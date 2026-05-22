Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2026. Te firmy mają najlepszą atmosferę pracy

Czy polskie firmy potrafią dziś budować miejsca pracy oparte na zaufaniu zamiast kontroli? Według najnowszego rankingu Great Place To Work® - zdecydowanie tak. Lista Najlepszych Miejsc Pracy™ Polska 2026 pokazuje organizacje, w których pracownicy czują się doceniani, mogą popełniać błędy bez strachu i mają realny wpływ na rozwój firmy. W tegorocznej edycji wyróżniono 55 pracodawców, którzy zdobyli wyjątkowo wysokie oceny swoich zespołów i wyznaczają nowe standardy na rynku pracy.

To liderzy tworzą świetne miejsca pracy

Najlepsze Miejsca Pracy™ Polska 2026 - Firmy Małe i Super Małe Pierwsze miejsce wśród firm Super Małych (poniżej 50 osób) przypadło URGO MEDICAL z sektora ochrony zdrowia

Wysoki poziom zaufania ułatwia współpracę i zwiększa zaangażowanie pracowników. Taki model zarządzania nie jest codzienną praktyką w typowych miejscach pracy w Polsce, w których jedynie 51 proc. menedżerów jest gotowych postawić na samodzielność ludzi w realizacji zadań.



W przypadku organizacji z listy Najlepszych Miejsc Pracy™ model zarządzania oparty na zaufaniu jest dominujący – 89 proc. pracowników potwierdza, że menedżerowie dają im swobodę działania i nie patrzą im stale na ręce. Prawdziwy lider to ten, który inspiruje, a nie ściśle kontroluje pracowników – mówi Maria Zakrzewski, Prezes Zarządu Great Place To Work Polska.

Najlepsze Miejsca Pracy™ Polska 2026 - Firmy Duże W 18. edycji konkursu na Najlepsze Miejsca Pracy™ w Polsce przebadanych zostało 207 firm działających w bardzo różnych branżach

Firmy uznane przez kobiety za świetne miejsca pracy

W skali kraju, mimo licznych programów polityki równościowej prowadzonych w firmach, realne efekty tych działań są wciąż mało widoczne. Postulaty budowania kultury włączającej kobiety i pełnego wykorzystania ich potencjału pozostają często na papierze. Tym bardziej warte uznania są wyniki 10 firm uznanych przez 89 proc. pracujących tam kobiet za świetne miejsca pracy. To o jeden punkt procentowy więcej niż w przypadku średniej dla wszystkich 55 wyróżnionych w tym roku firm – mówi Marzena Winczo-Gasik, szef Zespołu Culture Audit™ w Great Place To Work Polska.

Firmy uznane przez milenialsów za świetne miejsca pracy i konkursowe Legendy

Najlepsze Miejsca Pracy™ dla Millennialsów Polska 2026 Pierwsze miejsce na liście Najlepszych Miejsc Pracy™ dla Milenialsów zajęła informatyczna firma SoftwareMill Sp. z o.o