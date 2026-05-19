Przemysł motoryzacyjny w Polsce: eksport części z rekordem, zatrudnienie niepokoi

Więcej produkcji, mniej pracowników i słabszy eksport - tak wygląda bilans polskiej motoryzacji za 2025 rok. Choć fabryki zwiększyły sprzedaż, a eksport części samochodowych osiągnął historyczny rekord, branża nadal odczuwa skutki kryzysu w elektromobilności i spowolnienia w Europie. Najbardziej niepokojący pozostaje jednak rynek pracy: zatrudnienie spada najszybciej od lat, a firmy coraz częściej decydują się na zamykanie zakładów i redukcję etatów.

Przeczytaj także: Przemysł motoryzacyjny: rekord eksportu części i kolejny spadek zatrudnienia

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie wyniki osiągnął w 2025 roku polski przemysł motoryzacyjny w Polsce?

Dlaczego mimo wzrostu produkcji sprzedanej maleje eksport i zatrudnienie?

Który segment motoryzacji pobił rekord eksportu i odpowiada za największą część przychodów branży?

Jakie wyzwania stoją przed polską i europejską motoryzacją w 2026 roku?

Produkcja sprzedana

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Produkcja sprzedana przemysłu motoryzacyjnego W 2025 roku produkcja sprzedana w grupie PKD 29 (produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep) wyniosła 226,7 mld złotych Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Zatrudnienie

Niestety redukcja zatrudnienia w minionym roku przyspieszyła. O ile w 2024 roku ubyło 1,5 tys. statystycznych miejsc pracy to w minionym roku wartość ta prawie się podwoiła i wyniosła już 2,8 tys. - mówi Rafał Orłowski, Partner w AutomotiveSuppliers.pl. - Brak oznak aby w tym roku ten trend został w większym stopniu wyhamowany.

produkcja części i akcesoriów (PKD 29.3) - 142,4 tys. wobec 145,4 tys. na koniec 2024 r. (-2,1 proc.),

produkcja nadwozi do poj. silnikowych, przyczep i naczep (PKD 29.2) - 12,0 tys. wobec 12,5 tys. na koniec zeszłego roku (-3,8 proc.)

Eksport

Przysłowiowym balastem dla tego sektora jest nadal postępujący spadek w segmencie baterii do aut w pełni elektrycznych i hybrydowych - mówi Rafał Orłowski, Partner w AutomotiveSuppliers.pl. - Jeśli pominęlibyśmy tę grupę to łączna wartość eksportu pozostałych grup produktów motoryzacyjnych była na minimalnie wyższym poziomie niż w 2024 roku.

