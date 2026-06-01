Acer stawia na AI i AR. Debiutują nowe tablety Iconia oraz inteligentne okulary

Praca, tworzenie treści i wsparcie AI mają być dostępne wszędzie - od biura po podróż. W taką właśnie wizję mobilności stara się wpisywać Acer, prezentując tablety Iconia Duo oraz inteligentne okulary AR Vision GR0 i GI0 AI Glasses. Nowe urządzenia łączą duże ekrany o proporcjach 3:2, funkcje sztucznej inteligencji oraz rozwiązania rozszerzonej rzeczywistości, które mają ułatwiać pracę, rozrywkę i dostęp do informacji bez konieczności korzystania z komputera.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie parametry i funkcje oferują nowe tablety Acer Iconia Duo S14, S12 i D12?

Do jakich zastosowań zostały zaprojektowane okulary Acer AR Vision GR0?

W jaki sposób działa asystent AI w okularach Acer GI0 AI Glasses?

Kiedy nowe urządzenia Acer trafią do sprzedaży i ile będą kosztować?

Acer Iconia Duo S14 – duży tablet OLED do pracy kreatywnej i produktywności

Acer Iconia Duo S14 będzie dostępny w regionie EMEA w III kwartale 2026 r.

Acer Iconia Duo S12 – kompaktowy tablet premium dla twórców i profesjonalistów

Acer Iconia Duo S12 (S12-11M) to mniejsza, lżejsza propozycja dla osób, które chcą zachować wysoką jakość obrazu i funkcje kreatywne, ale w bardziej poręcznym formacie

Acer Iconia Duo D12 – format 3:2 w bardziej przystępnej wersji

Acer Iconia Duo D12 (D12-11M) został przygotowany dla użytkowników, którzy chcą korzystać z zalet ekranu 3:2 w bardziej przystępnej cenie

Acer AR Vision GR0 – rozszerzona rzeczywistość w lekkiej formie

Acer GI0 AI Glasses – asystent AI zawsze pod ręką

Acer GI0 AI Glasses (GI100) to lekkie okulary AI stworzone z myślą o użytkownikach, którzy chcą korzystać z funkcji sztucznej inteligencji w sposób naturalny

