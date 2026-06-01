5 najlepszych i najgorszych zawodów dla córek i synów. Ranking 2026
2026-06-01 14:00
5 najlepszych i najgorszych zawodów dla córek i synów. Ranking 2026 © wygenerowane przez AI
Przeczytaj także: 5 najlepszych i najgorszych zawodów dla córek i synów
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jakie zawody rodzice najchętniej widzieliby dla swoich dzieci według „Rankingu Zawodów 2026”.
- Dlaczego lekarz, mimo że nie jest to zawód najbardziej prestiżowy, pozostaje marzeniem większości rodziców.
- Jakie czynniki wpływają na wybór zawodu dla dziecka.
- Które profesje są najmniej pożądane przez rodziców i dlaczego.
- Jakie różnice występują między marzeniami matek i ojców co do zawodowej przyszłości synów i córek.
Jakie są wymarzone zawody dla dzieci według rodziców?
Z badania przeprowadzonego przez instytut SW Research do „Rankingu Zawodów 2026” wynika, że ambicje rodziców wobec przyszłości zawodowej ich dzieci są w dużej mierze podyktowane pragmatyzmem. Najchętniej wskazywaną profesją – zarówno w przypadku synów, jak i córek – jest lekarz (odpowiednio 23% i 24% wskazań).
Co ciekawe, prestiż nie jest jedynym czynnikiem decyzyjnym. Choć medycyna cieszy się uznaniem, w ogólnym rankingu społecznego poważania lekarz uplasował się dopiero na 4. pozycji. Najbardziej cenione profesje — takie jak ratownik medyczny, strażak czy pilot samolotu pasażerskiego — były znacznie rzadziej wybierane, możliwe, że ze względu na trudne i ryzykowne warunki pracy. Społeczne uznanie zdaje się być jednak decydujące w przypadku tej ostatniej, która jest jedną z najchętniej widzianych dla synów.
5 najlepszych zawodów dla synów
Rodzice poszukują dla swoich dzieci zawodów, które łączą stabilność, wysokie zapotrzebowanie na rynku oraz dobre zarobki. W czołówce zestawienia preferowanych ścieżek kariery dominują stanowiska kojarzone ze spokojną pracą umysłową (informatyk/informatyczka, adwokat/adwokatka) i raczej stabilnym zatrudnieniem (farmaceutka, profesorka uniwersytetu). W czołówce znaleźli się też przedsiębiorcy/przedsiębiorczynie i dyrektorzy/dyrektorki w dużej firmie. Jedną z wymarzonych profesji dla córek jest też nadal księgowa.
5 najlepszych zawodów dla córek
Dlaczego prestiż zawodu nie zawsze idzie w parze z marzeniami rodziców?
Wyniki pokazują, że wyobrażenia rodziców o dobrej przyszłości zawodowej dziecka są dość pragmatyczne. Lekarz pozostaje symbolem zawodu pożądanego — niekoniecznie dlatego, że jest najwyżej oceniany w rankingu prestiżu, ale dlatego, że łączy społeczne uznanie, stabilność i poczucie sensu pracy. Widać jednak, że sam prestiż nie wystarcza. Profesje obciążone dużym ryzykiem, odpowiedzialnością lub trudnymi warunkami pracy nie przekładają się automatycznie na rodzicielskie marzenia o przyszłości dzieci.
Drugi ważny wątek to utrzymywanie się preferencji dla zawodów kojarzonych z bezpieczeństwem, pracą umysłową i przewidywalną ścieżką kariery — takich jak informatyk, adwokat, farmaceuta czy profesor uniwersytetu. Jednocześnie wysoko pojawiają się przedsiębiorca i dyrektor, co pokazuje, że rodzice coraz częściej cenią nie tylko stabilizację, ale też samodzielność, sprawczość i potencjał ekonomicznego sukcesu — komentuje Piotr Zimolzak, wiceprezes SW Research.
