Uwaga na oszustów przed mundialem 2026. Fałszywe strony FIFA zalewają internet

Mundial 2026 jeszcze się nie rozpoczął, ale internetowi oszuści już grają o wysoką stawkę. Fałszywe sklepy z koszulkami, nielegalne platformy bukmacherskie i witryny wyłudzające dane zalewają sieć na niespotykaną wcześniej skalę. Zdaniem ekspertów Check Point Research za falą oszustw stoi sztuczna inteligencja, która pozwala cyberprzestępcom błyskawicznie tworzyć wiarygodnie wyglądające strony podszywające się pod FIFA i organizatorów mistrzostw świata.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak cyberprzestępcy wykorzystują mundial 2026 do wyłudzania pieniędzy i danych?

Jak rozpoznać fałszywe sklepy, strony FIFA i podejrzane platformy bukmacherskie?

Dlaczego eksperci wiążą wzrost oszustw internetowych ze sztuczną inteligencją?

Które branże i kraje są najbardziej narażone na cyberataki przed mistrzostwami świata?

Kraje-gospodarze pod ostrzałem

Anatomia oszustwa: Od „oficjalnych” sklepów po hazardowe pułapki

Jak nie dać się ogołocić? (Czerwone Flagi)

Oficjalny adres to tylko fifa.com. Każda inna domena z „FIFA” w nazwie to niemal pewne oszustwo.

Każda inna domena z „FIFA” w nazwie to niemal pewne oszustwo. To zbyt piękne, by było prawdziwe: 80% zniżki na nową koszulkę reprezentacji? To nie promocja, a przynęta.

80% zniżki na nową koszulkę reprezentacji? To nie promocja, a przynęta. Podejrzane prośby o pobranie plików: Przyciski „Download now” na nieznanych stronach to najprostsza droga do zainfekowania Twojego urządzenia malwarem.

Dane są bezlitosne. Tylko w kwietniu 2026 roku zarejestrowano 9 741 domen zawierających słowa "FIFA" lub "World Cup". To ponad pięciokrotnie więcej niż w szczytowym momencie mundialu w Katarze w 2022 roku!Analitycy bezpieczeństwa cybernetycznego z Check Point Research zaznaczają, że to nie jest przypadek, a fabryka oszustw napędzana przez sztuczną inteligencję. Dzięki AI napastnicy są w stanie tworzyć fałszywe strony na masową skalę, dopracowując je tak, by do złudzenia przypominały oficjalne serwisy Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej.Cyberprzestępcy nie biorą jeńców. Średnia tygodniowa liczba ataków na organizacje w dwóch krajach gospodarzy gwałtownie wzrosła.to absolutny rekordzista – średniona jedną firmę. W Kanadzie nastąpił wzrost o, przy 1 649 atakach tygodniowo, natomiast sytuacja w Stanach Zjednoczonych jest stosunkowo stabilna – tu ataki utrzymują się na poziomie 1500 w skali tygodnia.Szczególnie zagrożone są sektory kluczowe dla obsługi fanów:. W tych branżach w Kanadzie liczba incydentów skoczyła o niewiarygodnew porównaniu do ubiegłego roku!Check Point Research zidentyfikował już konkretne narzędzia wycelowane przeciwko fanom piłki na całym świecie. Cyberprzestępcy przygotowali perfekcyjne kopie witryn z gadżetami, kuszące rabatami rzędu 80%. Ich jedynym celem jest przechwycenie danych Twojej karty płatniczej. Na dostawę koszulek i akcesoriów raczej nie ma co liczyć…W związku z mundialem w internecie pojawiły się również. Obiecują one szybki zysk za „głosowanie” na drużyny. W rzeczywistości to piramidy finansowe wyciągające depozyty od nieświadomych użytkowników. To jednak nie wszystko, bo kwitnie również. Wysyp chińskojęzycznych witryn bukmacherskich pokazuje, że to zagrożenie o zasięgu globalnym, a nie tylko lokalnym. Eksperci zaznaczają, że korzystanie z tego typu serwisów jest co najmniej nierozsądne – trudno bowiem uwierzyć w dobre intencje ich twórców.Zanim klikniesz w "okazję życia" powiązaną z Mistrzostwami Świata, warto pamiętać, że:Mundial 2026 powinien być świętem sportu radości, jednak dla niektórych może okazać się festiwalem strat finansowych. W dobie AI, gdzie oszustwo powstaje w sekundy, najlepszą obroną jest czujność i brak zaufania do „okazji”, które zalewają sieć.