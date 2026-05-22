eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozyNajlepsze Miejsca Pracy Polska 2026. Te firmy mają najlepszą atmosferę pracy

Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2026. Te firmy mają najlepszą atmosferę pracy

2026-05-22 00:49

Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2026. Te firmy mają najlepszą atmosferę pracy

W kategorii Najlepsze Miejsce Pracy dla Kobiet zwycięża Danone © pexels

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (6)

Czy polskie firmy potrafią dziś budować miejsca pracy oparte na zaufaniu zamiast kontroli? Według najnowszego rankingu Great Place To Work® - zdecydowanie tak. Lista Najlepszych Miejsc Pracy™ Polska 2026 pokazuje organizacje, w których pracownicy czują się doceniani, mogą popełniać błędy bez strachu i mają realny wpływ na rozwój firmy. W tegorocznej edycji wyróżniono 55 pracodawców, którzy zdobyli wyjątkowo wysokie oceny swoich zespołów i wyznaczają nowe standardy na rynku pracy.

Przeczytaj także: Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2025

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Które firmy znalazły się na liście Najlepszych Miejsc Pracy™ Polska 2026?
  • Dlaczego kultura zaufania i autonomia pracowników zwiększają zaangażowanie zespołów?
  • Jakie organizacje zostały najwyżej ocenione przez kobiety i milenialsów?
  • Jakie branże dominują wśród laureatów rankingu Great Place To Work®?

To liderzy tworzą świetne miejsca pracy


Podstawą nowoczesnego zarządzania jest skuteczny lider i wzajemne zaufanie. Fakt, że 88 proc. pracowników potwierdza, że pracują w świetnych miejscach pracy, to w dużym stopniu właśnie zasługa liderów wyróżnionych organizacji i efekt ich pracy.

Jak wielki to sukces niech świadczy dystans, jaki dzieli wyróżnione organizacje od firm reprezentujących średnią krajową. W przeciętnej polskiej firmie jedynie 50 proc. pracowników jest skłonnych uznać swoje miejsce pracy za świetne.
Najlepsze Miejsca Pracy™ Polska 2026 - Firmy Małe i Super Małe
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Najlepsze Miejsca Pracy™ Polska 2026 - Firmy Małe i Super Małe

Pierwsze miejsce wśród firm Super Małych (poniżej 50 osób) przypadło URGO MEDICAL z sektora ochrony zdrowia

Kliknij, aby przejść do galerii (6)


Wysoki poziom zaufania ułatwia współpracę i zwiększa zaangażowanie pracowników. Taki model zarządzania nie jest codzienną praktyką w typowych miejscach pracy w Polsce, w których jedynie 51 proc. menedżerów jest gotowych postawić na samodzielność ludzi w realizacji zadań.

W przypadku organizacji z listy Najlepszych Miejsc Pracy™ model zarządzania oparty na zaufaniu jest dominujący – 89 proc. pracowników potwierdza, że menedżerowie dają im swobodę działania i nie patrzą im stale na ręce. Prawdziwy lider to ten, który inspiruje, a nie ściśle kontroluje pracowników – mówi Maria Zakrzewski, Prezes Zarządu Great Place To Work Polska.

Kiedy znika strach przed popełnieniem błędu, pracownicy chętniej dzielą się swoimi pomysłami, a zespoły stają się bardziej samodzielne i kreatywne. 88 proc. osób zatrudnionych w wyróżnionych firmach potwierdza, że ich menedżerowie rozumieją, że można popełnić błąd. Dzięki temu pracownicy mogą poszukiwać innowacyjnych rozwiązań bez obaw. W przypadku osób zatrudnionych w typowym polskim miejscu pracy na taką postawę liderów może liczyć tylko 51 proc.
Najlepsze Miejsca Pracy™ Polska 2026 - Firmy Średnie
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Najlepsze Miejsca Pracy™ Polska 2026 - Firmy Średnie

Klasyfikację w kategorii organizacji Średnich (poniżej 500 osób) otwiera ubezpieczeniowa firma Aviva

Kliknij, aby przejść do galerii (6)


Kultura firmy budowana na otwartej komunikacji, zaufaniu i spójności między słowami i czynami sprzyja realizacji celów biznesowych i adaptacji do zmiennych warunków rynkowych. 88 proc. pracowników z listy Najlepszych Miejsc Pracy™ deklaruje, że w ich firmach ludzie szybko dostosowują się do zmian, a to pozwala organizacji zachować zwinność i orientację na sukces. W typowych miejscach pracy umiejętność szybkiego i elastycznego reagowania na zmiany jest znacznie mniejsza: taką gotowość i zdolności deklaruje jedynie 54 proc. pracowników.
Najlepsze Miejsca Pracy™ Polska 2026 - Firmy Duże
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Najlepsze Miejsca Pracy™ Polska 2026 - Firmy Duże

