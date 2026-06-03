Badania internetu Gemius/PBI V 2026
2026-06-03 00:30
Najpopularniejszą domeną pozostaje google.com © pexels
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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jakie grupy mediowe i technologiczne najczęściej odwiedzali polscy internauci w maju br?
- Które domeny internetowe cieszyły się największą popularnością wśród użytkowników komputerów i urządzeń mobilnych?
- Jakie aplikacje osiągnęły najwyższe zasięgi wśród użytkowników smartfonów?
- Jak wygląda obecnie rynek audytowanych odtwarzaczy audio i wideo w Polsce?
WYDAWCY - INTERNET
Wszystkie urządzenia
Majowe dane Mediapanel nie przynoszą większych zmian, ponownie potwierdzają dominację dotychczasowych liderów w kategorii najczęściej odwiedzanych przez internautów wydawców stron i programów internetowych.
Na pierwszym miejscu ponownie uplasowała się Grupa Google. Drugą pozycję zajęła Grupa Meta Platforms, a trzecią - Grupa Allegro. Tuż za podium Grupa Polsat-Interia, a kolejną pozycję zajęła Grupa WhatsApp. TOP 5 bez zmian względem kwietnia br.
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia
Komputery osobiste i laptopy
W zestawieniu witryn i programów odwiedzanych za pośrednictwem komputerów osobistych i laptopów liderem pozostaje Grupa Google z wynikiem 71,74%. Drugie miejsce zajmuje Meta Platforms (37,83%), a trzecie Allegro, co oznacza, że srebrny i brązowy medalista z zeszłego miesiąca zamienili się miejscami. Ranking TOP 20 i tym razem zamyka Grupa Netflix.
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy
Urządzenia mobilne
W zestawieniu TOP 20 wydawców, z których serwisów i aplikacji korzystają internauci na urządzeniach mobilnych, pierwsze trzy miejsca zajmują odpowiednio: Grupa Google (91,84%), Grupa Meta Platforms (83,08%) oraz Grupa Allegro (68,73%).
Układ i wyniki w zasadzie analogiczne do notowań sprzed miesiąca.
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne
DOMENY - INTERNET Wszystkie urządzenia
W rankingu domen najczęściej odwiedzanych przez internautów niezmiennie prowadzi google.com z zasięgiem 92,09%. Na drugim miejscu ponownie znalazł się youtube.com (60,77%), a na trzecim facebook.com (58,17%).
Kolejne pozycje zajmują allegro.pl i interia.pl. Zestawienie dwudziestu domen zamyka w tym miesiącu se.pl.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia
Komputery osobiste i laptopy
W rankingu TOP 20 domen odwiedzanych na komputerach osobistych i tabletach pierwszą pozycję ponownie zajmuje google.com (67,95%). Na drugim miejscu znalazł się youtube.com (39,89%), a na trzecim facebook.com (36,28%).
Ostatnie miejsce w zestawieniu przypadło tym razem domenie ceneo.pl.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy
Urządzenia mobilne
W przypadku urządzeń mobilnych liderem zestawienia Gemius/PBI pozostaje domena google.com z wynikiem 75,83%. Na kolejnych miejscach – interia.pl, a dalej onet.pl, wp.pl oraz youtube.com.
Ranking podobnie jak w kwietniu zamyka rmf.fm.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne
Aplikacje audytowane
Na pierwszym miejscu w rankingu audytowanych aplikacji ponownie znalazła się aplikacja Allegro z zasięgiem 30,21%. Drugą pozycję zajmuje Jakdojade (12,80%), a trzecie miejsce aplikacja Nowa Poczta Interia z wynikiem 3,54%. Taki właśnie skład czołówki nie zmienia się od wielu miesięcy.
TOP20 audytowanych aplikacji, z których korzysta najwięcej internautów
Wszystkie aplikacje
Wśród wszystkich aplikacji pierwszą pozycję ponownie zajmuje Aplikacja Google z zasięgiem 84,40%. Na drugim miejscu znalazł się Facebook (73,74%), a na trzecim Messenger (70,17%).
Podobnie jak miesiąc wcześniej, kolejność liderów nie uległa zmianie.
Wszystkie aplikacje
Wydawcy - stream audio i wideo
Wśród audytowanych odtwarzaczy wideo zupełnie bez zaskoczeń – na 1. miejscu pozostaje Grupa Polsat-Interia. Druga pozycja przypadłą w udziale Grupie RAS Polska, a trzecie Agorze. W kategorii odtwarzaczy audio najwyższy wynik osiągnęła Grupa ZPR Media.
Wydawcy - stream audio i wideo
Do badania wykorzystano dane o strukturze pochodzące z badania NetTrack Kantar Polska oraz badania Maluchy.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
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