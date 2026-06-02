Acer prezentuje ekosystem eMobility dla rowerów i hulajnóg elektrycznych
2026-06-02 00:30
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jakie nowe rozwiązania z zakresu elektromobilności zaprezentował Acer podczas COMPUTEX 2026?
- Jakie funkcje oferuje aplikacja Acer eMobility dla użytkowników rowerów i hulajnóg elektrycznych?
- W jaki sposób sterowanie głosowe może ułatwiać codzienne korzystanie z pojazdów elektrycznych?
- Jakie funkcje bezpieczeństwa otrzymały nowe hulajnogi i rowery elektryczne Acer?
Nowa linia pokazuje, że Acer rozwija kategorię e-mobility nie tylko od strony sprzętu, ale również oprogramowania i inteligentnej łączności. Dzięki aplikacji użytkownicy mogą monitorować stan pojazdu, poziom baterii, dane z przejazdów i ustawienia urządzenia z poziomu jednego interfejsu. Nowością są także funkcje sterowania głosowego, które mają ułatwiać korzystanie z wybranych opcji podczas codziennej jazdy.
Elektromobilność do codziennych miejskich tras
Nowe urządzenia Acer zostały zaprojektowane z myślą o różnych scenariuszach miejskiego przemieszczania się — od codziennych dojazdów do pracy lub szkoły, przez krótkie przejazdy po mieście, aż po bardziej praktyczne zastosowania związane z przewożeniem rzeczy czy rodzinną mobilnością.
Acer Nitro eCity Plus to rower elektryczny przygotowany z myślą o wszechstronności i codziennym komforcie. Model obsługuje elastyczne konfiguracje bagażowe, dzięki czemu może sprawdzić się zarówno podczas dojazdów, jak i w bardziej praktycznych zastosowaniach. Kilka trybów jazdy oraz responsywne wspomaganie mają zapewniać płynne, stabilne prowadzenie w miejskich warunkach. Wygodę użytkowania zwiększa również wyjmowana bateria, która ułatwia ładowanie bez konieczności przenoszenia całego roweru.
Acer ES Series 3 Select to hulajnoga elektryczna zaprojektowana z myślą o mobilności, prostym przechowywaniu i codziennych przejazdach po mieście. Lekka, kompaktowa i składana konstrukcja ułatwia zabranie jej do biura, mieszkania lub transportu publicznego. Hulajnoga oferuje kilka trybów jazdy, a zoptymalizowany układ hamowania i oświetlenia ma zwiększać komfort oraz poczucie kontroli podczas poruszania się w ruchu miejskim.
Acer eMobility — jedna aplikacja dla rowerów i hulajnóg
Ważnym elementem nowego portfolio jest aplikacja Acer eMobility, która zapewnia wspólny interfejs dla rowerów elektrycznych i hulajnóg z oferty Acer. Użytkownik może z jej poziomu sprawdzać stan pojazdu, monitorować poziom baterii, analizować dane z przejazdów, zarządzać ustawieniami i korzystać z historii jazdy oraz informacji o wydajności.
Aplikacja wprowadza także nowe funkcje głosowe obsługiwane przez smartfon.
Dzięki nim użytkownicy mogą łatwiej sprawdzić poziom baterii lub sterować oświetleniem bez konieczności ręcznego przechodzenia przez ustawienia. To szczególnie przydatne w codziennym użytkowaniu, gdy liczy się szybki dostęp do najważniejszych informacji i funkcji.
Acer eMobility oferuje również funkcje bezpieczeństwa dopasowane do typu pojazdu. W kompatybilnych hulajnogach użytkownik może aktywować blokadę elektroniczną za pomocą komend głosowych — system automatycznie blokuje pojazd po wykryciu ruchu i uruchamia alarm. W przypadku rowerów elektrycznych aplikacja może wysyłać powiadomienia antykradzieżowe, informując użytkownika o wykrytym ruchu pojazdu.
Cena i dostępność
Acer ES Series 3 Select (AES033) będzie dostępna w regionie EMEA od czerwca 2026 r. w cenie od 349 euro.
Dokładne specyfikacje, ceny i dostępność mogą różnić się w zależności od regionu.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
