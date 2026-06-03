Badania internetu Gemius/PBI V 2026

W maju z internetu korzystało 29,7 mln Polaków, a średnio każdego dnia aktywnych było 26,7 mln użytkowników - wynika z najnowszych danych Mediapanel. Ranking najpopularniejszych wydawców i domen nie przyniósł większych zmian. Pozycję lidera utrzymała Grupa Google, wyprzedzając Grupę Meta Platforms i Grupę Allegro. Wśród najczęściej odwiedzanych domen nadal dominują google.com, youtube.com i facebook.com, potwierdzając utrwalony układ sił w polskim internecie.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie grupy mediowe i technologiczne najczęściej odwiedzali polscy internauci w maju br?

Które domeny internetowe cieszyły się największą popularnością wśród użytkowników komputerów i urządzeń mobilnych?

Jakie aplikacje osiągnęły najwyższe zasięgi wśród użytkowników smartfonów?

Jak wygląda obecnie rynek audytowanych odtwarzaczy audio i wideo w Polsce?

WYDAWCY - INTERNET

Wszystkie urządzenia

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia Na pierwszym miejscu jak zwykle Grupa Google, zestawienie ponownie zamyka Wikipedia Foundation Kliknij, aby przejść do galerii (10)

Komputery osobiste i laptopy

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy Liderem zestawienia Mediapanel pozostaje Grupa Google, za nią Meta Platforms i Allegro, które znowu zamieniły się pozycjami Kliknij, aby przejść do galerii (10)

Urządzenia mobilne

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne Miejsce pierwsze - bez zaskoczeń - zajmuje Grupa Google, 20-tkę podobnie jak w kwietniu zamyka Grupa PTWP Kliknij, aby przejść do galerii (10)

DOMENY - INTERNET Wszystkie urządzenia

Komputery osobiste i laptopy

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy Pierwsze miejsce to tradycyjnie już google.com, zestawienie zamyka tym razem ceneo.pl Kliknij, aby przejść do galerii (10)

Urządzenia mobilne

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne Ulubioną domeną użytkowników urządzeń mobilnych pozostaje google.com, TOP 20 tak jak przed miesiącem zamyka rmf.fm Kliknij, aby przejść do galerii (10)

Aplikacje audytowane

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe TOP20 audytowanych aplikacji, z których korzysta najwięcej internautów Liderem zestawienia ponownie okazała się Aplikacja Allegro, dwudziestkę zamyka Aplikacja Polsat Sport Kliknij, aby przejść do galerii (10)

Wszystkie aplikacje

Wydawcy - stream audio i wideo