AI w biznesie: 95% firm ma strategię, ale tylko 8% osiąga realny zwrot. Co robią inaczej?

Sztuczna inteligencja staje się standardem w biznesie: 95% firm ma strategię AI, ale tylko 8% odnotowuje realny zwrot z inwestycji - pokazuje raport KPMG "Global AI Pulse Q1 2026". Problem nie leży w braku ambicji ani dostępie do technologii, ale w sposobie wdrażania AI. Liderzy AI koncentrują się na budowie zintegrowanych systemów, które łączą dane, procesy i decyzje w skali całego przedsiębiorstwa, podczas gdy większość firm nadal traktuje AI jako narzędzie do optymalizacji istniejących procesów. Governance, bezpieczeństwo i kompetencje pracowników okazują się kluczowe dla skalowania AI - a ich brak hamuje rozwój nawet w firmach z dużymi budżetami na innowacje.

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego 95% firm ma strategię AI, ale tylko 8% osiąga realny zwrot z inwestycji, według raportu KPMG „Global AI Pulse Q1 2026”.

Jakie są główne wyzwania w skalowaniu AI w organizacjach i dlaczego integracja z procesami biznesowymi jest kluczowa.

Co odróżnia liderów AI (11% firm) od pozostałych organizacji i jak budują zintegrowane systemy AI.

Dlaczego governance, bezpieczeństwo i jakość danych są fundamentem skutecznego wdrażania AI.

Jakie bariery napotykają firmy w Polsce i na świecie przy skalowaniu AI, w tym fragmentaryczność danych i starsze systemy IT.

Dlaczego kompetencje pracowników są najsłabszym ogniwem we wdrażaniu AI i jak wpływa to na wyniki biznesowe.

Jakie są różnice w dojrzałości AI między sektorami (TMT, finanse, handel, ochrona zdrowia).

Jakie rekomendacje dla firm płyną z raportu KPMG, aby osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną dzięki AI.

Skala wdrożeń nie gwarantuje sukcesu

Z raportu KPMG wynika, że 11% organizacji znajduje się na etapie badań i rozwoju AI, 22% eksperymentuje z technologią, a 21% planuje strategicznie jej wdrożenie. 26% firm skaluje AI w całej organizacji, 13% zwiększa adopcję programów AI, a jedynie 8% osiąga mierzalne zwroty z inwestycji. 54% firm jest na wczesnym etapie, 39% skaluje i adoptuje AI, a 8% osiąga realne korzyści biznesowe.

Dane z raportu „Global AI Pulse Q1 2026” pokazują, że liczba pilotaży nie jest miarą sukcesu. W Polsce obserwujemy szybki wzrost zainteresowania AI – firmy intensywnie eksperymentują z generatywną AI, automatyzacją procesów i asystentami językowymi. Wiele z tych inicjatyw przynosi bardzo dobre wyniki na poziomie pojedynczych procesów. Wyzwanie pojawia się jednak w momencie skalowania.



W praktyce doradczej widać ten sam schemat, który raport identyfikuje globalnie: sztuczna inteligencja jest dokładana do istniejących struktur, zamiast prowadzić do ich przebudowy. Organizacje próbują wykorzystywać AI, by robić to samo, co dotychczas, tylko szybciej i taniej. Tymczasem realna wartość pojawia się jako rezultat przeprojektowania sposobu podejmowania decyzji, lepszej koordynacji procesów między działami oraz budowy modelu pracy opartego na współpracy ludzi i AI. To wymaga zmian w obszarach takich jak governance, systemy motywacyjne czy podział odpowiedzialności – komentuje Leszek Ortyński, Dyrektor, Lider ds. AI i Data Science w KPMG w Polsce.

Governance i bezpieczeństwo stają się warunkiem skalowania AI

Polskie firmy mają solidne fundamenty: silne kompetencje technologiczne i pragmatyczne podejście do inwestycji. Dodatkowo rosnąca presja regulacyjna w Unii Europejskiej – w szczególności AI Act oraz regulacje takie jak DORA w sektorze finansowym – wymusza budowę governance równolegle z wdrożeniami. Jak pokazuje raport, tworzenie struktur governance pozwala jasno określić zasady odpowiedzialności, kontroli i nadzoru, a tym samym wspiera efektywne skalowanie AI. Największym wyzwaniem pozostaje jednak fragmentaryczność danych oraz starsze, często rozproszone systemy IT, które utrudniają skalowanie AI w całej organizacji.



Kluczowa rekomendacja jest prosta – sukces AI należy mierzyć wpływem na wyniki biznesowe, a nie liczbą wdrożonych narzędzi. Równie istotne jest zrozumienie, że governance i kompetencje pracowników są fundamentem, nie dodatkiem. To właśnie te obszary zadecydują o trwałej przewadze konkurencyjnej – dodaje Leszek Ortyński, Dyrektor, Lider ds. AI i Data Science w KPMG w Polsce.

Kompetencje pracowników pozostają najsłabszym ogniwem

Różne sektory, różne tempo dojrzewania AI