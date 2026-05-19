Uwaga na oszustów przed mundialem 2026. Fałszywe strony FIFA zalewają internet

2026-05-19 05:13

Uwaga na oszustów przed mundialem 2026

Mundial 2026 jeszcze się nie rozpoczął, ale internetowi oszuści już grają o wysoką stawkę. Fałszywe sklepy z koszulkami, nielegalne platformy bukmacherskie i witryny wyłudzające dane zalewają sieć na niespotykaną wcześniej skalę. Zdaniem ekspertów Check Point Research za falą oszustw stoi sztuczna inteligencja, która pozwala cyberprzestępcom błyskawicznie tworzyć wiarygodnie wyglądające strony podszywające się pod FIFA i organizatorów mistrzostw świata.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak cyberprzestępcy wykorzystują mundial 2026 do wyłudzania pieniędzy i danych?
  • Jak rozpoznać fałszywe sklepy, strony FIFA i podejrzane platformy bukmacherskie?
  • Dlaczego eksperci wiążą wzrost oszustw internetowych ze sztuczną inteligencją?
  • Które branże i kraje są najbardziej narażone na cyberataki przed mistrzostwami świata?

Dane są bezlitosne. Tylko w kwietniu 2026 roku zarejestrowano 9 741 domen zawierających słowa "FIFA" lub "World Cup". To ponad pięciokrotnie więcej niż w szczytowym momencie mundialu w Katarze w 2022 roku!

Analitycy bezpieczeństwa cybernetycznego z Check Point Research zaznaczają, że to nie jest przypadek, a fabryka oszustw napędzana przez sztuczną inteligencję. Dzięki AI napastnicy są w stanie tworzyć fałszywe strony na masową skalę, dopracowując je tak, by do złudzenia przypominały oficjalne serwisy Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej.
fifaofficialstore[.]shop
fifaofficialstore[.]shop

To przykład piramidy finansowej wyciągającej depozyty od nieświadomych użytkowników

Kraje-gospodarze pod ostrzałem


Cyberprzestępcy nie biorą jeńców. Średnia tygodniowa liczba ataków na organizacje w dwóch krajach gospodarzy gwałtownie wzrosła. Meksyk to absolutny rekordzista – średnio 3 548 ataków tygodniowo na jedną firmę. W Kanadzie nastąpił wzrost o 18% rok do roku, przy 1 649 atakach tygodniowo, natomiast sytuacja w Stanach Zjednoczonych jest stosunkowo stabilna – tu ataki utrzymują się na poziomie 1500 w skali tygodnia.

Szczególnie zagrożone są sektory kluczowe dla obsługi fanów: media, hotelarstwo, transport i logistyka. W tych branżach w Kanadzie liczba incydentów skoczyła o niewiarygodne 48% w porównaniu do ubiegłego roku!

Anatomia oszustwa: Od „oficjalnych” sklepów po hazardowe pułapki


Check Point Research zidentyfikował już konkretne narzędzia wycelowane przeciwko fanom piłki na całym świecie. Cyberprzestępcy przygotowali perfekcyjne kopie witryn z gadżetami, kuszące rabatami rzędu 80%. Ich jedynym celem jest przechwycenie danych Twojej karty płatniczej. Na dostawę koszulek i akcesoriów raczej nie ma co liczyć…

W związku z mundialem w internecie pojawiły się również platformy „Vote to Earn” (np. fifa2026guess[.]com). Obiecują one szybki zysk za „głosowanie” na drużyny. W rzeczywistości to piramidy finansowe wyciągające depozyty od nieświadomych użytkowników. To jednak nie wszystko, bo kwitnie również nielegalny hazard. Wysyp chińskojęzycznych witryn bukmacherskich pokazuje, że to zagrożenie o zasięgu globalnym, a nie tylko lokalnym. Eksperci zaznaczają, że korzystanie z tego typu serwisów jest co najmniej nierozsądne – trudno bowiem uwierzyć w dobre intencje ich twórców.

Jak nie dać się ogołocić? (Czerwone Flagi)


Zanim klikniesz w "okazję życia" powiązaną z Mistrzostwami Świata, warto pamiętać, że:
  • Oficjalny adres to tylko fifa.com. Każda inna domena z „FIFA” w nazwie to niemal pewne oszustwo.
  • To zbyt piękne, by było prawdziwe: 80% zniżki na nową koszulkę reprezentacji? To nie promocja, a przynęta.
  • Podejrzane prośby o pobranie plików: Przyciski „Download now” na nieznanych stronach to najprostsza droga do zainfekowania Twojego urządzenia malwarem.

Mundial 2026 powinien być świętem sportu radości, jednak dla niektórych może okazać się festiwalem strat finansowych. W dobie AI, gdzie oszustwo powstaje w sekundy, najlepszą obroną jest czujność i brak zaufania do „okazji”, które zalewają sieć.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: cyberprzestępcy, ataki internetowe, zagrożenia internetowe, hakerzy, sztuczna inteligencja, AI, mundial, fałszywe strony

