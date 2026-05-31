Marki z duszą wygrywają - dlaczego konsumenci szukają autentyczności?

To koniec epoki pustego marketingu: aż 78% marek mogłoby zniknąć z rynku bez echa, a konsumenci nie zauważyliby ich braku - wynika z globalnego badania Havas Meaningful Brands 2026. Dziś klientom nie wystarcza już rozpoznawalne logo czy dobry produkt. Poszukują autentyczności, wyrazistej tożsamości i emocjonalnej więzi z markami, które nie tylko sprzedają, ale także tworzą mikrospołeczności oparte na wspólnych wartościach. Autentyczna tożsamość marki pozwala skutecznie wyróżnić się na rynku. W dobie sztucznej inteligencji to właśnie żywe emocje i kultura stają się najcenniejszym, unikalnym zasobem firm.

Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego aż 78% marek mogłoby zniknąć z rynku, a konsumenci nie zauważyliby ich braku, i co to oznacza dla współczesnego marketingu.

Jakie cechy wyróżniają marki z wyrazistą tożsamością i dlaczego konsumenci coraz częściej wybierają firmy z konkretnymi wartościami i historią.

Dlaczego konsumenci są gotowi zapłacić więcej za produkty marek, które realnie angażują się w działania społeczne i kulturalne.

Jakie polskie i globalne marki (np. Red Bull, Prada, E. Wedel, Arche, MCC Mazurkas) budują swoją pozycję na autentyczności i wspólnotach.

Dlaczego w erze sztucznej inteligencji i masowych treści autentyczność, emocje i historia stają się kluczowymi wyróżnikami marki.

Dlaczego tradycyjny marketing i znane logo już nie wystarczają?

Marka jako nowa wspólnota

Jak marki budują własny ekosystem i doświadczenia?

