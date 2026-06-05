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Nowe ukryte oblicze nałogu. Jak saszetki nikotynowe uzależniają młodzież?

2026-06-05 00:03

Nowe ukryte oblicze nałogu. Jak saszetki nikotynowe uzależniają młodzież?

Nowe ukryte oblicze nałogu. Jak saszetki nikotynowe uzależniają młodzież? © wygenerowane przez AI

Saszetki nikotynowe zalewają polski rynek, a nowy raport WHO alarmuje o drastycznym wzroście ich sprzedaży (o 50,5% w zaledwie rok) i ogromnym ryzyku uzależnienia młodzieży. Brak dymu i charakterystycznego zapachu sprawia, że nastolatkowie mogą konsumować nikotynę w szkole czy w domu, pozostając niezauważonymi. Tymczasem zawartość nikotyny w saszetkach osiąga nawet 150 mg/g, co grozi ostrym zatruciem, zaburzeniami rozwoju mózgu i błyskawicznym uzależnieniem.

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Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego saszetki nikotynowe stają się nowym, „niewidzialnym” zagrożeniem dla młodzieży i jakie ryzyka niosą dla zdrowia.
  • Jak producenci manipulują młodzieżą, promując saszetki nikotynowe jako „modne” i „bezpieczne” alternatywy.
  • Jakie są konsekwencje zdrowotne konsumpcji saszetek nikotynowych.
  • Dlaczego Polska jest jednym z głównych rynków konsumpcji saszetek nikotynowych w Europie i jakie działania podejmuje WHO.
  • Jakie rekomendacje proponują PTChP i WHO, aby ochronić młodzież.

W 2026 roku uwaga ekspertów zdrowia publicznego, lekarzy pneumonologów oraz pedagogów przenosi się z tradycyjnych papierosów na alternatywne, bezdymne wyroby nikotynowe. Tegoroczne hasło kampanii WHO brzmi: „Zdemaskować atrakcyjność – przeciwdziałanie uzależnieniom od nikotyny i tytoniu” (ang. „Unmasking the appeal – counteringnicotine and tobacco addiction”) i zbiega się z publikacją alarmującego raportu Światowej Organizacji Zdrowia. Wynika z niego, że globalny rynek saszetek nikotynowych rośnie w lawinowym tempie - w 2024, ich sprzedaż detaliczna wzrosła aż o 50,5% do roku poprzedniego. A Polska – obok Niemiec i Szwecji – stała się jednym z głównych rynków ich konsumpcji w Europie.

„Niestety, agresywny marketing, setki atrakcyjnych i słodkich smaków oraz manipulacje semantyczne koncernów tytoniowych sprawiają, że dzieci i nastolatkowie masowo wpadają w pułapkę nowego, niezwykle silnego nałogu” – stwierdza dr n. med. Małgorzata Czajkowska – Malinowska, konsultant krajowa w dziedzinie chorób płuc i szefowa Polskiej Koalicji Zdrowe Płuca.

Dlaczego to temat, na który trzeba zwrócić uwagę?
  • Neurotoksyczna bomba dla młodych: Nikotyna drastycznie zaburza rozwój kory przedczołowej u osób do 25. roku życia (odpowiedzialnej za emocje i kontrolę impulsów). Wywołuje u nastolatków stany lękowe i nasila skłonności depresyjne.
  • Ekstremalne, zabójcze dawki: Zawartość nikotyny w saszetkach osiąga skrajne wartości (od 50 do 150 mg/g). Specjalne technologie przyspieszają jej uwalnianie aż o 77% w 5 minut.
  • Zagrożenie życia najmłodszych: Przypadkowe połknięcie saszetki przez małe dziecko (skuszone grafiką przypominającą słodycze) grozi śmiercią. Objawy ostrego zatrucia u maluchów pojawiają się już przy dawce 1–4 mg.
  • Próżnia prawna: Produkty te wykorzystują międzynarodowy chaos regulacyjny. Eksperci apelują do polskich władz o natychmiastowe kroki: zakaz słodkich smaków, sztywne limity stężeń, zakaz sprzedaży online oraz wysoką akcyzę.

„Niewidzialny nałóg”, neurotoksyczna pułapka


Pulmonolodzy alarmują: tradycyjny dym tytoniowy i charakterystyczny zapach odchodzą do lamusa, ustępując miejsca e-papierosom, podgrzewaczom tytoniu oraz bez tytoniowym saszetkom nikotynowym, aplikowanym pod wargę. Podkreślają, że brak dymu pozwala młodzieży na tzw. ukrytą konsumpcję – bezkarne przyjmowanie dawek nikotyny w ławkach szkolnych czy w domowych pokojach, pozostając całkowicie niezauważoną przez rodziców i nauczycieli. I wskazują, że promowane przez producentów hasła typu „zawsze i wszędzie” czy „zapomnij o zasadach” uderzają w dekady pracy nad delegalizacją palenia, w miejscach wspólnych.

