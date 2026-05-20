eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozyReklama w internecie, telewizji i w radio w IV 2026

Reklama w internecie, telewizji i w radio w IV 2026

2026-05-20 00:20

Reklama w internecie, telewizji i w radio w IV 2026

W radio dominowały reklamy marek handlowych © pexels

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (8)

Polacy niemal nieustannie pozostają w kontakcie z reklamą – tylko w internecie w kwietniu 2026 odnotowano ponad 83 miliardy emisji kreacji reklamowych. Rynek reklamowy zdominowały marki handlowe, a o uwagę odbiorców najmocniej walczyły Allegro, Media Expert, Lidl i Temu. Najnowsze dane gemiusAdReal pokazują, że sektor „Trade” nie tylko zwiększa swoją przewagę nad konkurencją, ale też skutecznie przejmuje reklamową przestrzeń we wszystkich mediach.

Przeczytaj także: Reklama w internecie, telewizji i w radio w III 2026

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Które branże były najbardziej aktywne reklamowo w internecie, telewizji i radiu?
  • Jakie marki wygenerowały najwięcej kontaktów reklamowych online i w TV?
  • Ile kontaktów z reklamą miał przeciętny użytkownik internetu w kwietniu 2026?
  • Którzy reklamodawcy wydali najwięcej na reklamę telewizyjną i radiową?

RYNEK REKLAMY INTERNETOWEJ


W kwietniu 2026 odnotowaliśmy 83,1 mld emisji kreacji reklamowych w internecie, a średnia częstotliwość kontaktu z reklamą na użytkownika wyniosła 2910 kontaktów. Działania reklamowe online dotarły łącznie do 87,95% populacji Polaków w wieku od 7 do 75 lat.

Średni czas trwania kontaktu z kreacją wyniósł 8,6 sekundy (9,8 sekundy dla kreacji typu display i 6,6 sekundy dla kreacji wideo).

Średnia widoczność kreacji digital w kwietniu 2026 (wskaźnik Viewability Rate liczony zgodnie z definicją IAB) wyniosła 58,1%. Wyższy wskaźnik widoczności osiągnęły kreacje wideo, dla których 66,7% kontaktów reklamowych znalazło się w polu widzenia użytkownika. W przypadku kreacji display było to 55,2%.

Najbardziej aktywna pod względem liczby kontaktów reklamowych online była branża „Trade” (35,6 mld), dla której Share of Voice we wszystkich kontaktach reklamowych online w marcu wyniósł 42,8%. Średni czas kontaktu dla tej branży wyniósł 9 sekund, a wskaźnik widoczności kreacji – 58,3%.

Na kolejnych miejscach podium znalazły się branże „Media, books, CD&DVD (7,8 mld kontaktów reklamowych i SoV na poziomie 9,3%) oraz „Clothing and accessories” (4 mld kontaktów reklamowych i SoV – 4,8%).
Rynek reklamy internetowej
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Rynek reklamy internetowej

Najbardziej aktywna pod względem liczby kontaktów reklamowych online tradycyjnie była branża „Trade”

Kliknij, aby przejść do galerii (8)


Top reklamodawcy online


Najbardziej aktywnym reklamodawcą digital w kwietniu 2026 została marka Allegro.pl, która wygenerowała 4,3 mld kontaktów reklamowych online, docierając do 80,8% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazł się Media Expert z 2,9 mld kontaktów i 81,8% zasięgu. Trzecie miejsce na podium należało do Temu (2,8 mld kontaktów i zasięg na poziomie 79,6%).
Top reklamodawcy online
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Top reklamodawcy online

Na szczycie zestawienia tym razem pojawiło się Allegro.pl

Kliknij, aby przejść do galerii (8)


Ranking TOP 10 marek zamyka Zalando z 0,72 mld kontaktów reklamowych.

RYNEK REKLAMY TELEWIZYJNEJ


W kwietniu w telewizji najbardziej aktywna reklamowo była branża „Trade”. Wygenerowała ona 14 mld kontaktów reklamowych, docierając do 90,8% populacji w wieku od 7 do 75 lat. Share of Voice we wszystkich kontaktach reklamowych w marcu wyniósł dla tej branży 22,1%, natomiast średni czas kontaktu z reklamą w tradycyjnym odbiorniku – 19,5 sekundy. Na drugim miejscu znalazła się branża „Pharmaceuticals” (12,5 mld kontaktów reklamowych, SoV na poziomie 19,6% oraz 90,6% zasięgu), podium zamyka natomiast branża „Food” (8,5 mld kontaktów reklamowych, SoV – 13,5% i zasięg – 90,1%).
Rynek reklamy telewizyjnej
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Rynek reklamy telewizyjnej

W kwietniu w telewizji najbardziej aktywna reklamowo była branża „Trade”.