Części i akcesoria

Samochody osobowe i towarowo-osobowe

Pojazdy samochodowe do transportu towarowego

Podsumowanie

W 2025 rokui była wyższa o 2,9 proc. w stosunku do wyniku osiągniętego rok wcześniej.W grupie firm średnich i dużych (powyżej 49 osób) produkcja sprzedana w minionym roku wzrosła o 2,6 proc. do poziomu 218,4 mld złotych. Trend wzrostowy dotyczył wszystkich trzech grup produkcyjnych. Niezmiennie od lat większość przychodów branży generują producenci części i akcesoriów (PKD 29.3). Tego typu firmy w 2025 roku osiągnęły produkcję sprzedaną w wysokości 118,8 mld złotych. To o 4,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość produkcji sprzedanej producentów pojazdów i silników (PKD 29.1) wyniosła 91,4 mld złotych, o 0,2 proc. więcej rok do roku.W trzeciej grupie, producentów nadwozi do pojazdów silnikowych oraz przyczep i naczep (PKD 29.2), wzrost wyniósł 4,6 proc. (8,18 mld złotych).Od 2024 roku stale maleje zatrudnienie w przemyśle motoryzacyjnym w Polsce. Na koniec 2025 roku w zakładach produkcyjnych pojazdów, przyczep i naczep oraz części i akcesoriów, zatrudniających więcej niż 9 osób (PKD 29) przeciętne zatrudnienieTo o 1,4 proc. mniej niż rok wcześniej. Ostatni raz taki poziom zatrudnienia odnotowano na przełomie 2017 i 2018 roku.W grupie firm średnich i dużych (powyżej 49 osób) przeciętne zatrudnienie wyniosło 189,2 tys. wobec 192,4 tys. rok wcześniej (-1,7 proc.). Spadki zatrudnienia nastąpiły w dwóch grupach:Wzrost o 0,3 tys. nastąpił wyłącznie u producentów pojazdów i silników (PKD 29.1) - z 34,6 tys. do 34,9 tys. (+0,8 proc.).Wartość eksportu maleje drugi rok z rzędu. W 2025 roku eksport przemysłu motoryzacyjnego z Polski wyniósł. To o 3,73 proc. mniej rok do roku (-1,7 mld euro).Niezmiennie najważniejszym motoryzacyjnym partnerem pozostają Niemcy (33,91 proc.). Eksport do naszego zachodniego sąsiada podobnie jak w 2024 roku, spadł i był o 5,45 proc. niższy rok do roku. Kolejne miejsca należały do: Francji (7,66 proc. całości, -12,57 proc.), Czech (7,47 proc., +4,15 proc.) oraz Włoch (6,41 proc., -8,68 proc.).Nadal na wyniki eksportu przemysłu motoryzacyjnego z Polsce największy wpływ mają producenci części i akcesoriów. W 2025 roku na rynki zagraniczne trafiły, o 1,07 proc. więcej niż przed rokiem.. Na części i akcesoria przypadło 40,81 proc. całego eksportu branży wobec 38,87 proc. rok wcześniej (+1,94 punktu procentowego). Największym partnerem nadal pozostają Niemcy (38,15 proc. całości, -1,21 proc.). Kolejnymi rynkami zbytu były: Czechy (9,63 proc. całości, +3,43 proc.), Słowacja (7,03 proc., +10,22 proc.) i Francja (5,88 proc., +10,18 proc.).W minionym roku na drugą lokatę powrócił eksport samochodów osobowych i towarowo-osobowych. W 2025 roku wartość eksportu tego typu pojazdów wyniosła. To o 0,25 proc. więcej niż rok wcześniej. Na samochody osobowe i towarowo-osobowe przypadło 15,36 proc. całego eksportu motoryzacji (wzrost udziału rok do roku o 0,61 punktu procentowego). Pomimo minimalnego spadku głównym rynkiem zbytu dla aut produkowanych w Polsce zostali klienci z Włoch (21,23 proc., -0,98 proc.). Kolejne miejsca należały do Niemiec (20,66 proc. całości, +1,31 proc.), Hiszpanii (6,09 proc., +24,53 proc.) i Francji (5,9 proc., -25,94 proc.).2025 był pierwszym od 2022 rokiem, w którym nastąpił spadek eksportu(CN 7804). W całym minionym roku wartość ich eksportu. To o 9,24 proc. mniej niż rok wcześniej. Udział pojazdów samochodowych do transportu towarowego w całości eksportu branży spadł z 16,05 proc. w 2024 roku do 15,13 proc. rok później. Do najważniejszych rynków zbytu należą: Niemcy (27,08 proc. całości, -4,52 proc.), Francja (11,03 proc., -25,99 proc.) i Włochy (4,8 proc., -21,84 proc.).2025 rok był okresem trudnym czasem dla polskiej i europejskiej motoryzacji. Choć liczba rejestracji nowych aut w krajach UE wzrosła 1,8 proc. (ponad 190 tys. aut) to ich produkcja spadła o 1 proc. (blisko o 140 tys. mniej). Na europejskich rynkach coraz mocniej rozpychają się chińskie marki samochodów a dodatkowo negatywnie na sektor wpływają trudne transatlantyckiej relacje geopolityczne oraz mocne spowolnienie rozwoju elektromobilności.Przemysł motoryzacyjny w Polsce zamknął zeszły rok zróżnicowanymi wynikami - wzrosła produkcja sprzedana a wartość eksportu, jeśli nie liczyć postępującego spadku w segmencie baterii litowo-jonowych, byłaby na tym samym poziomie co 2024 roku.Zdecydowanie gorsza sytuacja dotyczy miejsc pracy. Zatrudnienie w motoryzacji maleje od dłuższego czasu. W minionym roku trend ten się nasilił - obserwowaliśmy nie tylko redukcje miejsc pracy ale także kolejne decyzje o zamykaniu zakładów i czy dawno nie widziane ogłaszanie przez firmy upadłości. I niestety w 2026 roku nie należy oczekiwać poprawy w tym zakresie.Początek tego roku prezentuje się obiecująco. W każdym z miesięcy I kwartału 2026 roku przemysł motoryzacyjny charakteryzował się wyższą dynamiką niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Musimy jednak pamiętać, że choć wielu dostawców informuje o rosnących zamówieniach od klientów to ciągle pojawiają się nowe wyzwania, jak choćby konflikt na Bliskim Wschodzie i utrzymujące się od tygodni wysokie ceny paliw.