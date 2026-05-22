Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2026. Te firmy mają najlepszą atmosferę pracy
2026-05-22 00:49
W kategorii Najlepsze Miejsce Pracy dla Kobiet zwycięża Danone © pexels
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Które firmy znalazły się na liście Najlepszych Miejsc Pracy™ Polska 2026?
- Dlaczego kultura zaufania i autonomia pracowników zwiększają zaangażowanie zespołów?
- Jakie organizacje zostały najwyżej ocenione przez kobiety i milenialsów?
- Jakie branże dominują wśród laureatów rankingu Great Place To Work®?
To liderzy tworzą świetne miejsca pracy
Podstawą nowoczesnego zarządzania jest skuteczny lider i wzajemne zaufanie. Fakt, że 88 proc. pracowników potwierdza, że pracują w świetnych miejscach pracy, to w dużym stopniu właśnie zasługa liderów wyróżnionych organizacji i efekt ich pracy.
Jak wielki to sukces niech świadczy dystans, jaki dzieli wyróżnione organizacje od firm reprezentujących średnią krajową. W przeciętnej polskiej firmie jedynie 50 proc. pracowników jest skłonnych uznać swoje miejsce pracy za świetne.
Najlepsze Miejsca Pracy™ Polska 2026 - Firmy Małe i Super Małe
Wysoki poziom zaufania ułatwia współpracę i zwiększa zaangażowanie pracowników. Taki model zarządzania nie jest codzienną praktyką w typowych miejscach pracy w Polsce, w których jedynie 51 proc. menedżerów jest gotowych postawić na samodzielność ludzi w realizacji zadań.
W przypadku organizacji z listy Najlepszych Miejsc Pracy™ model zarządzania oparty na zaufaniu jest dominujący – 89 proc. pracowników potwierdza, że menedżerowie dają im swobodę działania i nie patrzą im stale na ręce. Prawdziwy lider to ten, który inspiruje, a nie ściśle kontroluje pracowników – mówi Maria Zakrzewski, Prezes Zarządu Great Place To Work Polska.
Kiedy znika strach przed popełnieniem błędu, pracownicy chętniej dzielą się swoimi pomysłami, a zespoły stają się bardziej samodzielne i kreatywne. 88 proc. osób zatrudnionych w wyróżnionych firmach potwierdza, że ich menedżerowie rozumieją, że można popełnić błąd. Dzięki temu pracownicy mogą poszukiwać innowacyjnych rozwiązań bez obaw. W przypadku osób zatrudnionych w typowym polskim miejscu pracy na taką postawę liderów może liczyć tylko 51 proc.
Najlepsze Miejsca Pracy™ Polska 2026 - Firmy Średnie
Kultura firmy budowana na otwartej komunikacji, zaufaniu i spójności między słowami i czynami sprzyja realizacji celów biznesowych i adaptacji do zmiennych warunków rynkowych. 88 proc. pracowników z listy Najlepszych Miejsc Pracy™ deklaruje, że w ich firmach ludzie szybko dostosowują się do zmian, a to pozwala organizacji zachować zwinność i orientację na sukces. W typowych miejscach pracy umiejętność szybkiego i elastycznego reagowania na zmiany jest znacznie mniejsza: taką gotowość i zdolności deklaruje jedynie 54 proc. pracowników.
Najlepsze Miejsca Pracy™ Polska 2026 - Firmy Duże
W 18. edycji konkursu na Najlepsze Miejsca Pracy™ w Polsce przebadanych zostało 207 firm działających w bardzo różnych branżach. Wśród organizacji zainteresowanych udziałem w badaniu najliczniej reprezentowane były firmy informatyczne (25 proc.), produkcyjne (19 proc.) i działające w sektorze finansów i ubezpieczeń (11 proc.). Struktura branżowa finalnych laureatów konkursu jest nieco odmienna. Najliczniejszą grupą na liście zwycięzców pozostają nadal firmy z sektora IT (38 proc.), ale na drugim miejscu znalazły się firmy farmaceutyczne (18 proc.). Trzecie miejsce (14 proc.) zachowały firmy z sektora finansowego.
