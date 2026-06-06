Ile traci na wartości używany smartfon? Zwlekanie ze sprzedażą może kosztować setki złotych

Masz w szufladzie telefon sprzed dwóch lub trzech lat? Prawdopodobnie każdego dnia jego wartość spada. Eksperci wyliczają, że odłożenie sprzedaży smartfona o rok może oznaczać stratę nawet kilkuset złotych, a po trzech latach urządzenie zachowuje już tylko niewielką część swojej pierwotnej wartości. Tymczasem rynek odnowionych smartfonów rośnie szybciej niż sprzedaż nowych urządzeń, a popyt na zadbane telefony pozostaje wysoki.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W którym momencie sprzedać używany smartfon, aby ograniczyć utratę jego wartości?

Jak premiery nowych modeli oraz stan techniczny urządzenia wpływają na cenę odsprzedaży?

Dlaczego profesjonalny odkup telefonu może być wygodniejszy i bezpieczniejszy niż sprzedaż przez portal ogłoszeniowy?

Co dzieje się ze smartfonami po odsprzedaży i dlaczego rynek urządzeń refurbished dynamicznie rośnie?

Najlepszy moment na sprzedaż

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe le traci na wartości smartfon? Smartfon kupiony dwa lata temu jest dziś wart od 50 do 65 proc. mniej niż w dniu zakupu

Pierwsze to premiera nowego modelu, szczególnie w segmencie Apple i Samsung, gdzie ogłoszenia nowych generacji między wrześniem a lutym potrafią jednorazowo obniżyć wartość poprzedniego modelu o kilkanaście procent.



Drugie to uszkodzenie fizyczne: zbita szybka, rysy na obudowie lub zużyta bateria mogą obniżyć cenę telefonu o 30 do 50 proc. względem egzemplarza w dobrym stanie. iPhone'y i flagowe Samsungi trzymają wartość lepiej niż inne modele, ale nawet one po 36 miesiącach zbliżają się do granicy opłacalności odsprzedaży – komentuje Tomasz Kowalczyk, bolttech.



Stan urządzenia robi różnicę, którą widać w cenie

Dlaczego profesjonalny odkup, a nie portal ogłoszeniowy

Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że odkładanie sprzedaży telefonu o rok oznacza często stratę kilkuset złotych. Smartfon traci wartość każdego dnia, dlatego moment sprzedaży ma znaczenie. Równie ważne jest miejsce. Profesjonalny odkup to nie tylko szybka transakcja i gotówka od ręki. To pewność, że twoje prywatne dane – osobowe, zdjęcia, treści – usuwane są bezpiecznie, a odpowiedzialność za urządzenie przechodzi na podmiot, który ma do tego odpowiednie narzędzia i zasoby – dodaje ekspert bolttech.



Gdzie sprzedać telefon bezpiecznie

Co dalej?

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Smartfon, podobnie jak samochód, traci wartość od pierwszego dnia po zakupie. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy wartość spada o 20 do 30 proc. Po roku to już 40 do 60 proc. ceny zakupu. Optymalny moment na sprzedaż to zatem 12 do 18 miesięcy od nabycia. Każdy kolejny miesiąc oznacza większą stratę, a po trzech latach spadki przyspieszają na tyle, że odsprzedaż przestaje powoli być opłacalna.Dwa zdarzenia przyspieszają tę sytuację najbardziej.Telefon w stanie Grade A, czyli w bardzo dobrej kondycji wizualnej i technicznej, bez widocznych uszkodzeń i ze sprawną baterią, może kosztować dwa do trzech razy więcej niż ten sam model w słabej kondycji, z widocznymi zarysowaniami czy potłuczonym ekranem. To różnica, którą właściciel może częściowo kontrolować. Wymiana baterii za kilkadziesiąt złotych potrafi podnieść wartość urządzenia o kilkaset złotych, co przekłada się na jeden z lepszych zwrotów z inwestycji. Liczy się też kompletność zestawu: oryginalne pudełko i akcesoria realnie wpływają na wycenę odkupu.Dbanie o smartfon i odsprzedanie go, gdy nadal jest w dobrym stanie, daje urządzeniu drugie życie. Zamiast trafić do szuflady lub stać się elektroodpadem, może zostać profesjonalnie odnowione, przywrócone do pełnej sprawności i przekazane nowemu użytkownikowi. Dzięki temu telefon może służyć jeszcze przez wiele lat, zachowując swoją wartość, a jednocześnie wspierając bardziej zrównoważone i odpowiedzialne podejście do technologii.Wystawienie telefonu na portalu aukcyjnym wymaga czasu i formalności: założenia konta, wykonania zdjęć, stworzenia opisu, odpowiadania na pytania kupujących, pakowania i wysyłki. Po transakcji sprzedający nadal odpowiada za urządzenie i musi liczyć się z odpowiedzialnością za jego jakość i ewentualne awarie. Cena, którą ostatecznie uzyska, pozostaje do końca niewiadoma.Profesjonalny punkt odkupu działa inaczej. Sprzedający zna dokładną kwotę odkupu, a środki trafiają do niego najczęściej w momencie transakcji. Jeżeli sam nie usunął danych z telefonu, może mieć pewność, że skutecznie zrobi to kupujący. Po transakcji odpowiedzialność za urządzenie przechodzi w całości na punkt odkupu, łącznie z obowiązkiem udzielenia gwarancji kolejnemu właścicielowi.bolttech, operator programów ochrony i odkupu urządzeń mobilnych, współpracuje z takimi firmami jak Media Markt, T-Mobile Polska, Plus, iMad czy Luxtrade. To miejsca, w których wycena jest z góry precyzyjnie określona, transakcja przebiega podczas jednej wizyty, a sprzedający wychodzi z punktu ze środkami ze sprzedaży, nie z nadzieją na kupca.Większość telefonów profesjonalnie skupowanych na rynku trafia na niego ponownie jako urządzenia refurbowane. Rynek urządzeń refurbished rośnie obecnie szybciej niż rynek nowych smartfonów. Coraz więcej kupujących świadomie wybiera odnowiony sprzęt w dobrym stanie technicznym, co oznacza, że popyt na dobrze utrzymane telefony jest realny i stabilny.Odsprzedając telefon, sprzedający ogranicza też ilość elektrośmieci. Zdecydowana większość smartfonów, które trafiają do szuflad, kończy jako odpad elektroniczny. Tymczasem elektrośmieci to najszybciej rosnący strumień odpadów w Unii Europejskiej.