Kliknij, aby przejść do galerii (8)


Top reklamodawcy TV


Najbardziej aktywnym reklamodawcą w telewizji w kwietniu była marka Lidl. Wygenerowała ona 2,1 mld kontaktów reklamowych, docierając do 85,5% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazł się Media Expert (1,6 mld kontaktów reklamowych i 85,2% zasięgu), natomiast na trzecim – Kaufland (1,3 mld kontaktów i 84% zasięgu). Na 10. miejscu prezentowanego rankingu uplasowała się marka Żabka z 0,7 mld kontaktów reklamowych i 79,4% zasięgu w populacji 7-75.
Top reklamodawcy TV
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Top reklamodawcy TV

Najbardziej aktywna w TV ponownie okazała się sieć Lidl

Kliknij, aby przejść do galerii (8)


Wydatki na reklamę TV


Pod względem estymowanych wydatków reklamowych w telewizji na pierwszym miejscu znalazła się marka Lidl – jej udział w wydatkach wyniósł 3,1% – a na drugim Media Expert, z udziałem na poziomie 2,4%. Trzecie miejsce należało do marki Biedronka z udziałem 2,3%.
Wydatki na reklamę TV
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Wydatki na reklamę TV

Najwięcej na reklamę TV wydały Lidl, Media Expert i Biedronka

Kliknij, aby przejść do galerii (8)


RYNEK REKLAMY RADIOWEJ


W radiu branżą o największej liczbie kontaktów reklamowych w marcu była branża „Trade” (10,3 mld). Na drugim i trzecim miejscu znalazły się branże „Pharmaceuticals” (3,9 mld kontaktów) oraz „Automotive” (2,6 mld kontaktów reklamowych).

Top reklamodawcy radiowi


Najbardziej aktywnym reklamodawcą w radiu w kwietniu 2026 była marka Media Expert – wygenerowała ona 2,7 mld kontaktów reklamowych, docierając do 84,5% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazło się RTV Euro AGD (0,9 mld kontaktów reklamowych, 79,7% zasięgu), na trzecim – Lidl (0,7 mld kontaktów, 79,8% zasięgu). Zestawienie TOP 10 zamyka marka Aldi (0,3 mld kontaktów i 74,7% zasięgu).
Top reklamodawcy w radio
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Top reklamodawcy w radio

Na antenie radiowej najczęściej emitowano reklamy Media Expert i RTV Euro AGD

Kliknij, aby przejść do galerii (8)


Wydatki na reklamę radiową


Najwyższy udział w wydatkach reklamowych w radiu miała w kwietniu marka Media Expert (13,1%). Kolejne miejsca należą do RTV Euro AGD (4,5%) oraz oponeo.pl (2,6%).
Wydatki na reklamę radiową
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Wydatki na reklamę radiową

Pokaźne budżety na reklamę w radiu, podobnie jak w marcu, zarezerwowały Media Expert oraz RTV Euro AGD

Kliknij, aby przejść do galerii (8)


Przeczytaj także: Reklama w internecie, telewizji i w radio w II 2026 Reklama w internecie, telewizji i w radio w II 2026

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: reklama internetowa, reklama w internecie, reklama online, reklama w telewizji, wydatki reklamowe, wydatki na reklamę, marketing i reklama

Przeczytaj także

Reklama w internecie, telewizji i w radio w I 2026

Reklama w internecie, telewizji i w radio w I 2026

Reklama w internecie, telewizji i w radio w XII 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w XII 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w XI 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w XI 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w X 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w X 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w IX 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w IX 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w VI 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w VI 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w III 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w III 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w II 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w II 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w I 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w I 2025

Następny artykuł

Menedżerowie mają dość? Coraz więcej liderów chce zrezygnować z zarządzania zespołem

Menedżerowie mają dość? Coraz więcej liderów chce zrezygnować z zarządzania zespołem

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Ranking najlepszych kont osobistych

Ranking najlepszych kont osobistych

Reklama natywna - 5 najważniejszych zalet

Reklama natywna - 5 najważniejszych zalet

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych we wrześniu 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych we wrześniu 2025

Artykuły promowane

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2026 r.

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2026 r.

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 marca 2026

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Wakacje za granicą a koszty leczenia: EKUZ i 5 tys. zł to za mało

Wakacje za granicą a koszty leczenia: EKUZ i 5 tys. zł to za mało

Unijne przepisy o najmie krótkoterminowym wchodzą 20 maja 2026, ale Polska bez ustawy. Co czeka wynajmujących?

Unijne przepisy o najmie krótkoterminowym wchodzą 20 maja 2026, ale Polska bez ustawy. Co czeka wynajmujących?

Urlop wypoczynkowy: ile dni, kiedy, na jakich zasadach i komu przysługuje? Praktyczny przewodnik

Urlop wypoczynkowy: ile dni, kiedy, na jakich zasadach i komu przysługuje? Praktyczny przewodnik

Ranking bezpieczeństwa ruchu drogowego. Gdzie najłatwiej o wypadki i kolizje?

Ranking bezpieczeństwa ruchu drogowego. Gdzie najłatwiej o wypadki i kolizje?

Rozliczenie z KSeF: Co sprawdzić przed zamknięciem miesiąca? Praktyczna lista dla przedsiębiorców i księgowych

Rozliczenie z KSeF: Co sprawdzić przed zamknięciem miesiąca? Praktyczna lista dla przedsiębiorców i księgowych

Inflacja, ropa i fiskalne obawy napędzają przecenę obligacji

Inflacja, ropa i fiskalne obawy napędzają przecenę obligacji

FinTech Trends Poland wraca do Wrocławia. Kolejna edycja wydarzenia już 27 maja

FinTech Trends Poland wraca do Wrocławia. Kolejna edycja wydarzenia już 27 maja

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: