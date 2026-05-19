Uwaga na oszustów przed mundialem 2026. Fałszywe strony FIFA zalewają internet
2026-05-19 05:13
Uwaga na oszustów przed mundialem 2026 © fot. mat. prasowe
Przeczytaj także: Mundial przynętą cyberprzestępców
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jak cyberprzestępcy wykorzystują mundial 2026 do wyłudzania pieniędzy i danych?
- Jak rozpoznać fałszywe sklepy, strony FIFA i podejrzane platformy bukmacherskie?
- Dlaczego eksperci wiążą wzrost oszustw internetowych ze sztuczną inteligencją?
- Które branże i kraje są najbardziej narażone na cyberataki przed mistrzostwami świata?
Dane są bezlitosne. Tylko w kwietniu 2026 roku zarejestrowano 9 741 domen zawierających słowa "FIFA" lub "World Cup". To ponad pięciokrotnie więcej niż w szczytowym momencie mundialu w Katarze w 2022 roku!
Analitycy bezpieczeństwa cybernetycznego z Check Point Research zaznaczają, że to nie jest przypadek, a fabryka oszustw napędzana przez sztuczną inteligencję. Dzięki AI napastnicy są w stanie tworzyć fałszywe strony na masową skalę, dopracowując je tak, by do złudzenia przypominały oficjalne serwisy Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej.
fot. mat. prasowe
fifaofficialstore[.]shop
Kraje-gospodarze pod ostrzałem
Cyberprzestępcy nie biorą jeńców. Średnia tygodniowa liczba ataków na organizacje w dwóch krajach gospodarzy gwałtownie wzrosła. Meksyk to absolutny rekordzista – średnio 3 548 ataków tygodniowo na jedną firmę. W Kanadzie nastąpił wzrost o 18% rok do roku, przy 1 649 atakach tygodniowo, natomiast sytuacja w Stanach Zjednoczonych jest stosunkowo stabilna – tu ataki utrzymują się na poziomie 1500 w skali tygodnia.
Szczególnie zagrożone są sektory kluczowe dla obsługi fanów: media, hotelarstwo, transport i logistyka. W tych branżach w Kanadzie liczba incydentów skoczyła o niewiarygodne 48% w porównaniu do ubiegłego roku!
Anatomia oszustwa: Od „oficjalnych” sklepów po hazardowe pułapki
Check Point Research zidentyfikował już konkretne narzędzia wycelowane przeciwko fanom piłki na całym świecie. Cyberprzestępcy przygotowali perfekcyjne kopie witryn z gadżetami, kuszące rabatami rzędu 80%. Ich jedynym celem jest przechwycenie danych Twojej karty płatniczej. Na dostawę koszulek i akcesoriów raczej nie ma co liczyć…
W związku z mundialem w internecie pojawiły się również platformy „Vote to Earn” (np. fifa2026guess[.]com). Obiecują one szybki zysk za „głosowanie” na drużyny. W rzeczywistości to piramidy finansowe wyciągające depozyty od nieświadomych użytkowników. To jednak nie wszystko, bo kwitnie również nielegalny hazard. Wysyp chińskojęzycznych witryn bukmacherskich pokazuje, że to zagrożenie o zasięgu globalnym, a nie tylko lokalnym. Eksperci zaznaczają, że korzystanie z tego typu serwisów jest co najmniej nierozsądne – trudno bowiem uwierzyć w dobre intencje ich twórców.
Jak nie dać się ogołocić? (Czerwone Flagi)
Zanim klikniesz w "okazję życia" powiązaną z Mistrzostwami Świata, warto pamiętać, że:
- Oficjalny adres to tylko fifa.com. Każda inna domena z „FIFA” w nazwie to niemal pewne oszustwo.
- To zbyt piękne, by było prawdziwe: 80% zniżki na nową koszulkę reprezentacji? To nie promocja, a przynęta.
- Podejrzane prośby o pobranie plików: Przyciski „Download now” na nieznanych stronach to najprostsza droga do zainfekowania Twojego urządzenia malwarem.
Mundial 2026 powinien być świętem sportu radości, jednak dla niektórych może okazać się festiwalem strat finansowych. W dobie AI, gdzie oszustwo powstaje w sekundy, najlepszą obroną jest czujność i brak zaufania do „okazji”, które zalewają sieć.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)
Najnowsze w dziale Wiadomości
-
Przemysł motoryzacyjny w Polsce: eksport części z rekordem, zatrudnienie niepokoi
-
Uwaga na oszustów przed mundialem 2026. Fałszywe strony FIFA zalewają internet
-
Agentic harness - fundament skutecznego działania agentów AI
-
Google porządkuje SEO w erze AI. Walka ze spamem, koniec FAQ rich results i nowe wytyczne dla AI Search