Firmy uznane przez kobiety za świetne miejsca pracy
Podobnie jak w latach ubiegłych ogłoszeniu głównej listy Najlepszych Miejsc Pracy™ towarzyszyło wyłonienie 10 organizacji wysoko ocenionych przez pracujące w nich kobiety.
W skali kraju, mimo licznych programów polityki równościowej prowadzonych w firmach, realne efekty tych działań są wciąż mało widoczne. Postulaty budowania kultury włączającej kobiety i pełnego wykorzystania ich potencjału pozostają często na papierze. Tym bardziej warte uznania są wyniki 10 firm uznanych przez 89 proc. pracujących tam kobiet za świetne miejsca pracy. To o jeden punkt procentowy więcej niż w przypadku średniej dla wszystkich 55 wyróżnionych w tym roku firm – mówi Marzena Winczo-Gasik, szef Zespołu Culture Audit™ w Great Place To Work Polska.
Na pierwszym miejscu listy Najlepszych Miejsc Pracy™ dla Kobiet znalazła się, debiutująca w tym roku w rankingu, Grupa spółek DANONE. Drugie miejsce zajęła farmaceutyczna firma Revvity Inc. – to także debiut na tegorocznej liście, a trzecie ANG Odpowiedzialne Finanse S.A., spółka działająca w branży finansowej.
Najlepsze Miejsca Pracy™ dla Kobiet Polska 2026
Firmy uznane przez milenialsów za świetne miejsca pracy i konkursowe Legendy
Spośród laureatów listy głównej, już po raz ósmy, Great Place To Work® wyłonił listę Najlepszych Miejsc Pracy™ dla Milenialsów. Pokolenie Y wywarło ogromny wpływ na kształt obecnego rynku pracy – to pod jego naciskiem firmy zdecydowały się na wprowadzenie elastycznego modelu zatrudnienia, pracy zdalnej i zaczęły zwracać większą uwagę na dobrostan pracowników. Pracodawcy przekonali się także, że na lojalność milenialsów trzeba zapracować.
Najlepsze Miejsca Pracy™ dla Millennialsów Polska 2026
Dlatego 10 organizacji, które zakwalifikowały się na listę miejsc pracy docenionych przez milenialsów, mają powody do dumy. Zwłaszcza, że aż 96 proc. przedstawicieli pokolenia Y zatrudnionych w tych firmach zadeklarowało, że pracują w świetnych miejscach pracy – to rekordowy wskaźnik.
Pierwsze miejsce na liście Najlepszych Miejsc Pracy™ dla Milenialsów zajęła informatyczna firma SoftwareMill Sp. z o.o. Drugie miejsce także należy do firmy działającej w sektorze IT – jest to NVIDIA. Podium zamyka produkcyjna firma Sungrow Polska Sp. z o.o.
Stałym trendem ostatnich lat jest rosnąca liczba firm debiutujących na liście. W tym roku znalazło się na niej 23 debiutantów (43 proc.). Na liście są także firmy, które od wielu lat utrzymują na niej swoją pozycję. Novo Nordisk czy Cadence znalazły się w rankingu po raz dziewiąty, a Sii, Akamai Technologies i Cisco już po raz dwunasty.
Organizacje, którym udało się zakwalifikować na listę Najlepszych Miejsc Pracy™ 5, 10, 15 i więcej razy z rzędu otrzymują tytuł Legendy. W 18. edycji konkursu tytułem Legendy zostały wyróżnione: Cadence, WP Engine, Inc. i Stryker oraz Akamai Technologies, jako firma, która utrzymała swoją pozycję na liście nieprzerwanie aż przez 10 lat.
Ogłoszenie kolejnej listy Najlepszych Miejsc Pracy™ w Polsce już w maju 2027 r. Wcześniej, bo w marcu 2027 r., poznamy Listę Najlepszych Miejsc Pracy™ dla Kobiet, a w czerwcu 2027 r., po raz pierwszy, Great Place To Work ogłosi listę Najlepszych Miejsc Pracy™ w IT. Nowością jest to, że oba rankingi zostaną wyłonione z szerokiego grona firm wyróżnionych w kolejnej edycji badań w Polsce Certyfikacją™ Great Place To Work.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
