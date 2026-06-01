Premiera laptopów Acer Swift Spin 14 AI i Aspire Go 15. Nowe modele z procesorami Snapdragon

2026-06-01 00:30

Acer stawia na Snapdragon. Premiera Swift Spin 14 AI i Aspire Go 15 © fot. mat. prasowe

Acer prezentuje dwa nowe modele laptopów opartych na platformie Snapdragon. Swift Spin 14 AI ma przyciągnąć użytkowników oczekujących wydajności Copilot+ PC i wszechstronnej konstrukcji 2 w 1. Z kolei Acer Aspire Go 15 ,a być propozycją dla tych, którzy stawiają na prostotę, energooszczędność i komfort codziennego użytkowania w bardziej przystępnej cenie.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie możliwości oferuje Acer Swift Spin 14 AI?
  • Jak działa konstrukcja 2 w 1 i jakie zastosowania wspiera dołączony rysik Acer Active Stylus?
  • Czym na tle konkurencji wyróżnia się Acer Aspire Go 15?

Nowe urządzenia odpowiadają na różne potrzeby użytkowników. Swift Spin 14 AI to smukły laptop Copilot+ PC dla osób, które oczekują wysokiej wydajności AI, elastycznej konstrukcji 2 w 1 i długiego czasu pracy bez ładowania. Aspire Go 15 został natomiast przygotowany jako bardziej przystępna propozycja do codziennych zadań, pracy, nauki, przeglądania internetu i streamingu.

Acer Swift Spin 14 AI – konwertowalny laptop z wydajnością AI


Acer Swift Spin 14 AI (SFSP14-Q51T) to nowy laptop konwertowalny z rodziny Swift, zaprojektowany dla użytkowników, którzy chcą połączyć mobilność, funkcje AI i dużą elastyczność pracy. Urządzenie może być wyposażone w procesor Snapdragon X2 Elite lub Snapdragon X2 Plus z układem Qualcomm Hexagon NPU, oferującym do 80 TOPS wydajności AI.
Taka konfiguracja pozwala sprawnie obsługiwać zadania oparte na sztucznej inteligencji, w tym funkcje multimodalne i agentowe, a jednocześnie zachować wysoką responsywność w codziennej pracy. Swift Spin 14 AI może stać się centrum mobilnego stanowiska — obsługuje do trzech zewnętrznych monitorów 4K, oferuje do 32 GB pamięci LPDDR5X oraz do 1 TB pamięci PCIe Gen 4 SSD.

Za grafikę odpowiada zintegrowany układ Qualcomm Adreno GPU z obsługą DirectX 12.2, w tym sprzętowo akcelerowanego ray tracingu. Laptop został też zaprojektowany z myślą o długiej pracy bez zasilacza. Bateria 65 Wh pozwala na do 23 godzin działania w scenariuszu odtwarzania wideo i do 16,5 godziny podczas przeglądania internetu. Szybkie ładowanie odbywa się przez port USB 4 Type-C z obsługą zasilania do 100 W.

Konstrukcja 2 w 1 do pracy, notowania i prezentacji


Swift Spin 14 AI wykorzystuje zawias 360 stopni, dzięki czemu może pracować w kilku trybach: klasycznego laptopa, ekranu do prezentacji, urządzenia do współpracy oraz tabletu do notowania, edycji i podpisywania dokumentów. To szczególnie przydatne w pracy hybrydowej, na uczelni, podczas spotkań lub w podróży.
Laptop wyposażono w 14-calowy ekran dotykowy WUXGA IPS o proporcjach 16:10, odświeżaniu 120 Hz, 100-procentowym pokryciu przestrzeni sRGB i jasności 300 nitów. W zestawie znajduje się Acer Active Stylus 420 z obsługą technologii Wacom AES 2.0. Rysik rozpoznaje 4096 poziomów nacisku i wykrywa nachylenie, dzięki czemu pozwala precyzyjnie pisać, szkicować i cieniować.

Gdy rysik nie jest używany, można schować go w dedykowanym miejscu w obudowie, gdzie jest bezpiecznie przechowywany i ładowany. Według deklaracji producenta 30 sekund ładowania wystarcza na około 100 minut pracy.

