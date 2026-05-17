AI zmienia medycynę: od predykcji chorób po odkrywanie leków. Kto ponosi odpowiedzialność za błędy?

Sztuczna inteligencja rewolucjonizuje medycynę - od predykcji chorób, przez optymalizację terapii, po przyspieszenie odkrywania leków. Według McKinsey & Company połowa organizacji ochrony zdrowia wdrożyła już rozwiązania generatywnej AI, a rynek AI w medycynie ma wzrosnąć do 72,85 mld dolarów w 2029 r. Jednak pomimo postępu technologicznego odpowiedzialność za decyzje kliniczne wciąż spoczywa na człowieku. Jak wygląda współczesna medycyna, w której AI wspiera, ale nie zastępuje lekarzy?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak sztuczna inteligencja zmienia medycynę, wspierając diagnostykę, badania kliniczne i odkrywanie leków.

Dlaczego pomimo postępu technologicznego odpowiedzialność za decyzje kliniczne wciąż spoczywa na człowieku.

Jakie korzyści niesie ze sobą wykorzystanie AI w medycynie, w tym poprawa trafności diagnoz i przyspieszenie badań.

Jakie wyzwania wiążą się z zastosowaniem generatywnej AI, takie jak „halucynacje” modeli, wiarygodność danych i konieczność weryfikacji.

Jakie bariery napotykają organizacje ochrony zdrowia przy wdrażaniu AI, w tym kwestie bezpieczeństwa, wiarygodności i zarządzania ryzykiem.

Dlaczego w medycynie kluczowe jest zachowanie równowagi między innowacją a bezpieczeństwem pacjentów.

Jakie kompetencje i standardy są niezbędne, aby odpowiedzialnie wykorzystywać AI w ochronie zdrowia.

AI zmienia fundamenty badań i praktyki klinicznej

Granica technologii – odpowiedzialność nie jest skalowalna

Dochodzimy do momentu, w którym AI zaczyna współtworzyć wiedzę medyczną, a nie tylko ją biernie przetwarzać. To fundamentalna zmiana, oznaczająca, że granica między narzędziem a uczestnikiem procesu badawczego zaczyna się powoli zacierać.



Jednocześnie system ochrony zdrowia jest jednym z niewielu obszarów, w których nie można „przenieść odpowiedzialności na technologię, każda decyzja musi mieć konkretnego autora. Dlatego największym wyzwaniem nie jest dziś rozwój AI, ale stworzenie ram, dzięki którym jej wykorzystanie będzie bezpieczne, weryfikowalne i jasno przypisane do człowieka, mówi Andrzej Kinasiewicz, Centralized Monitoring Director AstraZeneca.

Między efektywnością a wiarygodnością: nowe wyzwania dla systemu

W praktyce klinicznej i badawczej AI zmienia sposób podejmowania decyzji, zwiększając zakres informacji, które można uwzględnić w analizie. To z jednej strony większe możliwości, z drugiej – większa odpowiedzialność za ich interpretację, szczególnie gdy modele operują na danych, których kontekst nie zawsze jest w pełni widoczny. Dlatego równie ważne jak rozwój technologii jest budowanie kompetencji i standardów jej odpowiedzialnego wykorzystania – mówi Karolina Tkaczuk, Senior Director Forum MedTech.