Razer Blade 18 (2026) oficjalnie. Potężny laptop do gier i sztucznej inteligencji

2026-05-16 10:28

Czy laptop może zastąpić potężny komputer stacjonarny? Razer próbuje udowodnić, że tak, debiutując z modelem Blade 18 (2026). Według zapewnień producenta jest to platforma stworzona z myślą o erze sztucznej inteligencji i gamingu nowej generacji. Ambicją jej twórców jest wyznaczenie nowych standardów dla twórców, programistów i graczy. Czy mogą liczyć na sukces? Oto, co oferuje nowy Razer Blade 18.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jaką wydajność oferuje nowy Razer Blade 18 (2026)?
  • Jakie podzespoły zastosowano w laptopie ?
  • Co oferuje ekran działający w trybach UHD+ 240 Hz i FHD+ 440 Hz?
  • Czy Razer Blade 18 może rzeczywiście zastąpić komputer stacjonarny?

Na krawędzi wydajności. Tam, gdzie gaming spotyka się z rozwojem sztucznej inteligencji


Jak zapewnia producent, Razer Blade 18 ma gwarantować komfort i stabilność podczas pracy z lokalnymi modelami LLM, kompilacji obszernych baz kodu, renderowania wideo i obiektów 3D, a także podczas relaksu przy nowoczesnych grach AAA.
  • Procesor Intel® Core™ Ultra 9 290HX Plus (24 rdzenie, do 5,5 GHz w trybie boost) ze zintegrowanym układem NPU, dostarczającym aż do 13 TOPS wsparcia dla sztucznej inteligencji.
  • Karta graficzna (nawet do modelu NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU z 175 W TGP, 24 GB pamięci VRAM) z technologiami RTX AI nowej generacji
  • 8-calowy ekran działający w dwóch trybach z rozdzielczością UHD+ (240 Hz) li płynnością na poziomie FHD+ (440 Hz)
  • Zaawansowane chłodzenie oparte na komorze parowej z systemem cichych wentylatorów, dbające o optymalną temperaturę podczas dłuższej pracy
  • Funkcje łączności, w tym Thunderbolt™ 5, Wi-Fi 7, port sieciowy Ethernet 2,5 Gb, kamera 5MP oraz sześciogłośnikowy system audio wspierany przez THX® Spatial Audio+
Razer Blade 18 zbudowano z myślą o długich latach pracy
Sercem laptopa Blade 18 jest procesor Intel® Core™ Ultra 9 290HX Plus, który można łączyć z kartą graficzną NVIDIA® GeForce RTX™ 5090

Zbudowany z myślą o przyszłości


Sercem laptopa Blade 18 jest procesor Intel® Core™ Ultra 9 290HX Plus, który można łączyć z kartą graficzną NVIDIA® GeForce RTX™ 5090. To połączenie ma sprawiać, że lokalne uruchamianie modeli AI, praca nad rozbudowanym kodem, wymagające zadania kreatywne oraz relaks przy ulubionych grach mają odbywać się - jak zapewnia producent - bez żadnych kompromisów.

Możliwości te mają wpisywać się nowoczesne metody pracy ze sztuczną inteligencją w ekosystemie Windows, gdzie deweloperzy mogą łatwo i swobodnie łączyć lokalną moc obliczeniową z chmurą dzięki platformom takim jak Microsoft Foundry. Umożliwia im to szybszą pracę, elastyczne hybrydowe wdrożenia i większą wygodę.

Konfiguracje wyposażone w nawet o 24 GB pamięci VRAM bez problemu obsługują innowacyjne technologie NVIDIA RTX AI, umożliwiając wygodne wykonywanie zadań lokalnie, bez konieczności stałego polegania na infrastrukturze chmurowej. Zdaniem producenta, użytkownicy mogą liczyć na poprawę przepustowości AI, mniejsze opóźnienia oraz zadowalającą wydajności renderowania.
Przetestowany w realnych zadaniach związanych ze sztuczną inteligencją i gamingiem, Blade 18 ma oferować odczuwalny wzrost szybkości i responsywności, W procesach związanych z AI system ma gwarantować do 37% szybsze wnioskowanie w przypadku dużych modeli językowych (LLM) Obrazy mają tworzyć sięnawet 2,2 raza szybciej niż gwarantują to podobne laptopy dostępne na rynku.

Wydajność


Zgodnie z zapewnieniami producenta, laptop zbudowany jest z myślą o długich latach pracy. Zaawansowany układ chłodzenia z komorą parową i wentylatorami ma zapewniać płynność i niski poziom hałasu nawet nawet podczas wielogodzinnych sesji. Zintegrowany moduł NPU ma dba o oszczędność baterii, zdejmując część obciążenia i przejmując na siebie zadania związane z AI w tle, co pozwala na inteligentne rozłożenie pracy pomiędzy procesor, kartę graficzną i sprzęt wspomagający sztuczną inteligencję.
18-calowy wyświetlacz


Blade 18 wyposażono w wyświetlacza, który oferuje podwójny tryb działania. To rozwiązanie ma ułatwiać przełączanie się między:
  • Trybem UHD+ 240Hz,stworzonym do pracy pełnej drobnych detali i multimediów
  • Trybem FHD+ 440Hz, który ma zapewniać płynną rozrywkę podczas grania w gry.
Łączność i dźwięk


Blade 18 zaprojektowano jako elegancką alternatywę dla dużego komputera stacjonarnego, udostępniając przy tym całą gamę przydatnych, nowoczesnych portów.
  • Thunderbolt™ 5
  • Wi-Fi 7
  • Złącze HDMI 2.1
  • port sieciowy 2.5Gb Ethernet
  • czytnik kart UHS-II SD
  • port USB-C o mocy do 100W

Laptop wyposażony jest w 6-głośnikowy systemem z technologią THX Spatial Audio+, oferujący dźwięk przestrzenny 7.1.4, na tradycyjnych słuchawkach oraz głośnikach z wirtualnym 7.1. W rozmowach wideo sprawdzi się ulepszona kamera 5MP ze wsparciem wygodnego logowania Windows Hello oraz fizyczną zaślepką dbającą o prywatność.

CENA I DOSTĘPNOŚĆ


Razer Blade 18 - Sugerowana cena producenta: 3999,99 USD / 4099,99 EUR .

Dostępny już teraz na Razer.com, wybranych punktach RazerStore na całym świecie oraz u lokalnych dystrybutorów.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