Cena i dostępność

Wśród nowości znalazły się trzy tablety: Acer Iconia Duo S14, Iconia Duo S12 oraz Iconia Duo D12. Wszystkie modele wykorzystują ekran o proporcjach 3:2, który zapewnia więcej przestrzeni roboczej w pionie niż klasyczne formaty panoramiczne. Dzięki temu urządzenia mają sprawdzać się zarówno przy pracy z dokumentami, notatkami i szkicami, jak i podczas oglądania treści czy korzystania z aplikacji kreatywnych.Nową linię uzupełniają okulary Acer AR Vision GR0, które pozwalają wyświetlać treści w rozszerzonej rzeczywistości po podłączeniu do smartfona, laptopa lub innego urządzenia, oraz Acer GI0 AI Glasses — lekkie okulary z asystentem głosowym opartym na Google Gemini, stworzone do obsługi zadań bez użycia rąk.Acer Iconia Duo S14 (S14-11M) to najbardziej zaawansowany model w nowej rodzinie tabletów. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o profesjonalistach, twórcach i użytkownikach, którzy potrzebują większej przestrzeni roboczej w mobilnej formie.Tablet wyposażono w 14,2-calowy ekran OLED 2.8K o proporcjach 3:2, rozdzielczości 2880 × 1920, odświeżaniu 120 Hz i 100-procentowym pokryciu przestrzeni DCI-P3. Taki zestaw parametrów sprawia, że Iconia Duo S14 dobrze sprawdzi się przy pracy z grafiką, multimediami, notatkami wizualnymi czy materiałami wymagającymi wysokiej szczegółowości obrazu.Za wydajność odpowiada układ MediaTek Dimensity 8300 oraz system Android 16. Konfiguracja została przygotowana do obsługi wielozadaniowej pracy, aplikacji kreatywnych, narzędzi wspieranych przez AI oraz zadań inżynieryjnych, które wymagają płynnego działania i szybkiego przełączania się między aplikacjami.Iconia Duo S14 może pełnić również funkcję przenośnego monitora. Dzięki portom DisplayPort in/out oraz dwóm złączom USB Type-C tablet można wykorzystać do prezentowania treści na większym ekranie lub jako dodatkowy wyświetlacz w mobilnym stanowisku pracy. W codziennym użytkowaniu pomagają także czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania, łączność Wi-Fi 6E, cztery głośniki stereo oraz system kamer z przednim aparatem 8 MP i tylnym 13 MP oraz 5MP obiektywem makro.Acer Iconia Duo S12 (S12-11M) to mniejsza, lżejsza propozycja dla osób, które chcą zachować wysoką jakość obrazu i funkcje kreatywne, ale w bardziej poręcznym formacie. Tablet został zamknięty w aluminiowej obudowie i kierowany jest m.in. do ilustratorów cyfrowych, menedżerów, inżynierów oraz użytkowników pracujących mobilnie.Model oferuje 12,2-calowy ekran OLED 2.8K o proporcjach 3:2, jasności 600 nitów i 100-procentowym pokryciu przestrzeni DCI-P3. Dzięki temu zapewnia wyraźny, kontrastowy obraz zarówno podczas pracy z treściami kreatywnymi, jak i przy codziennym korzystaniu z aplikacji, dokumentów i multimediów.Sercem tabletu jest układ MediaTek Dimensity 7400, współpracujący z systemem Android 16. Urządzenie oferuje 8 GB pamięci LPDDR5, do 256 GB pamięci UFS, łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 i GPS. W codziennej pracy pomagają także kamera przednia 8 MP, tylna 13 MP oraz dwa wbudowane głośniki stereo.Acer Iconia Duo D12 (D12-11M) został przygotowany dla użytkowników, którzy chcą korzystać z zalet ekranu 3:2 w bardziej przystępnej cenie. Tablet oferuje 12,2-calowy wyświetlacz WQXGA z obsługą wielodotyku, proporcjami 3:2 i odświeżaniem 90 Hz, dzięki czemu dobrze sprawdzi się przy nauce, pracy z dokumentami, przeglądaniu treści, notowaniu czy prostych zadaniach kreatywnych.Za działanie odpowiada układ MediaTek Helio G99, wspierany przez 8 GB pamięci LPDDR4 i 128 GB pamięci UFS. Tablet wyposażono w port USB Type-C, czytnik kart microSD, łączność Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2. Podobnie jak pozostałe modele, Iconia Duo D12 może współpracować z opcjonalnymi akcesoriami: aktywnym rysikiem, magnetyczną podpórką oraz odłączaną klawiaturą.Wszystkie trzy tablety Iconia Duo oferują do 10 godzin pracy na baterii i obsługują karty microSD o pojemności do 1 TB, co ułatwia przechowywanie dokumentów, materiałów kreatywnych, bibliotek multimediów i plików roboczych.Acer AR Vision GR0 (GR100F) to okulary rozszerzonej rzeczywistości, które po podłączeniu do smartfona, laptopa lub innego urządzenia pozwalają wyświetlać treści na dużej, wirtualnej przestrzeni. Rozwiązanie zostało stworzone z myślą o rozrywce, nauce, pracy z treściami AR oraz sytuacjach, w których użytkownik chce zachować większą prywatność podczas korzystania z ekranu w miejscach publicznych.Okulary wykorzystują dwa wyświetlacze micro OLED Full HD, które dają wrażenie obrazu porównywalnego z ekranem o przekątnej 172 cali oglądanym z odległości 6 metrów. Acer AR Vision GR0 obsługują zarówno treści 2D, jak i 3D, a przewodowe połączenie zapewnia kompatybilność z urządzeniami działającymi pod kontrolą systemów Android, iOS i Windows.Dźwięk odtwarzany jest przez głośniki umieszczone blisko uszu, co pozwala uzyskać naturalny efekt stereo. Konstrukcja waży 69 g, dzięki czemu okulary pozostają mobilne i wygodne w codziennym przenoszeniu.Acer GI0 AI Glasses (GI100) to lekkie okulary AI stworzone z myślą o użytkownikach, którzy chcą korzystać z funkcji sztucznej inteligencji w sposób naturalny, bez sięgania po telefon. Urządzenie łączy się bezprzewodowo ze smartfonem lub tabletem i współpracuje z aplikacją Acer AspireSync dostępną na Androida i iOS.Okulary integrują asystenta głosowego opartego na Google Gemini, umożliwiając głosową obsługę funkcji, analizę obrazu w czasie rzeczywistym oraz tłumaczenia AI. Dzięki temu GI0 mogą sprawdzić się w podróży, podczas spotkań, w pracy terenowej lub w codziennych sytuacjach, w których szybki dostęp do informacji ma znaczenie.Wbudowana kamera pozwala rejestrować zdjęcia i filmy bez użycia rąk, a funkcja nagrywania głosu pomaga dokumentować rozmowy, spotkania i notatki głosowe. Okulary oferują 32 GB pamięci eMMC, łączność Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.0, trzy mikrofony oraz dźwięk stereo. Całość waży zaledwie 46 g, co zwiększa komfort noszenia przez dłuższy czas.Acer Iconia Duo S14 będzie dostępny w regionie EMEA w III kwartale 2026 r. w cenie od 599 euro.Acer Iconia Duo S12 będzie dostępny w regionie EMEA w III kwartale 2026 r. w cenie od 449 euro.Acer Iconia Duo D12 będzie dostępny w regionie EMEA w III kwartale 2026 r. w cenie od 329 euro.Acer AR Vision GR0 będzie dostępny w regionie EMEA w IV kwartale 2026 r. w cenie od 599 euro.Acer GI0 będzie dostępny w regionie EMEA w IV kwartale 2026 r. w cenie od 399 euro.Dokładne specyfikacje, ceny i dostępność mogą różnić się w zależności od regionu.