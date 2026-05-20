Menedżerowie mają dość? Coraz więcej liderów chce zrezygnować z zarządzania zespołem

Menedżerowie deklarują zmęczenie swoimi obowiązkami. Trudno się temu dziwić, jeśli ich codzienność to lawirowanie pomiędzy dbałością o wyniki i dobrostan swoich zespołów a realizacją decyzji na które często nie mają realnego wpływu. Efekt? Coraz więcej liderów nie chce dalej zarządzać ludźmi. Badanie Hays Poland pokazuje, że niemal 4 na 10 menedżerów w kolejnej pracy najchętniej zrezygnowałoby z odpowiedzialności za zespół i wybrało niezależną ścieżkę ekspercką.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego coraz więcej menedżerów nie chce dalej zarządzać zespołami?

Co daje liderom największą satysfakcję, a co jest źródłem frustracji?

Jakiego wsparcia menedżerowie oczekują od swoich przełożonych?

Dlaczego organizacje powinny tworzyć alternatywne ścieżki kariery poza rolą liderską?

Menedżerowie angażują się w dbanie o dobrostan swoich zespołów . Jednocześnie zaledwie 31% z nich deklaruje otrzymywanie adekwatnego wsparcia od swoich przełożonych.

. Jednocześnie zaledwie 31% z nich deklaruje otrzymywanie adekwatnego wsparcia od swoich przełożonych. 80% osób pełniących funkcję kierowniczą twierdzi, że taka rola jest dla nich źródłem satysfakcji . Równocześnie mierzą się jednak z frustracją, która najczęściej wynika z konieczności egzekwowania decyzji i zmian, na które nie mają wpływu.

. Równocześnie mierzą się jednak z frustracją, która najczęściej wynika z konieczności egzekwowania decyzji i zmian, na które nie mają wpływu. Satysfakcja zawodowa kadry zarządzającej opiera się na trzech filarach: ludziach, poczuciu sprawczości i atrakcyjnemu wynagrodzeniu.

Funkcja kierownicza satysfakcjonująca, lecz niepozbawiona frustracji

Kliknij, aby powiekszyć fot. „Kondycja menedżera 2026”, Hays Poland Czy pełnienie funkcji kierowniczej jest dla Ciebie źródłem satysfakcji? Zdecydowana większość (80%) osób pełniących funkcje kierownicze odczuwa satysfakcję z tej roli Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. „Kondycja menedżera 2026”, Hays Poland Co jest dla Ciebie źródłem frustracji w pełnieniu funkcji kierowniczej? 35% osób pełniących funkcję kierowniczą czuje obustronną presję – ze strony swoich przełożonych oraz podwładnych Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Jednoczesna satysfakcja i frustracja związana z zarządzaniem zespołem najmocniej dotyczy głównie menedżerów liniowych. To oni najczęściej mają ograniczone możliwości decydowania, gdyż do ich obowiązków zazwyczaj należy wdrażanie zmian zarządzonych na wyższym szczeblu organizacji. Jednocześnie są odpowiedzialni za szeregowych pracowników – ich wyniki, potrzeby i frustracje.



Ponadto ich rolą jest utrzymanie zaangażowania zespołów oraz dbanie o ich dobrostan. Sami jednak nie zawsze otrzymują podobne wsparcie od swoich przełożonych. Prowadzi to do sytuacji, w której odczuwają presję z obu stron, jednocześnie nie mając poczucia wpływu – zauważa Agnieszka Czarnecka, Head of HR Consultancy CEE w Hays.

Menedżerowie wspierają, lecz nie otrzymują wsparcia

Cel: brak odpowiedzialności za zespół

Kliknij, aby powiekszyć fot. „Kondycja menedżera 2026”, Hays Poland Która ścieżka kariery byłaby dla Ciebie obecnie najbardziej atrakcyjna? Większość osób na stanowiskach kierowniczych chciałoby kontynuować karierę w tożsamej roli, związanej z odpowiedzialnością za zespół (57%) Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Problemem jest fakt, że struktury organizacji często nie dają ambitnym pracownikom innego wyjścia niż obranie roli liderskiej. Wzięcie odpowiedzialności za zespół często jest jedyną drogą rozwoju i szansą na zdobycie prestiżu, przywilejów i atrakcyjnego wynagrodzenia. W konsekwencji menedżerami zespołów często zostają osoby, które nigdy nie marzyły o roli liderskiej, co z czasem może skutkować frustracją – komentuje Agnieszka Czarnecka.