Polskie firmy oparte na wartościach

Przewaga konkurencyjna w erze sztucznej inteligencji

Firmy coraz lepiej rozumieją, że ludzie chcą czuć, że za marką stoi świat konkretnych wartości, emocji i relacji. Według globalnego raportu Edelman Trust Barometer konsumenci zaczynają postrzegać marki jako nowe instytucje zaufania publicznego. Aż 82 proc. badanych oczekuje od biznesu tworzenia mikrospołeczności opartych na wspólnych ideach. Jeszcze kilka lat temu firmy walczyły przede wszystkim o uwagę klientów. Dziś coraz częściej walczą o coś znacznie trudniejszego — ich zaufanie i emocjonalną więź.– mówi Andrzej Bartkowski, propagator kultury i Prezes MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel**** oraz Mazurkas Catering 360°.Jak pokazuje raport PwC Polska „Mapa wyborów konsumenckich Polaków”, sam dobry produkt czy rozpoznawalne logo już dziś nie wystarczają. Coraz więcej osób zwraca dziś uwagę na to, co stoi za marką: jakie ma podejście, wartości i czy rzeczywiście robi coś więcej niż tylko sprzedaje. Potwierdzają to także wyniki rankingu Best Brands Poland 2026. Badanie pokazuje, że najsilniejsze marki to dziś te, które nie tylko są rozpoznawalne i praktyczne, ale potrafią też budować autentyczną relację z odbiorcami.To zresztą przestaje być wyłącznie kwestią wizerunku. Konsumenci są obecnie coraz bardziej skłonni zapłacić więcej za produkty i usługi marek, którym po prostu ufają. Z badań PwC i Euromonitor International wynika, że ponad 70 proc. z nas jest gotowych zapłacić od 10 do nawet 20 proc. więcej za produkt lub usługę, jeśli firma realnie angażuje się w działania ważne społecznie – wspiera kulturę, lokalne społeczności czy dba o wspólne dziedzictwo. Warunek jest jeden: za deklaracjami muszą iść czyny, a nie tylko marketingowa narracja.– mówi Artur Orzełowski, psycholog biznesu.Konsumenci coraz częściej odrzucają marki próbujące „udawać”, zwracając się ku inicjatywom opartym na realnej historii, pasji czy wieloletnim zaangażowaniu. Coraz większą rolę odgrywa zaangażowanie marek w takie kwestie jak ochrona środowiska, sprawy społeczne czy kultura. Sztuka, tradycja i obyczaje jeszcze niedawno były tylko dodatkiem do biznesu. Dziś jednak stają się mocnym wyróżnikiem marek.Jednym z najbardziej wyrazistych przykładów firm, które postawiły na doświadczenia zamiast samego logotypu, jest Red Bull. Marka od lat sprzedaje nie napoje, a emocje. To wynik konsekwentnego tworzenia własnego ekosystemu. Projekty pokroju Red Bull Soapbox Race czy Cliff Diving World Series nie są zwykłymi eventami sponsorskimi – one dają ludziom poczucie uczestnictwa w czymś unikalnym. W efekcie klient w sklepie nie płaci za puszkę płynu, tylko za bilet wstępu do wyrazistego stylu życia.Dokładnie ten sam mechanizm, choć na innym biegunie, stosuje Prada. Jej pozycja nie wynika z logotypu na torebce. Marka od lat pozycjonuje się jako mecenas wysokiej kultury i sztuki. Flagowym tego dowodem jest Fondazione Prada w Mediolanie. Przekształcenie dawnej destylarni w nowoczesny kampus kulturalny sprawiło, że dom mody stał się pełnoprawnym uczestnikiem globalnej debaty o architekturze i współczesnych ideach.Na polskim rynku podobną drogą, choć opartą na lokalnym dziedzictwie, idzie E. Wedel. Zamiast pozycjonować się jako zwykły producent słodyczy, marka od pokoleń zakorzenia się w historii Warszawy i polskiej tradycji cukierniczej.Z kolei Arche udowadnia, że biznes deweloperski i hotelarski można oprzeć na autentycznej misji społecznej – ich projekty rewitalizacji zabytków ratują lokalną pamięć architektoniczną, tworząc z tego swój główny wyróżnik rynkowy.Innym przykładem naturalnego zrastania się biznesu z kulturą jest MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel**** oraz Mazurkas Catering 360°. W tym przypadku sztuka nie została doklejona na siłę. Firma wyrosła z biura podróży, którego misją od zawsze było przybliżanie zagranicznym gościom polskiego dziedzictwa. Naturalnym rozwinięciem tej filozofii stał się hotel oraz projekt Forum Humanum – cykl wydarzeń kulturalnych realizowanych pro publico bono – w którym od 2012 roku uczestniczył blisko milion osób. Kultura była tu wpisana w DNA biznesu na długo przed tym, zanim stało się to modnym trendem w agencjach reklamowych.– mówi Andrzej Bartkowski, Prezes MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel**** oraz Mazurkas Catering 360°.W erze sztucznej inteligencji i masowo produkowanych treści kultura staje się dla biznesu jednym z ostatnich naprawdę unikalnych zasobów. Produkt można skopiować, kampanię odtworzyć, strategię marketingową powielić w kilka tygodni. Narzędzia GenAI potrafią dziś zreplikować niemal każdy format komunikacji, oprócz jednego kluczowego elementu: autentycznej relacji, żywych emocji i historii pisanej latami. Firmy, które potrafią budować wokół siebie wspólnotę opartą na wartościach, zyskują dziś coś znacznie cenniejszego niż chwilową uwagę klientów – wiarygodność i trwałe miejsce w świadomości odbiorców. Tego nie da się kupić kampanią reklamową ani wygenerować algorytmem.Ma to dziś szczególne znaczenie, bo marki coraz rzadziej przegrywają spektakularnie. Znacznie częściej po prostu stopniowo znikają z pola widzenia konsumentów – stają się obojętne, przewidywalne i pozbawione wyrazistej tożsamości. A w świecie nadmiaru komunikatów właśnie autentyczność zaczyna decydować o tym, które firmy zostają z ludźmi na dłużej. Właśnie dlatego, w najbliższych latach marki prawdopodobnie nie będą przegrywać dlatego, że mają gorszy produkt. Będą przegrywać wtedy, gdy konsumenci przestaną czuć z nimi jakąkolwiek więź.