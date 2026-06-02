eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościTechnologieProgramyAcer prezentuje ekosystem eMobility dla rowerów i hulajnóg elektrycznych

Acer prezentuje ekosystem eMobility dla rowerów i hulajnóg elektrycznych

2026-06-02 00:30

Acer prezentuje ekosystem eMobility dla rowerów i hulajnóg elektrycznych

Acer prezentuje ekosystem eMobility dla rowerów i hulajnóg elektrycznych © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Elektromobilność to nie tylko pojazdy. Podczas COMPUTEX 2026 Acer pokazał, jak rowery elektryczne, hulajnogi i inteligentne oprogramowanie mogą tworzyć jeden spójny ekosystem. Nowe modele Acer Nitro eCity Plus oraz Acer ES Series 3 Select współpracują z aplikacją Acer eMobility, która pozwala kontrolować stan pojazdu, monitorować przejazdy i korzystać z funkcji głosowych. To kolejny krok producenta w stronę połączonej i wygodnej mobilności miejskiej.

Przeczytaj także: Acer Predator ES Storm Pro - elektryczna hulajnoga z zasięgiem do 60 km

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie nowe rozwiązania z zakresu elektromobilności zaprezentował Acer podczas COMPUTEX 2026?
  • Jakie funkcje oferuje aplikacja Acer eMobility dla użytkowników rowerów i hulajnóg elektrycznych?
  • W jaki sposób sterowanie głosowe może ułatwiać codzienne korzystanie z pojazdów elektrycznych?
  • Jakie funkcje bezpieczeństwa otrzymały nowe hulajnogi i rowery elektryczne Acer?

Nowa linia pokazuje, że Acer rozwija kategorię e-mobility nie tylko od strony sprzętu, ale również oprogramowania i inteligentnej łączności. Dzięki aplikacji użytkownicy mogą monitorować stan pojazdu, poziom baterii, dane z przejazdów i ustawienia urządzenia z poziomu jednego interfejsu. Nowością są także funkcje sterowania głosowego, które mają ułatwiać korzystanie z wybranych opcji podczas codziennej jazdy.

Elektromobilność do codziennych miejskich tras


Nowe urządzenia Acer zostały zaprojektowane z myślą o różnych scenariuszach miejskiego przemieszczania się — od codziennych dojazdów do pracy lub szkoły, przez krótkie przejazdy po mieście, aż po bardziej praktyczne zastosowania związane z przewożeniem rzeczy czy rodzinną mobilnością.

Acer Nitro eCity Plus to rower elektryczny przygotowany z myślą o wszechstronności i codziennym komforcie. Model obsługuje elastyczne konfiguracje bagażowe, dzięki czemu może sprawdzić się zarówno podczas dojazdów, jak i w bardziej praktycznych zastosowaniach. Kilka trybów jazdy oraz responsywne wspomaganie mają zapewniać płynne, stabilne prowadzenie w miejskich warunkach. Wygodę użytkowania zwiększa również wyjmowana bateria, która ułatwia ładowanie bez konieczności przenoszenia całego roweru.

Acer ES Series 3 Select to hulajnoga elektryczna zaprojektowana z myślą o mobilności, prostym przechowywaniu i codziennych przejazdach po mieście. Lekka, kompaktowa i składana konstrukcja ułatwia zabranie jej do biura, mieszkania lub transportu publicznego. Hulajnoga oferuje kilka trybów jazdy, a zoptymalizowany układ hamowania i oświetlenia ma zwiększać komfort oraz poczucie kontroli podczas poruszania się w ruchu miejskim.

Acer eMobility — jedna aplikacja dla rowerów i hulajnóg


Ważnym elementem nowego portfolio jest aplikacja Acer eMobility, która zapewnia wspólny interfejs dla rowerów elektrycznych i hulajnóg z oferty Acer. Użytkownik może z jej poziomu sprawdzać stan pojazdu, monitorować poziom baterii, analizować dane z przejazdów, zarządzać ustawieniami i korzystać z historii jazdy oraz informacji o wydajności.

Aplikacja wprowadza także nowe funkcje głosowe obsługiwane przez smartfon.

Dzięki nim użytkownicy mogą łatwiej sprawdzić poziom baterii lub sterować oświetleniem bez konieczności ręcznego przechodzenia przez ustawienia. To szczególnie przydatne w codziennym użytkowaniu, gdy liczy się szybki dostęp do najważniejszych informacji i funkcji.

