:04
W firmach ukrywa się korzystanie AI © fot. mat. prasowe
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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Czym jest zjawisko Shadow AI i dlaczego coraz częściej dotyczy także kadry zarządzającej?
- Dlaczego menedżerowie i pracownicy ukrywają korzystanie ze sztucznej inteligencji w pracy?
- Jakie ryzyka biznesowe wiążą się z niekontrolowanym wykorzystaniem narzędzi AI?
- Dlaczego eksperci uważają, że przyszłość wdrażania AI zależy bardziej od kultury organizacyjnej niż od samej technologii?
Najważniejsze wnioski:
- 44% przedstawicieli kadry zarządzającej wykorzystuje AI bez informowania o tym kolegów, aby zyskać bardziej kompetentny wizerunek wśród pracowników
- 45% pracowników korzysta z narzędzi AI bez wiedzy kierownictwa
- 37% liderów użyło AI przy jakiejś pracy, nie ujawniając tego zespołowi
- 33% liderów obawia się, że zostaną uznani za leniwych lub oszukujących, jeśli będą mówili otwarcie o korzystaniu ze sztucznej inteligencji
- 31% liderów już obawia się, że nieśledzone korzystanie z AI stanowi realne ryzyko biznesowe
fot. mat. prasowe
Shadow AI
Dlaczego to wciąż się dzieje
Badania wskazują na prosty powód: organizacje inwestowały w narzędzia AI, ale nie w warunkach, które sprawiają, że ich otwarte korzystanie daje poczucie bezpieczeństwa lub wsparcia. 35% liderów twierdzi, że brakuje im pewności technicznej, 35% nie ufa w pełni wynikom AI, a 33% obawia się, że widoczne wykorzystanie AI podważy ich autorytet.
Liderzy milczą na temat AI nie dlatego, że robią coś niewłaściwego. Milczą dlatego, że wciąż brakuje odpowiednich ram działania, polityk i wspólnego zrozumienia tego, jak powinno wyglądać właściwe wykorzystanie sztucznej inteligencji. Nie są to obawy osób sprzeciwiających się AI lecz ludzi, którzy próbują odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości bez wystarczającego wsparcia. - mówi Roland Singer, Vice President, Sharp DX Europe.
To tak naprawdę nie kwestia indywidualnych zachowań. Chodzi o kulturę organizacyjną. Firmy szybko wdrożyły narzędzia, ale znacznie wolniej budują zaufanie i jasno określają zasady, które pozwalają z tych narzędzi skutecznie korzystać.
Co będzie dalej
Zdaniem ekspertów z Sharp kolejny etap wdrażania AI nie będzie dotyczył dostępu do technologii. Kluczowe staną się zaufanie, odpowiedni nadzór oraz tworzenie miejsc pracy, w których korzystanie ze sztucznej inteligencji jest transparentne i powszechnie akceptowane, zamiast odbywać się po cichu, poza wspólnie ustalonymi zasadami.
31% liderów już zdaje sobie sprawę z ryzyka. Jednak największy problem tkwi w luce między świadomością a realnym działaniem - to właśnie tam zaczyna się prawdziwa praca.
Liderzy są w najlepszej pozycji, by nadać temu kierunek – dodaje Singer. Nie poprzez posiadanie wszystkich odpowiedzi, ale poprzez otwarte mówienie o tym, jak sami korzystają z AI. To zmienia kulturę szybciej niż jakiekolwiek regulacje.
Firma Sharp pomaga organizacjom bezpiecznie integrować AI z codziennymi przepływami zadań, łącząc technologię w miejscu pracy, usługi IT, infrastrukturę chmurową oraz cyberbezpieczeństwo, tak aby wdrożenie AI było widoczne, zgodne z przepisami i dopasowane do sposobu pracy.
Badania
Ankieta zostały przeprowadzone przez Censuswide w dniach 17 czerwca 2025 - 25 czerwca 2025 i wzięło w nich udział 2 500 właścicieli firm zatrudniających od 50 do 250 pracowników w Austrii, Belgii, Francji, Niemczech, Holandii, Polsce, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
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