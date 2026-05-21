Zamówienia publiczne: dlaczego polskie firmy rezygnują z udziału w przetargach?

Miliardy złotych z publicznych przetargów są na wyciągnięcie ręki, ale większość polskich firm nawet nie próbuje po nie sięgnąć. Raport PIE pokazuje, że rynek zamówień publicznych pozostaje mało konkurencyjny, a wiele postępowań kończy się tylko jedną ofertą. W tym samym czasie zagraniczne przedsiębiorstwa coraz częściej wygrywają największe i najbardziej zaawansowane technologicznie kontrakty. Eksperci wskazują, że problemem są nie tylko bariery proceduralne, lecz także brak informacji i zbyt skomplikowane zasady udziału dla MŚP.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile wart jest rynek zamówień publicznych w Polsce i jak wypada na tle UE

Dlaczego zagraniczne firmy częściej wygrywają duże i specjalistyczne przetargi

Jakie bariery powstrzymują polskie firmy przed udziałem w zamówieniach publicznych

Dlaczego niska konkurencyjność przetargów może zwiększać koszty dla państwa

Rynek zamówień publicznych w Polsce jest duży, ale niekonkurencyjny

Udział przetargów z jedną złożoną ofertą w segmencie zamówień unijnych Polska miała w 2024 r. najwyższy udział przetargów unijnych z jedną złożoną ofertą

Problemem zamówień publicznych jest niska konkurencyjność. Wyniki badań wskazują, że im większa liczba oferentów uczestniczy w postępowaniu przetargowym, tym lepszy stosunek jakości do ceny dla zamawiających publicznych. Analiza europejskich zamówień publikowanych na platformie TED w latach 2009-2014 wskazuje, że zamówienia z jedną ofertą były przeciętnie o 9,6 proc. droższe niż zamówienia z więcej niż jedną ofertą.



Najczęstszymi przyczynami niskiej konkurencyjności na rynku zamówień publicznych są zbyt restrykcyjne kryteria i wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia określone w przetargach, długie i skomplikowane procedury przetargowe oraz rosnąca koncentracja rynkowa, czyli sytuacja, w której w danej branży konkuruje ograniczona liczba firm – wskazuje dr Paula Kukołowicz, kierowniczka Zespołu Analiz Społecznych w PIE.

Zagraniczne firmy często wygrywają duże i specjalistyczne przetargi

Udział liczby pośrednich zamówień transgranicznych w poszczególnych państwach UE Odsetek zamówień pozyskanych przez firmy zagraniczne w formie pośredniej był w Polsce wyższy niż średnio w UE

Przyczyny niskiego udziału polskich firm w rynku zamówień publicznych

Przyczyny nieubiegania się o zamówienia publiczne Wystarczający popyt prywatny jest najczęściej deklarowaną przyczyną braku aktywności firm na rynku zamówień publicznych

Udział krajowych firm w rynku zamówień publicznych w Polsce jest ograniczony i silnie zróżnicowany między grupami przedsiębiorstw. Zdecydowana większość firm pozostaje nieaktywna. Najważniejsze bariery mają charakter popytowy, informacyjny, kompetencyjny i zasobowy, przy czym segmentacja pokazuje, że część przedsiębiorstw mogłaby wejść na rynek, gdyby ograniczono bariery związane z dostępem do informacji, złożonością procedur i kosztem przygotowania oferty.



W tym sensie zwiększenie konkurencyjności rynku zamówień publicznych wymaga nie tylko poszerzania bazy wykonawców, ale też upraszczania i lepszego dopasowania mechanizmów udziału do potencjału firm, zwłaszcza z sektora MŚP – wskazuje Cezary Przybył, doradca w zespole Analiz Procesów Społecznych w PIE.