Najmniej poważane najmniej popularne
Chociaż prestiż zawodu nie jest jedynym (ani nawet głównym) czynnikiem, który decyduje o tym, czy rodzice chętnie widzieliby w nim swoje dzieci, to większość najmniej pożądanych profesji nie jest zbyt popularnym wyborem w tym kontekście. Najmniej pożądanymi, zdaniem Polaków, zawodami dla dzieci są telemarketer/specjalista ds. sprzedaży zdalnej dla syna i kierowca komunikacji miejskiej dla córki. Dominują tutaj stanowiska typowo fizyczne: robotnik budowlany niewykwalifikowany, pracownik sprzątający czy taksówkarz/taksówkarka. Są to zawody, które (poza telemarketerem) plasują się gdzieś pośrodku tegorocznego rankingu zawodów.
5 najgorszych zawodów dla synów
Wspomniany telemarketer jest tu jednym z wyjątków — ta profesja nie tylko nie jest chętnie widziana przez rodziców, ale też „cieszy się” jednym z najniższych wskaźników społecznego poważania. Podobnie jak youtuber i influencer, które również były rzadko wskazywane przez rodziców jako wymarzone profesje dla swoich dzieci. W kategorii zawodów jednocześnie nisko poważanych społecznie i niezbyt popularnych wśród rodziców mieszczą się też stanowiska polityczne, takie jak poseł/posłanka czy radny/a gminny/a. Z kolei górnik/górniczka to profesja, która również nie jest zbyt chętnie widziana dla pociech, pomimo uzyskania wysokiej pozycji w rankingu społecznego uznania.
Ciekawie wygląda także lista zawodów najmniej pożądanych. W dużej mierze tworzą ją profesje kojarzone z pracą fizyczną, niższą stabilnością, mniejszą autonomią albo ograniczonym prestiżem społecznym. To pokazuje, że rodzice nie tylko wybierają dla dzieci zawody dające szansę na awans i bezpieczeństwo, ale też wyraźnie odrzucają te ścieżki, które postrzegają jako mniej rozwojowe, bardziej obciążające lub słabiej wynagradzane — dodaje Piotr Zimolzak.
5 najgorszych zawodów dla córek
O jakich zawodach dla dzieci marzą matki, a o jakich ojcowie?
Wybory kobiet i mężczyzn co do wymarzonego zawodu dla dzieci są podobne, czasem jednak różnią się odsetkiem wskazań. I tak w przypadku synów matki częściej wskazywały profesję lekarza (26 vs 21%). Analogiczne różnice dotyczą informatyka/programisty czy przedsiębiorcy/właściciela dużej firmy (13 i 8%). Z kolei nieco więcej ojców widziałoby swoich synów jako pilotów samolotu pasażerskiego (13 vs 9%), ale też strażnika granicznego (6 vs 3%) — czyli profesję znajdującą się znacznie niżej na ogólnej liście najchętniej widzianych.
Jeżeli zaś chodzi o córki, różnice między wyborami rodziców są zauważalnie mniej wyraźne. Największa występuje w przypadku psychoterapeutki (4 pp.) — jako wymarzony dla pociechy płci żeńskiej ten zawód wskazuje 10% kobiet i 6% mężczyzn. Nieco niższa jest ona w przypadku przedsiębiorczyni/właścicielki dużej firmy. Matki nieco chętniej widzą też córki w profesjach takich jak ratowniczka medyczna, informatyczka/programistka, specjalistka ds. HR/kadrowych czy stewardessa. Wśród zawodów preferowanych przez mężczyzn dla pociech płci żeńskiej znalazły się niemal wszystkie stanowiska polityczne (ministra, radna gminna, posłanka na Sejm RP).
Nota metodologiczna:
Badanie przeprowadzono w dniach 21-23.04.26 techniką CAWI przez instytut badawczy SW Research na reprezentatywnej próbie 1006 Polaków w wieku 16-80 lat.
oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)
Najnowsze w dziale Wiadomości
-
5 najlepszych i najgorszych zawodów dla córek i synów. Ranking 2026
-
Premiera laptopów Acer Swift Spin 14 AI i Aspire Go 15. Nowe modele z procesorami Snapdragon
-
Acer stawia na AI i AR. Debiutują nowe tablety Iconia oraz inteligentne okulary
-
Marki z duszą wygrywają - dlaczego konsumenci szukają autentyczności?