Acer eMobility oferuje również funkcje bezpieczeństwa dopasowane do typu pojazdu. W kompatybilnych hulajnogach użytkownik może aktywować blokadę elektroniczną za pomocą komend głosowych — system automatycznie blokuje pojazd po wykryciu ruchu i uruchamia alarm. W przypadku rowerów elektrycznych aplikacja może wysyłać powiadomienia antykradzieżowe, informując użytkownika o wykrytym ruchu pojazdu.

Cena i dostępność


Acer ES Series 3 Select (AES033) będzie dostępna w regionie EMEA od czerwca 2026 r. w cenie od 349 euro.

Dokładne specyfikacje, ceny i dostępność mogą różnić się w zależności od regionu.

Przeczytaj także: Acer Chromebook R11 z czterema trybami pracy Acer Chromebook R11 z czterema trybami pracy

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: hulajnoga elektryczna, Acer, rower elektryczny, Acer eMobility, e-mobilność, e-hulajnogi, aplikacje mobilne

Przeczytaj także

Premiera laptopów Acer Swift Spin 14 AI i Aspire Go 15. Nowe modele z procesorami Snapdragon

Premiera laptopów Acer Swift Spin 14 AI i Aspire Go 15. Nowe modele z procesorami Snapdragon

Acer stawia na AI i AR. Debiutują nowe tablety Iconia oraz inteligentne okulary

Acer stawia na AI i AR. Debiutują nowe tablety Iconia oraz inteligentne okulary

Fałszywe aplikacje w Google Play wyłudzały pieniądze. Pobrania liczone w milionach

Fałszywe aplikacje w Google Play wyłudzały pieniądze. Pobrania liczone w milionach

Aplikacja mZUS dla Płatnika: Sprawdź zwolnienia lekarskie, saldo i wyślij wnioski z telefonu

Aplikacja mZUS dla Płatnika: Sprawdź zwolnienia lekarskie, saldo i wyślij wnioski z telefonu

Debiutują nowe monitory Acer z linii Predator, Nitro i ProDesigner

Debiutują nowe monitory Acer z linii Predator, Nitro i ProDesigner

Acer Veriton z obsługą AI - nowe komputery stacjonarne dla biznesu

Acer Veriton z obsługą AI - nowe komputery stacjonarne dla biznesu

Nowe laptopy gamingowe Acer Predator i Nitro z Intel Core Ultra Series 3

Nowe laptopy gamingowe Acer Predator i Nitro z Intel Core Ultra Series 3

AI zbudowała fałszywy świat inwestycji. Jak działa "Truman Show Scam" i jak nie paść ofiarą oszustwa?

AI zbudowała fałszywy świat inwestycji. Jak działa "Truman Show Scam" i jak nie paść ofiarą oszustwa?

Aspire 14 AI i Aspire 16 AI - nowe laptopy Acer z Copilot+ PC

Aspire 14 AI i Aspire 16 AI - nowe laptopy Acer z Copilot+ PC

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Jak przygotować skuteczną kreację do mailingu. 7 praktycznych porad

Jak przygotować skuteczną kreację do mailingu. 7 praktycznych porad

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w sierpniu 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w sierpniu 2025

5 błędów, które mogą pogrążyć twój artykuł natywny

5 błędów, które mogą pogrążyć twój artykuł natywny

Artykuły promowane

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 marca 2026

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 marca 2026

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

Składka zdrowotna 2026: wyższe obciążenia dla przedsiębiorców i nowe zasady wyliczania

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Inwestycja w mieszkanie na wynajem? Te cechy zwiększają szanse na sukces

Inwestycja w mieszkanie na wynajem? Te cechy zwiększają szanse na sukces

Cyberbezpieczeństwo w biurze rachunkowym: jak chronić dane klientów i zabezpieczyć firmę

Cyberbezpieczeństwo w biurze rachunkowym: jak chronić dane klientów i zabezpieczyć firmę

Luka płacowa to nie wszystko - jakie zmiany czekają firmy przez dyrektywę UE?

Luka płacowa to nie wszystko - jakie zmiany czekają firmy przez dyrektywę UE?

Kask na rower obowiązkowy dla dzieci. Co zmienia się od czerwca 2026?

Kask na rower obowiązkowy dla dzieci. Co zmienia się od czerwca 2026?

Kupno używanego samochodu to dopiero początek. Przygotuj kilka tysięcy na dodatkowe koszty

Kupno używanego samochodu to dopiero początek. Przygotuj kilka tysięcy na dodatkowe koszty

Czy AI staje się dla firm kosztowną pułapką?

Czy AI staje się dla firm kosztowną pułapką?

Przestańmy podążać za korporacyjnymi dyktatorami - wywiad z Piotrem Buckim

Przestańmy podążać za korporacyjnymi dyktatorami - wywiad z Piotrem Buckim

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: