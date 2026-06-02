Copywriting pod presją AI. Ponad połowa zleceń zniknęła z rynku

Sztuczna inteligencja coraz mocniej zmienia realia pracy osób tworzących treści i niekoniecznie są to zmiany na lepsze. Dane Freelancehunt pokazują, że w pierwszych pięciu miesiącach 2026 roku liczba zleceń dla copywriterów spadła o ponad połowę. Jednocześnie wzrosło znaczenie kompetencji związanych z researchem, weryfikacją źródeł i przygotowywaniem treści, które mogą być wykorzystywane także przez systemy AI.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

O ile spadła liczba zleceń dla copywriterów i które rodzaje prac najmocniej odczuły wpływ AI?

Dlaczego sztuczna inteligencja nie eliminuje rynku treści, lecz zmienia sposób wyceny pracy autorów?

Czym jest AEO (Answer Engine Optimization) i jakie możliwości tworzy dla specjalistów od contentu?

Jak firmy powinny przygotowywać swoje treści, aby były widoczne i poprawnie interpretowane przez systemy AI?

AI nie kończy rynku tekstów. Kończy najtańszy model, w którym klient płacił głównie za poprawnie napisany szkic. Przewagę będą mieli autorzy, którzy potrafią pracować z wiedzą, faktami, źródłami i strukturą informacji, a nie tylko z liczbą znaków — mówi Oleg Topchiy, założyciel Freelancehunt.

Platformy freelancerskie są czułym barometrem popytu, bo nie mierzą deklaracji, tylko realne decyzje klientów. Jeżeli liczba prostych zadań tekstowych spada o połowę, to nie jest sygnał, że treść przestała być potrzebna. To sygnał, że klient przestaje kupować sam tekst, a zaczyna potrzebować uporządkowanej wiedzy, którą można bezpiecznie wykorzystać w sprzedaży, obsłudze klienta, wyszukiwarce i systemach AI — mówi Valentyn Ziuzin, prezes zarządu Freelancehunt.