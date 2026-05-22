Polacy boją się utraty pracy i myślą o przebranżowieniu. Nowe dane z rynku pracy

Niepewność na rynku pracy coraz mocniej wpływa na decyzje zawodowe Polaków. Co trzeci pracownik obawia się dziś utraty zatrudnienia, wielu aktywnie szuka alternatywy dla obecnej pracy lub myśli o zmianie zawodu. Najnowszy „Barometr rynku pracy 2026” Gi Group Holding pokazuje, że ostrożniejsze podejście firm do rekrutacji i rosnące koszty działalności przekładają się na nastroje pracowników. Szczególnie niepokoją się osoby zatrudnione w logistyce, handlu i produkcji.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego coraz więcej Polaków obawia się utraty pracy?

W których branżach pracownicy czują największą niepewność zatrudnienia?

Kto najczęściej rozważa zmianę zawodu lub przebranżowienie?

Jak firmy planują rekrutacje i zatrudnienie w najbliższych miesiącach?

Wzrost obaw o utratę pracy a plany firm

Obawy o utratę pracy - zestawienie latami Obawy o stabilność zatrudnienia wzrosły, szczególnie w porównaniu z sytuacją sprzed dwóch czy trzech lat

Choć nadal większość Polaków czuje się stabilnie w swoim miejscu zatrudnienia, obawy rosną. Wiąże się to z ogólną niepewnością, wynika też z obserwacji rynku. Rosnące koszty działalności, w tym koszty pracy oraz nieprzewidywalność koniunktury sprawiają, że firmy ograniczają skalę rekrutacji, skupiając się na stanowiskach kluczowych z punktu widzenia efektywności – wyjaśnia Agnieszka Żak, Dyrektor ds. kluczowych klientów Gi Group.

Najpewniej czują się pracownicy sektora publicznego oraz usług

Poziom obaw wyraźnie różni się w zależności od wieku, płci, stanowiska czy branży. Starsi pracownicy nie tylko czują się pewniej niż młodsi, ale także rzadziej niż rok temu odczuwają niepokój związany z utrzymaniem zatrudnienia. Bardziej widoczna jest również różnica między kobietami a mężczyznami.



O ile w ubiegłym roku nastroje w obu grupach były zbliżone, o tyle dziś kobiety sygnalizują niepewność zdecydowanie częściej. Największą zmianę odnotowano w sektorze transportu i logistyki, gdzie udział osób obawiających się utraty pracy wzrósł o blisko 16 p.p. – komentuje Agnieszka Żak, Dyrektor ds. kluczowych klientów w Gi Group.

Niepewność a poszukiwanie nowej pracy i gotowość na przebranżowienie

Polacy uważniej analizują dziś za i przeciw zmianie pracy, jednak trend „brania spraw w swoje ręce” wydaje się trwały. Wynika to zarówno ze zmian pokoleniowych, jak i rosnącej elastyczności i zdolności adaptacji. Nie bez znaczenia są też doświadczenia z okresu pandemii, która zmieniła sposób wykonywania obowiązków zawodowych i pokazała, jak szybko mogą zmieniać się realia rynku pracy – komentuje Agata Naklicka, Regional Manager Grafton Recruitment.

Rozwój technologii sprawia, że zmienia się zapotrzebowanie na kompetencje – jedne role tracą na znaczeniu, a rośnie popyt na nowe specjalizacje i umiejętności. Oznacza to nie tylko konieczność ciągłego uczenia się, ale też zdobywania nowych kwalifikacji, a czasem także zmiany zawodu. Przebranżowienie przestaje być dziś sytuacją wyjątkową i staje się jednym ze sposobów budowania bezpieczeństwa zawodowego w zmieniających się realiach rynku.



Potwierdzają to deklaracje osób, które nie czują się pewnie w obecnym miejscu pracy – w tej grupie aż 66% rozważa zmianę zawodu – podsumowuje Piotr Wajgielt, Executive Manager Wyser Executive Search.