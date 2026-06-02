Gotowość polskich firm na AI. Wyniki badania Salesforce zaskakują

Wdrożenie AI stanowi obecnie kluczowy priorytet dla 44% przedsiębiorstw w Polsce, jednak raport Salesforce AI Readiness Index obnaża poważne braki w przygotowaniu infrastruktury. Choć sztuczna inteligencja pozwala na automatyzację średnio 21% procesów, blisko połowa organizacji nie dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym ani szkoleniowym.

Powszechna adopcja AI: kto, ile i dlaczego?

Połowa polskiego rynku gotowa na AI – a co z pozostałymi?

Sztuczna inteligencja to motor napędowy wzrostu, który oferuje szansę na niezrównane osiągi. Każda maszyna potrzebuje jednak wprawnego kierowcy, bo bez jego umiejętności, nawet mimo największej mocy i potencjału, pozostanie tylko narzędziem. Polskie firmy, które świadomie przygotowują się do transformacji AI, świetnie zdają sobie z tego sprawę, inwestując w ludzi, którzy zasiądą za jej sterami – komentuje Krzysztof Augustynowicz, Regional Vice President Central & Eastern Europe, Salesforce.

Agentyczna AI – sektor z potencjałem, ale wciąż w powijakach

Perspektywa najbliższych 5 lat: kurs na Agentic Enterprise

Polskie firmy muszą na nowo przemyśleć swoją infrastrukturę, aby w pełni wykorzystać potencjał agentycznej AI oraz zminimalizować ryzyko. Duże modele językowe nie dysponują konkretną wiedzą biznesową, nie działają w oparciu o relację przyczyna-skutek i budzą wątpliwości co do przejrzystości. Ponadto mogą generować halucynacje, co dla organizacji jest całkowicie nie do przyjęcia. Aby wyjść poza fazę „pilotażową” i wdrożyć agentów na skalę korporacyjną, modele muszą zostać uzupełnione o system, który zapewni im kontekst (dane firmowe), system przestrzeni roboczej (aplikacje obsługujące procesy biznesowe), dedykowany system agentów AI oraz system zaangażowania łączący agentów, klientów i pracowników – wyjaśnia Krzysztof Augustynowicz.

