5 najlepszych i najgorszych zawodów dla córek i synów. Ranking 2026

Jakie profesje Polacy najchętniej widzą jako przyszłość dla swoich dzieci? Z Rankingu Zawodów 2026 wynika, że liderem rodzicielskich marzeń pozostaje lekarz. Badanie SW Research pokazuje jednak, że wysokie społeczne poważanie nie zawsze idzie w parze z planami rodziców, dla których kluczowy staje się pragmatyzm, stabilizacja finansowa i bezpieczeństwo pociech.

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zawody rodzice najchętniej widzieliby dla swoich dzieci według „Rankingu Zawodów 2026”.

Dlaczego lekarz, mimo że nie jest to zawód najbardziej prestiżowy, pozostaje marzeniem większości rodziców.

Jakie czynniki wpływają na wybór zawodu dla dziecka.

Które profesje są najmniej pożądane przez rodziców i dlaczego.

Jakie różnice występują między marzeniami matek i ojców co do zawodowej przyszłości synów i córek.

Jakie są wymarzone zawody dla dzieci według rodziców?

5 najlepszych zawodów dla synów Lekarz (23% wskazań) jest najchętniej wybieranym zawodem dla synów, mimo że w rankingu poważania zajmuje dopiero 4. miejsce. Informatyk/programista (14%) i adwokat (13%) również cieszą się dużym uznaniem, a pilot samolotu pasażerskiego (11%) łączy społeczne uznanie z marzeniami rodziców.

5 najlepszych zawodów dla córek Lekarka (24% wskazań) jest najchętniej wybieranym zawodem dla córek, zajmując 4. miejsce w rankingu poważania. Adwokatka (13%) i farmaceutka (9%) również cieszą się dużym uznaniem rodziców, a przedsiębiorczyni (9%) łączy stabilność z potencjałem ekonomicznym.

Dlaczego prestiż zawodu nie zawsze idzie w parze z marzeniami rodziców?

Najmniej poważane najmniej popularne

5 najgorszych zawodów dla synów Telemarketer/specjalista ds. sprzedaży zdalnej (0,4% wskazań) jest najmniej pożądanym zawodem dla synów. Robotnik budowlany niewykwalifikowany (0,5%) i taksówkarz (0,5%) to profesje, które także rzadko są wybierane przez rodziców.

5 najgorszych zawodów dla córek Kierowca komunikacji miejskiej (0,4% wskazań) jest najmniej pożądanym zawodem dla córek. Listonoszka (0,5%) i taksówkarka (0,6%) to profesje, które rzadko są wybierane przez rodziców, ze względu na mniejsze uznanie społeczne i trudniejsze warunki pracy.

O jakich zawodach dla dzieci marzą matki, a o jakich ojcowie?

