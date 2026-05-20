Reklama w internecie, telewizji i w radio w IV 2026
2026-05-20 00:20
W radio dominowały reklamy marek handlowych © pexels
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Które branże były najbardziej aktywne reklamowo w internecie, telewizji i radiu?
- Jakie marki wygenerowały najwięcej kontaktów reklamowych online i w TV?
- Ile kontaktów z reklamą miał przeciętny użytkownik internetu w kwietniu 2026?
- Którzy reklamodawcy wydali najwięcej na reklamę telewizyjną i radiową?
RYNEK REKLAMY INTERNETOWEJ
W kwietniu 2026 odnotowaliśmy 83,1 mld emisji kreacji reklamowych w internecie, a średnia częstotliwość kontaktu z reklamą na użytkownika wyniosła 2910 kontaktów. Działania reklamowe online dotarły łącznie do 87,95% populacji Polaków w wieku od 7 do 75 lat.
Średni czas trwania kontaktu z kreacją wyniósł 8,6 sekundy (9,8 sekundy dla kreacji typu display i 6,6 sekundy dla kreacji wideo).
Średnia widoczność kreacji digital w kwietniu 2026 (wskaźnik Viewability Rate liczony zgodnie z definicją IAB) wyniosła 58,1%. Wyższy wskaźnik widoczności osiągnęły kreacje wideo, dla których 66,7% kontaktów reklamowych znalazło się w polu widzenia użytkownika. W przypadku kreacji display było to 55,2%.
Najbardziej aktywna pod względem liczby kontaktów reklamowych online była branża „Trade” (35,6 mld), dla której Share of Voice we wszystkich kontaktach reklamowych online w marcu wyniósł 42,8%. Średni czas kontaktu dla tej branży wyniósł 9 sekund, a wskaźnik widoczności kreacji – 58,3%.
Na kolejnych miejscach podium znalazły się branże „Media, books, CD&DVD (7,8 mld kontaktów reklamowych i SoV na poziomie 9,3%) oraz „Clothing and accessories” (4 mld kontaktów reklamowych i SoV – 4,8%).
Top reklamodawcy online
Najbardziej aktywnym reklamodawcą digital w kwietniu 2026 została marka Allegro.pl, która wygenerowała 4,3 mld kontaktów reklamowych online, docierając do 80,8% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazł się Media Expert z 2,9 mld kontaktów i 81,8% zasięgu. Trzecie miejsce na podium należało do Temu (2,8 mld kontaktów i zasięg na poziomie 79,6%).
Ranking TOP 10 marek zamyka Zalando z 0,72 mld kontaktów reklamowych.
RYNEK REKLAMY TELEWIZYJNEJ
W kwietniu w telewizji najbardziej aktywna reklamowo była branża „Trade”. Wygenerowała ona 14 mld kontaktów reklamowych, docierając do 90,8% populacji w wieku od 7 do 75 lat. Share of Voice we wszystkich kontaktach reklamowych w marcu wyniósł dla tej branży 22,1%, natomiast średni czas kontaktu z reklamą w tradycyjnym odbiorniku – 19,5 sekundy. Na drugim miejscu znalazła się branża „Pharmaceuticals” (12,5 mld kontaktów reklamowych, SoV na poziomie 19,6% oraz 90,6% zasięgu), podium zamyka natomiast branża „Food” (8,5 mld kontaktów reklamowych, SoV – 13,5% i zasięg – 90,1%).
Top reklamodawcy TV
Najbardziej aktywnym reklamodawcą w telewizji w kwietniu była marka Lidl. Wygenerowała ona 2,1 mld kontaktów reklamowych, docierając do 85,5% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazł się Media Expert (1,6 mld kontaktów reklamowych i 85,2% zasięgu), natomiast na trzecim – Kaufland (1,3 mld kontaktów i 84% zasięgu). Na 10. miejscu prezentowanego rankingu uplasowała się marka Żabka z 0,7 mld kontaktów reklamowych i 79,4% zasięgu w populacji 7-75.
Pod względem estymowanych wydatków reklamowych w telewizji na pierwszym miejscu znalazła się marka Lidl – jej udział w wydatkach wyniósł 3,1% – a na drugim Media Expert, z udziałem na poziomie 2,4%. Trzecie miejsce należało do marki Biedronka z udziałem 2,3%.
RYNEK REKLAMY RADIOWEJ
W radiu branżą o największej liczbie kontaktów reklamowych w marcu była branża „Trade” (10,3 mld). Na drugim i trzecim miejscu znalazły się branże „Pharmaceuticals” (3,9 mld kontaktów) oraz „Automotive” (2,6 mld kontaktów reklamowych).
Najbardziej aktywnym reklamodawcą w radiu w kwietniu 2026 była marka Media Expert – wygenerowała ona 2,7 mld kontaktów reklamowych, docierając do 84,5% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazło się RTV Euro AGD (0,9 mld kontaktów reklamowych, 79,7% zasięgu), na trzecim – Lidl (0,7 mld kontaktów, 79,8% zasięgu). Zestawienie TOP 10 zamyka marka Aldi (0,3 mld kontaktów i 74,7% zasięgu).
Najwyższy udział w wydatkach reklamowych w radiu miała w kwietniu marka Media Expert (13,1%). Kolejne miejsca należą do RTV Euro AGD (4,5%) oraz oponeo.pl (2,6%).
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