W 18. edycji konkursu na Najlepsze Miejsca Pracy™ w Polsce przebadanych zostało 207 firm działających w bardzo różnych branżach

Kliknij, aby przejść do galerii (6)


W 18. edycji konkursu na Najlepsze Miejsca Pracy™ w Polsce przebadanych zostało 207 firm działających w bardzo różnych branżach. Wśród organizacji zainteresowanych udziałem w badaniu najliczniej reprezentowane były firmy informatyczne (25 proc.), produkcyjne (19 proc.) i działające w sektorze finansów i ubezpieczeń (11 proc.). Struktura branżowa finalnych laureatów konkursu jest nieco odmienna. Najliczniejszą grupą na liście zwycięzców pozostają nadal firmy z sektora IT (38 proc.), ale na drugim miejscu znalazły się firmy farmaceutyczne (18 proc.). Trzecie miejsce (14 proc.) zachowały firmy z sektora finansowego.

Firmy uznane przez kobiety za świetne miejsca pracy


Podobnie jak w latach ubiegłych ogłoszeniu głównej listy Najlepszych Miejsc Pracy™ towarzyszyło wyłonienie 10 organizacji wysoko ocenionych przez pracujące w nich kobiety.
W skali kraju, mimo licznych programów polityki równościowej prowadzonych w firmach, realne efekty tych działań są wciąż mało widoczne. Postulaty budowania kultury włączającej kobiety i pełnego wykorzystania ich potencjału pozostają często na papierze. Tym bardziej warte uznania są wyniki 10 firm uznanych przez 89 proc. pracujących tam kobiet za świetne miejsca pracy. To o jeden punkt procentowy więcej niż w przypadku średniej dla wszystkich 55 wyróżnionych w tym roku firm – mówi Marzena Winczo-Gasik, szef Zespołu Culture Audit™ w Great Place To Work Polska.

Na pierwszym miejscu listy Najlepszych Miejsc Pracy™ dla Kobiet znalazła się, debiutująca w tym roku w rankingu, Grupa spółek DANONE. Drugie miejsce zajęła farmaceutyczna firma Revvity Inc. – to także debiut na tegorocznej liście, a trzecie ANG Odpowiedzialne Finanse S.A., spółka działająca w branży finansowej.
Najlepsze Miejsca Pracy™ dla Kobiet Polska 2026
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Najlepsze Miejsca Pracy™ dla Kobiet Polska 2026

W kategorii Najlepsze Miejsce Pracy dla Kobiet zwycięża Danone

Kliknij, aby przejść do galerii (6)


Firmy uznane przez milenialsów za świetne miejsca pracy i konkursowe Legendy


Spośród laureatów listy głównej, już po raz ósmy, Great Place To Work® wyłonił listę Najlepszych Miejsc Pracy™ dla Milenialsów. Pokolenie Y wywarło ogromny wpływ na kształt obecnego rynku pracy – to pod jego naciskiem firmy zdecydowały się na wprowadzenie elastycznego modelu zatrudnienia, pracy zdalnej i zaczęły zwracać większą uwagę na dobrostan pracowników. Pracodawcy przekonali się także, że na lojalność milenialsów trzeba zapracować.
Najlepsze Miejsca Pracy™ dla Millennialsów Polska 2026
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Najlepsze Miejsca Pracy™ dla Millennialsów Polska 2026

Pierwsze miejsce na liście Najlepszych Miejsc Pracy™ dla Milenialsów zajęła informatyczna firma SoftwareMill Sp. z o.o

Kliknij, aby przejść do galerii (6)


Dlatego 10 organizacji, które zakwalifikowały się na listę miejsc pracy docenionych przez milenialsów, mają powody do dumy. Zwłaszcza, że aż 96 proc. przedstawicieli pokolenia Y zatrudnionych w tych firmach zadeklarowało, że pracują w świetnych miejscach pracy – to rekordowy wskaźnik.

Pierwsze miejsce na liście Najlepszych Miejsc Pracy™ dla Milenialsów zajęła informatyczna firma SoftwareMill Sp. z o.o. Drugie miejsce także należy do firmy działającej w sektorze IT – jest to NVIDIA. Podium zamyka produkcyjna firma Sungrow Polska Sp. z o.o.

Stałym trendem ostatnich lat jest rosnąca liczba firm debiutujących na liście. W tym roku znalazło się na niej 23 debiutantów (43 proc.). Na liście są także firmy, które od wielu lat utrzymują na niej swoją pozycję. Novo Nordisk czy Cadence znalazły się w rankingu po raz dziewiąty, a Sii, Akamai Technologies i Cisco już po raz dwunasty.

Organizacje, którym udało się zakwalifikować na listę Najlepszych Miejsc Pracy™ 5, 10, 15 i więcej razy z rzędu otrzymują tytuł Legendy. W 18. edycji konkursu tytułem Legendy zostały wyróżnione: Cadence, WP Engine, Inc. i Stryker oraz Akamai Technologies, jako firma, która utrzymała swoją pozycję na liście nieprzerwanie aż przez 10 lat.

Ogłoszenie kolejnej listy Najlepszych Miejsc Pracy™ w Polsce już w maju 2027 r. Wcześniej, bo w marcu 2027 r., poznamy Listę Najlepszych Miejsc Pracy™ dla Kobiet, a w czerwcu 2027 r., po raz pierwszy, Great Place To Work ogłosi listę Najlepszych Miejsc Pracy™ w IT. Nowością jest to, że oba rankingi zostaną wyłonione z szerokiego grona firm wyróżnionych w kolejnej edycji badań w Polsce Certyfikacją™ Great Place To Work.

Przeczytaj także: Znamy Najlepsze Małe i Średnia Miejsca Pracy. Są 3 polskie akcenty Znamy Najlepsze Małe i Średnia Miejsca Pracy. Są 3 polskie akcenty

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: Najlepsze Miejsca Pracy, rynek pracy, badania pracowników, najlepsi pracodawcy, pracodawcy, rok 2026, kultura organizacyjna

Przeczytaj także

Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2024: aż 55 laureatów

Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2024: aż 55 laureatów

Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2023: branża IT bez konkurencji

Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2023: branża IT bez konkurencji

Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2022. Rekordowa liczba laureatów

Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2022. Rekordowa liczba laureatów

Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2021. Triumfuje branża IT

Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2021. Triumfuje branża IT

Znamy Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2020. Kolejny triumf Cisco Polska

Znamy Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2020. Kolejny triumf Cisco Polska

Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2019

Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2019

Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2018

Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2018

Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2017

Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2017

Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2016

Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2016

Następny artykuł

Polacy boją się utraty pracy i myślą o przebranżowieniu. Nowe dane z rynku pracy

Polacy boją się utraty pracy i myślą o przebranżowieniu. Nowe dane z rynku pracy

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Linki sponsorowane, dofollow, nofollow. Jak wykorzystać linkowanie w reklamie?

Linki sponsorowane, dofollow, nofollow. Jak wykorzystać linkowanie w reklamie?

Ranking lokat i kont oszczędnościowych

Ranking lokat i kont oszczędnościowych

Reklama natywna - 5 najważniejszych zalet

Reklama natywna - 5 najważniejszych zalet

Artykuły promowane

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Podatek od wynajmu mieszkania 2023 - jakie stawki i formy opodatkowania?

Ryczałt ewidencjonowany i składka zdrowotna 2026. Znamy nowe stawki

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Prawo jazdy AM od 14 lat. Czy microcar to idealny pierwszy samochód?

Prawo jazdy AM od 14 lat. Czy microcar to idealny pierwszy samochód?

Świetne wyniki Nvidii, ale rynek oczekuje perfekcji

Świetne wyniki Nvidii, ale rynek oczekuje perfekcji

Brand Manager Jutra - bezpłatny kurs online od Harbingers

Brand Manager Jutra - bezpłatny kurs online od Harbingers

Praca sezonowa 2026: Najlepiej płatne branże i stanowiska. Gdzie zarobisz nawet 90 zł/h?

Praca sezonowa 2026: Najlepiej płatne branże i stanowiska. Gdzie zarobisz nawet 90 zł/h?

Od 19 czerwca 2026 zwroty towaru w e-commerce będą łatwiejsze. Co muszą zrobić sklepy internetowe?

Od 19 czerwca 2026 zwroty towaru w e-commerce będą łatwiejsze. Co muszą zrobić sklepy internetowe?

Wakacje za granicą a koszty leczenia: EKUZ i 5 tys. zł to za mało

Wakacje za granicą a koszty leczenia: EKUZ i 5 tys. zł to za mało

Unijne przepisy o najmie krótkoterminowym wchodzą 20 maja 2026, ale Polska bez ustawy. Co czeka wynajmujących?

Unijne przepisy o najmie krótkoterminowym wchodzą 20 maja 2026, ale Polska bez ustawy. Co czeka wynajmujących?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: