Najcenniejsze marki świata Kantar BrandZ 2026: koniec dominacji Apple i kluczowa rola AI

Google wraca na szczyt po raz pierwszy od 2018 roku, ChatGPT notuje wzrost wartości marki o 285 proc., a debiutujący Claude od razu trafia do globalnego Top 30. Tegoroczny ranking Kantar BrandZ pokazuje, że era AI redefiniuje świat biznesu szybciej niż jakakolwiek wcześniejsza rewolucja technologiczna. Marki, które potrafią wykorzystać sztuczną inteligencję do personalizacji, szybkiego reagowania i budowania relacji z konsumentami, dziś rosną najszybciej i zdobywają globalną przewagę.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak doszło do przewagi Google nad Apple w rankingu najcenniejszych marek świata według Kantar BrandZ 2026

Jak sztuczna inteligencja wpływa na wzrost wartości globalnych marek technologicznych?

Które chińskie marki najszybciej zwiększają swoją wartość i umacniają pozycję na świecie?

Jakie sektory i marki najlepiej wykorzystują AI do budowania przewagi konkurencyjnej?

AI przyspiesza wzrost, lecz jednocześnie znacznie utrudnia działania marketingowe. Marketerzy muszą dziś analizować więcej sygnałów niż dotychczas, decyzje muszą zapadać szybciej, a jednocześnie coraz mniej oczywiste jest, które elementy tak naprawdę mają znaczenie.



Marki osiągające wyniki lepsze od reszty rynku wykorzystują AI po to, by przywrócić procesowi decyzyjnemu trafność osądu: identyfikować sygnały, którym warto ufać, łączyć zachowania konsumentów z realnymi decyzjami biznesowymi oraz działać szybko i z przekonaniem. Trwały wzrost na rozdrobnionym rynku wynika dziś z klarowności działania.

Chińskie marki nadal wpływają na świat Zachodu

Marki rosnące najszybciej koncentrowały się na eliminowaniu barier, dostarczaniu realnej wartości w codziennym życiu oraz uwzględnianiu kontekstu kulturowego. Zjawisko, które dziś obserwujemy, szczególnie wśród marek chińskich takich jak Tencent, Alibaba i TikTok, to szybkość działania i konsekwencja we wdrażaniu decyzji: marki te błyskawicznie interpretują sygnały płynące od konsumentów i mają dyscyplinę, by w sposób zdecydowany działać na ich podstawie.



Ich wzrost nie wynika z oczekiwania na to, aż zebrany zostanie idealny zestaw informacji, lecz z szybkiego reagowania na elementy, co do których marki te miały pewność, że wpłyną one na ich wartość.

W poszczególnych sektorach wyróżniły się następujące marki:

Odzież: Najcenniejszą marką odzieżową na świecie została Zara, wyprzedzając wieloletniego lidera – Nike. Jest to wyraźny dowód na skuteczność budowania marki poprzez spersonalizowane doświadczenia zakupowe oparte na AI.

Hermès wyprzedził Louis Vuitton, zdobywając tytuł najcenniejszej marki luksusowej na świecie. Odzwierciedla to konsekwentne dążenie Hermès do zrozumienia potrzeb zróżnicowanej grupy odbiorców, czego wyrazem było zatrudnienie brytyjskiej projektantki Grace Wales Bonner – pierwszej czarnoskórej projektantki, która stanęła na czele tego prestiżowego domu mody.

Hermès wyprzedził Louis Vuitton, zdobywając tytuł najcenniejszej marki luksusowej na świecie. Odzwierciedla to konsekwentne dążenie Hermès do zrozumienia potrzeb zróżnicowanej grupy odbiorców, czego wyrazem było zatrudnienie brytyjskiej projektantki Grace Wales Bonner – pierwszej czarnoskórej projektantki, która stanęła na czele tego prestiżowego domu mody. Usługi finansowe: Sektor ten odnotował znaczący wzrost, stymulowany dobrymi wynikami tradycyjnych banków, takich jak Chase czy HSBC, które budują silniejsze relacje z konsumentami w oparciu o zaufanie.