Młodzi ludzie często ulegają złudzeniu, że bezdymne formy podawania nikotyny są dla nich bezpieczną, modną alternatywą. „Jako psycholog i psychoterapeutka od 20 lat zaangażowana w zagadnienia dotyczące leczenia uzależnienia od nikotyny muszę z całą mocą podkreślić, że nikotyna to silna substancja neurotoksyczna” – stwierdza dr n. med. Magdalena Cedzyńska z Narodowego Instytutu Onkologii – PIB oraz przewodnicząca Koalicji Zdrowie bez Papierosów.

Ekspertka przestrzega: „Inhalowanie rozgrzanych aerozoli czy aplikowanie wysoko skoncentrowanych dawek nikotyny pod wargę u nastolatka drastycznie zaburza rozwój kory przedczołowej, która rozwija się do około 25. roku życia i odpowiada m.in. za regulację emocji czy kontrolę impulsów. Nie ma bezpiecznej dawki nikotyny dla młodego mózgu!”.

A eksperci Koalicji Zdrowe Płuca wyliczają, że nagłe spadki sztucznie stymulowanej nikotyną dopaminy wywołują u nastolatków stany lękowe, wahania nastroju i drażliwość, co drastycznie nasila skłonności depresyjne.

Ekstremalne dawki, to śmiertelne ryzyko dla najmłodszych


Raport WHO obnaża drastyczne fakty: zawartość nikotyny w niektórych saszetkach osiąga skrajne wartości od 50 do nawet 150 mg/g. Co więcej, producenci stosują specjalne sole nikotynowe oraz zaawansowane technologie kapsułek (tzw. Pearls technology), które przyspieszają uwalnianie substancji - nawet o 77% w 5 minut. Powoduje to gwałtowny wyrzut nikotyny do mózgu i błyskawiczne uzależnienie.

Brak jednolitych norm rynkowych i chaos w znakowaniu opakowań (stosowanie mylących opisów typu „light” czy „extra strong”) przekładają się na realne ryzyko ostrego zatrucia nikotynowego u osób młodych. Objawia się ono nudnościami, zaburzeniami rytmu serca, w skrajnych przypadkach drgawkami a nawet utratą przytomności.

PTChP zwraca uwagę, że po opakowania saszetek – a one często kopiują szatę graficzną popularnych słodyczy, jak żelków czy gum balonowych – sięgają nieświadome zagrożenia dla ich zdrowia, małe dzieci. „Przypadkowe połknięcie takiej saszetki przez kilkulatka, może grozić nawet śmiercią, ponieważ objawy zatrucia u takich maluchów pojawiają się już przy dawkach 1–4 mg” – podkreśla dr n. med. Piotr Jankowski, przewodniczący Sekcji Antynikotynowej PTChP. I argumentuje: „W USA aż 70% zgłoszeń do centrów zatruć w tej kategorii dotyczy właśnie najmłodszych dzieci”.

Cyniczne manipulacje i próżnia regulacyjna


Eksperci PTChP oraz Koalicji „Zdrowe Płuca” wskazują, że hasła reklamowe promujące saszetki - jako „produkt wolny od tytoniu” (tobacco-free) - są celową dezinformacją. „A przecież, to z tego tytoniu jest ta nikotyna niemal zawsze ekstrahowana i dodatkowo, gotowe produkty mogą zawierać śladowe ilości silnie rakotwórczych substancji, np. specyficznych nitrozamin” – alarmuje dr n. med. Piotr Jankowski.

Ponadto rynek ten dynamicznie wykorzystuje fakt, że nowoczesne wyroby weszły w międzynarodową próżnię regulacyjną – w blisko 160 krajach na świecie panuje bezradność prawna, przez co produkty te nie są odpowiednio kontrolowane, ani objęte bezwzględnym zakazem sprzedaży nieletnim.

Priorytety i rekomendacje dla Polski


W obliczu zagrożenia zdrowia publicznego, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc oraz Koalicja „Zdrowe Płuca” w pełni popierają najnowsze rekomendacje WHO i apelują do władz polskich o natychmiastowe uszczelnienie przepisów. I podkreślają, że ochrona młodego pokolenia wymaga radykalnych kroków prawnych, jak:
  • Zakaz smaków atrakcyjnych dla dzieci: całkowite wycofanie z rynku aromatów owocowych, słodkich i deserowych (np. gumy balonowej czy żelków), które usypiają czujność i maskują drażniący, chemiczny smak.
  • Wprowadzenie sztywnych limitów (cap) stężenia nikotyny: ustanowienie maksymalnych dawek nikotyny - dopuszczonych w jednej saszetce oraz w całym opakowaniu - w celu eliminacji produktów o stężeniach zagrażających życiu.
  • Bezwzględne ograniczenia sprzedaży: wprowadzenie całkowitego zakazu sprzedaży saszetek nikotynowych online i rygorystycznego zakazu sprzedaży osobom nieletnim.
  • Wysoka akcyza: obłożenie saszetek wysokim podatkiem akcyzowym, aby skutecznie ograniczyć ich dostępność finansową dla młodzieży.
  • Standaryzacja opakowań i ostrzeżeń: nakaz stosowania jednolitych, pozbawionych lifestylowych grafik opakowań (plainpackaging) z wyraźnymi ostrzeżeniami medycznymi o silnym potencjale uzależniającym.

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oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

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