Sztuczna inteligencja od lat stanowi dominujący temat w debacie publicznej, szczególnie w kontekście wartości biznesowej. Mimo doniesień o coraz to nowych światowych inwestycjach oraz rosnącej podaży rozmaitych narzędzi, wielu przedsiębiorców i menedżerów zadaje sobie pytanie, na ile opłacalna i możliwa jest implementacja AI w polskich realiach. Salesforce postanowił znaleźć odpowiedź na te wątpliwości, realizując badanie AI Readiness Index – obejmujące 200 dużych, średnich oraz małych polskich firm.Polska przoduje w światowych rankingach otwartości na implementację technologicznych innowacji, będąc poligonem dla wielu rozwiązań z obszaru bankowości, sprzedaży czy automatyzacji. Nie inaczej jest w przypadku sztucznej inteligencji – aż. Jedynie 25% ankietowanych firm nie wiąże ze sztuczną inteligencją żadnych planów.Przy tym blisko połowa przedsiębiorstw, które zdecydowały się na adopcję inteligentnych narzędzi (46%), korzysta z nich w pełnej skali od ponad roku. Wyniki te wskazują na jasną tendencję: sztuczna inteligencja nie jest wyłącznie eksperymentem, lecz znajduje stałe miejsce w strategii polskich firm. Pytanie nie brzmi więc „czy organizacje w Polsce sięgają po AI”, ale raczej „do czego jej używają i z jakim skutkiem?”.Największą popularnością wśród badanych przedsiębiorstw cieszą sięwykorzystujących AI. Z niestandardowych rozwiązań, zaprojektowanych specjalnie na jej potrzeby, korzysta ponad co trzecia firma (37%), z narzędzi automatyzujących/copilots – co czwarta (25%), natomiast z narzędzi generatywnych – co dziesiąta (11%).Implementacja sztucznej inteligencji ma wymierny wpływ na usprawnienie pracy wewnątrz organizacji: firmy deklarują, że dzięki wykorzystaniu AI udało im się. Jednocześnie trzy na cztery firmy, które testują, wdrażają lub korzystają z rozwiązań AI (75%), odnotowały, że ich pracownicy w większości zareagowali pozytywnie na proponowane zmiany. Wśród firm, które mają ustalone KPI dla sztucznej inteligencji (19%), aż 60% deklaruje redukcję czasu potrzebnego na realizację zadania, natomiast blisko połowa (49%) zauważa, że pracownicy spędzają mniej czasu na powtarzalnych i nudnych czynnościach.Co jednak stanowi główną motywację dla przedsiębiorstw, które skłaniają się ku sztucznej inteligencji? Najczęstszym powodem jest ulepszenie i usprawnienie procesów (73%). Blisko co trzecia firma (31%) chce dzięki AI doprowadzić do redukcji kosztów, a co czwarta (24%) postrzega sztuczną inteligencję jako integralny element szerszej strategii.Dla równowagi respondentów zapytano również o argumenty przeciwko implementacji AI. Większość firm przejawia(30%), co czwartą firmę (27%) niepokoi natomiast kwestia. Niemal co piąta organizacja (19%) mierzy się z– niechęcią kadry zarządzającej względem zmian, brakiem zastosowań dla AI lub deficytem czasu potrzebnego na zaplanowanie i przeprowadzenie wdrożenia.Łącznie ażbadanych firm w różnym stopniu. Jednak deklaracje i chęci wymagają odzwierciedlenia w tytułowej „gotowości” – odpowiedniej architekturze danych, zapleczu technologicznym i kompetencjach zespołu. Jak polski rynek radzi sobie w tym zakresie?Zgodnie z wynikami badania mamy do czynienia z podziałem niemal idealnie „pół na pół”. Przygotowana na przyjęcie AI część to przedsiębiorstwa, które podchodzą do wdrożenia profesjonalnie: oferując pracownikom szkolenia z wykorzystania sztucznej inteligencji (53%), przy jednoczesnym utrzymaniu dedykowanego zespołu lub koordynatora, który sprawuje pieczę nad projektami AI (47%). Niemniej ważne są warstwa technologiczna oraz infrastruktura IT, pozwalające na efektywną integrację AI z używanymi przez firmę systemami – dysponuje nimi ponad połowa (51%) badanych.Najczęstszą formę wsparcia dla pracowników stanowi dostęp do materiałów edukacyjnych oraz szkoleń (46%), ale równie ważne jest ustalenie jasnych zasad, ograniczeń i procedur (41%), wedle których narzędzia AI mogą być wykorzystywane.Gdy jednak spojrzeć na drugą stronę spektrum, sytuacja maluje się w znacznie ciemniejszych barwach. Niestety, niemal połowa polskich firm nie dysponuje odpowiednim zapleczem technologicznym, managerskim ani szkoleniowym. Przy tym ponad cztery na dziesięć (43%) organizacji nie planuje w najbliższym czasie wyznaczyć członka kierownictwa wyższego szczebla do zarządzania transformacją AI. Znaczna część rynku znajduje się więc nadal w fazie dojrzewania, a brak odpowiedzialnego przewodnictwa przy wdrażaniu sztucznej inteligencji może poskutkować efektem odwrotnym do zamierzonego – zamiast produktywności generując organizacyjny chaos.Jedną z najbardziej zaawansowanych dziedzin współczesnej sztucznej inteligencji stanowi agentyczna AI – oferująca autonomicznych, kompetentnych agentów, zdolnych do wsparcia niemal dowolnych procesów przedsiębiorstwa. W Polsce sektor ten wciąż ma przed sobą długą drogę –(12%).Pośród tych, które po nie sięgają, największą popularnością cieszą się funkcje związane z integracją między aplikacjami (61%) oraz automatycznym modyfikowaniem danych w systemach CRM, ERP itp. (61%).Choć współcześni agenci AI – tacy jak Agentforce – potrafią wykonywać rozmaite zadania bez ingerencji człowieka, nie można jeszcze mówić o pełnej autonomii. Ponad dwie trzecie firm (70%) deklaruje, że wciąż musiZgodnie z predykcjami ankietowanych liderów ponad jedna na pięć firm (23%) spodziewa się, że za 5 lat AI będzie absolutnie kluczowa dla ich przetrwania na rynku. Według niemal połowy (49%) sztuczna inteligencja będzie bardzo ważna. Jedynie 12% przedsiębiorstw wciąż utrzymuje, że AI będzie miało marginalne znaczenie.Wyniki AI Readiness Index pokazują, że polski rynek znajduje się dziś w momencie przejściowym: między fazą eksperymentów a realną transformacją. O przewadze konkurencyjnej nie zdecyduje już sama dostępność technologii, lecz zdolność organizacji do uporządkowania danych, przygotowania ludzi i wypracowania odpowiedzialnego modelu wdrażania AI. Sztuczna inteligencja nie zastąpi firm. Ale firmy, które nie nauczą się z niej korzystać, mogą zostać zastąpione przez te, które zdobędą przewagę dzięki transformacji.