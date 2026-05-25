Rynek pracy w Polsce - bezrobocie hamuje, skokowy wzrost ofert

Rynek pracy w Polsce się poprawia - stopa bezrobocia utrzymuje się na poziomie 6,1%, a liczba ofert zatrudnienia wzrosła o 46% w marcu 2026. Według danych GUS, liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 5 tysięcy, a przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło do 9652,19 zł. Raport zwraca także uwagę na zjawisko pracy poniżej kwalifikacji, które dotyka co piątego pracownika w UE i wpływa na zarobki oraz samopoczucie. Sprawdź, co jeszcze pokazuje najnowszy raport PARP.

Z tego artykułu dowiesz się: Jak kształtuje się stopa bezrobocia i liczba ofert pracy w Polsce w marcu 2026

Dlaczego liczba wolnych etatów wzrosła o 46% i które województwa notują największy wzrost

Jak praca poniżej kwalifikacji wpływa na zarobki, samopoczucie i satysfakcję z życia

Jak przeciążenie pracą wpływa na stres, efektywność i plany zawodowe pracowników

Co piąty pracownik w UE pracuje poniżej kwalifikacji

Według danych GUS stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w marcu 2026 r. wyniosła 6,1 proc. i w porównaniu do poprzedniego miesiąca nie uległa zmianie. Tendencję spadkową wykazuje liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy – w marcu 2026 r. było ich o 5 tysięcy mniej niż miesiąc wcześniej. Najwięcej osób niepracujących odnotowano w województwie mazowieckim (124,7 tys./13,1 proc. ogólnej liczby osób bezrobotnych), a najmniej – w lubuskim (22,1 tys./2,3 proc).Choć w skali roku bezrobocie w Polsce jest wyższe o 0,7 p.p., sytuacja na rynku pracy poprawia się, co widać po zwiększeniu liczby ofert zatrudnienia. W marcu 2026 r. do urzędów zgłoszono 46,4 tys. wolnych etatów, tj. o 14,7 tys. więcej (46,2 proc.) niż w lutym 2026 r. W tym okresie najwięcej dostępnych miejsc pracy pojawiło się w województwach: mazowieckim, śląskim i pomorskim, a najmniej – w lubuskim, świętokrzyskim i podlaskim. Zwiększyło się również przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw. W marcu 2026 r. wyniosło ono 9652,19 zł. To wzrost o 5,5 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca.Z przedstawionych w publikacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Rynek pracy, edukacja, kompetencje” danych wynika, że sytuacja na polskim rynku pracy stopniowo poprawia się – maleje liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne, rośnie liczba ofert zatrudnienia, a wynagrodzenia nadal idą w górę. Szczególnie obiecujący jest skokowy wzrost liczby wolnych etatów, co może świadczyć o większej aktywności firm i stopniowym odbudowywaniu popytu na pracowników.W najnowszej odsłonie opracowania PARP „Rynek pracy, edukacja, kompetencje” uwzględniono także raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) „Anticipating Skill Needs and Adapting Higher Education”. Według zawartych w nim danych 21 proc. pracowników w Unii Europejskiej wykonuje pracę poniżej swoich kwalifikacji, a co czwarty uważa, że posiada większe umiejętności, niż jest to wymagane na jego stanowisku. Z drugiej strony 10 proc. osób pracujących jest niedokwalifikowanych, a 9 proc. wskazuje na braki kompetencyjne.Praca niedopasowana do poziomu wykształcenia niesie ze sobą wymierne konsekwencje. Osoby nadmiernie wykwalifikowane zarabiają średnio o 11 proc. mniej niż pracownicy o podobnym profilu, którzy są właściwie dopasowani do stanowiska w tej samej branży. Taka sytuacja wpływa także na dobrostan psychiczny osób dotkniętych tym zjawiskiem – zatrudnieni poniżej swoich kompetencji rzadziej deklarują satysfakcję z życia. Odsetek zadowolonych ze swojej sytuacji jest o blisko 3 p.p. niższy niż wśród pracowników zatrudnionych adekwatnie do swoich kwalifikacji.Istotnym czynnikiem wpływającym na jakość życia pracowników jest również odpowiednie wyważenie liczby zadań. Jak wynika z kwietniowej edycji Barometru Rynku Pracy – 42,4 proc. ankietowanych przyznaje, że odczuwa przeciążenie pracą zawodową. Wraz ze wzrostem poczucia przytłoczenia obowiązkami jego negatywne skutki stają się coraz bardziej odczuwalne. Ponad połowa pracowników uskarżających się na nadmiar zadań (56,1 proc.) wskazuje na wyższy poziom stresu i zmęczenia, 27,2 proc. częściej rozważa zmianę miejsca zatrudnienia, a 20,9 proc. deklaruje spadek tempa pracy lub jej efektywności. Różnice widać także w podejściu do stabilności zatrudnienia – wśród osób przeciążonych obowiązkami prawie 3/4 planuje zmianę pracodawcy.