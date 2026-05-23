Inteligentne okulary Google z Gemini zrobią zdjęcie i przetłumaczą rozmowę
2026-05-23 11:10
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jakie funkcje Gemini zaoferują nowe okulary od Google?
- W jaki sposób okulary Google zastąpią funkcje smartfona?
- Z jakimi aplikacjami i systemami będą kompatybilne?
Pierwsze modele inteligentnych okularów mają pojawić się na rynku już tej jesieni. Jako pierwsze zadebiutują inteligentne okulary audio wyposażone w asystenta głosowego Gemini. W dalszej kolejności pojawią się również wersje z wbudowanym wyświetlaczem umożliwiającym prezentowanie informacji bezpośrednio w polu widzenia użytkownika.
Model stworzony we współpracy z Gentle Monster
Technologia i design w jednym
Nowe urządzenia mają stanowić połączenie nowoczesnych technologii z codziennym komfortem użytkowania. Jak zapewnia Google, szczególny nacisk położono na design oraz wygodę noszenia przez cały dzień. Z tego właśnie powodu do współpracy zaproszono marki Gentle Monster oraz Warby Parker, które odpowiadają za stylistykę oprawek.
Inteligentne okulary będą obsługiwane głosowo za pomocą komendy „OK Google” lub poprzez dotknięcie oprawki. Integracja z Gemini da użytkownikom możliwość zadawania pytań dotyczących otoczenia oraz wykonywania codziennych zadań w czasie rzeczywistym.
Analiza otoczenia i inteligentna nawigacja
Kluczową funkcją urządzeń ma być analiza obrazu i kontekstu otoczenia. Okulary pozwolą sprawdzić opinie o mijanej restauracji, rozpoznać obiekty czy poznać znaczenie znaków i komunikatów widocznych w przestrzeni publicznej.
Model stworzony we współpracy z Warby Parker
Urządzenia zaoferują także zaawansowaną nawigację wykorzystującą kierunek patrzenia użytkownika oraz jego lokalizację. Wskazówki, których system będzie udzielał użytkownikowi, mają zachowywać naturalny ton.
Komunikacja bez użycia telefonu
Google zapowiada również rozbudowane funkcje komunikacyjne. Okulary umożliwią odbieranie połączeń, wysyłanie wiadomości SMS oraz odsłuchiwanie podsumowań powiadomień i to wszystko bez potrzeby sięgania po telefon. Dzięki wbudowanym głośnikom nausznym użytkownicy będą mogli także słuchać muzyki i korzystać w dyskretny sposób z asystenta głosowego.
Nowe urządzenia zostaną wyposażone w aparat umożliwiający wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie materiałów wideo za pomocą poleceń głosowych. Użytkownicy inteligentnych okularów zyskają również dostęp do wspieranej przez AI edycji obrazu, co umożliwi im m.in. usuwanie elementów tła czy automatyczne nakładanie efektów na fotografie.
Tłumaczenia i integracja z aplikacjami
Istotnym elementem platformy będą również tłumaczenia w czasie rzeczywistym. Okulary pozwolą tłumaczyć zarówno mowę, jak i tekst widoczny w otoczeniu (menu restauracyjne, znaki uliczne itp.). Generowane tłumaczenia mają zachowywać naturalny ton i charakter wypowiedzi rozmówcy.
Okulary będą oczywiście zintegrowane z popularnymi aplikacjami mobilnymi. Za pomocą komend głosowych użytkownicy będą mogli m.in. zamawiać przejazdy Uberem, korzystać z platform edukacyjnych czy składać zamówienia w aplikacjach. Co istotne, okulary będą kompatybilne zarówno z urządzeniami z systemem Android, jak i iOS.
Model stworzony we współpracy z Warby Parker fot. 2
Google podkreśla, że inteligentne okulary są jednym z najważniejszych elementów rozwoju platformy Android XR i kolejnego etapu integracji sztucznej inteligencji z codziennością użytkowników. Firma zapowiada, że więcej szczegółów dotyczących urządzeń oraz ich dostępności zostanie ujawnionych w nadchodzących miesiącach.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
