eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościTelekomunikacjaPancerne smartfony Oukitel z lampą kempingową i termowizją już w Polsce. Ceny i dostępność

Pancerne smartfony Oukitel z lampą kempingową i termowizją już w Polsce. Ceny i dostępność

2026-05-26 00:30

Pancerne smartfony Oukitel z lampą kempingową i termowizją już w Polsce. Ceny i dostępność

Pancerne smartfony Oukitel z lampą kempingową i termowizją już w Polsce © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Smartfon z termowizją, noktowizorem i lampą kempingową? Oukitel pokazuje, że pancerniaki mogą dziś oferować znacznie więcej niż tylko wytrzymałą obudowę. Do Polski trafiają nowe modele WP61, WP61 Ultra, G6 i G7, stworzone z myślą o użytkownikach pracujących w terenie, podróżnikach i osobach szukających sprzętu odpornego na trudne warunki. Producent kusi ogromnymi bateriami, militarną odpornością i cenami zaczynającymi się poniżej 900 zł.

Przeczytaj także: Pancerny smartfon? Blackview BL7000 już w sprzedaży

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie funkcje oferują nowe smartfony Oukitel WP61 i WP61 Ultra?
  • Czym wyróżniają się modele G6 i G7 na tle innych pancernych smartfonów?
  • Jakie normy odporności spełniają nowe urządzenia Oukitel?
  • Gdzie i w jakich cenach będą dostępne nowe smartfony Oukitel?

Po globalnej premierze przyszedł czas na debiut nad Wisłą. Oukitel wprowadza do Polski nowe modele swoich smartfonów - WP61 i WP61 Ultra oraz G6 i G7. Każdy z nich ma być rasowym pancerniakiem, ale mają też inne zalety.
Seria Oukitel WP61 - ekran
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Seria Oukitel WP61 - ekran

Do dyspozycji użytkownika oddano kamerę noktowizyjną 8 Mpix

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Oukitel WP61 i WP61 Ultra – bateria na długo


Nowa seria Oukitel WP61 została zaprojektowana z myślą o użytkownikach pracujących w terenie, służbach technicznych i miłośnikach outdooru. Modele spełniają normy IP68, IP69K i MIL-STD-810H. Wspólnym elementem obu urządzeń jest akumulator o pojemności 20 000 mAh z szybkim ładowaniem 45 W, który pozwala działać przez kilka dni bez szukania ładowarki.

Smartfony wyposażono w 6,78-calowy ekran FHD+ z odświeżaniem 120 Hz, procesor MediaTek Dimensity 7025 z obsługą 5G, 12 GB RAM oraz 512 GB pamięci wewnętrznej. Do dyspozycji użytkownika oddano także aparat główny 108 Mpix, kamerę noktowizyjną 8 Mpix i aparat przedni 32 Mpix.
Oukitel G6 i G7 - wytrzymałość
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Oukitel G6 i G7 - wytrzymałość

Nowa seria Oukitel WP61 została zaprojektowana z myślą o m.in. miłośnikach outdooru

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Charakterystyczne dodatki to wyjątkowo jasna lampa kempingowa 1200 lumenów oraz 5-watowy głośnik o głośności do 130 dB. Dodatkowo, model Ultra został także wyposażony w moduł termowizyjny InfiRay. Sugerowana cena obu modeli z serii WP61 będzie wynosić odpowiednio 1749 i 2399 zł.

Oukitel G6 i G7 – wytrzymałe smartfony w dobrej cenie


Oukitel G6 i G7 to propozycja dla osób, które potrzebują solidnego smartfona na co dzień i w podróży, ale bez konieczności wydawania dużych pieniędzy. Oba modele oferują akumulator o pojemności 10 600 mAh, który bez problemu wystarcza na kilka dni standardowego użytkowania. Każdy z nich korzysta też z 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej.
Oukitel G6 i G7 - ładowanie
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Oukitel G6 i G7 - ładowanie

Oba modele oferują akumulator o pojemności 10 600 mAh

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Oba modele działają też na układzie Unisoc T615. Do tego dochodzi aparat główny 64 Mpix oraz obudowa spełniająca normy IP68, IP69K i MIL-STD-810H. Każdy z nich jest dostępny w kilku różnych wersjach kolorystycznych. Zarówno G6 jak i G7 mają sugerowaną cenę 899 złotych i podobnie jak seria WP61 będą dostępne w sprzedaży w sieciach Eltrox, Funtech, Media Expert, RTV Euro AGD, Sferis i X-kom.

