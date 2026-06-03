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Przełom w Google Search Console. Ruszają raporty AI Overviews i AI Mode

2026-06-03 13:46

Przełom w Google Search Console. Ruszają raporty AI Overviews i AI Mode

Przełom w Google Search Console. Ruszają raporty AI Overviews i AI Mode © wygenerowane przez AI

Google ogłosił oficjalne wdrożenie raportów Search Generative AI performance w Google Search Console, co rewolucjonizuje analitykę SEO w 2026 roku. Narzędzie po raz pierwszy pozwala wydawcom i e-commerce monitorować wyświetlenia stron w funkcjach AI Overviews oraz AI Mode. Nowe dane obejmują m.in. listę stron pojawiających się w odpowiedziach AI oraz widoczność w podziale na kraje i urządzenia.

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Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie nowości wprowadza Google w Search Console dla raportowania wyświetleń w AI Overviews i AI Mode.
  • Dlaczego klasyczne metryki SEO, takie jak pozycje, kliknięcia i CTR, przestają wystarczać w 2026 roku.
  • Jakie dane obejmują nowe raporty i jak mogą pomóc w analizie widoczności stron w generatywnych odpowiedziach wyszukiwarki.
  • Dlaczego widoczność w AI Search staje się kluczowym elementem strategii SEO dla marek i e-commerce.
  • Jakie czynniki zyskują na znaczeniu w nowej erze SEO.

Czym są nowe raporty Search Generative AI performance w Google Search Console?


Google oficjalnie ogłosiło wdrożenie zupełnie nowej sekcji analitycznej w Google Search Console. Właściciele witryn internetowych otrzymują dedykowany widok danych, który gromadzi informacje o widoczności serwisu w generatywnych funkcjach wyszukiwarki.

To fundamentalna zmiana, ponieważ wyszukiwarka coraz rzadziej odsyła użytkowników do standardowej listy linków, a coraz częściej syntetyzuje odpowiedzi, samodzielnie dobierając źródła. Nowe raporty mają pomóc biznesowi i specjalistom SEO precyzyjnie zrozumieć, jak i kiedy ich treści są wykorzystywane przez sztuczną inteligencję Google. Funkcja jest wdrażana stopniowo i w pierwszym etapie trafia do wybranej grupy serwisów, a z czasem będzie rozbudowywana o kolejne metryki.

Jakie dane sprawdzimy w raportach generatywnej wyszukiwarki Google?


Nowe raporty w Google Search Console wprowadzają zestaw metryk, które pozwolą ocenić realny wpływ AI na widoczność witryny w sieci. Analiza tych danych staje się osobnym, kluczowym obszarem weryfikacji efektywności marketingu internetowego.

W nowym widoku Search Console dostępne będą m.in.:
  • Wyświetlenia adresów URL w funkcjach generowanych przez sztuczną inteligencję.
  • Dokładna lista stron i podstron, które algorytm wybrał do stworzenia odpowiedzi dla użytkownika.
  • Analityka geograficzna i sprzętowa, czyli szczegółowy podział widoczności na poszczególne kraje, urządzenia oraz konkretne daty.

Dlaczego klasyczne raportowanie SEO w 2026 roku przestaje wystarczać?


Dotychczasowy model oceny skuteczności działań SEO opierał się na stałym kanonie: pozycjach w wynikach wyszukiwania, liczbie kliknięć, współczynniku CTR oraz całkowitym ruchu organicznym. W dobie wyszukiwarek opartych na AI te wskaźniki pokazują zaledwie ułamek rzeczywistości.
To nie jest kosmetyczna zmiana w Search Console, tylko sygnał, że SEO wchodzi w nowy etap. Do klasycznych wskaźników, takich jak pozycje, kliknięcia, CTR i ruch organiczny, dochodzą dziś wyświetlenia w odpowiedziach generowanych przez AI. Nowe raporty nie zastępują klasycznego SEO, ale uzupełniają je o kontekst, którego do tej pory brakowało - komentuje Filip Krasiński, Partner w Harbingers.

W nowej rzeczywistości biznesowej bezpośrednie kliknięcie i przejście na stronę nie jest jedynym celem. Równie istotne staje się budowanie świadomości i autorytetu poprzez pozycję marki jako zaufanego źródła informacji, z którego czerpie sztuczna inteligencja.

Jak przygotować strategię widoczności strony pod AI Overviews i AI Mode?


Traktowanie sztucznej inteligencji w wyszukiwarkach jako przejściowego trendu to największy błąd, jaki mogą popełnić przedsiębiorcy. Aby witryna pojawiała się w zestawieniach i syntezach tworzonych przez algorytmy Google, niezbędne jest zintegrowane podejście na wielu płaszczyznach.

Eksperci wskazują, że kluczowe znaczenie zyskują następujące elementy:
  • Wysoka jakość techniczna serwisu oraz jego bezbłędna struktura.
  • Ekspercki i aktualny content, który precyzyjnie odpowiada na intencje użytkowników.
  • Transparentne dane produktowe oraz baza rzetelnych opinii konsumenckich.
  • Autorytet marki budowany we współpracy z działaniami PR-owymi.

Nowoczesne raportowanie działań marketingowych powinno od teraz łączyć cele biznesowe z twardymi danymi o obecności witryny w generatywnych modułach Google Search.


Źródło:
https://developers.google.com/search/blog/2026/06/gen-ai-performance-reports
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oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

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