Obudowa wykonana z aluminium dostępna jest w kolorze cobalt blue. Laptop mierzy od 15,9 do 16,5 mm grubości i waży od 1,34 kg, zachowując przy tym wytrzymałość potwierdzoną certyfikacją MIL-STD-810H. Mimo smukłej konstrukcji oferuje szeroki zestaw portów: dwa złącza USB-C z obsługą USB4, dwa porty USB-A, HDMI 2.1 oraz złącze audio.
Acer Swift Spin 14 AI - specyfikacja techniczna
AI, komunikacja i bezpieczeństwo w codziennej pracy


Jako komputer Copilot+ PC, Swift Spin 14 AI oferuje funkcje AI dostępne w Windows 11, które wspierają produktywność i kreatywność. Jedną z nich jest Click-to-Do, pozwalające wykonywać kontekstowe działania na podstawie treści widocznych na ekranie. Użytkownik może korzystać także z rozwiązań Acer, takich jak AcerSense, które pomagają zarządzać ustawieniami urządzenia i lepiej dopasować komputer do codziennej pracy, tworzenia oraz rozrywki.

W laptopie zastosowano również programowalny przycisk Acer My Key, który pozwala jednym naciśnięciem uruchamiać wybrane aplikacje, strony internetowe lub funkcje Windows 11.

Do wideorozmów przewidziano kamerę 5 MP IR z fizyczną przesłoną prywatności i obsługą logowania przez Windows Hello. Funkcja Acer User Sensing może automatycznie blokować komputer po odejściu użytkownika od urządzenia, a także przypominać o przerwach wspierających komfort pracy wzrokowej. Jakość spotkań online poprawiają Acer PurifiedView oraz Acer PurifiedVoice, wykorzystujące AI do ulepszania obrazu i redukcji szumów tła.

Za dźwięk odpowiadają dwa głośniki z technologią DTS:X Ultra, trzy mikrofony oraz obsługa Snapdragon Sound, która poprawia jakość audio podczas korzystania z bezprzewodowych słuchawek. Łączność obejmuje Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 oraz Bluetooth LE Audio.

Acer Aspire Go 15 – Snapdragon C w codziennym laptopie


Acer Aspire Go 15 (AG15-Q31P) to laptop zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują prostego, responsywnego i energooszczędnego komputera do codziennych zadań. Model wykorzystuje nowy procesor Snapdragon C, oferując płynną pracę przy przeglądaniu internetu, korzystaniu z aplikacji biurowych, nauce, komunikacji i streamingu.
Urządzenie ma działać cicho i chłodno, a długi czas pracy na baterii pozwala korzystać z laptopa przez cały dzień bez częstego szukania gniazdka. Aspire Go 15 może być wyposażony w do 8 GB pamięci RAM oraz do 512 GB pamięci masowej, co wystarczy do przechowywania dokumentów, plików i codziennych materiałów.

Laptop oferuje 15,6-calowy ekran Full HD z wąskimi ramkami, kamerę FHD 1080p, dwa głośniki oraz zestaw portów obejmujący dwa pełnofunkcyjne USB-C, USB-A, HDMI 1.4 i złącze audio. Za łączność odpowiadają Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.4 lub nowszy.

Aspire Go 15 wspiera również aplikację AcerSense, która pozwala zarządzać ustawieniami baterii, pamięcią masową i aplikacjami. Laptop posiada przycisk Copilot oraz Acer My Key, ułatwiając szybki dostęp do wybranych funkcji.

Acer zwraca także uwagę na aspekt środowiskowy. Urządzenie jest pakowane w materiały w 100% nadające się do recyklingu, a wybrane elementy wykorzystują tworzywa z recyklingu pokonsumenckiego.
Cena i dostępność


Acer Swift Spin 14 AI (SFSP14-Q51T) będzie dostępny w regionie EMEA od lipca 2026 r.

Dostępność Acer Aspire Go 15 (AG15-Q31P) zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.

Dokładne specyfikacje, ceny i dostępność mogą różnić się w zależności od regionu.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