Przeczytaj także: Pancerny smartfon Oscal Pilot 3: bateria 10800 mAh i odporność w standardzie wojskowym Pancerny smartfon Oscal Pilot 3: bateria 10800 mAh i odporność w standardzie wojskowym

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: pancerny smartfon, smartfony, smartfony pancerne, Oukitel

Przeczytaj także

IIIF150 Raptor 5G - pancerny smartfon odporny na wodę, kurz i ekstremalne temperatury

IIIF150 Raptor 5G - pancerny smartfon odporny na wodę, kurz i ekstremalne temperatury

Pancerny smartfon RAPTOR od IIIF150

Pancerny smartfon RAPTOR od IIIF150

Telefon HAMMER Boost LTE

Telefon HAMMER Boost LTE

Nowe tablety Ulefone w Polsce. Model dla dzieci i dwa pancerne urządzenia

Nowe tablety Ulefone w Polsce. Model dla dzieci i dwa pancerne urządzenia

Ulefone Armor 29 Pro i Tab A9 Pro - nowe modele dostępne w Polsce

Ulefone Armor 29 Pro i Tab A9 Pro - nowe modele dostępne w Polsce

IIIF150 zaprezentuje na MWC smartfon Raptor 5G

IIIF150 zaprezentuje na MWC smartfon Raptor 5G

Smartfony pancerne IIIF150 z serii AIR

Smartfony pancerne IIIF150 z serii AIR

Samsung Galaxy XCover7 i Galaxy Tab Active5

Samsung Galaxy XCover7 i Galaxy Tab Active5

Wzmocniony smartfon Kruger&Matz DRIVE 10

Wzmocniony smartfon Kruger&Matz DRIVE 10

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Najtańsze pożyczki pozabankowe - ranking

Najtańsze pożyczki pozabankowe - ranking

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2025 r.

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2025 r.

Jak najkorzystniej wysyłać i odbierać przelewy walutowe w EURO

Jak najkorzystniej wysyłać i odbierać przelewy walutowe w EURO

Artykuły promowane

Podatek od wynajmu mieszkania 2023 - jakie stawki i formy opodatkowania?

Podatek od wynajmu mieszkania 2023 - jakie stawki i formy opodatkowania?

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Najem prywatny 2023. Podatek od wynajmu mieszkania, innych nieruchomości i ruchomości - jakie zmiany?

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Zmiany w podatku od nieruchomości mieszkalnych - fliperzy zapłacą więcej?

Zmiany w podatku od nieruchomości mieszkalnych - fliperzy zapłacą więcej?

Rynek obligacji patrzy dalej niż na wojnę i ceny ropy

Rynek obligacji patrzy dalej niż na wojnę i ceny ropy

AI Act 2027. UE przesuwa kluczowe przepisy dla HR i rekrutacji

AI Act 2027. UE przesuwa kluczowe przepisy dla HR i rekrutacji

Ważne dla Ukraińców w Polsce: 183 dni pobytu = obowiązek rozliczenia PIT w Polsce

Ważne dla Ukraińców w Polsce: 183 dni pobytu = obowiązek rozliczenia PIT w Polsce

Infoshare zachwyciło na 20-lecie. Technologia, startupy i biznes świętowały w Gdańsku

Infoshare zachwyciło na 20-lecie. Technologia, startupy i biznes świętowały w Gdańsku

Jak dostać pracę w branży kosmicznej? Przewodnik po stanowiskach, zarobkach i wymaganiach

Jak dostać pracę w branży kosmicznej? Przewodnik po stanowiskach, zarobkach i wymaganiach

Nowoczesne przywództwo: dlaczego kontrola nie zastąpi zaufania i jak budować autorytet?

Nowoczesne przywództwo: dlaczego kontrola nie zastąpi zaufania i jak budować autorytet?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: