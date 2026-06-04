Co Polacy kupują na grilla? Kiełbasa nadal króluje, ale rośnie nowy trend

Kiełbasa wciąż pozostaje niekwestionowaną królową polskiego grilla, ale skład grillowego koszyka zakupowego stopniowo się zmienia. Najnowsze dane GUS pokazują, że Polacy coraz częściej sięgają po wodę mineralną i piwo bezalkoholowe. W efekcie współczesny „zestaw grillowy” to już nie tylko mięso i niskoprocentowy alkohol, lecz także produkty odpowiadające na rosnące zainteresowanie zdrowszym stylem życia i świadomą konsumpcją.

Przeczytaj także: Sezon grillowy 2024 rozpoczęty. Co się zmieniło?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak zmienia się produkcja najpopularniejszych produktów związanych z sezonem grillowym w Polsce?

Dlaczego piwo bezalkoholowe i wody mineralne zyskują na popularności kosztem tradycyjnych alkoholi?

Jakie mięsa najczęściej trafiają na polskie grille i jak zmienia się ich spożycie?

Jak przedstawia się ewolucja „zestawu grillowego” oraz konsumenckich nawyków Polaków?

Kiełbasa nadal króluje na ruszcie

Kliknij, aby powiekszyć fot. pexels Grill to nieodzowny element letniego stylu życia Polaków Królową polskiego grilla bezapelacyjnie pozostaje kiełbasa

Rośnie produkcja piwa bezalkoholowego

Więcej wydajemy na alkohol i papierosy

Grill to już nie tylko jedzenie

Analiza danych miesięcznych z lat 2024–2025 pokazuje wyraźny sezonowy wzrost produkcji artykułów najczęściej kojarzonych z grillem. Już od marca zwiększa się produkcja kiełbas wieprzowych i wołowych, napojów gazowanych, wód mineralnych oraz alkoholi. Trend utrzymuje się do października, a najwyższe poziomy produkcji przypadają na czerwiec, lipiec i sierpień.W sezonie letnim produkcja kiełbas osiągała średnio 44 tys. ton miesięcznie wobec 35 tys. ton poza sezonem. W tym samym czasie produkcja niesłodzonych wód mineralnych i gazowanych wzrastała do średnio 5,6 mln hektolitrów miesięcznie, a piwa – do 3,5 mln hektolitrów.W 2024 r. w Polsce wyprodukowano 463,7 tys. ton kiełbas wieprzowych i wołowych oraz 80,5 tys. ton kiełbas drobiowych. Choć w porównaniu z 2023 r. oznacza to niewielki spadek, w dłuższej perspektywie rynek pozostaje w trendzie wzrostowym.Dane pokazują, że Polacy chętnie wybierają produkty mięsne. Roczne spożycie drobiu wynosi obecnie około 30 kg na osobę – o 5 kg więcej niż w 2010 r. Spożycie wieprzowiny utrzymuje się na stabilnym poziomie ponad 41 kg rocznie na mieszkańca.Jednym z najmocniejszych trendów ostatnich lat jest dynamiczny wzrost produkcji wód mineralnych i gazowanych. W 2024 r. ich produkcja osiągnęła 58,5 mln hektolitrów. Jednocześnie spada produkcja napojów słodzonych i aromatyzowanych.Widoczna jest także zmiana w strukturze spożycia alkoholu. Produkcja tradycyjnego piwa, wódki i win owocowych systematycznie maleje. W 2024 r. produkcja piwa była o 10,4% niższa niż 4-5 lat wcześniej, wódki o 11,4%, a win owocowych o 18,2%.Jednocześnie dynamicznie rośnie segment piw bezalkoholowych. W 2024 r. ich produkcja wzrosła o 10% rok do roku i była o 30,6% wyższa niż pięć lat wcześniej. Także dane o spożyciu pokazują rosnącą popularność tej kategorii – przeciętne miesięczne spożycie piwa niskoalkoholowego i bezalkoholowego wzrosło w 2024 r. o 25%.Mimo spadków produkcji Polska pozostaje jednym z największych wytwórców piwa w Europie. Pod względem wielkości produkcji sprzedanej zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej (nie licząc Niemiec, które nie publikują takich danych) – za Hiszpanią, a przed Niderlandami, Francją i Czechami.Według danych z badania budżetów gospodarstw domowych przeciętne miesięczne wydatki na alkohol wyniosły w 2024 r. 26,45 zł na osobę i były o 6,6% wyższe niż rok wcześniej. Najwięcej wydawano na napoje spirytusowe i likiery – 11,23 zł miesięcznie na osobę oraz na piwo – 10,54 zł.Wzrosły również wydatki na papierosy, które osiągnęły średnio 17,35 zł miesięcznie na osobę, czyli o 13,1% więcej niż w 2023 r.Choć w 2024 r. przeciętne spożycie papierosów nieznacznie wzrosło, długoterminowy trend pozostaje spadkowy. W porównaniu z 2010 r. przeciętna liczba wypalanych papierosów na osobę zmniejszyła się o ponad 500 sztuk rocznie. Równocześnie zmienia się struktura rynku nikotynowego o papierosy elektroniczne. W 2019 r. używanie e-papierosów zadeklarowało nieco ponad 6% osób dorosłych, najczęściej byli to dwudziestolatkowie (8%).Skala sezonu grillowego widoczna jest także w produkcji akcesoriów. W 2024 r. wyprodukowano 101,4 tys. ton węgla drzewnego. Produkcja jednorazowych tacek, talerzy, kubków i podobnych wyrobów papierowych wyniosła 31,3 tys. ton, a naczyń z tworzyw sztucznych – 11,1 tys. ton.Dane pokazują, że współczesny „zestaw grillowy” Polaków zmienia się stopniowo. Nadal opiera się na mięsie i klasycznych dodatkach, ale coraz większą rolę odgrywają napoje bezalkoholowe, wody mineralne oraz produkty wpisujące się w bardziej świadome wybory konsumenckie.