Fałszywe aplikacje w Google Play wyłudzały pieniądze. Pobrania liczone w milionach

Analitycy ESET wykryli kampanię oszustw wymierzoną w użytkowników Androida. 28 aplikacji dostępnych w Google Play, pobranych łącznie ponad 7,3 mln razy, obiecywało dostęp do historii połączeń i komunikatora WhatsApp. W rzeczywistości programy generowały losowe dane i służyły do wyłudzania pieniędzy od użytkowników. Eksperci ostrzegają, że największe zagrożenie stanowiły płatności realizowane poza oficjalnym systemem Google Play, które utrudniają odzyskanie środków.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak działały fałszywe aplikacje na Androida?

Dlaczego płatności poza Google Play zwiększają ryzyko utraty pieniędzy?

W jaki sposób cyberprzestępcy wykorzystywali fikcyjne dane do oszukiwania użytkowników?

Jak chronić się przed niebezpiecznymi aplikacjami mobilnymi?

Analiza wykazała, że dane dostarczane po dokonaniu opłaty były całkowicie nieprawdziwe. Aplikacja generowała losowe numery telefonów i dopasowywała je do stałych nazwisk oraz fikcyjnych czasów trwania rozmów. Użytkownik płacił za losowo wygenerowane treści, które jedynie udają prawdziwe logi połączeń – wyjaśnia Kamil Sadkowski, analityk cyberbezpieczeństwa ESET.

Uwaga na omijanie oficjalnych kanałów płatności

W przypadku zakupu dokonanego poza oficjalnym systemem bilingowym Google Play, Google nie ma technicznej możliwości anulowania subskrypcji ani dokonania zwrotu pieniędzy. Taka sytuacja uniemożliwia automatyczną reklamację za pośrednictwem platformy. Ofiary są zmuszone do kontaktowania się z wydawcą karty lub bankiem w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej - wyjaśnia Kamil Sadkowski, ESET.

Jak unikać podobnych zagrożeń? (Poradnik ESET)

Bądź sceptyczny wobec sprzedażowych deklaracji: Uzyskanie rejestru połączeń lub historii WhatsApp bez fizycznego dostępu do telefonu jest technicznie niemożliwe dla zwykłej aplikacji. Każda taka obietnica to oszustwo. Zostań pod „parasolem ochronnym” oficjalnych sklepów z aplikacjami: Najbezpieczniejszą metodą płatności są systemy bilingowe Google Play lub App Store. Jeśli twórca aplikacji próbuje Cię przekierować na zewnętrzną stronę internetową lub prosi o dane karty bezpośrednio w formularzu – zachowaj szczególną czujność. Rozważ karty wirtualne z niskim limitem: Jeśli już decydujesz się na zakupy online z wykorzystaniem karty płatniczej, najlepiej skorzystaj z karty wirtualnej z niskim limitem, żeby ograniczyć konsekwencje ewentualnego wycieku danych. danych karty „u siebie”, warto zachować czujność i zastanowić się, czy dany dostawca jest godny zaufania. Analizuj opinie: Oszuści często wykorzystują fałszywe, pozytywne recenzje, o które szczególnie łatwo w dobie botów. Bądź wyczulony na wszystkie negatywne opinie o aplikacji.

Zidentyfikowane aplikacje posiadały prosty interfejs i nie wymagały przyznawania inwazyjnych uprawnień, co dodatkowo mogło uśpić czujność użytkowników. Po wpisaniu numeru telefonu i dokonaniu płatności, otrzymywali oni zestaw informacji, które nie miały żadnego związku z rzeczywistością.Ustalenia analityków zostały przekazane firmie Google, która usunęła szkodliwe oprogramowanie ze swojego sklepu.Oszuści oferują różne sposoby zapłaty, by uśpić czujność użytkowników. Obok oficjalnych subskrypcji Google Play, które można łatwo anulować, analitycy zaobserwowali zachęcanie do płatności na zewnętrznych stronach lub bezpośrednio w formularzu wewnątrz aplikacji. To właśnie te metody poza systemem Google stanowią największe zagrożenie. Eksperci podkreślają, że wybór sposobu zapłaty ma kluczowe znaczenie