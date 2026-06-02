Acer prezentuje ekosystem eMobility dla rowerów i hulajnóg elektrycznych

Elektromobilność to nie tylko pojazdy. Podczas COMPUTEX 2026 Acer pokazał, jak rowery elektryczne, hulajnogi i inteligentne oprogramowanie mogą tworzyć jeden spójny ekosystem. Nowe modele Acer Nitro eCity Plus oraz Acer ES Series 3 Select współpracują z aplikacją Acer eMobility, która pozwala kontrolować stan pojazdu, monitorować przejazdy i korzystać z funkcji głosowych. To kolejny krok producenta w stronę połączonej i wygodnej mobilności miejskiej.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie nowe rozwiązania z zakresu elektromobilności zaprezentował Acer podczas COMPUTEX 2026?

Jakie funkcje oferuje aplikacja Acer eMobility dla użytkowników rowerów i hulajnóg elektrycznych?

W jaki sposób sterowanie głosowe może ułatwiać codzienne korzystanie z pojazdów elektrycznych?

Jakie funkcje bezpieczeństwa otrzymały nowe hulajnogi i rowery elektryczne Acer?

Elektromobilność do codziennych miejskich tras

Acer eMobility — jedna aplikacja dla rowerów i hulajnóg

Cena i dostępność

Nowa linia pokazuje, że Acer rozwija kategorię e-mobility nie tylko od strony sprzętu, ale również oprogramowania i inteligentnej łączności. Dzięki aplikacji użytkownicy mogą monitorować stan pojazdu, poziom baterii, dane z przejazdów i ustawienia urządzenia z poziomu jednego interfejsu. Nowością są także funkcje sterowania głosowego, które mają ułatwiać korzystanie z wybranych opcji podczas codziennej jazdy.Nowe urządzenia Acer zostały zaprojektowane z myślą o różnych scenariuszach miejskiego przemieszczania się — od codziennych dojazdów do pracy lub szkoły, przez krótkie przejazdy po mieście, aż po bardziej praktyczne zastosowania związane z przewożeniem rzeczy czy rodzinną mobilnością.Acer Nitro eCity Plus to rower elektryczny przygotowany z myślą o wszechstronności i codziennym komforcie. Model obsługuje elastyczne konfiguracje bagażowe, dzięki czemu może sprawdzić się zarówno podczas dojazdów, jak i w bardziej praktycznych zastosowaniach. Kilka trybów jazdy oraz responsywne wspomaganie mają zapewniać płynne, stabilne prowadzenie w miejskich warunkach. Wygodę użytkowania zwiększa również wyjmowana bateria, która ułatwia ładowanie bez konieczności przenoszenia całego roweru.Acer ES Series 3 Select to hulajnoga elektryczna zaprojektowana z myślą o mobilności, prostym przechowywaniu i codziennych przejazdach po mieście. Lekka, kompaktowa i składana konstrukcja ułatwia zabranie jej do biura, mieszkania lub transportu publicznego. Hulajnoga oferuje kilka trybów jazdy, a zoptymalizowany układ hamowania i oświetlenia ma zwiększać komfort oraz poczucie kontroli podczas poruszania się w ruchu miejskim.Ważnym elementem nowego portfolio jest aplikacja Acer eMobility, która zapewnia wspólny interfejs dla rowerów elektrycznych i hulajnóg z oferty Acer. Użytkownik może z jej poziomu sprawdzać stan pojazdu, monitorować poziom baterii, analizować dane z przejazdów, zarządzać ustawieniami i korzystać z historii jazdy oraz informacji o wydajności.Aplikacja wprowadza także nowe funkcje głosowe obsługiwane przez smartfon.Dzięki nim użytkownicy mogą łatwiej sprawdzić poziom baterii lub sterować oświetleniem bez konieczności ręcznego przechodzenia przez ustawienia. To szczególnie przydatne w codziennym użytkowaniu, gdy liczy się szybki dostęp do najważniejszych informacji i funkcji.Acer eMobility oferuje również funkcje bezpieczeństwa dopasowane do typu pojazdu. W kompatybilnych hulajnogach użytkownik może aktywować blokadę elektroniczną za pomocą komend głosowych — system automatycznie blokuje pojazd po wykryciu ruchu i uruchamia alarm. W przypadku rowerów elektrycznych aplikacja może wysyłać powiadomienia antykradzieżowe, informując użytkownika o wykrytym ruchu pojazdu.Acer ES Series 3 Select (AES033) będzie dostępna w regionie EMEA od czerwca 2026 r. w cenie od 349 euro.Dokładne specyfikacje, ceny i dostępność mogą różnić się w zależności od regionu.