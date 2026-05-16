Razer Blade 18 (2026) oficjalnie. Potężny laptop do gier i sztucznej inteligencji

Razer Blade 18 (2026) już jest! Potężny laptop do gier i sztucznej inteligencji © fot. mat. prasowe

Czy laptop może zastąpić potężny komputer stacjonarny? Razer próbuje udowodnić, że tak, debiutując z modelem Blade 18 (2026). Według zapewnień producenta jest to platforma stworzona z myślą o erze sztucznej inteligencji i gamingu nowej generacji. Ambicją jej twórców jest wyznaczenie nowych standardów dla twórców, programistów i graczy. Czy mogą liczyć na sukces? Oto, co oferuje nowy Razer Blade 18.

Przeczytaj także: Nowe laptopy Razer Blade 18 oraz Razer Blade 16

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaką wydajność oferuje nowy Razer Blade 18 (2026)?

Jakie podzespoły zastosowano w laptopie ?

Co oferuje ekran działający w trybach UHD+ 240 Hz i FHD+ 440 Hz?

Czy Razer Blade 18 może rzeczywiście zastąpić komputer stacjonarny?

Na krawędzi wydajności. Tam, gdzie gaming spotyka się z rozwojem sztucznej inteligencji

Procesor Intel® Core™ Ultra 9 290HX Plus (24 rdzenie, do 5,5 GHz w trybie boost) ze zintegrowanym układem NPU, dostarczającym aż do 13 TOPS wsparcia dla sztucznej inteligencji.

(24 rdzenie, do 5,5 GHz w trybie boost) ze zintegrowanym układem NPU, dostarczającym aż do wsparcia dla sztucznej inteligencji. Karta graficzna (nawet do modelu NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU z 175 W TGP, 24 GB pamięci VRAM ) z technologiami RTX AI nowej generacji

Laptop GPU z ) z technologiami RTX AI nowej generacji 8-calowy ekran działający w dwóch trybach z rozdzielczością UHD+ (240 Hz) li płynnością na poziomie FHD+ (440 Hz)

Zaawansowane chłodzenie oparte na komorze parowej z systemem cichych wentylatorów , dbające o optymalną temperaturę podczas dłuższej pracy

, dbające o optymalną temperaturę podczas dłuższej pracy Funkcje łączności, w tym Thunderbolt™ 5, Wi-Fi 7, port sieciowy Ethernet 2,5 Gb, kamera 5MP oraz sześciogłośnikowy system audio wspierany przez THX® Spatial Audio+

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Razer Blade 18 zbudowano z myślą o długich latach pracy Sercem laptopa Blade 18 jest procesor Intel® Core™ Ultra 9 290HX Plus, który można łączyć z kartą graficzną NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Zbudowany z myślą o przyszłości

Wydajność

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Razer Blade 18 - wnętrze Zaawansowany układ chłodzenia z komorą parową i wentylatorami ma zapewniać płynność i niski poziom hałasu Kliknij, aby przejść do galerii (5)

18-calowy wyświetlacz

Trybem UHD+ 240Hz ,stworzonym do pracy pełnej drobnych detali i multimediów

,stworzonym do pracy pełnej drobnych detali i multimediów Trybem FHD+ 440Hz, który ma zapewniać płynną rozrywkę podczas grania w gry.

Łączność i dźwięk

Thunderbolt™ 5

Wi-Fi 7

Złącze HDMI 2.1

port sieciowy 2.5Gb Ethernet

czytnik kart UHS-II SD

port USB-C o mocy do 100W

CENA I DOSTĘPNOŚĆ